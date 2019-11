Stoke City - Newcastle 1-0: Crouch condanna Pardew

Lo Stoke City si aggiudica il Monday Night della sesta giornata di Premier League vincendo contro il Newcastle 1-0, e condannando definitivamente Alan Pardew, che, con ogni probabilità, terminerà dopo la sconfitta di questa sera la sua avventura alla guida dei Magpies. Partita tutt'altro che emozionante, giocata a ritmi elevati ma priva di nitide occasioni da goal. Spicca naturalmente Peter Crouch, che con una rete delle sue, ha permesso ai Potters di guadagnare tre punti preziosi e di salire così ad 8 punti in classifica.

Le Scelte

Mark Hughes dopo la bella vittoria esterna contro il Sunderland in League Cup opta per il consueto 4-2-3-1 e cambia ben 5 giocatori, affidandosi ai suoi uomini migliori. Tra i pali il solito Begovic, in difesa ci sono Bardsley, il capitano Shawcross, Wilson e Muniesa. A centrocampo a fare da frangifrutti davanti alla difesa ci sono N'Zonzi e Whelan. In avanti ad agire da punta c'è Peter Crouch con Adams, Diouf e Moses a supporto.

Alan Pardew, sempre sulla graticola nonostante la vittoria in League Cup, schiera i suoi con il 4-2-3-1. Ecco l'11 titolare: Krul, Janmaat, Coloccini, Williamson, Dummett, Colback, Tioté, Sissoko, Cabella, Gouffran, Rivieré. Farà discutere la scelta del manager dei Magpies di lasciare in panchina Cissè.

Il Match

Parte fortissimo lo Stoke City che sfiora il vantaggio dopo soltanto tre minuti con N'Zonzi. Il Newcastle è molto falloso ad inizio partita, ma nonostante ciò non riesce ad arginare i padroni di casa, che insistono e torvano il vantaggio con Peter Crouch, bravissimo a sfruttare la sua dote migliore, il colpo di testa. Il vantaggio dei Potters sembra annichilire gli ospiti che faticano tantissimo questa sera. Bisogna aspettare il 21° minuto di gioco per vedere un'azione degna di nota dei Magpies; Sissoko salta un uomo e prova il destro, Begovic attento blocca. Dopo 15 minuti di stallo, il Newcastle prova ad impensierire lo Stoke, ma Riviere è davvero abulico questa sera. Il primo tempo si chiude con un'occasione per parte: per i Potters è Arnautovic (subentrato al posto dell'infortunato Diouf) ad impegnare Krul, mentre per gli ospiti è Colback ad obbligare ad una parata difficile Begovic. Prima frazione gradevole, con lo Stoke City meritatamente in vantaggio.

Nella ripresa Pardew manda subito nella mischia Cissè, mentre Hughes non effettua nessun cambio. Aumenta l'intensità delle squadre in campo, i Magpies non vogliono e non possono perdere, ma lo Stoke, davvero ben messo in campo, non concede nulla. Fino al 60° le occasioni sono davvero pochissime, tanto gioco a centrocampo e tantissimi falli, sale la tensione al Britannia Stadium. Cissé mostra tutto il nervosismo del Newcastle andando a prendersi un giallo assolutamente gratuito. Pardew prova a scuotere i suoi con due cambi, entra prima Obertan per Gouffran, e poi Sammy Ameobi per Cabella, peggiore in campo questa sera. Gli ultimi 10 minuti sono di fuoco. I Magpies le provano tutte, ma sono sfortunatissimi con Colback che colpisce la traversa a pochi minuti dal fischio finale. Lo Stoke si rintana nella propria area di rigore, e dopo 5 minuti di recupero di pura sofferenza riesce a portare a casa i 3 punti.

Finisce quindi 1-0 per lo Stoke City ai danni del Newcastle il Monday Night della Premier League, con quella che molto probabilmente sarà l'ultima partita sulla panchina dei Magpies per Alan Pardew.

Ecco la Classifica aggioranta della Premier League, con il Chelsea solo al comando: