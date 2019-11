VIDEO Champions League, tutti i gol: vincono Bayern e Barcellona, si fermano Chelsea e Psg, dilagano Porto e Roma

Notte azzurra. L'Olimpico festeggia il ritorno in Champions della Roma e si stropiccia gli occhi per trenta minuti di calcio supersonico in cui i giallorossi annientano il modesto Cska. Quattro gol e tanto spettacolo. Termina 5-1, segna due volte Gervinho, apre la scatola Iturbe, è festa grande per tutti. Roma, ma non solo. Il Porto segna addirittura una volta in più dei ragazzi di Garcia. Sei a zero al Do Dragao contro il Bate. Tripletta per Brahimi, favorito nella prima realizzazione da un infortunio di Chernik (rinvio con le mani direttamente sui piedi del calciatore del Porto).

Fortune alterne per le grandi d'Europa. Vincono di misura Barcellona e Bayern Monaco. Piqué spinge l'undici rivoluzionato di Luis Enrique contro l'Apoel, nella sera in cui non decollano Neymar e Messi. Il Bayern gioca invece bene, con maggior piglio rispetto al City, e si aggiudica il big match di giornata grazie a un gran gol nel finale di Boateng.

Si fermano Chelsea e Psg. Spartito simile per le due compagini. Entrambe si portano in vantaggio grazie a Fabregas e Cavani. Le occasioni sono molteplici, ma manca quella cattiveria necessaria per chiudere la gara e arriva puntuale la "vendetta" di Schalke e Ajax. Una grande giocata di Huntelaar gela Mourinho, mentre Schone dal piazzato sorprende Sirigu.

Pari senza reti tra Athletic e Shakhtar, 1-1 invece tra Maribor e Sporting. A Nani risponde Zahovic.

Le reti:

GRUPPO E

ROMA - CSKA MOSCA 5-1

BAYERN MONACO - MANCHESTER CITY 1-0

GRUPPO F

BARCELLONA - APOEL 1-0

AJAX - PSG 1-1

GRUPPO G

CHELSEA - SCHALKE 1-1

MARIBOR - SPORTING 1-1

GRUPPO H

ATHLETIC - SHAKHTAR 0-0

PORTO - BATE 6-0