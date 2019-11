Europa League : Higuain e Mertens, il Napoli torna alla vittoria

Il Napoli torna a vincere. Lo fa al San Paolo grazie alla bravura ed alle giocate dei suoi campioni: Higuain e Mertens. Dopo il vantaggio ceco, un pò fortunoso, gli azzurri si ritrovano e ribaltano la gara, giocando anche un buon match sul piano del gioco. Vittoria che infonde un pò di fiducia alla squadra e all'ambiente e che può dare nuova linfa in ottica campionato. Domenica c'è l'Udinese al Friuli.

LE SCELTE – Benitez contrariamente alle attese non opta per il turnover e schiera tutti i pezzi da 90. Ci sono Hamsik, Inler, Higuain ed Albiol, dati in panchina alla vigilia. Henrique torna in campo, ma sulla fascia destra. Lato opposto occupato da Britos. Mertens vince il ballottaggio con Insigne. Nessuna sorpresa per Lavicka, che sceglie l’undici migliore a sua disposizione : Bicik in porta, Kaderábek, Kovac, Brabec, Costa la linea difensiva; Matejovsky, Marecek la linea di centrocampo con Dockal, Hušbauer e Krejci dietro l’unica punta, Lafata.

VANTAGGIO CECO, RISPONDE HIGUAIN - Il Napoli sembra partire meglio dei cechi, pressione alta e primo squillo al 4’ con Mertens dopo una palla recuperata da Hamsik a centrocampo. Azzurri che sembrano in controllo della gara anche se non riescono ad impensierire Bicik. Sparta che si chiude bene con tutti i suoi effettivi dietro la linea della palla e riparte in velocità, soprattutto sulla sinistra. Proprio da una sortita offensiva di Costa e Krejci nasce l’angolo che porta al vantaggio ospite. Lo stesso Costa liscia la conclusione dal limite, ma la palla termina tra i piedi di Husbauer che con un fendente di destro trafigge Rafael. Il Napoli reagisce subito nonostante la notevole pressione sulle proprie spalle. Hamsik viene lanciato verso la porta dalla sponda di Higuain, al 23’. Lo slovacco dopo aver superato un uomo calcia di sinistro ma centra la traversa, sulla respinta si fionda Callejon che colpisce al volo. Costa si frappone con le mani ed è rigore : Higuain non fallisce ed è 1-1. Ancora Napoli che spinge alla ricerca del vantaggio; lo fa con Mertens su punizione e con Callejon che sempre di destro ci prova di controbalzo, ancora la traversa tra gli azzurri ed il gol al 32’. La squadra di Benitez continua a premere con Higuain, che mette sempre sotto scacco la difesa ceca, ma all’intervallo si va sul punteggio di parità.

MERTENS SBLOCCA E POI CHIUDE - Di Husbauer ancora il primo pericolo della ripresa, con Albiol che mette in angolo. Ancora pericolo per gli azzurri con Bradec che anticipa Koulibaly ma non trova la porta. Il Napoli però ci mette la giusta cattiveria e sblocca subito il punteggio. Higuain fa tutta la differenza del Mondo, ne salta due e mette in mezzo, dove trova la deviazione vincente di Dries Mertens. Gli azzurri si liberano della pressione ed iniziano a macinare gioco per chiudere la gara. Al 57' è Henrique ad andare sulla destra, ma il suo cross non trova nessuno pronto alla conclusione; dalla parte opposta ne approfitta Mertens che crossa dietro per l'accorrente Gargano : finta e sinistro del mota che trova la respinta di Bicik. A 20 minuti dalla fine Benitez rileva il pipita, trascinatore degli azzurri, con Michu. Inler va vicino al gol che chiuderebbe il match al 73' con un destro dalla distanza, ma il suo tiro finisce di poco a lato. Ancora dalla distanza, questa volta è Callejon a provarci, ma Bicil è attento. Il portiere ceco però si deve arrendere alla serpentina di Mertens all'81'. Strepitosa azione del belga che ne salta due spezzando il raddoppio e di punta trafigge il portiere. Nel finale c'è spazio anche per Zuniga e David Lopez, con il Napoli che controlla la gara e gestisce alla perfezione il vantaggio fino al fischio finale. Ultima occasione è per Gargano che dalla distanza impegna ancora Bicik. Triplice fischio finale e Napoli che torna alla vittoria.