Live Napoli - Sparta Praga in Europa League

23.10 - Per questa sera è davvero tutto. Grazie per aver seguito la diretta di Napoli - Sparta Praga su vavel.com. Una buona notte da Vavel Italia e da Vincenzo Esposito.

Tutta la rabbia e la gioia di Higuain dopo la trasformazione del rigore.

23.00 - Vittoria meritata per i ragazzi di Benitez, che hanno dimostrato soprattutto di voler vincere questa sera. Prestazione superlativa di Mertens che mette a segno una splendida doppietta. Torna al goal anche Higuain, dopo l'errore dal dischetto di domenica. Nell'altra partita del girone I lo Young Boys si è imposto 5-0 contro lo Slovan Bratislava, prossimo avversario del Napoli.

22.55 - Blom mette fine al match. Vince 3-1 il Napoli contro lo Sparta Praga. Secondo tempo davvero convincente dei ragazzi di Benitez che hanno trovato prima il vantaggio e poi il terzo gol con una doppietta di Dries Mertens. Bellissima la rete del 3-1. Da rivedere, come sempre, qualcosa nella fase difensiva.

90+3'- Super Bicik nega la gioia del goal a Gargano. Tiro bellissimo del mediano uruguagio.

89'- Il Napoli gioca con i secondi in attesa del 90°. Sono 4 i minuti di recupero.

87'- Corner per lo Sparta, para agevolemente Rafael in uscita.

85'- Ultimo cambio anche per lo Sparta Praga. Esce l'impalpabile Lafata ed entra Schick.

83'- Benitez cambia due uomini. Entrano Zuniga e David Lopez ed escono Hamsik e Callejon, un pò di riposo per loro. Esordio in maglia azzurra per il centrocampista spagnolo.

Pazzesco Mertens. Doppietta per lui. L'attaccante belga entra in area e con una fantastica serpentina passa tra due difensori cechi e batte con un tiro potente Bicik. Grandissimo goal per Mertens.

81'- E' UN FENOMENOOOOOOOOO. DRIESSSSSSSS MERTENSSSSSSSSSSSSSS. 3-1

78'- Secondo cambio per Lavicka che passa ad un offensivo 4-3-3 e prova a pareggiare la partita. Entra Bednar ed esce l'autore della rete del momentaneo vantaggio ceco Husbauer.

77'- Bravissimo Hamsik a servire Michu, che si lascia anticipare sul più bello da Brabec. Ci prova poi Callejon con un tiro da fuori, attento Bicik.

75'- Primo cambio per lo Sparta Praga. Entra Konate ed esce Dockal.

73'- Ci prova Inler con un tiro dei suoi dalla distanza, palla che esce di pochissimo a Bicik battuto.

71'- Costa salta più alto di tutto, probabilmente appoggiandosi su Inler, e manda la palla di poco a lato.

70'- Koulibaly va vicino al gol dopo uscita maldestra di Bicik.

69'- Primo cambio per il Napoli. Finisce qui la partita di Higuain, man of the match con un gol e un assist. Entra Michu.

68'- Conclusione velleitaria di Marecek, palla sul fondo.

65'- Mertens segna, ma di mano. L'arbitro Blom annulla e ammonisce il giocatore belga.

61'- Ripartenza del Napoli con Mertens che verticalizza per Higuain. Bravissimo il portiere ceco a sventare la minaccia in scivolata.

58'- Spinge il Napoli. Mertens serve Gargano al limite che tira di sinitro impegnando Bicik, che respinge corto, si fionda sul pallone Hamsik che tira dopo uno stop non ottimale, devia in corner Kovac.

55'- Balla ancora una volta il Napoli in difesa. Henrique salva con una diagonale perfetta. Resta a terra Koulibaly dopo uno scontro di gioco.

Semina il panico nella difesa dello Sparta Praga Gonzalo Higuain; l'attaccante argentino salta due uomini arriva sul fondo e mette in mezzo un cross potente che Mertens spedisce alle spalle di Bicik. Napoli-Sparta Praga 2-1.

51'- DRIEEEESSSSSSSSSSSS MERTENSSSSSSSS. NAPOLI IN VANTAGGIOOOO. 2-1

49'- Husbauer colpisce in pieno la barriera, la palla rimane lì e Kovac tira, palla in angolo. Sugli sviluppi del corner colpo di testa pericoloso di Brabec che termina di poco a lato.

48'- Fallo di Gargano su Lafata.

46'- Inler prova a liberarsi al limite dell'area ceca, ma la difesa chiude bene. Spinge il Napoli in questo inizio di ripresa.

22.06 - L'arbitro Blom fischia l'inizio del secondo tempo. Si ricomincia.

22.04 - Le squadre rientrano sul terreno di gioco. La Fiorentina, altra "italiana" impegnata questa sera, è in vantaggio per 1-0 sui francesi del Guingamp.

22.01 - L'esultanza del Pipita Higuain.

21.55 - E' 1-1 al San Paolo tra Napoli e Sparta Praga. Partita divertente, che ha visto il Napoli prendere il pallino del gioco fino all'inaspettato vantaggio ospite. Lo Sparta Praga ha trovato il vantaggio sugli sviluppi di un corner con Husbauer, al primo tiro nello specchio della porta. Immediata la reazione del Napoli che trova il pareggio dopo soltanto 8 minuti con Higuain che trasforma dagli 11 metri. Ci si aspettava forse qualcosa in più dai ragazzi di Benitez, pesano le solite amnesie difensive.

21.50 - L'arbitro Blom fischia la fine del primo tempo. 1-1 al San Paolo tra Napoli e Sparta Praga.

44'- Azione manovrata del Napoli. Mertens è bravo a trovare Higuain a centro area, l'attaccante argentino si gira e conclude contrato da un difensore ceco, palla in corner. Nulla di fatto sugli sviluppi del calcio d'angolo.

40'- Matejovsky prova il tiro dai 30 metri. Conclusione che termina debolmente a lato.

38'- Higuain è bravo a conquistare un calcio d'angolo. Il Napoli prova lo schema ma la difesa dello Sparta libera.

36'- Pericolo Napoli. Lo Sparta attacca e mette in difficoltà la retroguardia azzurra, che a difficoltà riesce a difendersi. Henrique e Koulibaly si immolano su Matejovsky.

32'- Traversa di Callejon. Bolide pazzesco dell'esterno spagnolo che colpisce in pieno la traversa. Ci credono adesso i Partenopei. La partita adesso è davvero divertente.

29'- Ripartenza velocissima del Napoli. Inler ruba palla a centrocampo e serve Hamisk. Lo slovacco cerca Mertens che si invola sulla fascia sinistra, crossa al centro e Kovac è bravo a deviare in corner.

27'- Mertens guadagna una punizione dal limite. Va sul pallone lo stesso giocatore belga che però calcia malissimo.

24'- Ancora Napoli. Dopo il pareggio aumenta il forcing dei partenopei. Cross di Britos per Callejon che cicca il pallone di testa.

23'- Higuainnnnnnnnnnnn. Questa volta non sbaglia il Pipita. Pareggio del Napoli.

22'- Rigore per il Napoli. Finalmente Napoli. Sfortunatissimo Hamsik che prende la traversa imbeccato da Higuain. Arriva Callejon sulla palla vagante tiro al volo che viene praticamente parato da Costa, è rigore per Blom.

20'- Deve fare qualcosa in più il Napoli per cercare di impensierie la difesa rocciosa dello Sparta Praga.

16'- Il Napoli prova a reagire immediatamente. Fallo su Callejon, punizione dai 30 metri.

Arriva come un fulmine a ciel sereno il gol dello Sparta. Alla prima occasione gli ospiti trovano l'inaspettato vantaggio. Sugli sviluppi di un corner la palla arriva al limite dell'area, Husbauer non ci pensa due volte e tira contrastato da Mertens. La palla finisce implacabile a fil di palo. Napoli - Sparta Praga 0-1.

14'- Husbauerrrrrrrrrrr. Che gol per il taltentuoso centrocampista dello Sparta. Vantaggio inaspettato degli ospiti. Zittito il San Paolo.

12'- Hamisk prova il lancio per Higuain ma il guardalinee alza la bandierina, offside.

10'- Il Napoli prova a tessere la manovra, ma i cechi sono tutti dietro la linea del pallone. Anche stasera non sarà facile scardinare la difesa avversaria per i partenopei.

7'- Si fa vedere anche lo Sparta. Husbauer crossa al centro per Lafata, che non trova il pallone. Ottima diagonale di Henrique.

6'- Tentativo velleitario di Britos dalla distanza.

4'- Primo tiro del Napoli verso la porta ceca. Gli azzurri costruiscono una buona azione, conclusa da Mertens con un tiro che termina alto.

2'- Gli azzurri provano a fare la partita, lo Sparta si schiera con un difensivo 4-1-4-1.

1'- Possesso palla prolungato per il Napoli in questo inizio di partita.

21.05 - Blom dà il via al match. Primo pallone gestito dal Napoli.

21.03 - Squadre schierate, Benitez saluta il tecnico ceco Lavicka. I capitani scambiano i gagliardetti agli ordini dell'arbitro olandese Blom.

21.02 - I giocatori sono nel tunnel pronti a fare l'ingresso in campo. Eccoli.

20.58 - E' il momento di cambiare marcia per il Napoli. Dopo l'amara eliminazione dalla Champions, e la sconfitta di domenica contro il Chievo, gli azzurri devono dimostrare soprattutto l'attaccamente alla maglia, scacciando i fantasmi e l'incubo di una crisi.

20.55 - Mancano 10 minuti all'inizio del match. Le squadre sono rientrate nello spogliatoio.

20.52 - L'Inter ha cominciato bene l'avventura in Europa League, vincendo per 1-0 in Ucraina contro il Dnipro. Il Torino ha conquistato un ottimo punto a Bruges. In serata scenderà in campo la Fiorentina contro il Guingamp.

20.44 - Benitez fa rifiatare sia Maggio che Zuniga, schierando sugli esterni Henrique e Britos. In mediana si rivede Gargano, che sostituisce Jorginho apparso affaticato e un pò fuori dagli schemi domenica contro il Chievo. In avanti gioca a sopresa Higuain, supportato da Callejon, Hamsik e Mertens.

20.35 - Lo schieramento dello Sparta Praga.

20.30 - Bigon intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium commenta la formazione e il momento del Napoli: "Le voci infastidiscono sempre, il Napoli non è assolutamente in vendita. Noi lavoriamo come sempre, la fiducia non manca. Per quanto riguarda la formazione, non mi stupisce la presenza di Higuain. Il turnover è stato fatto in maniera adeguata, cambiando 4 elementi rispetto alla partita di domenica".

20.25 - Non siamo abituati a vedere il San Paolo così vuoto in una serata Europea. E' chiaro che anche i tifosi subiscono il momento negativo della squadra. Sono previsti 15000 spettatori.

20.20 - Nessuna sorpresa nell l'11 titolare scelto da Lavicka, confermate le nostre indiscrezioni: Bicik; Kaderabek, Kovac, Brabec, Nhamoinesu; Matejovsky, Marecek; Dockal, Hušbauer, Krejci; Lafata.

20.15 - Comincia dal San Paolo l'avventura del Napoli in Europa League. Sorpresa nella formaziona ufficiale, a sorpresa gioca Higuain. Ecco gli 11 titolari scelti da Benitez: Rafael; Henrique, Koulibaly, Albiol, Britos; Inler, Gargano; Mertens, Hamsik, Callejon; Higuain.

20.05 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Napoli - Sparta Praga (21.05), incontro valido per la prima giornata della Uefa Europa League 2014/2015. Il Napoli, testa si serie del Gruppo I, dovrà vedersela con lo Sparta Praga, avversario abbastanza insidioso (i cechi sono più avanti nella preparazone e sono attualmente secondi nel campionato ceco) cercando di dimenticare la brutta sconfitta di domenica contro il Chievo Verona. Le altre squadre che compongo il raggruppamento dei partenopei sono gli slovacchi dello Slovan Bratislava e gli elvetici dello Young Boys.

19.55 - Probabili Formazioni



Napoli - “Fisicamente stiamo meglio rispetto all'anno scorso, ma faremo turnover". Le dichiarazioni di mister Bentiez sono chiarissime, questa sera il Napoli che scenderà in campo sarà sicuramente diverso da quello che ha perso domenica contro il Chievo. A sopresa sono rimasti fuori dalla lista dei convocati de Guzman, Mesto e Jorginho, con i primi due che avrebbero potuto sicuramente far parte del 11 titolare. In ogni caso spazio a chi ha giocato meno, con Henrique e Britos che faranno rifiatare Albiol e uno tra Maggio e Zuniga. A centrocampo potrebbe rivedersi Gargano al fianco di Inler, pronto a debuttare l'ultimo acquisto David Lopez. In avanti spazio a Zapata, Michu e Mertens. Higuain, ancora acciaccato si accomoderà in panchina.

19.50 - Lo Sparta Praga dovrebbe schierarsi con una sorta di 4-3-3, che in fase difensiva potrebbe trasformarsi facilmente in 4-5-1, per riuscie ad arginare in maniera efficace gli attacchi Napoli, . L'allenatore ceco Lavicka punta tutto sulla vena realizzativa di Lafata, l'elemento più rappresentativo dello Sparta. Da tenere d'occhio Hušbauer, trequartista fortemente voluto dal boemo Zeman, e che alla fine non è riuscito ad approdare Cagliari, e una vecchia conoscenza del calcio italiano, Vacek, che però non ha lasciato grandi ricordi con la maglia del Chievo.

19.40 - Smaltita l'amarezza per la sconfitta subita domenica scorsa contro il Chievo, Rafa Benitez torna in conferenza stampa per presentare la sfida di Europa League, che si disputerà questa sera contro lo Sparta Praga. Ecco le parole del tecnico spagnolo: “Abbiamo analizzato la partita di domenica, abbiamo visto cosa abbiamo fatto bene e cosa abbiamo sbagliato. Le stesse cose che io faccio con i miei giocatori da 28 anni a questa parte. Dobbiamo controllare le partite come abbiamo fatto con il Chievo nel primo tempo – sottolinea Benitez - ma anche chiuderle quando ne abbiamo la possibilità e su questo aspetto dobbiamo lavorare”. Le incertezze non mancano, ma l'allenatore azzurro indica la strada da percorrere: “Quest'anno sembra che ogni partita dobbiamo vincere 5-0 a fine primo tempo, con maggiore serenità vinceremo di più. Dobbiamo metabolizzare questo tipo di aspettative e rimanere lucidi perché si può fare gol anche al novantesimo. È un processo di maturità che dobbiamo ancora compiere. Spalla a spalla andremo avanti. I tifosi in gran parte lo hanno capito”.

L'obiettivo è già tracciato, e non c'è da stupirsi visto il curriculum del trainer madrileno nelle competizioni europee: “Dobbiamo passare il girone di Europa League. Ho esperienza in questa competizione ed è importante partire bene nel girone. Lo Sparta Praga non ha nulla da perdere, è la squadra più forte del suo Paese e gioca da sempre in Europa. L'ho affrontata con il Chelsea e sono state due partite difficilissime. Conosco bene le loro qualità, so che sono pericolosi sulle palle inattive”.

19.30 - Il tecnico dello Sparta Praga, VítÄ›zslav Lavicka, è intervenuto nella classica conferenza stampa alla vigilia dell'importante match d'esordio contro la squadra partenopea, ecco alcune delle sue dichiarazioni: «Benitez è un grande allenatore, abbiamo ottimi ricordi della sfida contro il suo Chelsea. Ma domani sarà tutt'altra storia e noi vogliamo dare il massimo. Bisogna però trovare continuità in zona offensiva, dovremo essere bravi a difenderci cercando di fare un dispetto al Napoli quando avremo la possibilità di attaccare. Non siamo venuti per difenderci, cercheremo di contenere gli attacchi del Napoli colpendo quando ci sarà la possibilità. Husebauer? Si, poteva approdare in Italia, ma ora è con noi e ci darà una mano». "

Risultato Napoli - Sparta Praga, Europa League

19.20 - Il Napoli di Benitez torna in Europa League dopo la cocente eliminazione dello scorso anno contro il Porto, che vinse al Do Dragao per 1-0 e al San Paolo conquistò un pareggio con un pò di fortuna. Per la squadra azzurra sarà il quinto anno consecutivo alla fase a gironi delle coppe europee. Nei quattro precedenti, il Napoli pareggiò nelle prime due occasioni: 0-0 in casa contro l'Utrecht (tra gli olandesi c'era anche Dries Mertens) e 1-1 al Etihad Stadium contro il Manchester City di Roberto Mancini e Mario Balotelli. Due invece le vittorie negli ultimi due esordi, entrambe arrivate tra le mura amiche: due anni fa, in Europa League, Edu Vargas (ceduto in prestito al QPR) mise in ginocchio l'Aik Solna mettendo a segno una tripletta, non riuscendo però ad entrare nelle grazie di Walter Mazzarri. Lo scorso anno il Napoli esordì in Champions stupendo tutti, sconfiggendo gli allora vice campioni d'Europa del Borussia Dortmund 2-1, con le reti di Higuain ed Insigne. Magistrale la punizione del folletto azzurro.



Diretta Europa League

19.10 - I convocati dela sfida



Napoli- Questi i 19 convocati da Rafa Benitez per la sfida di stasera: Rafael, Andujar, Contini, Maggio, Zuniga, Henrique, Albiol, Britos, Koulibaly, Inler, David Lopez, Gargano, Mertens, Callejon, Insigne, Michu, Hamsik, Higuain, Duvan. Spiccano le assenze di Mesto, de Guzman e Jorginho.



Sparta Praga - Questi invece i convocati dal tecnico Lavicka: Marek ŠtÄ›ch, David Bičík, Manuel Pamić, OndÅ™ej Švejdík, Jakub Brabec, Radoslav Kováč, Pavel KadeÅ™ábek, MatÄ›j Hybš, Mario Holek, Costa Nhamoinesu, Lukáš Vácha, Marek MatÄ›jovský, BoÅ™ek Dočkal, Lukáš Mareček, Kamil Vacek, Josef Hušbauer, Ladislav Krejčí, Michal Breznaník, Tomáš PÅ™ikryl, Martin Nešpor, Tiemoko Konate, David Lafata, Roman BednáÅ™, Patrik Schick.

Live Napoli - Sparta Praga

19.00 - Ad arbitrare l'incontro di questa sera sarà l'olandese Kevin Blom coadiuvato dagli assistenti di linea Langkamp (NED) e Van Dongen (NED). Gli assistenti di porta sarano invece il signor Makkelie (NED)e dal signor Janssen (NED). Il quarto uomo sarà invece il singor Diks (NED).

Pronostico



Il favore del pronostico è tutto a favore dei padroni di casa, nonostante non stiano vivendo un momento del tutto positivo. La vittoria del Napoli è quotata a 1,50, il pareggio a 4,15, ed una vittoria dello Sparta Praga è pagata ben 6,5 volte la posta. Per i più temerari consigliamo il 2-1 come risultato esatto, quotato a 8,00.