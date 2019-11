Spettacolo al Parco dei Principi: Il Psg batte il Barcellona

Una splendida partita che ha regalato una fantastica vittoria ai parigini, autori di una magnifica prestazione che ha messo in ginocchio una difesa finora imbattuta in questa stagione: senza Ibra, ma con Cavani unica punta, la squadra di Blanc va in rete all’11’ con un sinistro in area di rigore di David Luiz. Azione successiva arriva il pareggiocon un’azione in stile Barca, di Messi. Poi arriva il gol a sorpresa di Marco Verratti, che al 26’ segna di testa su calcio d’angolo. Nel secondo tempo Matuidi firma il 3-1 (54’) appoggiando in porta un cross di Van der Wiel. La risposta blaugrana arriva subito dopo (55’) con una pennellata di Neymar sul secondo palo per il 3. hanno spuntata i padroni di casa che guadagnano quindi la vetta del proprio girone a 4 punti, staccando proprio gli spagnoli di una lunghezza.

I ritmi sono subito altissimi, fin dal fischio iniziale di Rizzoli le due squadre iniziano ad attaccarsi senza fare troppi calcoli. Non sorprende quindi che dopo appena dieci minuti saltino già gli equilibri: David Luiz al 10′ aggancia indisturbato un pallone in area catalana di destro e con l’altro piede batte ter Stegen in diagonale sinistro. Ma la gioia dei francesi dura un giro di lancette, il Barcellona mette su un'azione delle sue e pareggia immediatamente i conti: Neymar tocca per Messi in verticale, l'argentino triangola rapidissimo con Iniesta e fulmina Sirigu che ha avuto davvero poco tempo per capire cosa stesse succedendo davanti a lui. E’ il gol numero 68 per l’argentino nelle competizioni europee ed il numero 500 del Barcellona in Champions League. La Pulce Atomica tra l’altro eguaglia Cristiano Ronaldo ed entrambi si portano a -3 marcature dall’ex madridista Raul. Il gol non spaventa il PSG che riparte all'attacco, Thiago Motta batte un angolo dalla destra, la palla spiove verso il secondo palo dove c'è Verratti pronto a colpire di testa, non proprio la sua specialità. Il centrocampista italiano festeggia il suo primo gol in Champions League contro il Barça.

Nel secondo tempo è apoteosi PSG con il 3-1 al 54′ firmato da Blaise Matuidi dopo un perfetto inserimento su cross dalla destra di van der Wiel. ncora una volta il Barcellona reagisce immediatamente e accorcia le distanze dopo appena due minuti con Neymar, bello il controllo del brasiliano in area, ancora meglio il o il suo destro indirizzato verso il palo lontano della porta di Sirigu. A questo punto potrebbe succedere di tutto, il PSG ci prova in contropiede con Pastore, la squadra di Luis Enrique sfiora il pareggio con Jordi Alba che conclude quasi a botta sicura ma trova sulla sua strada un prodigioso Marquinhos Nel finale il forcing degli ospiti produce un clamoroso palo da 25 metri del giovaneEl Haddadi all’85’, i padroni di casa però reggono e dopo 5 minuti di recupero portano a casa una grandiosa vittoria nella parata di stelle della notte parigina.