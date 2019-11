Live Manchester City - Roma in Champions League

Erika Di Bello e VAVEL vi salutano e vi ringraziano per aver seguito la diretta con noi.

Finisce 1-1 all'Eithad tra Manchester City e Roma. Risultato buono per la Roma di Garcia, un po' meno per la squadra inglese, che già aveva subito una sconfitta contro il Bayern Monaco. Fantastica partita della Roma: difesa molto attenta, centrocampo energico ed attivo, grandi ripartenze e buone azioni offensive create. Tante occasioni sono state create dai citizens con Silvia, Yaya Toure, Lampard in particolare, le quali hanno fatto rabbrividire gli avversari. Partita sofferta dalla Roma nel finale, ma alla fine i capitolini sono riusciti a portare a casa un pareggio grazie al gran gol di Totti.

90' +5 Arriva il fischio di Kuipers. Match terminato.

90' + 4 Jovetic prova una conclusione dal limite dell'area che finisce di molto sopra la traversa.

90' + 3 Importante occasione per Silva che per un pelo viene anticipato da Manolas.

90' + 1 Ottimo passaggio di Silva per Jovetic, che viene anticipato da Skorupski.

5 minuti di recupero.

88' Sostituzione per la Roma: esce Maicon entra Torosidis.

87' Maicon ha subito un brutto colpo alla testa durante uno scontro con Jovetic. Gioco fermo.

85' Gervinho avanza velocemente in area di rigore ma viene murato dai difensori del City.

80' Ammonizione di Nainggolan per fallo su Zabaleta.

79' Gran tiro di Silva da fuori area, ma il pallone finisce lateralmente alla porta.

77' Fallo di Yaya Toure su Keita. Punizione per la Roma.

76' Nainggolan cerca di servire Florenzi dalla lunga distanza, ma l'attaccante non trova il pallone.

74' Yaya Toure avanza in area di rigore ma viene ostacolato da Pjanic, pallone che sfila tra le braccia del portiere giallorosso.

72' Cross rasoterra di Maicon che sfila davanti la porta di Hart non trovando nessun compagno.

71' Esce Totti ed entra Iturbe per la Roma.

68' Buon passaggio di Florenzi per Gervinho, che viene anticipato dall'uscita di Hart.

66' Possesso palla del City, Roma che fatica a trovare spazi.

63' Punizione di Milner parata prontamente da Skorupski.

61' Brutto intervento di Kompany su Totti.

60' Fernandinho s'inserisce in area di rigore ma viene rallentato da Manolas e Yanga Mbiwa, la sua conclusione arriva debole da Skorupski.

58' Milner va al tiro ma non lo indirizza al meglio, difatti sfila davanti la porta di Skorupski.

57' Sostituzione per il City: esce Dzeko entra Lampard.

56' Conclusione di Yaya Toure completamente murata dal corpo di Nainggolan.

55' Brutto fallo di Zabaleta su Totti. Viene ammonito il giocatore del City.

53' Di nuovo brividi con Pjanic con una conclusione dalla lunga distanza che finisce di poco fuori la porta.

52' Che occasione per la Roma con Pjanic! Il bosniaco per poco non insacca il pallone in rete, Hart reagisce con grandi riflessi!

50' Gran tiro di Totti da fuori area che spaventa la porta di Hart.

47' Pjanic commette fallo ai danni di Dzeko. Altra punizione per i citizens.

46' Fallo di Manolas su Aguero. Punizione per il City.

45' Subito sostituzione per il City: entra Milner ed esce Navas.

Totti, con il gol di questa sera, è il giocatore meno giovane ad aver segnato in Champions League!

Che grande partita all'Eithad! Tutto inizia a favore del City con un calcio di rigore ottenuto per un fallo di Maicon, trasformato poi in gol dal Kun Aguero, l'eroe dei tifosi dei citizens. Ma la Roma di Garcia è stata più brava di quanto ci si aspettasse! Ha praticamente predominato in questa prima parte del match, ha tenuto sottocontrollo il possesso palla e non si è fatta schiacciare dalla forza dei campioni di Premier League. Subito dopo il gol, è arrivata l'occasione di Maicon che, con le sue partenze in velocità sulla fascia, si inserisce in area e va al tiro, ma colpisce la traversa. La Roma imposta con grande qualità e tecnica le sue azioni rendendosi pericolosa con la velocità di Gervinho, ma soprattutto con la grandiosità del capitano. Difatti è lui a ristabilire il vantaggio della Roma con uno dei suoi fantastici cucchiai, contro il quale nulla ha potuto Hart. Nel City ci pensano Dzeko ed Aguero a spaventare la difesa giallorossa, che fino a questo momento non si sta lasciando sorprendere.

45' Non ci sono minuti di recupero. Termina il primo tempo.

44' Fallo di Keita su Dzeko. Punizione per il City da una buona posizione.

42' Grande occasione per la Roma! Gran tiro di Gervinho che è avanzato in velocità, deviato in angolo da Hart.

40' Lancio di Totti a cercare l'inserimento di Florenzi ma si rivela decisamente troppo lungo.

37' Grande conclusione di Kompany dal limite dell'area che termina sulla traversa.

36' Fallo di Fernandinho ai danni di Pjanic. Punizione Roma.

34' Dzeko ancora una volta si mostra pericoloso con un tiro in area di rigore, ma che finisce addosso a Manolas.

32' Ripartenza Roma con Gervinho. Cross di Maicon per Cole ma non aggancia il pallone che gli sfila velocemente davanti. Sorpreso comunque in fuorigioco.

28' Tacco intelligente di Florenzi a cercare l'inserimento di Pjanic in area di rigore, ma Hart anticipa.

26' Gervinho fa fatica ad agganciare i palloni che riceve sprecando alcune opportunità.

24' Yaya Toure si ritrova ad un centimetro da Skorupski, ma il suo tiro viene deviato da Yanga Mbiwa.

22' GOOOOOOLLLL! TOOOOTTI PORTA IN VANTAGGIO LA ROMA! CON UN GRAN CUCCHIAIO INSACCA IL PALLONE IN RETE!

21' Lancio potente e ben indirizzato di Nainggolan dalla lunga distanza, ma Hart si fa trovare pronto.

19' Tiro di Dzeko dal limite dell'area, pallone bloccato da Skorupski.

17' Altra occasione per la Roma! Gervinho si infiltra in area di rigore dribblando ogni avversario, ma viene fermato dall'uscita coraggiosa di Hart

14' Cross di Maicon respinto da Demichelis, ripartenza del City.

11' Pjanic tenta di innescare Florenzi in area di rigore ma calibra male il suo passaggio.

9' Fallo di Yaya Toure su Totti. Punizione Roma.

8' Roma in possesso palla che cerca di impostare qualche azione.

6' Occasione clamorosa per la Roma! Maicon stoppa una gran palla di Totti, calcia ma il pallone colpisce la traversa!

4' Aguero sul punto di battuta! NON SBAGLIA E PORTA IN VANTAGGIO IL CITY!

3' Calcio di rigore per il City per un fallo di Maicon!

2' Totti offre una gran palla per Gervinho che di poco viene anticipato da Clichy.

20.45 - Il match è cominciato!

20.43 - All'Eithad risuonano le note dell'inno della Champions.

20.40 - Le squadre sono pronte per fare il loro ingresso in campo. 5 minuti all'inizio del match!

20.35 - Ecco le formazioni ufficiali:

20.25 - Questa sera mancherà il titolarissimo portiere della Roma Morgan De Sanctis a causa del suo infortunio riscontrato nella partita contro il Verona, al suo posto debutterà Skorupski.

20.20 - Federico Balzaretti, il terzino della Roma ormai da tempo infortunato, ha espresso le sue opinioni sul match: "Abbiamo tante speranze, la squadra è forte, possiamo fare una bella partita e cercare di portare a casa il risultato. Sono convinto che mister Garcia darà le giuste indicazioni. Noi faremo la nostra partita, noi siamo costruiti per fare questo tipo di calcio. Anzi, noi cercheremo di forzare i primi minuti. L'infortunio? La situazione non è facilissima, ma sto lottando per tornare a disputare partite come quelle di oggi. Garcia? È una persona fantastica, allenatore preparatissimo, ha avuto un appeal eccezionale con tutti, venivamo da un derby di Coppa italia perso. Ha risollevato il gruppo, oggi ci giochiamo la Champions, ci ha ridato autostima e ci ha portato a dei record, come quello delle 10 vittorie consecutive. Ci sentiamo forti da far bene in Champions e vincere il campionato. Cole? Immaginavo giocasse Ashley, è un giocatore abituato a queste sfide. È nato per queste partite. Torosidis gioca a destra ma quando gioca anche a sinistra fa molto bene, gli voglio molto bene. Holebas? Come caratteristiche assomiglia a me, ha grande spinta. Il mister ha fiducia in Ashley, speriamo bene."

20.15 - Anche la squadra di Garcia ha fatto il suo ingresso allo stadio.

20.05 - Nel frattempo, lo scontro fra le altre due squadre del girone E, Bayern Monaco e CSKA Mosca, è terminato 1-0 per il Bayern che si impongono in testa al girone, grazie ad un rigore segnato da Thomas Muller al 22'.

20.00 - La squadra del City ha fatto il suo ingresso all'Etihad.

19.55 - L'attaccante ivoriano della Roma, Gervinho, ha rilasciato un'intervista riguardo il match di questa sera: "Mi sento un nuovo giocatore a Roma, è difficile dare il meglio quando l’allenatore non ha fiducia in te ed è chiaro che all’Arsenal era così. A Roma l’allenatore ed il suo staff mi hanno dato fiduciadal primo giorno e per questo sono stato in grado di far vedere ciò di cui sono capace. Non sento di avere nulla da dimostrare in Inghilterra, penso di aver dimostrato ciò di cui sono capace se l’allenatore mi da fiducia. Forse ora all’Arsenal staranno pensando che dovevano darmi più fiducia, ma non mi importa. Sono concentrato solo sulla stagione con la Roma, che spero sia vincente. Non credo ci sia una sola ragione per avere paura del Manchester City. Per come stiamo giocando in questa stagione non dobbiamo avere paura di nessuno. L’unica squadra sulla quale dobbiamo concentrarci è la nostra. E’ stato importante vincere la prima gara in Champions, ma non cerchiamo di fare solo un punto con il City. La pressione è tutta su di loro, che hanno perso la prima gara. Spero che questo possa essere un vantaggio per noi e spero di lasciare Manchester con 3 punti in più, che ci metterebbero in una buona posizione per la qualificazione agli ottavi. Vogliamo arrivare al primo posto del girone. Sappiamo che sarà difficile, viste le squadre di qualità che ci sono, ma con lo stato di forma che abbiamo nulla è impossibile. Non solo vincere il girone, ma anche la Champions. C’è molta fiducia nel gruppo, sappiamo che è un traguardo che possiamo raggiungere”.

19.50 - A Manchester il tempo è dei migliori, si prospetta quindi un bel match fra le due squadre.

19.45 - Ecco un paragone fra le due leggende di Manchester City, Lampard, e Roma, Totti:

19.35 - In un certo senso è già iniziata la sfida tra il City e la Roma a colpi di tweet!

19.30 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Manchester City - Roma (20.45), incontro valido per la seconda giornata della Uefa Champions League 2014/2015. La Roma di Garcia giunge in terra inglese sulle ali dell'entusiasmo. Un inizio di stagione scintillante, condito da cinque affermazioni consecutive in Serie A e dall'esordio roboante in Coppa, con i cinque gol rifilati al Cska Mosca. Discorso diverso per i citizens, indecifrabili in queste prime uscite. Il Manchester ha un enorme potenziale e una rosa senza fine, ma spesso cade vittima di errori e dubbi. In Premier rincorre il Chelsea, mentre in Champions deve vendicare la sconfitta con il Bayern.

19.15 - In casa Roma, la preoccupazione riguarda soprattutto la lunga lista di indisponibili. Garcia, per il match di questa sera, deve fare a meno di Balzaretti, Castan, Astori, Strootman, De Rossi, Borriello e Ucan. Le preoccupazioni maggiori riguardano quindi la mediana - pesantissimo il forfait di De Rossi, per caratura internazione e per capacità di interdizione - e la retroguardia - Yanga Mbiwa non ha convinto nelle prime uscite - meno la zona offensiva che può contare anche sul recupero di Iturbe.

Garcia sembra intenzionato a riproporre la Roma consueta. 4-3-3 con Maicon e Torosidis sugli esterni, Manolas e Yanga Mbiwa centrali, centrocampo a tre con Pjanic, Nainggolan e Keita e tridente formato dalla classe di Totti e dalla rapidità di Florenzi e Gervinho. Compito differente per i due esterni d'attacco. A Florenzi è chiesto un lavoro di unione. Sacrificio per aiutare un centrocampo costretto ad affrontare la prestanza fisica e la qualità dei citizens. A Gervinho invece il compito di scardinare una difesa non sempre impeccabile e di certo, con Demichelis, non rapidissima.

19.00 - Garcia, in conferenza stampa, ha esortato la Roma a giocarsi con coraggio una partita che sulla carta appare difficile "Noi abbiamo tre punti e loro zero, domani sera probabilmente avranno più da perdere loro di noi, visto che devono vincere. Se poi penso che alla vigilia del girone ci davano già tutti sconfitti in questa sfida, allora sono orgoglioso di potermela giocare. Sappiamo che sarà difficile, ma faremo di tutto per rendere dura la vita al City", sul possesso palla "Loro sono molto bravi in questo, poi quando trovano lo spazio possono accelerare all'improvviso. Dovremo essere organizzati e per recuperare palla e fare male. Sono sicuro che arriverà il momento per riuscirci, dovremo solo essere bravi a sfruttarlo al meglio. Dovremo essere protagonisti in campo e non spettatori. Qualsiasi risultato verrà fuori, non sarà ancora deciso niente, siamo ancora solo alla seconda partita. È vero, però, Se usciremo con un risultato positivo, sarà un bel passo avanti per la qualificazione, ma non ancora decisivo. In caso di sconfitta? Non ci voglio neanche pensare, anche se dopo ci saranno ancora 12 punti in palio".

18.45 - Da Cole a Maicon, tanti i giocatori della Roma con esperienze all'estero e nella stessa Inghilterra. Mentre il brasiliano ha trascorso al City un periodo negativo, prima di rigenerarsi a Roma, in vista del Mondiale, il terzino inglese ha, dell'Inghilterra, un ricordo differente. Con la maglia di Arsenal e Chelsea ha trascorso gli anni migliori della carriera e ora, nella Capitale, punta all'ultimo acuto. Di fronte a lui, nel Manchester City, vecchi amici, come Lampard "In Italia mi trovo bene, sarà bello rivedere Hart e soprattutto Lampard. Non me lo sarei mai aspettato di giocare contro di lui. Se toccherà a noi, sarà molto bello scendere in campo. Non sono così sorpreso di Lampard, è un giocatore così bravo. Probabile non gli sia piaciuto molto segnare al Chelsea, ma questo è il suo lavoro, ora gioca col Manchester City”. Sulle differenze tra Premier e Serie A "L’Italia è differente dalla Premier League. I giocatori sono diversi rispetto a qui, la maggior parte è brava tecnicamente. Noi della Roma giochiamo veloci non solo in difesa ma anche in attacco. Garcia ci incita a giocare bene e ovviamente sono molto contento di essere in Serie A. In attacco sono più cauto perché sono vecchio, mi devo adattare a un nuovo tipo di calcio, ma se avrò più possibilità di scendere in campo migliorerò. Il Chelsea non ha sbagliato a lasciare andare me e Lampard: per me sono state 8 grandi stagioni. Potrei giocare meglio, ma se mi sarà permesso di giocare più partite, cercherò di imitare quello che ho fatto nel Chelsea”.

18.35 - Un solo gol contro il Newcastle. Questo il magro bottino contro le squadre inglesi di Francesco Totti. Il capitano punta al riscatto questa sera. Un gol al Manchester City per dimenticare la batosta subita in Champions dall'altra squadra di Manchester, lo United, qualche stagione fa, e diventare il cannoniere più anziano nella competizione principe. Un gol per superare Ryan Giggs.

18.25 - Sul fronte Manchester City, molti sorrisi per Pellegrini. Il recupero di Jovetic garantisce ampia scelta anche nel comparto d'attacco. Senza Negredo, lasciato partire negli ultimi giorni di mercato, dopo le restrizioni del fair play finanziario, il montenegrino ha assunto un ruolo chiave nello scacchiere inglese. Questa sera dovrebbe partire dalla panchina, con Dzeko a guidare l'undici in blu, supportato da Silva, Aguero e Milner. Yaya Touré e Fernandinho ad alzare il muro davanti ai quattro di difesa. Demichelis preferito a Mangala, disastroso in Premier. Il City, terzo a meno cinque dal Chelsea, continua a incassare un alto quantitativo di reti e la Roma punta ad inserirsi in queste falle.

18.15 - Le parole di Pellegrini in conferenza stampa "Non sentiamo una pressione particolare, sul campo del Bayern siamo stati molto vicini a conquistare il pareggio ma non sarebbe cambiato l'approccio contro la Roma. Dobbiamo vincere e penso che nonostante ci attenda una partita molto difficile possiamo riuscirci. D'altronde anche lo scorso anno dopo aver perso la prima partita del girone avevamo poi vinto le cinque gare consecutive" Hart "La Roma sta facendo molto bene, siamo molto concentrati su di loro dal giorno del sorteggio. Contro il Cska hanno centrato un grande risultato. Ogni partita è difficile ma siamo pronti e abbiamo tutte le qualità per vincere". Il numero uno inglese ritrova Cole, suo vecchio compagno in nazionale: "È stato coraggioso a scegliere la Roma dopo una grande carriera all'Arsenal e al Chelsea".

18.00 - Nella prima uscita europea il Manchester City si è fermato, in Baviera, contro il Bayern di Guardiola. Un gol di Boateng e la consueta sensazione di una squadra non ancora mentalmente pronta per accaparrarsi una competizione come la Champions League. Nonostante le numerose assenze tra i tedeschi, Pellegrini sono saltuariamente è riuscito a impensierire Neuer. Il gol che ha risolto l'incontro:

La Roma si è invece presentata al proprio pubblico con un largo successo. Il Cska Mosca si è sciolto, trafitto dalle improvvise scorribande di Gervinho e Iturbe. Nota dolente della serata gli infortuni dello stesso Iturbe e di Astori.