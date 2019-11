Live Roma - CSKA Mosca in Champions League

Erika Di Bello e VAVEL vi salutano e vi ringraziano per aver seguito la diretta di Roma - CSKA Mosca insieme a noi..

Grande prestazione della Roma che porta a casa 3 punti e manda un importante segnale sia alle altre due squadre del girone di Champions, Manchester City e Bayern Monaco, sia a tutte le squadre del campionato italiano. La squadra di Garcia ha obiettivi precisi e li vuole realizzare a tutti i costi. Il primo traguardo è stato raggiunto, era importante partire con il piede giusto, poi con 5 gol che sanciscono un vantaggio netto ancora meglio. Il CSKA è cresciuto nella seconda metà del secondo tempo grazie alle conclusioni di Eremenko, Musa e Doumbia. Difatti è arrivato anche un gol firmato da Musa, inutile ma comunque una piccola soddisfazione.

90 + 4 Nessuna azione significativa in questi minuti di recupero, la Roma si aggiudica la vittoria del match.

90 + 1 Grande tiro di Panchenko dopo un calcio d'angolo, ma che finisce lateralmente alla porta.

Saranno 4 i minuti di recupero.

88' Fallo ai danni di Florenzi. Punizione per la Roma.

85' Di nuovo occasione per il CSKA! Milanov scarica un grande tiro di potenza verso la porta che finisce sulla traversa e non riesce ad entrare nella rete.

81' MUSA FIRMA IL PRIMO GOL DEL CSKA! GRAZIE AD UN ERRORE DI TOROSIDIS L'ATTACCANTE SI INFILTRA IN AREA E SORPRENDE DE SANCTIS.

79' Totti viene servito da Florenzi e non ci pensa due volte a provare una conclusione dal limite dell'area che termina di poco fuori la rete.

75' Sostituzione per la Roma: entra Yanga Mbiwa esce Manolas.

71' Sostituzione per la Roma: entra Ljajic esce Gervinho.

70' Natcho tenta un tiro esasperato dalla lunga distanza che termina di molto sulla traversa.

69' Doumbia prova un tiro al volo dopo un calcio d'angolo, ma il pallone finisce sulla traversa!

66' Sostituzione per il CSKA: entra Panchenko esce Eremenko.

64' Doumbia riesce a scartare sia Manolas che Astori e ad andare al tiro, che finisce sulla traversa.

61' Grande parata di De Sanctis su un tiro pericoloso e potente da parte di Eremenko!

60' Occasione per la Roma con Pjanic che per la seconda volta sbaglia sotto rete.

58' Eremenko si mostra pericoloso con un tiro ben indirizzato in porta, ma che De Sanctis blocca, seppur in due tempi.

54' Tenta una conclusione anche Musa ma il pallone termina molto alto sulla traversa.

53' Doumbia si accentra in area di rigore e prova il tiro, molto debole, parato da De Sanctis.

50 ' FLOREEEENZI GOOOOLLLL! L'ATTACCANTE INSACCA IL PALLONE IN RETE CON UN COLPO DI TESTA SU CROSS PERFETTO DI TOROSIDIS!

47' Subito un'occasione per la Roma con il capitano che prova a finalizzare un cross di Maicon ma il portiere russo para prontamente.

45' Inizia il secondo tempo!

4-0 per la Roma è il risultato di questo primo tempo. Un primo tempo sublime della squadra giallorossa: velocità, tecnica, determinazione e ferocia sotto porta. Queste sono le qualità che stanno dimostrando tutti i giocatori della Roma. Gervinho e Iturbe sono due furie che corrono e insaccano palloni in rete, grandi gli inserimenti di Maicon e i cross che sforna per i suoi compagni. Belle anche le azioni di prima intenzione di Pjanic e Totti, i salvataggi di Manolas e la grinta nel recuperare palloni e riconquistare il controllo di Nainggolan. La Roma si sta comportando da squadra compatta e coesa quale è. Ma il CSKA dov'è? Ha avuto una sola vera occasione e niente più. Non c'è voglia di recuperare palla, di sorprendere gli avversari. Non riescono a trovare spazi e a mantenere possesso palla per più di un minuto. Ecco perchè il risultato è sul 4-0.

45' + 2 Angolo per il CKSA per una copertura di Manolas su Doumbia.

Saranno 2 i minuti di recupero.

44' Fallo di Doumbia su Manolas. Punizione per la Roma.

43' Doumbia prova ad infilarsi in area di rigore, ma viene chiuso dai difensori giallorossi.

40' Altre due occasioni per la Roma: prima Pjanic tutto solo davanti Akinfeev, ma non riesce a sorprenderlo col suo tiro, dopo si mostra pericoloso Keita con un tiro potente dalla lunga distanza, ma niente da fare.

39' Infortunio preoccupante anche per Maicon.

37' Manolas ferma tutte le possibili avanzate dei russi. Grande prestazione per lui.

34' Maicon crossa per Florenzi, che al volo prova il tiro, pallone che esce davvero di poco.

32' Fallo a favore dei russi. Punizione da posizione invitante. Tiro molto debole, facilissimo per De Sanctis.

30' GERVINHOOOOO DI NUOVO LUI! QUARTO GOL DELLA ROMA! IL VELOCISTA DELLA ROMA SCARTA TUTTI GLI AVVERSARI E NON SBAGLIA SOTTO RETE!

29' Eremenko, servito splendidamente da Fernandes, prova una conclusione bloccata prontamente da De Sanctis.

Ecco i due autori dei gol della Roma.

27' Maicon s'infiltra in velocità in area di rigore e crossa per Gervinho, ma i difensori russi spazzano via.

25' Sostituzione per la Roma: entra Florenzi, esce Iturbe.

24' Gioco fermo per un infortunio abbastanza preoccupante per Iturbe.

20' GOOOOOLLL! MAICON IN AREA DI RIGORE PROVA UN GRAN TIRO DI POTENZA E RIESCE AD INSACCARE IL PALLONE IN RETE! GRAZIE ANCHE AD UNA PAPERA DEL PORTIERE RUSSO!

17' Nainggolan recupera prontamente un pallone perso sfornando un assist per Totti, colto però in fuorigioco.

15' Doumbia avanza tutto solo arrivando davanti De Sanctis che non si lascia sorprendere nemmeno da due finte dell'attaccante e riesce a parare il suo tiro.

14' Iturbe si infiltra in area di rigore e tenta un tiro, il pallone finisce in angolo.

12' Dominio della partita interamente giallorosso. La Roma riesce ad avanzare e a trovar spazi, mentre i russi sono troppo lenti e macchinosi, non riescono a tener palla.

9' GERVINHOOO SIGLA IL SECONDO GOL DELLA ROMA! FINALIZZA UN AZIONE INIZIATA DA PJANIC, CON L'AUSILIO DI ITURBE, E INDIRIZZA IL PALLONE IN RETE!

6' GOOOOOOOLLL! VANTAGGIO DELLA ROMA CON ITURBEEE! ITURBE TUTTO SOLO DAVANTI IL PORTIERE, SERVITO PERFETTAMENTE DA GERVINHO, NON SBAGLIA E MANDA LA PALLA DRITTA IN RETE INDIRIZZANDOLA NELL'ANGOLINO!

3' Tosic tenta una conclusione da fuori area con un tiro molto debole e male indirizzato.

2' Subito occasione strabiliante per la Roma con un cross di Nainggolan per Gervinho, vicinissimo alla porta di Akinfeev, ma non aggancia il pallone.

20.45 - Arriva il fischio d'inizio!

20.43 - Ecco che l'inno della Champions risuona nello stadio Olimpico, squadre pronte.

20.35 - Allo stadio Olimpico ci sono circa 40.000 spettatori!

20.30 - Ecco le formazioni ufficiali:

20.25 - Iturbe su instagram scrive: “Oggi inizia una delle competizioni più belle #RomaCska #ChampionsLeague”

20.20 - Invece l’attaccante ivoriano della Roma, Gervinho, su instagram scrive: “I lupi sono tornati in Champions League. Forza Roma” con un collage di tre foto. In una foto compaiono lui, Totti, De Rossi, Florenzi, Destro e Maicon, nella seconda c’è il telone della Champions e nella terza un branco di lupi.

20.15 - Dallo spogliatoio della Roma una foto della maglia del capitano che si spera possa essere protagonista di questo match.

20.10 - Ecco il tabellone dei risultati all’Olimpico con l’immagine della Champions League. Prima gara per la Roma in Champions dopo 4 anni e secondo incontro con il CSKA.

20.05 - L’ex attaccante giallorosso, Erik Lamela, attualmente al Tottenham, esorta i suoi ex compagni di squadra con un tweet: “Un grosso in bocca al lupo per l’inizio della champions alla A.S.Roma,ai miei ex compagni e ai suoi splendidi tifosi..non vi dimenticherò mai!! Daje roma daje!”

19.55 - Tra poco la Roma di Garcia incontrerà l’avversaria CSKA Mosca per la prima giornata di Champions League. E’ importante non dimenticare il messaggio “No to Racism. Respect”

19.45 - Buonasera e benvenuti alla diretta live di Roma-CSKA Mosca, incontro valido per la prima giornata del gruppo E della Champions League 2014/2015. Dopo quattro anni, la Roma esordisce di nuovo nella massima competizione d’Europa contro la squadra russa di Slutsky. Il CSKA, squadra di grande esperienza internazionale, è un avversario di tutto rispetto, ma sicuramente anche il più facile da affrontare. Difatti, la squadra di Garcia è finita in un girone di fuoco, insieme a grandi squadre come Bayern Monaco e il Manchester City, ma d’altronde c’era da aspettarselo dato che la squadra capitolina si trovava in quarta fascia. Sarà importante per la Roma iniziare col piede giusto e portare a casa questi 3 punti.

19.35 - CSKA Mosca - Il CSKA è secondo nel campionato russo, ossia la Prem’er Liga, con un distacco di 6 punti dalla prima in classifica, lo Zenit. Il CSKA ha totalizzato 5 vittorie e 2 sconfitte contro lo Spartak e il Rubin Kazan, ma arriva alla gara di Champions reduce da una vittoria per 1-2 contro l’Arsenal Tula, grazie ad un rigore di Natcho e il gol determinante di Eremenko. In campionato vanta di 15 gol in 7 giornate contro i 5 subiti.

19. 25 - Roma – La squadra di Rudi Garcia sta svolgendo un ottimo campionato, iniziato con una vittoria in un big match contro la Fiorentina grazie alle reti di Nainggolan e Gervinho e poi un’altra vittoria contro l’Empoli in trasferta per 1-0. Attualmente sono primi in classifica insieme alla Juve di Allegri e il Milan di Inzaghi. Questo inizio di campionato dimostra che questa è proprio la Roma che ci si aspettava: competitiva, determinata, compatta e, soprattutto, vincente. Lo è stata in campionato, lo sarà anche in Champions? Il tecnico giallorosso ci crede, così come anche tutta la squadra. Il CSKA non è un avversario da sottovalutare, ma i capitolini faranno il possibile per portare a casa un risultato positivo.

19.15 - In conferenza stampa, l’allenatore della Roma, Garcia, ha voluto sottolineare l’importanza di non sottovalutare l’avversario, qualunque esso sia. Il CSKA ha più esperienza rispetto alla sua squadra, perciò è un avversario piuttosto temibile, ma il tifo dei sostenitori giallorossi lo rincuorerà di certo. Riguardo la formazione, non ha voluto proferire parola, ma certamente si è già organizzato nel migliore dei modi per colpire i punti deboli dei russi: “Abbiamo lottato tanto per arrivare in Champions League lo scorso anno e ora ce la dobbiamo godere. Affronteremo tre squadre, il Cska non è affatto la formazione più debole del gruppo. Loro sono più avanti fisicamente, hanno giocato più gare di noi. È vero, abbiamo cominciato il campionato il 30 agosto e non ha senso, però non sono preoccupato. I miei giocatori sono pronti, sono tutti al 100% per affrontare al meglio i novanta minuti. Sono sicuro che faremo una grande partita e faremo di tutto per i tre punti. Non dobbiamo avere pressioni. In Champions non ci sono avversari facili, il Cska ha giocato spesso in Europa e ha più esperienza. Noi saremo in casa e avremo il pubblico dalla parte nostra. Non dico nulla sulla formazione il giorno prima. Posso solo dire che studiamo nel dettaglio ogni avversario. Il Cska ha punti di forza, ma anche debolezze. Faremo il nostro gioco per metterli in difficoltà. Più facile della gara di Empoli per il nostro modo di giocare? Non lo so, il Cska è una squadra che sa fare tutto. Con la Fiorentina abbiamo dimostrato di saper tenere la palla e di attaccare negli spazi. Mi aspetto di fare delle buone scelte: non sulla formazione, ma sulla strategia da seguire nei 90 minuti. Ho utilizzato più giocatori fino ad ora perché per me tutti i giocatori sono importanti. Erano scelte per vincere le partite, ma anche per dimostrare che ognuno può dire la sua in questa stagione.”

La sua esperienza al Lille contro il CSKA - Tanti giocatori del Cska sono gli stessi, ma ora è un'altra cosa. Noi vogliamo giocare con entusiasmo, cercando di goderci questa competizione. Non avverto nessuna pressione. Tutti ci vedono già fuori, noi proveremo a fare l'exploit e a passare il girone. Se vinceremo domani, non sarà più semplice qualificarci, ma sicuramente potrebbe essere più agevole. E anche se non dovessimo vincere, non saremmo già fuori. Dobbiamo concentrarci su questi tre punti da prendere, faremo di tutto per riuscirci.

19.05 - Slutsky ai microfoni ha evidenziato l’importanza della sua squadra e della sua avversaria nonostante le favorite siano Bayern e City: “La Roma ha un attacco spaventoso, ha dei giocatori che possono fare la differenza in qualunque momento. Le favorite del girone sono Bayern e City, ma noi non siamo squadre deboli”

L’attaccante Eremenko invece: "Una grande opportunità affrontare squadre di alto livello, è un girone interessante. Chi temo di più della Roma? Con Totti c'è sempre da stare sull'attenti, come calciatore mi piace Pjanic".

18.55 - FORMAZIONE ROMA – Garcia, durante il mercato estivo, ha arricchito la sua rosa con molte riserve e molti giocatori di esperienza pronti per la Champions come Keita e Cole. Dopo il turnover in campionato, troveranno quasi certamente spazio dal primo minuto Seydou Keita, a sostituire De Rossi squalificato, Totti, Iturbe e Gervinho (che ha disputato solo pochi minuti nel match contro l’Empoli). In difesa Astori prenderà il posto dell’infortunato Castan, terza volta in due mesi, accompagnato da Manolas. Sulle fasce probabilmente debutteranno i greci Torosidis e Holebas. Il tridente, citato prima, sarà come sempre il punto forte, grazie alla velocità di Iturbe e Gervinho e alle magie del capitano. A centrocampo insieme a Keita saranno confermati Pjanic e Nainggolan, autore di ben due gol in due giornate in questo campionato.

18.45 - FORMAZIONE CSKA MOSCA - Slutsky, d’altra parte, possiede una formazione di tutto rispetto e certamente si preparerà nel migliore dei modi per affrontare questa trasferta in casa Roma. Tra i pali non mancherà Akinfeev, che, al di là dell’andamento ai mondiali, è un portiere molto bravo. Wernbloom e Natcho penseranno a dare qualità al centrocampo con una possibile alternativa costituita da Milanov. Il punto forte sarà il tridente costituito da Tosic, Eremenko e Dzagoev insieme alla punta Musa, rapido e veloce, o in alternativa Doumbia. La nota stonata è rappresentata dai due difensori centrali, Berezutski e Ignashevich, che, data la loro età, non sono più scattanti come una volta, ma saranno certamente compensati dai due difensori laterali, Fernaned e Nakabkin, che invece avanzano e spingono molto.

18.35 - PRECEDENTI - C’è solo un precedente fra le due squadre: il primo turno della Coppa delle Coppe nel lontano 1991/1992. I giallorossi di Bianchi si qualificarono vincendo in trasferta 2-1 grazie al gol di Rizzitelli e all’autogol di Kolesnikov e poi perdendo in casa, all’Olimpico, per 1-0, salvati dalla regola dei gol in trasferta. La Roma aveva già incontrato il Cska Mosca nella Coppa delle Coppe 91-92, in quell’occasione passarono il turno i giallorossi. Chissà se questa volta la squadra romana si ripeterà. Il CSKA è la squadra più titolata di Russia, dopo lo Spartak. Gode di sette campionati sovietici, sette coppe di Russie e una vittoria in coppa UEFA. Perciò non sarà affatto facile.

18.25 - CURIOSITA' - La Roma parte come la favorita di questo match, poiché questa sfida è di un’importanza unica per i giallorossi dato che è la sfida più abbordabile del girone. Le altre sfide sono contro il Bayern Monaco e Manchester City, rispettivamente campioni di Bundesliga e Premier League.

18.15- L’arbitro che guiderà il match sarà David Fernández Borbalán. L’arbitro spagnolo vanta dei precedenti con le squadre italiane e anche con il CSKA nella sfida contro l’Inter a San Siro.

18.05 - Ecco le probabili formazioni:

Roma (4-3-3) De Sanctis; Torosidis, Manolas, Astori, Holebas; Keita, Pjanic, Nainggolan; Iturbe, Totti, Gervinho.

Cska Mosca (4-2-3-1) Akinfeev; Fernandes, Ignashevich, Berezutski, Nababkin; Wernbloom, Natcho; Eremenko, Tosic; Dzagoev; Musa