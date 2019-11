Live Chelsea - Aston Villa, Premier League in diretta

17:55 - Termina senza troppi sussulti Chelsea-Aston Villa, con i padroni di casa sempre in continua gestione della partita. Sugli scudi Diego Costa e finalmente un ritrovato Oscar, autore di una prova a tutto tondo, sia a livello qualitativo che a livello quantitativo. Molti i demeriti della squadra di Lambert, apparsa mai in condizione di impensierire la retroguardia dei Blues.

17:51 - E finisce qui, semplice 3-0 del Chelsea che continua la marcia verso la Premier League!!

81' - Esce un formidabile Diego Costa, entra Rémy

79' - 3-0 DEL CHELSEA CON WILLIAN!!! L'AZIONE LA PORTA AVANTI DIEGO COSTA CHE SEMINA IL PANICO SALTANDONE DUE, IL TIRO VIENE RESPINTO DA GUZAN MA WILLIAN NON PUO' SBAGLIARE

77' - Esce Oscar (salutato con una standing ovation), rilevato da Obi Mikel

68' - Esce per il Chelsea uno spento Hazard, entra Schürrle, per l'Aston Villa dentro Bent e N'Zogbia per Weimann e Richardson

63' - Diego Costa regala un cioccolatino ad Oscar, la conclusione ravvicinata del brasiliano supera il portiere ma viene prontamente respinta dalla retroguardia dei Villans

62' - Ammonito anche l'ex Arsenal e Milan Senderos per una trattenuta su Diego Costa

59' - DIEGO COSTA!!! ANCORA LUI, SEMPRE E SOLO LUI!! SFRUTTA UN CROSS DALLA SINISTRA E COLPISCE DI TESTA!!

52' - Ammonizione anche per Cleverley per un duro intervento scomposto su Oscar

16:48 - E finisce qui il primo tempo, con il Chelsea che conlude avanti 1-0 grazie alla rete di Oscar su assist del connazionale Willian, Aston Villa praticamente assente in campo.

38' - Diego Costa prova il tiro a giro, la sua conclusione si perde alta sopra la traversa

34' - Diego Costa prova l'incornata vincente, Guzan blocca senza problemi

32' - Oscar se ne va sul fondo e prova a mettere in mezzo, il pallone viene però deviato prima che arrivi sui piedi di Diego Costa

31' - Fàbregas prova il tiro dal limite ma il suo tiro è debole e si perde sul fondo

24' - Giallo a Cahill per un fallo su Agbonlahor

23' - Altra potenziale occasione non sfruttata dai padroni di casa, Diego Costa si intestardisce nel tentare un dribling evitabile, quando poteva benissimo servire Oscar al centro

19' - Cissokho sfrutta una mischia in area per colpire di destro da pochi metri, il suo pallone si perde di un niente sul fondo, Aston Villa vicino al pari

17' - Qualche errore di troppo da parte dei fantasisti in maglia blu per quanto riguarda l'ultimo passaggio, Hazard sembra in leggera difficoltà

15' - Occasione sprecata per il raddoppio da parte del Chelsea, Willian viene lanciato in porta da Diego Costa, ma si defila troppo e colpisce male

7' - GOL DEL CHELSEA CON OSCAR!! IL BRASILIANO SFRUTTA UN'OCCASIONE CREATA DA WILLIAN E PORTA IN VANTAGGIO I SUOI DA POCHI PASSI!!

6' - Azione interessante dei Villans, che non riescono a trovare lo specchio della porta

1' - Subito Fàbregas prova ad innescare Diego Costa, ma la palla finisce in angolo dopo una deviazione

15:46 - In azione anche Delph, giustiziere della partita dello scorso 15 marzo

15:37 - Gli ospiti si riscaldano a Stamford Bridge

15:15 - Questi i giocatori a disposizione per i Villans: Given, Clark, Bacuna, Sánchez, N’Zogbia, Grealish, Bent

15:10 - Diramati anche i panchinari dei Blues: Čech, Zouma, F.Luís, Obi Mikel, Schürrle, Rémy, Drogba

15:08 - Lambert sceglie un 4-4-1-1 con qualche modifica in più rispetto alle indiscrezioni della vigilia: Guzan, Hutton, Baker, Senderos, Cissokho, Westwood, Cleverley, Delph, Richardson, Weimann, Agbonlahor

15:05 - Ufficializzate le scelte dello Special One, che adotta un 4-2-3-1, con un solo cambio rispetto alle ultime notizie: Courtois, Ivanović, Cahill, Terry, Azpilicueta, Fàbregas, Matić, Willian, Oscar, Hazard, Diego Costa

14:30 - Buon pomeriggio e benvenuti da VAVEL Italia e da Rubens Mari alla diretta live della sesta giornata di Premier League, Chelsea-Aston Villa. La partita si svolgerà allo Stamford Bridge, a partire dalle 16:00 italiane.

14:35 - Lo scontro, stando alla classifica, si preannuncia interessante, trattandosi della prima contro la seconda (a parimerito con il sorprendente Southtampton). Gli uomini di José Mourinho arrivano forti dell’1-1 ottenuto all’Etihad Stadium contro il Manchester City (nonostante ciò il rammarico è rimasto eccome, dato l’evolversi della partita), mentre i ragazzi di Lambert dovranno ritrovare stabilità, soprattutto a livello mentale, dopo quei terrificanti minuti di blackout, trascorsi una settimana fa contro i Gunners di Wenger.

14:40 - Le due compagini si sono affrontate 178 volte nel corso della loro storia, sorprendente il dato delle vittorie, 57 per parte, con 34 pareggi. Da segnalare anche le ultime due sfide in campionato, con un trionfo a testa (pesantissimo in ottica Premier il crollo del 15/03/2014 al Villa Park per i Blues).

14:45 - José Mourinho ha voluto per l’ennesima volta catturare l’attenzione su di se, per togliere pressione al suo gruppo, affamato ma allo stesso tempo non rodato alla perfezione: “Sappiamo che stiamo entrando nella vera stagione, non avremo solo il campionato d’ora in avanti e dovremo gestirci al meglio per ottenere i risultati prefissati."

Carica di pathos la stoccata a Manuel Pellegrini, dopo lo scontro al vertice di domenica scorsa: “Non è né la prima, né la seconda, né la terza volta che dice di non voler commentare l’operato degli arbitri, poi però ha ucciso Clattenburg. Ha anche detto che non vuol parlare di me e delle mie squadre ma ci è cascato in pieno, l’ha rifatto anche stavolta. Spetta a voi commentare, io quando dico di non voler parlare di lui rimango fedele alla promessa.”

Infine un commento sulla condizione fisica della squadra, in particolare su Ramires e Diego Costa: “Gli infortuni? Stanno tutti bene e questo è l’importante, permette a me di avere molte opzioni. Non possiamo contare su una rosa lunga, siamo solo in 21 e se dopo 7 gare abbiamo solo un infortunato questo è un dato positivo. Certo, il ragazzo (Ramires, uscito per un problema all’inguine contro il City) difficilmente recupererà in fretta, per la gara di Champions o per la sfida contro l’Arsenal, ha un infortunio muscolare, dovrebbe rientrare entro 2-3 settimane ma non vogliamo forzare i tempi di recupero. Diego Costa? Domani giocherà titolare, non è ancora pronto per scendere in campo tre volte a settimana, in Champions probabilmente toccherà ad uno tra Drogba e Rémy partire dall’inizio.”

14:50 - Il tecnico dei Villans, Paul Lambert (che nella passata stagione ha avuto un battibecco con l’allenatore portoghese, a Stamford Bridge), è apparso carico e desideroso di affrontare una big. In conferenza stampa ha provato a stuzzicare il lusitano proprio con la sua arma mediatica migliore, i mind games: “Solitamente le partite contro le grandi sono le più difficili perché non sai come affrontarle, non sai come impensierirle. Questa volte è diverso, abbiamo già rotto il ghiaccio battendo il Liverpool ad Anfield Road, e se avremo delle opportunità di fare altrettanto domani, certamente le coglieremo. Non abbiamo nulla da perdere noi, e questo è un vantaggio.”

Rimanda al mittente anche il presunto interesse del Chelsea per il talentino Jack Grealish: “Questo è il posto migliore in cui potrebbe essere perché qui può avere le giuste chance crescendo progressivamente. Non è ancora un prodotto finito, ma le basi ci sono e sono ottime. Gli manca soprattutto la continuità di rendimento, ed è un bene che possa trovarla da noi lavorando seriamente.”

14:55 - Lo Special One dovrebbe cambiare leggermente la disposizione tattica dei suoi, passando dal classico 4-3-3 al caro 4-2-3-1 tanto usato negli anni precedenti. Il portoghese può contare sulla presenza di tutti, eccetto il brasiliano Ramires, out per 2-3 settimane per un problema all’inguine. In porta, dopo la sfida di mercoledì che ha visto il ritorno di Čech, ci sarà Courtois, con la solita difesa a quattro a protezione, formata da Ivanović ed Azpilicueta e dalla coppia centrale Cahill-JT, centrocampo a due caratterizzato dalla qualità di Fàbregas e dalla quantità di Matić, i tre fantasisti saranno molto probabilmente Schürrle, Oscar e Hazard, per la punta centrale invece non ci sono dubbi, tornerà Diego Costa.

Lambert invece secondo le indiscrezioni provenienti oltremanica sceglierà un 4-4-1-1, con Guzan tra i pali, difesa a quattro formata da Hutton, Vlaar, Senderos e Cissokho, centrocampo rinforzato con Weimann e Richardson sulle fasce, con Cleverley e Sánchez interni, in attacco agiranno Delph (giustiziere dei Blues l’anno scorso con un gol di tacco delizioso) ed Agbonlahor.