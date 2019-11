Risultato Liverpool 2-1 Ludogorets in Champions League 2014

Gerrard regala i 3 punti ed evita la beffa al 93'. Grande cuore il Ludogorets ma non basta per passare ad Anfield. Nell'altra partita del girone B, Real Madrid 5 - Basilea 1 Sochy (P.P.), Bale, Cristiano, James, Benzema/Derlis

Secondo tempo terminato, Liverpool 2, Ludogorets Razgrad 1.

93' GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOL, DAL DISCHETTO CI PENSA IL CAPITANO GERRARD, 2-1

92' Rigore per Liverpool.

91' PAREGGIO DEI LUDOGORETS: Dani Abalo trova il gol con un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.

87' Fabio Borini conquista un calcio di punizione

87' Fallo di Cosmin Moti

86' Sostituzione, Ludogorets Razgrad. Hamza Younes sostituisce Roman Bezjak.

85' Tiro parato di Mario Balotelli , tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta

83' Prova rispondere subito il Ludogorets con una punizione di Marcelinho

82'L' ex rossonero trova il gol con un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.

81' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOL MARIOO BALOTELLI!

81' Yordan Minev ci prova un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.

78' Lucas Leiva con un tiro di destro da fuori area tira alto

76' Giallo per Minev

74' Jordan Henderson ci prova un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra

73' Primo cambio per il Ludogorets, fuori Misidjan, dentro Dani Abalo.

71' Lucas Leiva conquista un calcio di punizione

70' Calcio d'angolo, Liverpool

68' Sostituzione, Liverpool. Lucas Leiva sostituisce Philippe Coutinho, Fabio Borini sostituisce Adam Lallana.

65' OCCASIONE PER IL LUDOGORETS CON BEZJAK , solo davanti al portiere tira altissimo

64'Ci ripova Mario Balotelli con un tiro di destro da centro area tira alto.

62' Il Ludogorets sta miracolosamente reggendo a Liverpool. Quando i reds giocavano l'ultima Champions, loro giocavano in 3^ serie bulgara

60' Tiro respinto su Mario Balotelli un tiro di destro da centro area

58'Il Ludogorets ci prova con Virgil Misidjan, un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra

56' Raheem Sterling conquista un calcio di punizione

55' Fallo di Svetoslav Dyakov

54' Junior Caiçara ammonito

53' Javier Manquillo ci prova con un tiro di destro da centro area tira alto.

51' Fallo di Javier Manquillo

49' Fallo di Adam Lallana

48' Philippe Coutinho conquista un calcio di punizione

47' Philippe Coutinho ci prova con un tiro di destro da fuori area parato

46' Fallo di Jordan Henderson

45' Inzia il secondo tempo, senza cambi per il momento

21:47 Sta per iniziare il secondo tempo

Primo tempo terminato, Liverpool 0, Ludogorets Razgrad 0.

45' 2 minuti di recupero

41' Fallo di Marcelinho

40 ' Mamadou Sakho conquista un calcio di punizione

39' Cresciuto il Liverpool in questi ultimi minuti

37' Anicet ci prova con un tiro di sinistro da fuori area , palla fuori

37' Marcelinho conquista un calcio di punizione

36' Ci prova anche Moreno con un tiro di sinistro da fuori area tira alto

34' Mario Balotelli ci prova, ma li esce un tiro lento

32' Fallo di Mario Balotelli

31' Possesso palla insistito del Liverpool

30 ' Cosmin Moti e' colto in fuorigioco.

24' Mario Balotelli conquista un calcio di punizione

22'Raheem Sterling colto in fuorigioco.

21' Ci pensa: Borjan, prima dice di no prima sulla conclusione di Lallana, poi sul tentativo da due passi di Sterling!

16' squadra bulgara che pressa e riparte con efficacia

14' Fallo di Mario Balotelli

11' Primo corner per il Liverpool, la difesa bulgara spazza via

8' Fallo di Steven Gerrard

La coreografia dei tifosi del Liverpool

7' Marcelinho, del Ludogorets Razgrad, conquista un calcio di punizione

5' Alex Aleksandrov (Ludogorets Razgrad) ammonito per un brutto fallo.

3' calcio d’angolo corto, batte Gerrard, respinge la difesa bulgara.

2' Fallo di Mamadou Sakho, punizione per il Ludogorets.

1' Iniziato il match, primo possesso palla per il Liverpool

20:43 E' quasi tutto pronto all' inizio del match

20:34 Il PFC Ludogorets Razgrad è una società calcistica bulgara con sede a Razgrad, una cittadina di circa 70.000 abitanti a più di trecento chilometri dalla capitale Sofia, sede delle gare casalinghe europee della squadra. Il club che conosciamo oggi, fondato nel 2001 come Ludogorie Football Club, acquisì il nome attuale da una vecchia società cittadina nel 2006, dopo il fallimento di quest’ultima. La storia del Ludogorets – fino ad allora un dimenticabile sali scendi fra categorie minori – cambiò radicalmente nel settembre del 2010 quando il club fu comprato dall’oligarca bulgaro Kiril Domuschiev, dei più ricchi imprenditori bulgari.

20:30 Contro il Liverpool, Moti sarà di nuovo in difesa. Ad Anfield sarà uno dei principali attori nel 4-2-3-1 di Georgi Dermendzhiev. il Portiere porta la stabilità in difesa, mentre il cuore pulsante del centrocampo del Ludogorets 'è il capitano, Svetoslav Dyakov.

20:20 Un mosaico prepararato dal club inglese per onorare il ritorno in Chammpions League

20:10 Lo spogliatoio del Liverpool

20:05 Le formazioni ufficiali di Liverpool-Lugodorets:

Liverpool (4-2-3-1): 22 Mignolet; 19 Manquillo, 6 Lovren, Sakho, 18 Moreno; 8 Gerrard, 14 Henderson; 10 Coutinho, 31 Sterling, 20 Lallana; 45 Balotelli. A disp.: 1 Jones, 3 Enrique, 4 Toure, 21 Lucas, 30 Suso, 29 Borini, 9 Lambert. All. Rodgers

Lugodorets (4-5-1): 26 Borjan; 80 Caiçara, 27 Moţi, 15 Aleksandrov A., 25 Minev; 18 Dyakov, 12 Abel, 7 Aleksandrov M., 84 Marcelinho, 93 Misidjan; 9 Bezjak. A disp.: 1 Gospodinov, 16 Angulo, 8 Fábio Espinho, 17 Dani Abalo, 23 Zlatinski, 88 Wanderson, 99 Hamza. All. Dermendzhiev

20:00 Non esistono precedenti ufficiali per questa partita. Per il pronostico convinti con il segno 1, e non crediamo nemmeno che il Liverpool possa deludere il pubblico di casa per la seconda volta consecutiva. Arbitro: Matej Jug (SVN)

Ultimi match giocati dal Liverpool

05 Agosto 2014 Liverpool 1 – 3 Manchester United

10 Agosto 2014 Liverpool 4 – 0 Borussia Dortmund

17 Agosto 2014 Liverpool 2 – 1 Southampton

26 Agosto 2014 Manchester City 3 – 1 Liverpool

31 Agosto 2014 Tottenham Hotspur 0 – 3 Liverpool

13 Settembre 2014 Liverpool 0 - 1 Aston Villa



Ultimi match giocati dal Ludogorets

20 Agosto 2014 Steaua Bucureşti 1 – 0 Ludogorets

23 Agosto 2014 Lokomotiv Sofia 2 – 2 Ludogorets

28 Agosto 2014 Ludogorets 1 – 0 Steaua Bucureşti

01 Settembre 2014 Ludogorets 1 – 1 Beroe

12 Settembre 2014 Botev Plovdiv 1 – 2 Ludogorets



19:45 Mario Balotelli è uno dei grandi colpi di mercato del Liverpool di Brendan Rodgers. Arrivato ad Anfield per sostituire Luis Suarez passato al Barcellona, l'ex attaccante rossonero non è ancora riuscito a segnare con la maglia dei Reds. Così Rodgers ha parlato di Super Mario : "Ai giocatori migliori piacciono le responsabilità e sono convinto che anche lui sia uno che ama prendersele. E' stato preso per lavorare, segnare e creare gol ma sarà il tempo a dire se avremo avuto ragione. Ha 24 anni ma ha grande esperienza e sarà importante per noi in Champions League. "

Il Ludogorets del tecnico Georgi Dermendzhiev, arriva ad Anfield senza paure. 4-2-1-3. In porta Argilashki. In difesa Caicara, il grande eroe del playoff contro la Steaua Bucarest Moți tornerà ad occupare il suo posto al centro della difesa al fianco di Aleksandrov e Minev. A centrocampo Dyakov, Espinho e Marcelinho dietro le punte. Misidjan, Bezjak e Abalo avranno l’obbiettivo di sfondare la rete avversaria. Questi i piani di mister Dermendzhiev.

La formazione titolare del Liverpool scenderà in campo con il modulo 4-2-1-3, e gli 11 prescelti da Rodgers saranno. Mignolet in porta, Manquillo, Lovren, Sakho e Moreno per il reparto difensivo. Gerrard e Henderson per il vertice basso del centrocampo con Coutinho dietro le punte, il trittico rinascimentale Sterling, Lallana e al debutto Balotelli. . Non saranno della partita Sturridge, problema alla coscia per lui, Johnson, anche lui infortunato, Emre Can e Markovic, squalificati.

19:30 I campioni di Bulgaria del Ludogorets sono al momento secondi in classifica in campionato alle spalle della capolista CSKA di Sofia, arrivano alla fase a gironi di Champions dopo tre turni preliminari che nell'ultimo hanno visto la squadra di Dermendzhiev eliminare lo Steaua Bucarest, problemi tra i pali per il tecnico dell'esordiente squadra bulgara nel tabellone principale di Coppa Campioni, in porta ci sarà il terzo portiere, impiegato una sola volta negli ultimi tre anni. Il Ludogorets, reduce dal terzo titolo nazionale consecutivo, occupa attualmente la quarta posizione in campionato a quota 15 punti (bilancio: 4 vittorie, 3 pareggi ed 1 sconfitta) staccato di sole 2 lunghezze dal Cska Sofia capolista.

Rodgers predica calma: "Sarà una gara difficile, loro sono la miglior squadra di Bulgaria. Li abbiamo ovviamente analizzati a fondo e sappiamo come giocano. Sono una compagine offensiva e che sviluppa un buon calcio". A guidare l'attacco del Liverpool contro il Ludogorets ci sarà Mario Balotelli e Rodgers alla vigilia dell'esordio in Champions ha parlato anche dell'attaccante azzurro: "Sa che è stato preso per creare e segnare gol e lavorare duro. Ma sarà il tempo a parlare. E' appena arrivato. Nonostante abbia soltanto 24 anni, ha anche esperienza in questa competizione. E' anzi uno dei giocatori di maggiore esperienza in Champions che abbiamo in squadra".

Tornano nell'Europa che conta i reds di Liverpool, 5 volte campioni d'Europa, favorito nel girone il Real, gli inglesi sulla carta dovrebbero contendersi la seconda piazza valida per gli ottavi con il Basilea. La squadra di Rodgers, qualificata di diritto alla fase a gironi grazie al secondo posto dello scorso anno ,invece a corrente alternata in Premier League in questo inizio di stagione, con già due sconfitte rimediate in quattro partite, vedono la vetta della classifica distante di 6 lunghezze; sabato scorso, nell'ultimo match disputato, all'Aston Villa è stato sufficiente trovare un gol a inizio gare per espugnare l'Anfield e portare a casa i tre punti

19:15 Buonasera e benvenuti alla diretta di Liverpool- Ludgorets. I bulgari sono all'esordio assoluto nella competizione, mentre il Liverpool non prendeva parte alla massima rassegna continentale per club dal 2010. Le due squadre sono inserite nel Gruppo B con Real Madrid e Basilea.