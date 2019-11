L'Ajax frena il PSG, finisce 1-1 ad Amsterdam

Finisce 1-1 ad Amsterdam una bella partita tra Ajax e PSG. Partita dai due volti, con un Paris Saint Germain che domina in lungo e in largo segnando la rete del vantaggio al 14° minuto di gioco con il matador Cavani. Si è poi seduto il PSG ed è salito in cattedra l'Ajax. I ragazzi di De Boer non ci stanno, e con la voglia e il coraggio riescono a pareggiare nella ripresa con Schone. Nel finale il PSG prova a portare a casa i 3 punti, ma i lancieri si difendono a denti stretti. Pareggio tutto sommato giusto ad Amsterdam. Di sicuro ci si aspettava qualcosa in più dai parigini. Nell'altra partita del Girone F il Barcellona si è imposto per 1-0 sull'Apoel FC.

LE SCELTE - L'Ajax opta per il classico 4-3-3, confermando le impressioni della vigilia. Tra i pali va Cillessen, la linea a 4 difensiva vede Van Rhijn e Boilesen sugli esterni, con Moisander e Veltman al centro. In mediana Klaassen e Viergever, avanzato rispetto al solito ruolo di terzino sinistro, mentre Serero è leggermente avanzato. Davanti, ai lati di Sightorsson, vanno Schone e Andersen.

Laurent Blanc risponde con lo stesso modulo, con una disposizione solo diversa a centrocampo, dove Verratti gioca da vertice basso, con Matuidi e Thiago Motta vicino a lui. Davanti c'è il grande ex Zlatan Ibrahimovic, a fianco a lui Lucas a sinistra e Cavani a destra. In difesa scelte quasi obbligate vista l'assenza di Thiago Silva: al centro vanno David Luiz e Marquinhos, con Van Der Wiel e Maxwell terzini. In porta, ovviamente, Salvatore Sirigu.

PRIMO TEMPO - Primo pericolo in area dell'Ajax al 4': Maxwell, altro ex, crossa dal fondo, trovando la testa di Ibra, ma la palla è troppo lenta e Verratti non arriva a deviare, così Cillessen fa sua la sfera senza problemi. Dalla sinistra arrivano i primi continui attacchi del PSG, con un Maxwell molto attivo. Ci prova anche da situazione da calcio piazzato la squadra di Blanc, che ha iniziato nettamente meglio la gara: il colpo di testa di Lucas su cross di Motta finisce alto. Al 14' arriva il gol del vantaggio del PSG, grazie a Cavani, ma soprattutto per merito di Lucas: il brasiliano recupera palla in area su Boilesen e serve Ibra al centro, che trova però il salvataggio di Moisander, ma sulla seconda ribattuta c'è el matador a ribadire la palla in rete per firmare l'1-0. L'Ajax reagisce subito però, chiamando Van der Wiel, altro ex, a una grande chiusura su Serero. Dura poco però, perchè i parigini rimettono ben presto le tende nella metà campo dei lancieri: ritmi bassi e giropalla efficace le armi di Ibrahimovic e compagni. Fase di stanca nella gara, con il PSG che si siede sul gol del vantaggio e non soffre i tentativi di incursione degli uomini di De Boer, che non sono mai riusciti a servire una palla accettabile a Sightorsson in area. La squadra di Blanc cerca di addormentare la partita, con una melina a tratti stucchevole. L'Ajax ci prova con Schone alla fine del primo tempo con una punizione dal limite, che però termina sulla barrire. Il primo tempo si chiude quindi con il PSG in vantaggio per 1-0 sull'Ajax. Si ha però l'impressione che i Lancieri possano fare male ai francesci.

SECONDO TEMPO- De Boer prova a cambiare qualcosa inserendo Zimling al posto di Viergever. Blanc manda in campo gli stessi 11 della prima frazione di gara. Il PSG parte fortissimo nella ripresa e già al 46° minuto va vicinissimo al raddoppio. Lucas si invola tutto solo verso Cilessen ma calcia malissimo. Incredulo Verratti che era già pronto ad esulare. Al 53° è Ibrahimovic a fallire il goal del 2-0. L'attaccante svedese conclude frettolosamente e calcia inspiegabilmente a lato. De Boer cerca di scuotere i suoi con un cambio. Entra El-Ghazi ed esce uno spento Sightorsson. Sale la pressione dell'Ajax, il cambio ha sortito gli effetti sperati. Nel momento di maggiore spinta i Lancieri trovano il meritato pareggio. Schone batte magistralmente una punizione dal limite. Gran goal per il centrocampista danese, ma Sirigu poteva fare sicuramente di meglio. Sull'onda dell'entusiasmo l'Ajax sfiora il colpaccio. Schone, ancora lui, con un gran tiro colpisce il palo a Sirigu battuto. Blanc prova vincere la partita, manda nella mischia Pastore e Lavezzi. Gli argentini si rendono pericolosi nei minuti finali, ma non riescono a trovare la zampata vincente. Dopo due minuti di recupero termina l'incontro. Finisce 1-1 ad Amseterdam la partita tra Ajax e PSG. La classe dei francesi non ha fatto la differenza questa sera. Complimenti ai Lancieri che non ha mai rinunciato a crederci e con la voglia e il coraggio ha colmato il gap tecnico rispetto ai più quotati francesi.