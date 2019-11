Live CSKA Mosca - Bayern Monaco in Champions League

Sale a 6 la squadra di Pep Guardiola in classifica e guarda dall'alto tutte le altre squadre. Rimane a 0 il CSKA Mosca che verrà eliminato senza troppi remori. Potete seguire il live dell'altra gara di questo girone, Manchester City - Roma, qui. C'è una grande novità nella formazione di Garcia! Con questo è tutto, un saluto da VAVEL Italia ed Antonello Angelillo

In un secondo tempo in cui tutti sia aspettavano un minimo accenno di assalto del CSKA Mosca, il Bayern Monaco passa ancor meno pericoli rispetto a quanti ne avesse dovuti vivere nella prima frazione. Tiki-taka e poco altro in questo secondo tempo di CSKA Mosca - Bayern Monaco. Nemmeno un'occasione per i russi che non giovano dell'ingresso di Doumbia. Il Bayern prova a chiudere un paio di volte ma si accontenta dello 0-1.

93° - L'arbitro mette fino a questo orrendo secondo tempo. Bayern Monaco batte CSKA Mosca 0-1 grazie alla rete su rigore di Thomas Muller.

90° - Tre minuti di recupero. Shaqiri cerca di proteggere palla nei pressi della bandierina.

89° - Ultima sostituzione nel Bayern Monaco. Esce un volenteroso Lewandowski che non ha però lasciato il segno ed entra il veterano Claudio Pizarro

84° - Cerca il tocco a beccare Lewandowski Muller sul filtrante di Benatia. In uscita Akinfeev riesce ad anticipare il passaggio. Forse il bavarese avrebbe fatto megio a metter dentro per conto suo. Intanto occasione per Shaqiri che accetta il regalo di uno dei due Berezutskyi su lancio lungo di Lahm ma si fa prendere il tempo da Akinfeev

80° - In campo non succede niente anche se il CSKA si suppone debba cercare il pareggio. Fortuna che ci sono i cambi, dentro Rafinha per Robben nel Bayern Monaco. Si alza Alaba, Lahm va centrocampista e Rafinha passa terzino destro

77° - Seconda sostituzione nel CSKA: dentro Efremov per Tosic. Non cambia nulla nel 5-3-2 russo

74° - Tiro in porta flebile di Tosic che ha tempo e spazio per cercare la conclusione da fuori. Centrale e rasoterra. Neuer si piega a raccogliere la palla

73° - Sempre stesso copione qui a Khimki. Ora accenna un contropiede il CSKA Mosca ma sulla destra viene persa la palla

67° - Ammonizione per Benatia che commette un intervento falloso su Doumbia. Il marocchino prende prima il pallone ma poi entra sul piede dell'avversario. Terzo giallo del match

65° - No, esce Natcho. Milanov va a fare il mediano centrale e Musa l'ala al suo posto. Tutto per far spazio a Seydou Doumbia

58° - Benatia prova un'improbabile esterno ad innescare gli attaccanti ma sbaglia tutto... Povera prestazione dell'ex-Roma

56° - Azione offensiva del Bayern Monaco con Robben che apre per Gotze, liberissimo sulla sinistra. Il ragazzo si rifugia però in un passaggio all'indietro: lancia, credo, Xabi Alonso e sul filtrante alto proprio a Gotze, a cui era diretto il pallone, viene fischiato fuorigioco. Offside che non c'era

53° - Occhio che non è la prima volta... CSKA ancora pericoloso, stavolta il tiro alto è di Tosic. Guardiola farebbe bene a correggere l'assetto dei suoi passando a 3 dietro o perlomeno inserendo Boateng per dei mediocri Dante e Benatia

51° - Peperino Musa scappa ancora una volta. Nessuno lo prende: il nigeriano tira ma si vede tutto negato dalla coppia Dante-Benatia, riprende palla e tira ancora. Stavolta intercetta Alaba che aveva dato il via all'azione sbagliando un appoggio

48° - Ottima azione personale di Lewandowski che per vie centrali scarta tutti. Poi però è costretto ad allargarsi e mettere "solamente" in mezzo. Salva la difesa di cassa

46° - Occasione per il Bayern Monaco. Bernat scappa in area, scarta Ignashevich, cerca la punta per superare Akinfeev ma è corner. La palla verso Lewandowski che non schiaccia in rete

46° - Si ricomincia. Nessuna sostituzione che cambi i ventidue in campo. Batte il CSKA Mosca

18.59 - Squadre che tornano in campo nel freddo di Khimki

Primo tempo non a senso unico al contrario di quanto si possa pensare. Il Bayern Monaco fa il suo gioco: tiki taka infinito e Robben che ogni 5 minuti accende la lampadina, accelera e per prinicipio fa paura. Fa paura anche Gotze, in uno stato di forma impressionante: è proprio l'uomo che ha deciso il Mondiale a guadagnarsi il rigore dello 0-1 segnato da Muller. Dopo lo svantaggio, il CSKA Mosca prova a pungere con maggiore convinzione. Eremenko e Musa sugli scudi: il primo va due volte al tiro (incrocio dei pali e palla ad un centimetro dalla traversa) il secondo si mangia la più grossa occasione e calcia su Neuer dopo esser scappato in modo autorevole a Benatia.





45° - Dopo aver lasciato proseguire l'azione l'arbitro ammonisce Eremenko. Finisce qui il primo tempo

44° - Occasioni a grappoli per il Bayern che in una sola azione ha varie volte l'occasione di andare in rete. Robben taglia l'area da destra verso sinistra fintando più volte il tiro, nessuno ci abbocca allora l'olandese lascia a Lewandowski che si libera del primo difensore ma sul tiro vede opporsi il secondo. Palla che finisce a Gotze: tiro ed Aleksei Bereazutskyi mura.

41° - Bel colpo di testa in torsione ed in corsa per Lewandowski: cross di Bernat e rincorsa dell'attaccante che cerca la girata di testa. Para facile Akinfeev

40° - La punizione messa in mezzo del CSKA è allontanata da Lahm prima che dalla destra quel buon uomo di Eremenko non scarti Gotze e provi il tiro sul secondo palo. Scheggiato l'incrocio dei pali. Sa fintare bene col corpo questo centrocampista

39° - Altro contropiede ficcante del CSKA Mosca che sa come fare male ai bavaresi. Giallo per Lahm che è costretto al fallo al limite dell'area per fallo su Schennikov, che - gioco di parole - era sceso molto bene sulla fascia

36° - COME CORRE MUSA! IL NIGERIANO BRUCIA LETTERALMENTE BENATIA CHE NON LO TIENE E LO GUARDA SCAPPARE VERSO NEUER CHE PRONTAMENTE PARA. TOSIC SULLA RIBATTUTA SPRECA IN MALO MODO. PROBABILMENTE SARA' LA MIGLIOR OCCASIONE DELLA GARA PER I RUSSI

33° - Cerca di mettere fine al noioso giro palla Bernat che non appena riceve palla se ne infischia di tutti e sprinta a sinistra. Palla persa. Ma il Bayern l'ha già recuperata, non vi preoccupate. MAMMA CHE BOLIDE MULLER, ATTENZIONE! DAL NULLA IL NUMERO 25 SCOCCA IL TIRO DALLA DISTANZA DOPO AVER ACCELERATO PER SUPERARE IL MARCATORE. Para in due tempi Akinfeev

30° - Era buona l'idea di Eremenko (che bell'elemento! Scusate la rima oscena...) che aveva intenzione di servire col tacco l'accorrente Milanov che correva sulla fascia sinistra. Peccato che i difensori del Bayern siano arrivati prima del compagno di squadra sul pallone

29° - 72% a 28% il dato del possesso palla. Non vi sto a dire OVVIAMENTE chi è in vantaggio. Continua il tiki-taka ad oltranza. Alaba abbozza un cross dalla linea di fondo: para Akinfeev sul primo palo

28° - Il gol di Thomas Muller:

26° - Aveva segnato Lewandowski ma il gioco era fermo. Sul passaggio di ritorno di Muller che aveva proseguito l'uno-due cominciato dal polacco, Lewa era in fuorigioco.

23° - Primo angolo per il CSKA Mosca. Natcho batte corto per l'avvio di uno schema, crossa poi Mario Fernandes. Sul prosieguo grande conclusione con movimento spalle alla porta annesso di Eremenko che per centimetri non trova la traversa

21° - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, BAYERN MONACO IN VANTAGGIO. HA SEGNATO THOMAS MULLER SU CALCIO DI RIGORE. PORTIERE A DESTRA, PALLA AL CENTRO. PENALTY PROCURATO DA GOTZE CHE TENTA DI SCARTARE I DIFENSORI E SI FA FALCIARE DA MARIO FERNANDES

19° - In fase di non possesso, ossia mai, il Bayern si schiererebbe con il 4-2-3-1 che vi ho raccontato ma avendo praticamente sempre la sfera i tedeschi disegnano un 2 (Benatia-Dante) - 3 (Lahm-Xabi-Alaba) - 4 (Robben-Gotze-Muller-Bernat) - 1 (Lewandowski)

17° - Ancora Robben prova ad assecondare l'inserimento di Muller con un filtrante ma Thomas non si rende pericoloso

16° - Numero di Goze che supera Vasili Berezeutskyi e Ignashevich in un colpo solo con un dribbling. Il tedesco si guadagna la punizione dal limite. Tira Alabaaaaaaa. No, parte Xabi Alonso di precisione. Para facilmente Akinfeev.

15° - Robben, che ha cambiato fascia, taglia dal centro verso sinistra incrociando un pallone messo in mezzo molto bene. Palla spazzata

14° - ATTENZIONE AL CSKA MOSCA. BEL LANCIO PER MARIO FERNANDES CHE DA DESTRA METTE IN MEZZO. CICCANO TUTTI, C'E UNA DEVIAZIONE, DA LONTANO MILANOV TIRA IN PORTA E NEUER DEVE TUFFARSI.

12° - Sull'ennesimo calcio d'angolo pericolo per il CSKA Mosca che rischia sul colpo di testa di Lewandowski. Fuori, rinvio per Akinfeev

10° - Imprecisione di Schennikov che appoggia di testa all'indietro per Akinfeev ma il colpo di testa è troppo forte. Il portiere non può tenerla in gioco: angolo. Batte il Bayern , corto per Robben che scende il campo verticalmente e costringe Akinfeev ad una gran parata per prevenire il gol sul primo palo. Altro angolo. Come ampiamente prevedibile: meglio Bayern.

8° - Occasione per il Bayern Monaco. Sempre Gotze peroicoloso che riceve in area su cross di Bernat. Il difensore centrale se lo perde ma il tiro dell'ex BVB è alto e mal calibrato. Tosic rimane a terra

6° - Prima palla utile per i moscoviti nella metà campo altrui. Buon lavoro di Mario Fernandes a destra ma il CSKA perde palla. La riconquista sulla sinistra e Musa riceve tagliando dietro Benatia, verso l'esterno. Tiro che non preoccupra Neuer per il nigeraino ma buona impressione dei padroni di casa

5° - Altro corner per il Bayern Monaco. Batte Robben. Nessuno colpisce in mezzo. Altra palla persa per il CSKA Mosca che proprio non riesce a gestire un attimo il possesso che il Bayern rifa sua la sfera

4° - Calcio d'angolo per il Bayern. Batte quel califfo di Xabi Alonso. Pallone allontanato all'altezza del primo palo. Nella propria metà campo Lahm scambia con Neuer ed aspetta la ri-organizzazione dei suoi

2° - Palese invece il 5-4-1 del CSKA. Occhio a Robben però, che riceve sul proprio taglio da Lewandowski e tira dopo una finta su cui non casca il difensore. Parata

1° - Primo possesso per il Bayern. Possiamo quindi osservare l'iniziale schieramento dei tedeschi. E' un seplice 4-4-1-1 con Lahm ed Alaba terzini, Robben e Bernat esterni, Xabi Alonso aiutato da Gotze e Muller al centro e Lewandowski centrale.

17.57 - Strette di mano e convenevoli. Ecco lo scambio di gagliardetti fra Lahm ed Akinfeev

17.56 - Team in campo. Ecco l'inno mozzafiato della Champions League!

17.54 - Squadre nell'area antistante al campo. Akinfeev guida i suoi

17.33 - C'è chi ipotizza anche un avanzamento di Schennikov al ruolo di ala sinistra con Aleksei Berezutskyi spostato a terzino sinistro per un 4-2-3-1 più quadrato che reciterebbe così: Akinfeev; M.Fernandes, V.Berezutskyi, Ignashevich, A.Berezutskyi; Milanov, Natcho; Tosic, Eremenko, Schennikov; Musa

17.27 - Il CSKA Mosca distrutto dalle defezioni porta in panchina appena quattro giocatori di movimento oltre al secondo portiere

17.06 - Sopresona nel CSKA Mosca che manda in panchina Doumbia preferendogli un modulo più difensivo. Al posto dell'ivoriano dentro l'altro Berezutskyi, Aleksei, con il passaggio alla difesa a 5. A sinistra c'è Schennikov che vince il ballottaggio con Nababkin. In mezzo Milanov e Natcho, dietro Musa - unica punta - Eremenko e Tosic. Modulo che potrebbe essere un 5-2-3, un 5-2-2-1 o un 5-3-1-1

17.02 - Abbiamo la formazione del Bayern Monaco. Guardiola rende ufficiali i suoi XI. Dovrebbero schierarsi con un 3-4-2-1 che prevede Lahm, Dante e Benatia in difesa (niente Jerome Boateng). Centrocampo con Robben a destra, Alaba e Xabi Alonso al centro, Bernat a sinistra. Dietro Lewandowski, Gotze e Muller. Questa formazione si può leggere anche con il 4-4-1-1 o 4-2-3-1 che dir si voglia: Lahm-Benatia-Dante-Bernat dietro con Alaba-Xabi in mezzo e Robben-Muller-Gotze sulla trequarti. Vedremo quale sarà la disposizione di Guardiola. Reina; Rafinha, J.Boateng, Shaqiri, Rode, Hojbjerg, Pizarro in panchina.

17.01 - Ricordiamo che la gara di oggi sarà giocata a porte chiuse per colpa del pessimo comportamento che la tifoseria del CSKA ha tenuto nella scorsa stagione europea. Aggiungeteci gli scontri della gara d'andata con la Roma...

17.00 - Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla diretta live della gara valevole per la seconda giornata di Champions League CSKA Mosca - Bayern Monaco, un saluto da Antonello Angelillo e da VAVEL Italia. Vi terremo sul pezzo con continui interventi testuali e punteggio aggiornato in tempo reale. Bayern Monaco e CSKA Mosca sono inserite nel gruppo E, del quale fanno parte anche Roma e Manchester City. La partita comincerà alle ore 18 e si giocherà a Khimki e non a Mosca nel celebre Luzhniki, in quanto lo stadio di casa è in via di restaurazione in vista dei prossimi Mondiali.

Nella prima giornata della fase a gironi di Champions League il CSKA Mosca è parso una banda di dopolavoristi in quel dell'Olimpico dove la Roma ha fatto praticamente ciò che voleva asfaltandoli per 5-1. Il Bayern Monaco, nello scontro diretto col Manchester City, ha invece vinto per 1-0 grazie al gol decisivo di Jerome Boateng al 90°. Primi tre punti per il Bayern in una gara che si preannunciava fantastica visti i valori tecnici in campo e che invece si è rivelata di una noia mortale. La classifica al momento recita:



Nei rispettivi campionati nazionali entrambi i team hanno ottenuto la vittoria. Il CSKA Mosca (secondo a -4 dallo Zenit) ha faticato in casa del penultimo Ural ma è riuscito ad infilare la quarta vittoria consecutiva in Russian PL. 3-4 pirotecnico con Eremenko e Dzagoev che rimontano il vantaggio casalingo prima dell'intervallo. Nel secondo tempo, in successione: pareggio Ural, Doumbia fa 2-3, 3-3 Ural e rete salva-tutto all'89° ancora di Doumbia



Il Bayern Monaco, anch'esso in trasferta, ha battuto in trasferta il Colonia neo-promosso facendo registrare le solite bizzarrie tattiche di Guardiola (prima difesa a 3 con Rafinha ed Alaba centrali, nel secondo tempo passaggio a quello che è parso un 4-4-2) ed i soliti picchi statistici (72% di possesso palla, 14 tiri in porta, Xabi Alonso che piazza il record per maggior numero di palloni toccati in una singola gara di Bundes con 206 tocchi). 0-2 con gol di un Götze in formissima (4 gol nelle ultime 4 di Bundesliga) ed autorete di Halfar provocato da Alaba ma ancora una volta innescato dal tedesco in smagliante stato dopo il gol-vittoria nella finale Mondiale. Il primato è rimasto al sicuro.

Ecco le formazioni che Guardiola è Slutski hanno adoperato nel weekend di campionato. Nessun riposo eclatante per Guardiola che ha dovuto ancora fare a meno di Ribery, Javi Martinez, Schweinsteiger, Thiago Alcantara e Badstuber. Nel CSKA Slutski ha inizialmente provato a far girare i suoi facendo riposare la stella Doumbia, poi viste la fatiche l'ha inserito a ragione. Out Vitinho che si è rotto i legamenti, Cauna ed Elm, a metà fra la scelta tecnica e problemi di stomaco





Parecchie le assenze con cui dovrà fare i conti Slutski. Per la gara interna col Bayern Monaco con il CSKA oltre agli infortunati Vitinho ed Elm è infatti in dubbio Cauna e sono squalificati Dzagoev e Wernbloom. La formazione forzata che affronterà il Bayern è quindi praticamente fatta. Akinfeev in porta. Difesa confermata eccezion fatta per Nababkin e Schennikov che ora , con il secondo appena tornato, si giocano una maglia. Mediana con Natcho e Milanov. Sulla trequarti Tosic a destra, Eremenko al centro e Musa esterno sinistro. Davanti Doumbia. L'unica alternativa di livello si chiama Efremov, ala destra che potrebbe partire titolare al posto di uno fra Tosic e Musa.



Prevedere la formazione del Bayern Monaco è un esercizio difficile. Noi ci proviamo ipotizzando il 3-4-3 tanto caro Guardiola da un paio di mesi. In porta Neuer. Difesa a tre con Jerome Boateng e due fra Lahm, Alaba, Dante e Benatia ai suoi lati. Chi fra Lahm ed Alaba non farà parte della difesa, al 90%, farà coppia con Xabi Alonso davanti ad essa. Nel caso né uno né l'altro fossero scelti nelle vesti di difensori facile che uno faccia il mediano con Xabi e l'altro l'esterno. Con Lahm esterno a destra ed Alaba al centro sarebbe Bernat a figurare da titolare come esterno sinistro. Al contrario, con Alaba esterno sinistro e Lahm centrale, ecco che a destra potremmo vedere uno fra Shaqiri e Robben. Arjen sarà presente anche nel ballottaggio per scegliere i due uomini a supporto di Lewandowski. Guardiola ha tre uomini per quei due posti: Götze, Müller e lo stesso Robben. Potrebbe trovare la titolarità anche uno fra Rode e Gaudino in mezzo al campo se Pep decidesse di fare un po' di turn-over.





L'uomo di punta del CSKA Mosca è senz'altro Doumbia, punta veloce, rapida, mai doma, che attacca la profondità. E' ivoriano ed è scoppiato un caso quando per i Mondiali non è stato convocato. L'anno scorso 20 reti in 27 presenze (2 su 2 in Champions League, saltò le altre quattro - fra cui anche il doppio confronto con il Bayern - per infortunio), quest'anno è fermo a 4 su 8. L'unico difetto: è molto fragile fisicamente ma stiamo comunque parlando in un uomo da 77 reti in 117 gare con il CSKA Mosca. Nonostante però i 4 gol messi a segno quest'anno non lui è il capocannoniere. L'uomo con più reti è il centrocampista Natcho che ne conta cinque in sei gare (lui che é rigorista). Dopo Doumbia da segnalare Musa, altra freccia velocissima, che somma 3 segnature, così come Eremenko, arrivato in estate dal Rubin Kazan a parametro zero. Le colonne di questa squadra sono il portiere e tre quarti di difesa: Akinfeev, Mario Fernandes, Vasili Berezutskyi ed Ignashevich hanno giocato ogni minuto disponibile eccezion fatta per il portiere che per una gara ha lasciato i guanti al secondo portiere. Occhio proprio alle papere di Akinfeev, portiere qualche stagione fa nel mirino delle grandi d'Europa ma che sta calando vertiginosamente.



Giocano un calcio veloce, basato sulle ripartenze, frizzante ma forse troppo arioso. Celebri le praterie che i moscoviti hanno concesso alla Roma nella prima gara di Champions. Hanno un attacco prolifico ed una difesa fin troppo lenta, compassata ed esperta in mezzo. Sugli esterni è un bel prospetto Mario Fernandes, classe 90. Continua ad alternare lampi di genio (pochini) a brutti periodo di buio Dzagoev, talento mai espresso al massimo del suo potenziale. L'altra ala, Tosic, è un giocatore tecnico, bravo nel dribbling ma fisicamente e mentalmente debole. Eremenko, il terzo jolly, si differenzia dagli altri: più disposto al passaggio, all'inserimento ed al tiro da lontano. Forse più pratico.

Nel Bayern Monaco il capo-cannoniere si chiama Mario Götze che, come suddetto, vanta cinque reti in stagione. A seguirlo gli altri due copagni del tridente: Lewandowski con 2 e Müller con 3. Inutile raccontarvi che tipo di gioco fa la squadra di Guardiola: tiki-taka è la parola giusta. Quest'anno Pep ha però deciso di abbandonare il sacro 4-3-3 per scegliere la via del 3-4-3 che studiava al Barcellona. Novità vuole che uno o anche due dei tre centrali sia un terzino. Così si spiega la presenza di Rafinha e Alaba nei tre di dietro sabato scorso. Così si spiega la trasformazione di Abidal da terzino a centrale a Barcellona. Davanti alla difesa spazio al governo di piedi buoni: Xabi Alonso è arrivato per questo. Al suo fianco si alternano Lahm ed Alaba, almeno in attesa dei mammasantissima Schweinsteiger, Javi Martinez (che però sarà più che altro utilizzato da difensore) e Thiago Alcantara. Se Alaba fa però il centrale o il centrocampista si libera un posto a sinistra, dove finora è venuto a mancare Ribery. Così si spiegano le 9 presenze di Juan Bernat, buon fluidifcante giunto dal Valencia quest'estate. In attacco scelte meno pazze. Robben, Muller, Gotze e Ribery si giocano le due maglie dietro il centravanti Lewandowski. La riserva dell'ex BVB si chiama Pizarro ma quando tutti saranno tornati la prima variante sarà l'accentramento di Müller o Götze nello spot del polacco.



La forza di questo Bayern Monaco è sì, il tasso tecnico dei suoi uomini ma sopratutto la profondità della sua rosa. Basti pensare che con tutti questi infortuni Guardiola può disporre di due/tre giocatori per ogni posizione anche grazie agli esperimenti - evidentemente positivi - che Guardiola ha ordinato per i suoi uomini: Alaba si sta evolvendo in un Blind (da esterno tutta fascia a mediano-regista), Lahm l'ha fatto l'anno scorso Uomini duttili e multi-uso che adesso giocano tutti. Sarà difficile gestire l'ambiente quando tutti saranno tornati dall'infermeria, però.

L'ultima sconfitta in gare ufficiali per il Bayern Monaco risale all'alba di questa stagione, quando è stato battuto in Supercoppa tedesca dal Borussia Dortmund. Da allora otto gare: 6 vittorie e 2 pareggi, contando anche la DFB Pokal e la Champions League. Quei due pareggi il Bayern li ha ottenuti entrambi in trasferta: 1-1 e 0-0 contro Amburgo e Schalke rispettivamente. Fuori casa il passo del Bayern rallenta un po': infatti è lontano dall'Allianz Arena che i tedeschi hanno infilato le due gare senza gol fatti della stagione. Appunto in Supercoppa e nello 0-0 con l'Amburgo. In competizioni europee invece l'ultima sconfitta dei bavaresi risale allo 0-4 subìto in casa nella semifinale di ritorno della scorsa Champions League per mano del Real Madrid. Match che coincide anche con l'ultima volta a secco per l'attacco tedesco in Europa. La settimana prima invece l'ultima sconfitta esterna in competizioni europee.



L'ultima sconfitta del CSKA invece è il e suddetto 5-1 per mano della Roma qualche settimana fa mentre per trovare l'ultima sconfitta casalinga subìta dobbiamo risalire al 17 agosto quando lo Spartak Mosca si impose nel derby. Quella è anche l'ultima volta in cui i moscoviti non sono andati a segno fra le mura amiche. Gli ultimi a battere in competizioni europee in casa il CKSA sono i bavaresi che l'anno scorso vinsero per 1-3 grazie ad i gol di Robben, Müller e Götze. Ancora più lontano l'ultima volta in cui il CSKA Mosca non ha segnato nemmeno un gol in casa in ambito europeo: 30 agosto 2012, l'AIK va a vincere a Mosca per 0-2.

Appena due i precedenti fra le due squadre in coppe europee. Entrambi risalgono al doppio confronto dell'anno scorso quando Bayern Monaco e CSKA Mosca componevano quasi il medesimo girone di quest'anno eccezion fatta per il Viktoria Plzen, rimpiazzato dalla Roma. Nella scorsa stagione il Bayern Monaco si impose entrambe le volte grazie ad i risultati di 3-1 e 3-0. Il CSKA Mosca si fermò ai gironi, il Bayern Monaco avanzò fino alle semifinali







Il CSKA ha incontrato due volte squadre tedesche in Europa, entrambe nella fase a gironi della Champions League. Nel 2009 una vittoria ed una sconfitta contro il Wolfsburg, nel 2006 esattamente la stessa cosa contro l'Amburgo. Entrambe le vittorie europee contro compagini teutoniche sono arrivate in casa.



Ben più ampio il fascicolo Russia per il Bayern Monaco. 8 incroci con squadre sovietiche. 1° turno di Coppa delle Coppe 1982, Bayern elimina Torpedo Mosca grazie ad un 1-1 ottenuto a Mosca; gironi di Champions League '94: doppio pareggio contro lo Spartak di Mosca; 1° turno di Coppa Uefa '95: ribaltato l'1-0 di Mosca con un 5-0 a Monaco contro la Lokomotiv; seconda fase a gironi di Champions League 2000/01: il Bayern prevale sia in Russia che in Germania sullo Spartak; gironi di Champions League 2001/02: altra doppia vittoria Bayern sullo Spartak; gironi Champions League 2006: 4-0 in Germania dopo il pareggio a Mosca; semifinali Europa League 2010 (rimane l'unico confronto ad eliminazione diretta contro squadre russe): dopo l'1-1 all'Allianz il clamoroso 4-0 a San Pietroburgo che qualifica la squadra di Advocaat, lo Zenit. In totale, in Russia in cambito europeo, il Bayern Monaco somma tre vittorie, tre pareggi ed una sconfitta (arrivata però a San Pietroburgo: quindi il Bayern a Mosca è imbattuto).

A metà fra il simpatico ed il terrorizzante l'episodio accaduto domenica a Mosca. Nell'hotel del Bayern Monaco, arrivato a Mosca con largo anticipo (la squadra è atterrata domenica pomeriggio), è scattato l'allarme incendio con l'account Twitter ufficiale del Bayern a lanciare l'evacuazione. Dopo qualche ora nel bel mezzo delle strade moscovite l'annuncio: si trattava di un falso allarme. A guardare questa foto di Guardiola la troupe bavarese sembra averla presa bene. Ecco invece Robben

L'arbitro della gara sarà lo scozzese Collum accompagnato dagli assistenti Conquer e Chambers ed addizionali Madden e Beaton. Il quarto uomo sarà Connor. L'arbitro scozzese internazionale dal 2006 conta 13 presenze in Champions League. Ha diretto una volta il Bayern Monaco (5 dicembre 2012, Bayern Monaco - Bate Borisov 2-1) e nemmeno una volta il CSKA Mosca. Su Khimki sono previste precipitazioni sin dal mattino: la gara potrebbe essere giocata su campo inzuppato