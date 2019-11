Live Chelsea - Schalke 04, Champions League in diretta

22:40 - Chelsea sprecone e Schalke 04 tutto sommato convincente, risultato che sta stetto ai Blues, specie dopo essersi divorati perlomeno tre ghiotte occasioni di andare a rete. Da rivedere la precisione sotto porta per la squadra di Mourinho, apparsa per larghi tratti della gara svogliata e con la mente al big match di domenica contro il Manchester City. Buonissima la prova dell'ex Atlético Madrid Filipe Luís, migliore in campo per la compagine londinese assieme a Cesc Fàbregas. Male il trio d'attacco titolare: Willian, Hazard e Drogba, troppo spreconi. Che l'ingresso delle due punte, Rémy e Diego Costa, sia avvenuto troppo tardi? Per i tedeschi prova d'altri tempi per il cacciatore Huntelaar, che eccelle assieme a Fährmann, lucido nel finale sia negli interventi bassi che nelle uscite alte. Nel complesso risultato che ovviamente tiene ancora i giochi aperti per entrambe le formazioni, che molto probabilmente (se questi sono i valori in campo) accederanno senza problemi agli ottavi. Anche per questo live è tutto da VAVEL Italia, un saluto ed un ringraziamento da parte di Rubens Mari.

22:35 - E finisce qui la gara dello Stamford Bridge!! Lo Schalke 04 ottiene un importante risultato contro il Chelsea di Mourinho, al gol del vantaggio di Fàbregas risponde Huntelaar

90' - Altro salvataggio sulla linea, su colpo di testa di Terry!!

87' - Ammonizione per Höger per perdita di tempo

86' - Ultimo cambio anche per Keller, che manda in campo Obasi e fa uscire il campioncino tedesco Julian Draxler

84' - Miracolo di Fährmann!!! Fàbregas mette deliziosamente Hazard davanti alla porta ma il portiere tedesco è bravissimo a deviare in corner!!!

83' - Rémy semina il panico e mette un pallone invitantissimo ma nessuno ci arriva, sugli sviluppi Hazard calcia malamente a tu per tu con Fährmann

78' - Altro cambio per lo Schalke 04, entra Barnetta che rileva Sam

76' - Occasionissima per Rémy!!! Il francese si ritrova un buon pallone sugli sviluppi di un calcio di punizione ma il suo tiro viene respinto sulla linea di porta da Neustädter

74' - Ecco altre sostituzioni ora, con entrambi gli allenatori che cercano di vincerla: i Blues buttan dentro Diego Costa e Rémy per Drogba e Willian, per lo Schalke dentro Choupo-Moting per Meyer

71' - Ammonizione per Willian per un fallo in ritardo su Fuchs

69' - Lo Schalke ci crede eccome ora!! Gran tiro di Draxler che costringe Courtois a ribattere senza provare la presa, Chelsea in difficoltà!!

68' - Primo cambio per Mourinho: fuori Ramires, dentro Oscar, Fàbregas arretrerà nella linea di mediana a fianco di Matić

67' - Willian punta Fuchs e cede palla a Drogba, l'ivoriano però impatta malamente e spara alto sopra la traversa

Ecco il momento del tiro decisivo di Huntelaar

62' - CONTROPIEDE STUPENDO DEI TEDESCHI!! DRAXLER FULMINA TUTTI IN VELOCITA' E CEDE PALLA AD HUNTELAAR CHE BRUCIA LA DIFESA LONDINESE E FREDDA COURTOIS SUL PRIMO PALO!!

60' - Hazard regala un cioccolatino a Drogba, l'ivoriano a tu per tu col portiere stringe troppo la conclusione che si perde di un niente sul fondo

59' - Giallo a Terry per aver calciato il pallone dopo un fallo, quantomeno rivedibile la decisione del croato Bebek

57' - Gran botta di Boateng che spara addosso a Courtois, il belga blocca in due tempi

54' - Contropiede azionato da Drogba e da Hazard, il belga però al momento el tiro perde leggermente l'equilibrio e la sua conclusione finisce alta, ennesima chance gettata alle ortiche per gli uomini di Mourinho!!

52' - Inizia a scaldarsi Diego Costa e viene subito accolto da un boato da parte dello Stamford Bridge, da segnalare un destro a incrociare di Ivanović respinto con qualche difficoltà da Fährmann

49' - Tiro cross di Willian, ma nessuno riesce a deviare in rete, nemmeno Drogba sul secondo palo

46' - Inizia il secondo tempo, nessun cambio da notare

Ed ecco l'esultanza del catalano, dopo aver siglato il suo primo gol ufficiale con la nuova maglia

21:34 - Finisce il primo tempo tra Chelsea e Schalke 04 sul risultato di 1-0. Gara molto frammentata, in grado di accendersi solo in occasione delle giocate dei giocatori più talentuosi

Ecco il tiro decisivo di Cesc Fàbregas, autore del gol che ha sbloccato l'incontro

45' - Grandissima azione di Julian Draxler che passa in mezzo a Matić, Ivanović e Cahill ma davanti a Courtois stringe troppo il sinistro che esce di un niente!!

43' - Contrasti aerei e gomiti talvolta alti stasera, qui vediamo Cahill alle prese con il cacciatore Huntelaar

39' - Boateng fa tremare la porta del Chelsea!! Gran sinistro di potenza del ghanese che costringe Courtois a mettere in angolo

37' - Fàbregas calcia malissimo di sinistro dal dischetto del rigore!! Ivanović aveva trovato un varco invitante per lo spagnolo che però ha sprecato malamente un rigore in movimento!!

34' - Meyer imbecca Huntelaar ma l'olandese non riesce ad arrivare sul pallone

32' - Drogba ci prova di testa su cross di Filipe Luís, ma la sua conclusione è debole e centrale

31' - Huntelaar arriva a calciare ma il suo tiro viene murato all'ultimo, successivamente brava ancora una volta la difesa dei Blues a ribattere il tiro dal limite di Sam

25' - Giallo a Kevin Prince Boateng per ostruzione ai danni di Eden Hazard

22' - Incomprensione tra Hazard e Drogba, che sprecano una ghiotta occasione per raddoppiare

21' - Questa volta è il turno di Draxler, il tiro a giro del tedesco però non riesce a scendere e si conclude alto sopra la traversa

20' - Primo tiro in porta anche per i tedeschi: Sam rientra bene verso il centro e fa partire la conclusione, che finisce centralmente nelle braccia del belga Courtois

18' - Interessante spunto di Willian che manda in porta Drogba, ma l'ivoriano viene anticipato all'ultimo. Sugli sviluppi del corner i Blues vanno vicini al raddoppio sfruttando la loro fisicità

16' - Grande azione di Hazard che si libera di due uomini e avanza verso il centro dell'area, il suo tiro a giro viene ribattutto sul più bello

11' - Sanzionato Huntelaar per aver protestato eccessivamente circa l'intervento di Fàbregas su Meyer, che andava rilevato con un fallo

11' - FABREGAS PORTA IN VANTAGGIO IL CHELSEA!!! BUON RECUPERO DA PARTE DELLO SPAGNOLO CHE PERMETTE AD HAZARD DI AVANZARE, IL BELGA RICONSENGA IL PALLONE AL CATALANO CHE DAVANTI AL PORTIERE NON SBAGLIA!!

7' - Sam dopo un buon smarcamento calcia altissimo, nessun pericolo per Courtois

6' - Entrambe le compagini cercano di avanzare facendo circolare la palla, da segnalare una buona azione in solitaria di Hazard

3' - Partita impostata sul binario di sinistra sfruttando le qualità del nuovo acquisto Filipe Luís

20:45 - Si comincia!! Clima caloroso a Stamford Bridge, il pubblico attende con ansia la gara

20:42 - Tutto pronto, partita l'inconfondibile musica della Champions

20:34 - Gara numero 600 da titolare per una leggenda vivente del club di casa: John Terry

20:26 - Ecco i sostenitori ospiti, accorsi dalla Germania

20:22 - Diramati anche i sostituti della squadra di Gelsenkirchen: Wetklo, Friedrich, Clemens, Barnetta, Obasi, Avdijaj, Choupo-Moting

20:18 - Ecco la panchina dei Blues: Čech, Zouma, Azpilicueta, Obi Mikel, Oscar, Rémy, Diego Costa

20:16 - Keller improvvisa un 4-2-3-1 con Fährmann, Höger, Ayhan, Neustadter, Fuchs, Boateng, Aogo, Sam, Draxler, Meyer, Huntelaar

20:12 - Mourinho adotta il 4-3-3 ma allo stesso tempo rivoluziona la squadra, pensando all'appuntamento di domenica contro il Manchester City all'Etihad: Courtois, Ivanović, Cahill, Terry, F.Luís, Ramires, Matić, Fàbregas, Willian, Hazard, Drogba

20:10 Buonasera e benvenuti da VAVEL Italia e da Rubens Mari alla diretta live di Chelsea-Schalke 04, gara della prima giornata del gruppo G della fase a gironi della Champions League. La partita si svolgerà allo Stamford Bridge di Londra, a partire dalle 20:45 italiane.

19:55 - Le avversarie di stasera, Chelsea e Schalke 04, si scontreranno per la quinta volta nella loro storia, il record nei 4 precedenti parla chiaro: 3-1-0 per la squadra londinese. In entrambi i casi i match si sono svolti in Champions League, nella fase a gironi delle edizioni 2007-2008 e 2013-2014.

19:40 - Lo Special One, José Mourinho in conferenza stampa come di consueto toglie pressione alla squadra e al club, toccando corde personali: "La Champions League è un torneo fantastico e vincerlo significherebbe molto, per noi e per i nostri sostenitori. Questa competizione appartiene alla mia storia e, anche se a volte non ci credo nemmeno, anche io penso di far parte della storia di questo torneo. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di arrivare fino in fondo, se dovessi vincere sarebbe la terza volta, con tre squadre diverse, un traguardo mai raggiunto da nessuno. Ma quanti grandi allenatori non ne hanno mai vinta una?"

Non mancano inoltre vecchie statistiche, che tornano ciclicamente: "Ho vinto due volte questo trofeo e ne sono orgoglioso. L'ho vinto al secondo anno in entrambe le occasioni, con Porto ed Inter, e l'obiettivo è vincerlo ancora. Ma ora dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sulla fase a gironi, a partire dalla gara di domani, contro una squadra con un buon pedigree europeo come lo Schalke: non dobbiamo sottovalutare nessuna partita in competizioni del genere"

Infine la solita domanda sulla scelta Čech-Courtois e sull'ormai prossimo rinnovo di Hazard: "Non stupitevi di vedere Petr titolare in Champions League o in Premier League, e di vedere Thibaut in campo in una gara di Capitol One, sarebbe normale. Io ragiono di partita in partita, non precludo nessuna opzione e non decido di far giocare un portiere in un torneo e l'altro in un'altra manifestazione, tutti sono pronti e sufficientemente preparati, non c'è discussione su questo. Per quanto riguarda Eden, noi vogliamo che lui diventi una colonna portante di questo club soprattutto in futuro e siano felici che anche il ragazzo la pensi così, stiamo già lavorando per un rinnovo e sono sicuro che arriverà presto."

19:30 - Il tecnico dei Die Knappen, Jens Keller, si è detto fiducioso e ottimista per l'esordio dei suoi in Europa: "Tutto ciò che dobbiamo fare è correre e supportare in ogni momento ogni elemento della squadra, dovremo esprimere un buon calcio per lasciare il segno in una competizione così importante. Certamente non sarà facile, loro sono una grande squadra e specialmente dopo gli ultimi acquisti sono una seria candidata alla vittoria finale, ma io sono una persona fiduciosa e sono sicuro che li metteremo in difficoltà, nel calcio tutto è possibile."

19:25 - Per i Blues da segnalare il recupero di Didier Drogba dall'infortunio alla caviglia, che gli aveva impedito di essere disponibile nella gara casalinga contro lo Swansea sabato pomeriggio; da monitorare la tendinite di Diego Costa, che si trascina dietro da mesi. Un vero e proprio calvario invece per i Die Königsblauen, che recuperano Kirchhoff ma dovranno fare a meno di Höwedes, Giefer, Felipe Santana, Kolašinac, Uchida, Matip, Farfán e Goretzka, tutti fermi ai box per infortunio.

19:20 - Mourinho dovrebbe riproporre il classico 4-3-3, ma dalle ultime indiscrezioni ci sarebbero interpreti diversi, potrebbe essere la volta buona per Čech e F.Luís, accompagnati in difesa da Ivanović, Terry e Cahill, per il resto terzetto di centrocampo formato da Fàbregas, Matić ed Oscar (leggermente avanzato), con il trio offensivo composto da Willian (sembra in vantaggio su Schürrle), Hazard e Diego Costa.

19:10 - Keller invece, stando agli ultimi rumors, opterà per un 4-2-3-1 con Fährmann tra i pali, Aogo-Ayhan-Friedrich-Fuchs in difesa, Höger e Neustädter in mezzo al campo, ed il trio Sam-Draxler-Meyer dietro all'unica punta Huntelaar.