Capital One Cup: esce l'Arsenal, si salva il Liverpool dopo 30 rigori

Terzo turno di Capital One Cup in terra inglese. La sorpresa più eclatante arriva dall'Emirates dove l'Arsenal paga la poca profondità della propria rosa (10 cambi rispetto alla formazione schierata nel weekend), sopratutto in difesa, perdendo 1-2 per mano del Southampton. Al gol direttamente da piazzato di Alexis Sanchez risponde prima Tadic su rigore e poi Clyne. Prosegue il momento d'oro dei Saints.

Ha ragione solamente ai rigori il Liverpool del Middlesbrough dopo il risultato di 2-2 dopo i 120 minuti. Vantaggio Reds con Rossitter, 17enne che ha passato la trafila di tutte le giovanili, al debutto oggi. Risposta della squadra dell'ex secondo di Mou, Karanka, con Reach. All'extratime colpo di coda del promesso milanista Suso ed al fotofinish 2-2 decisivo del '93 Bamford, attaccante di proprietà dell'amico Mourinho. Dal dischetto la serie di penalty è interminabile: nella prima serie sbagliano Sterling e Bamford ma si arriva fino ai portieri (che segnano). Ricomincia la serie ed a salvare il Liverpool è Adomah dopo 30 tiri dal dischetto



Altro bel momento che prosegue è quello dello Swansea che affossa il deludente Everton battendolo con un sonoro 3-0 che ridimensionerà ulteriormente Martinez. In rete ci vanno, senza sconti, Nathan Dyer, Sigurdsson ed Emnes. Per i gallesi è la prima vittoria contro i Toffees nella propria storia. Da segnalare anche il ritorno al calcio giocato di Bryan Oviedo, dopo l'infortunio gravissimo dell'anno scorso.



Altro clash tutto di Premier League quello che riguardava Stoke City e Sunderland. Prevale lo Stoke che fa fuori i finalisti della scorsa edizione grazie all'improbabile doppietta del difensore Muniesa, che rimonta il primo gol in 30 gare di Altidore per il Sunderland.

Prosegue il cammino dell'MKDons che ha eliminato il Manchester United: fatto fuori il Bradford grazie alla doppietta di Afobe. Sorprende l'eliminazione del Norwich, attualmente in Championship, battuto dello Shewsbury che aveva già sbattuto fuori il Leicester (Premier) e Blackpool (Championship). Trionfa il Derby County contro il Reading (2-0, Russell ed autogol) ed il valoroso Sheffield United contro il Leyton (Higdon). Non ha fine la crisi del Cardiff nonostante la dipartita di Solskajer: 0-3 dal Bournemouth (doppietta Golsing e Daniels) mentre prende una boccata d'aria il Fulham, retrocesso in Champioship dalla Premier ma ancora a 2 punti dopo 8 giornate: battuto l'inferiore (gioca in 3° categoria) Doncaster con gol del costaricano Bryan Ruiz.

Tabellini:

Swansea - Everton 3-0

(N.Dyer, Sigurdsson, Emnes)

Swansea (4-2-3-1) : Tremmel; Ashley Richards, Ashley Williams, Federico Fernandez, Neil Taylor; Tom Carroll (70° Ki Sung), Shelvey; N.Dyer (68° Routledge), Sigurdsson (85° Emnes), Jefferson Montero; Gomis

Everton (4-2-3-1) : Howard; Hibbert, Alcaraz, Distin, Garbutt: Besic, Gibson; McGeady, Atsu, Oviedo (58° McCarthy); Eto'o (46° Lukaku)

Liverpool - Middlesbrough 2-2 (14-13 d.c.r.)

(Rossiter; Reach; Suso; Bamford)

Liverpool (4-2-3-1) : Mingolet; Manquillo, Kolo Touré, Sakho, José Enrique; Rossiter (79° Jordan Williams), Lucas Leiva; Lazar Markovic (98° Suso), Sterling, Lallana; Lambert (74° Balotelli)

Middlesbrough (4-4-1-1) : Blackman; Fredericks, Omeruo, Ayala, Friend; Adomah, Clayton, Leadbitter (112° Bamford), Reach; Tomlin (112° Vossen); Kike (76° Wildschut)

Arsenal - Southampton 1-2

(Alexis Sanchez; Tadic, Clyne)

Arsenal (4-2-3-1) : Ospina; Bellerin, Chambers, Haydem , Coquelin; Wilshere, Diaby (67° Santi Cazorla); Alexis Sanchez, Rosicky, Joel Campbell (71° Oxlade-Chamberlain); Podolski

Southampton (4-3-3) : Forster; Clyne, Gardos, Fonte, Targett (85° Bertrand); Schneiderlin, Wanyama, Steven Davis; Mané (72° Shane Long), Pellé, Tadic

Milton Keynes Dons - Bradford 2-0

(Afobe, Afobe)

Shrewsbury - Norwich 1-0

(Collins)

Derby County - Reading 2-0

(Russell, autogol Pearce)

Leyton Orient - Sheffield United 0-1

(Higdon)

Sunderland - Stoke City 1-2

(Jozy Altidore; Muniesa, Muniesa)

Sunderland (4-2-3-1) : Pantilimon; Billy Jones, O'Shea, Coates (46° van Aanholt), Vergini; Jordi Gomez, Bridcutt, Rodwell (76° Ricky Alvarez); Adam Johnson (88° Graham), Jozy Altidore, Buckley

Stoke (4-2-3-1) : Butland; Bardsley, Huth, Shawcross, Muniesa; Adam N'Zonzi; Assaidi (87° Crouch), Ireland, Arnautovic (85° Moses); Mame Biram Diouf

Cardiff - Bournemouth 0-3

(Gosling, Daniels, Gosling)

Cardiff (4-4-2) : Moore; Brayford, Cala, Gabbidon, Declan John; Le Fondre, Kim Bo Kyung, Gunnarsson, Adeyemi; Guerra, Maynard

Fulham - Doncaster 2-1

(Bryan Ruiz, Burn; Coppinger)

Domani (20.45):

Tottenham - Nottingham Forest

Manchester City - Sheffield Wednesday

Chelsea - Bolton

Burton - Brighton&Hove Albion

West Bromwich Albion - Hull City (21)

Crystal Palace - Newcastle (21)