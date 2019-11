Champions League: spicca Bayern Monaco - Manchester City, debutto per Chelsea, Barcellona e Psg

Non tradisce la Champions, fonte inesauribile di emozioni e spettacolo. Archiviata la prima notte di grande calcio, è tempo di tuffarsi in una nuova avventura che vede al via le altre 16 squadre qualificate per la fase a gironi. Spicca senza mezzi termini il duello anglo-tedesco. In Baviera due corazzate, con un unico obiettivo, la vittoria, cozzano nel primo appuntamento del gruppo E. Da una parte il Bayern Monaco, chiamato a riscattare l'amara uscita di scena dello scorso anno contro il Real poi campione di Ancelotti, dall'altra il City di Pellegrini, sempre respinto dalla Coppa più prestigiosa. Lo sceicco non ha mancato di spendere e spandere sul mercato per aggiornare ancora una volta la lista della spesa, mentre Guardiola, lasciato Kroos, si è portato a casa Xabi Alonso e Lewandowski. Bayern e Manchester partono un passo avanti rispetto a Roma e Cska, costrette a giocarsi, già al via, un pezzo di qualificazione. I giallorossi ben sanno che dal risultato di questa sera, all'Olimpico, passa il treno della speranza.

Scontro a distanza invece nel gruppo F tra Psg e Barcellona. Blanc passeggia per l'Amsterdam Arena e "annusa" la storia di un club oggi lontano dai fasti del passato. L'Ajax è da anni fucina di talenti, ma non può competere ad altissimo livello. Resta tuttavia un undici insidioso per gioco e colpi. Più agevole il compito del Barcellona, finora imbattutto in Liga, ispirato da Messi e Neymar, in attesa di Suarez. L'Apoel non può preoccupare Luis Enrique, orientato comunque a schierare la miglior formazione possibile.

Mourinho punta, senza nascondersi, alla Champions. L'urna, favorevole, ha posto sulla strada dei blues Schalke, Maribor e Sporting. Una passeggiata verso gli ottavi che prende il via da Stamford Bridge. A Londra arriva lo Schalke, forse l'avversario più temibile. Tutti in campo i volti nuovi voluti dall'allenatore di Setubal. Courtois tra i pali, Filipe Luis a sinistra, Fabregas in mediana e Diego Costa davanti.

Chiude il Gruppo H. Bel confronto a Bilbao tra Athletic e Shakhtar. Gli spagnoli, eliminato il Napoli nello spareggio, puntano addirittura al passaggio del turno, mentre gli ucraini, allontanati i problemi in patria, cercano tranquillità per tornare a esprimere il bel calcio da sempre marchio di fabbrica di Lucescu. Nell'altro match del girone, il Porto sfida il Bate.

Tutti gli incontri sono in programma alle 20.45.