VIDEO Altro pari, Psg nuovamente fermato

Che succede al Psg? A Tolosa matura il sesto pari in gare ufficiali, con l'ormai consueto 1-1 a sigillare un periodo che mal avvicina alla sfida stellare di Champions con il lanciatissimo Barcellona. Senza Ibrahimovic, Blanc perde certezze e risultati. Lo spostamento di Pastore al centro, alle spalle di due punte, Cavani e Bahebeck, non risolve i problemi della vigilia. Lucas resta inizialmente in panchina, in campo costruisce Verratti. L'inizio è però tutto per i padroni di casa. Aurier sbaglia un sanguinoso retropassaggio, Ben Yadder si lancia sul pallone, evita Sirigu e sigla il vantaggio. Il portierone ex Palermo deve salvarsi in altre occasioni, prima dell'intuizione di Verratti. Il genietto batte rapidamente il piazzato, prendendo d'infilata la retroguardia, e Bahebeck non ci pensa a sù a concludere di prima intenzione, sbaragliando la resistenza avversaria. 1-1 al 33'. I cambi, nella ripresa, non rilanciano i parigini. Cavani esce a testa bassa, Ibra osserva da fuori e l'umore, a Parigi, non è dei migliori. Arriva il Barcellona, martedì.