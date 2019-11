Live Bayern Monaco - Manchester City in della Champions League

22.56 - Per questa sera è davvero tutto. Grazie per aver seguito la diretta di Bayern Monaco - Manchester City su vavel.com. Una buona notte da Vavel Italia e da Vincenzo Esposito.

22.54 - Nell'altra partita del Girone E la Roma ha battuto il CSKA Mosca 5-1. Comandano la classsifica Roma e Bayern a 3 punti, City e CSKA chiudono a 0 punti.

Il Bayern festeggia i 3 punti.

Boateng festeggia il goal delle vittoria.

22.40 - 3 punti d'oro quelli conquistati dal Bayern. Vittoria arrivata all'ultimo minuto con una perla di Boateng. Partita abbastanza equilibrata, con i padroni di casa che hanno gestito il pallone per la maggior parte del match con il City che si limitava a difendere e ripatire in contropiede.

22.36 - Undiano Mallenco fischia la fine della partita. Bayern Monaco - Manchester City finisce 1-0. Vittoria arrivata all'89° con un grande goal di Boateng.

90+2'- Ci prova Aguero con un tiro a giro, palla che esce di un soffio. Che rischio per i bavaresi.

90'- Saranno 3 i minuti di recupero.

Goal pazzesco di Boateng. Ed è un goal che vale tantissimo. Sarebbero 3 punti d'oro. Azione prolungata in area del City, la palla arriva a Boateng che senza pensarci neanche un secondo calcia al volo di destro e realizza un goal incredibile.

89'- BOATENGGGGGGGGGGGGGGG. CHE GOALLLLLLLLLL

88'- Ancora Hart. Tiro potentissimo di Boateng, il portiere dell'Inghilterra si distende perfettamente e devia in corner.

87'- Si copre il City. Entra Kolarov ed esce Navas.

85'- Vuole vincere Guardiola, che inserisce un'attaccante per un terzino. Entra Pizarro ed esce Rafinha. Entra anche Dante per Benatia.

83'- Il Manchester City prova a rallentare il gioco con un pò di melina. Si accontenano del pareggio i Citizens.

80'- Robben va via in area, prova il dribbling e va giù. Ma non c'era nessun contatto, si tuffa ancora l'attaccante olandese. Mallenco attentissimo lascia proseguire l'azione.

Il cambio fra Muller e Robben.

77'- Durissima entrata di Demichelis su Gotze. Si becca il giallo il difensore argentino. Forse una vendetta per la Finale del Maracana.

76'- Il pubblico si scalda. Entra l'eroe di casa, Arjen Robben. Esce Muller, calato vistosamente nelle ripresa.

74'- Finalmente è il turno di Aguero, che va a prendere il posto di Dzeko. Quanto hanno aspettato per farlo entrare?!?

73'- Il Bayern ci prova crossando dalle fasce cercando Lewandoski. Attenti i centrali Citizens.

71'- Lahm ci prova dal limite, Hart devia il tiro potente del capitano dei bavaresi.

69'- Ancora 0-0 all'Allianz Arena.

66'- Muller ci prova dal limite, ma spara altissimo. Brutta conclusione dell'attaccante tedesco.

65'- Terzo ammonita tra le fila del City. E' Clichy a finire sul taccuino del signor Mallenco.

IL liscio di Hart.

63'- Rischia il Bayern. Cross teso di Navas, Silva anticipa tutti in tuffo ma la palla si spegne a lato.

61'- Bernat sfiora la rete. Il terzino sinistro tira da posizione defilata, ancora una volta Hart si supera e devia in angolo. Sul corner Hart liscia il pallone, ma Kompany e concetratissimo e spazza.

59'- Primo cambio per Cousillas che si copre un pò, inserendo Milner per Nasri. Pessima perstazione del trequartista francese.

57'- Punizione per il Bayern. Alaba finta il tiro e crossa al centro, attentissima la difesa del City.

55'- Bell'azione dei padroni di casa. Muller si libera e serve Gotze, l'attaccante bavarese ci prova con un tiro angolato, attento Hart che blocca in presa bassa.

Nell'altra partita del Girone E la Roma dilaga contro il CSKA Mosca. In vantaggio 5-0 la squadra di Garcia.

53'- Anche in questo secondo tempo tanto gioco a centrocampo e poche occasioni da goal.

49'- I bavaresi costringono il City a rinchiudersi nella propria metà campo. Servirebbe un cambio per ravvivare i Citizens.

47'- Demichelis si fa sentire su Lewandowski.

46- Nessun cambio nelle due formazioni. Il Bayern si fa vedere subito in avanti e guadagna un corner. Libera la difesa dei Citizens.

21.47 - Mallenco fischia l'inzio del secondo tempo. Palla gestita dal Manchester City.

21.45 - Le squadre si apprestano a rientrare in campo per la ripresa del gioco. Potrebbe entrare Agueo, vedremo al posto di chi.

Strepitosa la curva del Bayern Monaco.

21.38 - Buon Bayern nel primo tempo. In ragazzi di Guardiola sono stati pericolosi in un paio di occasioni, ma Hart è stato insuperabile. Ci piacerebbe vedere con Robben come cambierebbe l'attacco dei bavaresi. Il Mancheseter City si è limitato ad aspettare i padroni di casa nella propria metà campo, provando a pungere in contropiede.

21.34 - Le squadre rientrano negli spogliatoi.

21.33 - Undiano Mallenco fischia la fine del primo tempo. Prima frazione abbastanza equilibrata, con alcune fiammate del Bayern. Inconsistente in avanti il Manchester City.

Il quarto uomo segnala 1 minuto di recupero.

45'- Fallo tattico di Kompany su Muller, giallo per il capitano.

44'- Il Bayern prova a farsi spazio in attacco, ma la difesa dei Citizens non concede spazi.

41'- Ammonito Dzeko per un fallo su Gotze. Il bosniaco resta a terra dolorante. Si scalda Aguero.

39'- Colpo di testa di Sagna sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Neuer respinge agevolmente.

35'- Palla goal per il BAYERN! Gran palla di Alaba per Lewandowski, che salta Hart ma si defila troppo, e calcia sull'esterno della rete.

Il sinistro di Alaba.



31'- Ci prova Alaba dalla distanza. Hart para in due tempi.

Muller pensieroso dopo la splendida parata di Hart.



25'- Cross al centro per Dzeko, che viene anticipato in angolo da Boateng. Neuer fa sua la palla calciata da Silva.

E' salito in cattedra il Bayern. City alle strette.

21'- Ancora Hart. Bravissimo il portiere inglese a negare la gioia del goal a Gotze.

19'- Grandissima parta di Hart su Muller. L'attaccante tedesco aveva calciato a colpo sicuro.

17'- Silva va via sulla corsia sinistra, Rafinha chiude in corner. Niente di fatto sugli sviluppi del corner.

15'- Momento positivo per il City, che un grande Yaya Tourè prende in mano il pallino del gioco.

12'- Prima occasione per il City con Edin Dzeko. Neuer attento para in due tempi.

Ecco l'entrata di Xabi Alonso.

9'- Non si sblocca la partita. Le squadre si contrastano al centro del campo, senza nessuna che riesce a prevalere. Intato la Roma ha raddoppiato con Gervinho.

7'- Entrata dura di Xabi Alonso su Yaya Touré che rischia il giallo.

5'- Sono bavaresi i padroni del campo in questo inizio. Costringono i Citizens a giocare tutti dietro la linea del pallone.

Intanto nell'altra partita del girone, la Roma è passata in vantaggio con Iturbe!

3'- Inizio di partita scoppiettante. Si gioca a ritmi elevatissimi.

1'- Subito il Bayern in avanti che sfiora il vantaggio. Muller prova a superare in dribbling Hart, per poco non ci riesce, concludendo in caduta di pochissimo a lato. Grandissima occasione per i bavaresi.

20.46 - Fischia Mallenco, primo pallone giocato dai padroni di casa.

20.45 - Squadre in campo. I capitani scambiano i gagliardetti.

20.42 - Squadre nel tunnel agli ordini dell'arbitro Mallenco, pronte a fare l'ingresso in campo.

20.38 - Mancano meno 10 minuti all'inizio del match. Sale la tensione all'Allianz Areana. Nessuna delle due squadre vorrà concedere niente all'avversario. Il lavoro dei centrocampisti sarò fondamentale questa sera, con entrambe le squadre che schierano tantissimi giocatori offensivi. Chi vincerà la sfida, Xabi Alonso o Yaya Touré?

20.31 - Spettacolare l'Allianz Arena, probabilmente lo stadio più bello d'Europa.



20.28 - In attesa dell'inizio del match, i Bavaresi si scaldano sostenuti dai proprio tifosi.



20.23 - Il grande escluso nelle fila dei Citizens è invece el Kun Aguero.



20.20 - Il grande assente della serata, Arjen Robben.

20.14 - Guardiola si affida al 4-3-3 provato anche sabato contro lo Stoccarda. Abbandonata, almeno per adesso, l'idea del 3-5-2. Robben non ce l'ha fatta, il probelma al ginocchio l'ha estromesso dall'11 titolare. Esordisce dal primo minuti invece Benatia in difesa al fianco di Boateng, Rafinha e Bernat agiranno da terzini. A centrocampo a fare da scudiere a Xabi Alonso ci saranno il capitano Lahm e Alaba. Lewandowski unica punta con Muller e Gotze a supporto.

20.10 - Diramata anche la formazione ufficiale del Bayern Monaco.



(4-3-3): Neuer, Rafinha, Benatia, Boateng, Bernat, Lahm (C), Alonso, Alaba, Götze, Müller, Lewandowski.

20.05 - Pellegrini a sorpresa lascia in panchina Aguero, schierando i suoi con il 4-2-3-1. In difesa e centrocampo nessuna sorpresa, confermate tutte le nostre indiscrezioni. Torna Yaya Toure dal primo minuto. Silva, Nasri e Navas (preferito al Kun) a supporto dell'unica punta Edin Dzeko.

20.00 - Comunicata la formazione ufficiale del Manchester City.



(4-2-3-1): Hart, Sagna, Demichelis, Kompany (C), Clichy, Fernandinho, Yaya Toure, Navas, Silva, Nasri, Dzeko.

19.50 - In attesa delle formazioni ufficiali ecco uno scorcio dell'Allianz Arena.

19.45 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Bayern Monaco - Manchester City (20.45), incontro valido per la prima giornata della Uefa Champions League 2014/2015. Bayern e City guidano, per spessore, il Gruppo E. La possibile novità si chiama Roma, chiamata questa sera all'esame Cska, ma di certo i giallorossi partono un passo indietro rispetto a tedeschi e inglesi. Gli ingenti investimenti fatti a Manchester e i ritocchi bavaresi portano in prima fila le due compagini anche nella corsa al titolo.

19.35 - Probabili Formazioni



Bayern Monaco - Guardiola è alle prese con una lista di infortunati lunghissima (Rafinha, Thiago Alcantara, Schweinsteiger, Javi Martinez e Badstuber), e come se non bastasse, dopo l'infortunio di Ribery, sembra che anche Robben potrebbe non essere a disposizione per la partita di stasera. L'attaccante olandese ha lamentato un forte dolore al ginocchio negli ultimi allenamenti, difficile sapere se Guardiola lo rischierà nell'11 titolare. Continua il difficile inserimento dell'ex romanista Benatia, che dovrebbe finire nuovamente in panchina. Il tecnico spagnolo dovrebbe schierare: Lahm a terzino destro, con Boateng, Dante e Bernat a completare il reparto difensivo. A centrocampo le chiavi delle regia saranno affidate a Xabi Alonso con Alaba e Rode a supporto. In avanti trio d'attacco composto da Muller, Gotze e Lewandowski.

19.30 - Manchester City- Più facile il compito di Pellegrini nello scegliere la formazione da mandare in campo questa sera. L'ex allenatore di Villarreal, Real e Malaga, dovrebbe optare per un classico 4-4-2, effettuando un massiccio turnover rispetto alla gara di campionato pareggiata con l'Arsenal. Fuori Lampard, Milner, Navas e Zabaleta e dentro Yaya Touré, Nasri, Sagna ed Edin Dzeko. Sagna prenderà quindi il posto di Zabaleta nello spot di terzino destro; a completare il reparto arretraro ci saranno il capitano Kompany, Demichelis e Clichy. A centrocampo si rivede dal primo minuto Yaya Tourè, coadiuvato da Fernandiho. Sugli esterni chance dal primo minuto per Nasri sulla fascia destra, con il solito Silva sulla sinistra. In attacco Aguero a supporto dell'unica punta Edin Dzeko.

19.20 - Bayern e City un anno dopo



La nuova stagione porta cospicue novità nei due organici. Guardiola ha salutato Kroos, per una cifra non esorbitante visto il valore del calciatore (25 milioni). Il buco è stato colmato con l'arrivo da Madrid di Xabi Alonso, esperto regista in grado di coniugare qualità e interdizione. Differente giocatore Xabi, ma comunque utile in un club che punta a dimenticare la scoppola ricevuta lo scorso anno proprio dalle merengues. Il principale rinnovamento riguarda però il reparto avanzato. Lewandowski per Mandzukic. Un attaccante più propenso al movimento, alla rapidità, rispetto al classico nove ammirato negli ultimi anni. Un attaccante quindi più adatto all'idea di calcio di Guardiola. L'ultimo tassello è Medhi Benatia. Il centrale marocchino è giunto in fretta e furia per colmare la lacuna aperta dal grave infortunio patito da Javi Martinez, mediano reinventato centrale da Pep.

Bayern - City in Diretta

19.15 - Sulla sponda meno famosa di Manchester, quella del City, pochi acquisti, ma un esborso ingente. Mangala è giunto a suon di milioni per supportare Kompany al centro della difesa. A centrocampo il nome nuovo è Fernando, indisponibile per l'andata con il Bayern. Davanti una sola partenza, Alvaro Negredo. L'attaccante spagnolo, reduce da un brutto infortunio, è passato al Valencia in prestito. Il vero colpo, per Pellegrini, potrebbe rivelarsi Jovetic, scintillante in questo avvio di stagione, dopo i patemi dell'anno scorso. Dall'Arsenal è giunto infine Sagna, esterno d'esperienza, in grado di alternarsi con Zabaleta.

Live Champions League

19.05 - I precedenti degli ultimi anni



Non un confronto inedito quello tra Bayern Monaco e Manchester City. Nelle ultime tre stagioni, quattro sfide. Per due volte infatti tedeschi e inglesi si sono ritrovati nello stesso girone di Champions. Lo scorso anno due vittorie esterne. A Manchester dominio Bayern. Tre reti a suggellare una clamorosa supremazia. Ribery, Muller, Robben, prima dello squillo di Negredo a partita in ghiaccio. Discorso diverso a Monaco, con il Bayern in una situazione di classifica tranquilla e avanti subito 2-0, con le firme di Muller e Gotze. Da lì l'improvvisa reazione inglese, fino al 3-2 di Milner. Anche il Cska nello stesso gruppo nella scorsa stagione. Nel 2011/2012, due vittorie casalinghe. 2-0 City con Silva e Touré e 2-0 Bayern con doppietta di Gomez.

19.00 - Beckenbauer ha lanciato alla vigilia una frecciatina a Guardiola “questo è il gruppo più duro, si può superare prevalendo sempre in casa, ma il Manchester City è in buona forma e il Bayern no” . Dietro le parole del Kaiser una situazione preoccupante in Baviera. La lista infortunati conta giocatori di primissimo livello. Oltre a Badstuber, bloccato da un problema agli adduttori, dopo la doppia rottura del crociato, out anche Thiago Alcantara, gioiellino spagnolo portato da Pep da Barcellona, Schweinsteiger, il leader carismatico, Martinez e soprattutto Ribery, bloccato da un problema al ginocchio. Robben è in dubbio, ma sarà della partita.

Risultato Bayern Monaco - Manchester City

18.55 - Guardiola: “Siamo molto felici di essere qui, la Champions League è qualcosa di veramente bello. Affrontiamo una delle squadre più forti, i campioni dell'Inghilterra. E' importante partire bene nel torneo. E' un gruppo tosto, quindi iniziare con tre punti è sempre la cosa migliore. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, sul nostro modo di giocare e provare a vincere”. Il tecnico spagnolo poi si concentra sulla partita e sul mercato: "Quando non facciamo le cose bene, sappiamo di poter perdere contro chiunque. Loro hanno qualità e grandi giocatori, proveremo a dominare la partita e a tenere palla. Quando non l'avremo, ci toccherà correre. Il mercato? Ci sarebbe piaciuto avere gli stessi soldi di alcuni club inglesi, ma non lo abbiamo. Il Bayern privilegia la stabilità, affrontiamo un club con una potenza economica allucinante".

18.50 - Nel City, con Pellegrini squalificato dopo le polemiche seguite alla sfida di ottavi con il Barcellona, in panchina Cousillas “Siamo in un gruppo difficile, ma possiamo dire la nostra. Ho avuto il piacere di conoscere e veder lavorare Guardiola. E' un allenatore fantastico. Abbiamo intenzione di disputare una grande stagione, con giocatori che hanno qualità per riuscirci. Così come Bayern, Roma e CSKA”.

Pellegrini è invece intervenuto sul sito dei Citizens: "Dobbiamo affrontare la sfida come sempre, cercando di imporre il nostro gioco e sovrastare il Bayern con le nostre qualità. Dovremo essere davvero bravi nel fare questo. Guardando il Bayern, salta subito all'occhio che è una squadra di Guardiola". L'allenatore del City punta poi il dito contro la formula dei sorteggi: "Non credo sia bello vedere nuovamente insieme noi, il Bayern e il CSKA. Siamo tre campioni dei rispettivi tornei, forse è tutto un pò squilibrato e dovrebbero essere fatte delle modifiche nei sorteggi in futuro. Per noi sarà durissima qualificarci".

Diretta Bayern Monaco - Manchester City, Champions League

18.45 - Nell'ultimo match disputato in campionato, tranquilla affermazione per il Bayern con lo Stoccardo. 2-0 all'Allianz Arena, gol di Goetze e Robben. Match di cartello invece per il City. 2-2 con l'Arsenal, con i Citizens salvati da Demichelis nei minuti finali, dopo l'uno-due Wilshere-Alexis Sanchez. Iniziale vantaggio dei blu di Manchester con Aguero, questa sera in ballottaggio con Dzeko.

