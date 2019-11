Lo Schalke rallenta in casa: 1-1 col Maribor

Alla Veltins Arena finisce 1-1 la partita tra i padroni di casa dello Schalke 04 e gli sloveni del Maribor. Secondo pareggio consecutivo per entrambe le squadre, dopo i due all'esordio. A decidere sono le reti di Bohar nel primo tempo e di Huntelaar nella ripresa, con due assist del terzino Viler. Il risultato rispecchia quel che si è visto in campo, con i padroni di casa troppo imprecisi e che han dato l'impressione di sottovalutare l'avversario.

PRIMO TEMPO - Aggressiva sin dai primi minuti la squadra di casa, con Handanovic costantemente sotto pressione, visto che il Maribor fa fatica a uscire dalla propria metà campo. Schalke che però non riesce a concretizzare ciò che crea, con Huntelaar e Boateng sugli scudi nei primi 10 minuti. All'11' gli sloveni hanno una buona occasione di ripartire in contropiede dopo un corner dei padroni di casa: è Vrsic a tentare il gol della vita da centrocampo col sinistro, palla che finisce alta di poco sopra la traversa. Maribor che prende fiducia e prova a stabilizzarsi nella metà campo avversaria, con risultati discutibili. Il pallino della gara torna così ai tedeschi, che sfiorano il gol al 20' con Huntelaar: l'olandese si presenta davanti ad Handanovic, ma viene chiuso dalla difesa, e la palla termina fuori di poco. 6 minuti dopo è Boateng ad avere sulla testa un'ottimo pallone crossatogli in area da Fuchs, ma il centrocampista cerca la porta anzichè fare la torre, mandando la palla sull'esterno della rete. Lo Schalke spreca e il Maribor concretizza al 38', grazie a Bohar: l'ala riceve a centro area il cross basso dalla sinistra di Viler e batte Fahrmann con il piatto destro, un rigore in movimento. I padroni di casa non riusciranno a rendersi più pericolosi fino all'intervallo, soffrendo ancora l'entusiasmo degli ospiti. Si va a riposo sullo 0-1.

SECONDO TEMPO - Prova Keller a cambiare sulla destra, inserendo un giocatore di spinta come Uchida al posto di un negativo Ayhan, ma nulla cambia, nonostante i tentativi l'imprecisione è troppa. Draxler cerca il gol dalla distanza su una respinta della difesa, palla fuori non di troppo stavolta. Ci vuole un'errore degli avversari per aiutare lo Schalke a trovare il gol del pareggio: Viler fa un'altro assist perfetto, stavolta a Huntelaar però, che sarebbe un suo avversario. L'olandese poi al limite dell'area calcia rasoterra di precisione chirurgica sul primo palo, anticipando la chiusura di due avversari e trovando così al 56' il gol del pareggio. Partita che cambia totalmente: Uchida, un treno sulla destra, pesca Draxler a centro area, che trova un grande controllo ma calcia molle e centrale, facilitando il lavoro di Handanovic. Ormai però è un monologo: al 65' prova Boateng, calato nella ripresa, a cercare la porta dalla distanza, ancora una volta con risultati rivedibili; pochi minuti dopo Huntelaar cerca la girata in area sul cross ancora di Boateng, colpendo però male la sfera. Vive di fiammate il Maribor, che ne ha una con il nuovo entrato Mendy al 73': ottimo dribbling in fascia e palla dietro per il rimorchio di Ibraimi, su cui copre alla perfezione Neustadter. Il match resta equilibrato nel finale, le squadre si giocano gli ultimi cambi, con il Maribor che cerca di stare più sulla difensiva rispetto ai padroni di casa. Suler tiene in piedi gli sloveni con un paio di chiusure decisive, e alla fine il risultato che ne consegue è il più giusto. Parità a Gelsenkirchen.