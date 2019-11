Liverpool-Ludogorets 2-1, primo gol di Balotelli

Il Liverpool festeggia nei migliori nei modi il ritorno in Champions League, superando 2-1 i bulgari del Ludogorets. I bulgari hanno dato del filo da torcere ai padroni di casa. Il match si è acceso soprattutto nel finale dato che i 3 gol sono stati segnati negli ultimi 9 minuti di gioco. Prima segna Balotelli all’82’, poi arriva il pareggio degli ospiti con Abalo al 91′ e infine è Gerrard a regalare la vittoria ai suoi su calcio di rigore guadagnato da Manquill.

I Reds , tornati nella massima competizione europea dopo 5 anni , ed Anfield ha accolto i propri beniamini con la solita atmosfera da brividi sulle note di “You’ll never walk alone” . E’ il Liverpool a fare la partita, tutte le azioni dei Reds partono dai piedi di capitan Gerrard; Ludogorets è costretto a giocare di rimessa. Prima azione per gl inglesi al 15' da una positva serie di passaggi il pallone arriva a Moreno che va al cross, troppo alto per tutti. La squadra d'ospite opta per un pressing molto alto. Al 20' ci prova Balotelli che si gira bene e calcia ma il destro viene ribattuto dalla difesa bulgara. Si chiude il primo tempo sullo 0-0 con un Liverpool sicuramente propositivo non riesce a trovare la via del goal. Il migliore per il club di Anfield è sicuramente Mario Balotelli.

Il Liverpool riparte da dove si era fermato, infatti l' inzio del secondo tempo è tinto di rosso. il Ludogorets si schiaccia nella propria trequarti campo e permette al Liverpool di impostare il gioco, ma succede molto poco nel primo quarto d’ora. Al 72′ straordinaria ripartenza dei bulgari ma Bezjak si vede il pallone deviato sul palo da Mignolet. Al 82' arriva il vantaggio dei Red con Mario Balotelli: l’attaccante ha difeso bene il pallone in area e con un tiro di destro ha sorpassato il portiere avversario.. Ma la festa dura poco ad Anfield: infatti arriva il pareggio improvviso di Abalo che approfitta di un pasticcio difensivo di Lovren e Mignolet. Non c’è un attimo di respiro ad Anfield, palla al centro e calcio di rigore per il Liverpool, dal dischetto va Steven Gerrard che fa 2-1, entusiasti i tifosi giunti allo stadio. Non resta più tempo, Mario Balotelli e Steven Gerrard regalano i primi 3 punti. Ben tornato Liverpool

1-0 Mario Balotelli

1-1 Abalo

2-1 Gerrard