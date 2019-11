Champions League, seconda giornata: le gare del mercoledì

Va in archivio la prima serata europea. La Roma, bellissima, strappa un punto a Manchester. A Parigi, nella sfida delle stelle, emerge il talento tricolore di Marco Verratti. Il Chelsea si mostra, come di consueto, solidissimo e, pur sprecando molto, raccoglie l'intera posta. Vincono le grandi e il Bayern non fa eccezione. A Mosca, con il minimo sforzo, Guardiola si accontenta del rigore di Muller. Lo sguardo si sposta ora sulle restanti otto gare che vanno a completare il programma del secondo turno.

Esame di maturità. La Juventus di Allegri testa la consapevolezza europea in uno degli stadi più caldi del Vecchio Continente, il Vicente Calderon di Madrid. Di fronte l'Atletico di Simeone, spinto dalla ritrovata fiducia in Liga. Inizio difficile per i colchoneros, incappati in una mini-crisi dopo il derby con il Real. La sconfitta d'esordio con l'Olympiakos rende la sfida con i bianconeri già decisiva. Un ulteriore passo falaso potrebbe costare carissimo ai biancorossi, favoriti al via. Prova ad approfittare del confronto diretto l'Olympiakos, impegnato in Svezia sul terreno del Malmoe, apparso poca cosa nell'uscita allo Stadium.

Nel girone B, il Liverpool vola in Svizzera per affrontare il Basilea. L'undici di Rodgers punta ad allontanare le difficoltà palesate in Premier, affidandosi ancora una volta a Balotelli. Al debutto per i reds una vittoria di misura sul Ludogorets, pronto ad ospitare questa sera il gigantesco Real di Ancelotti, finalmente convincente anche in Liga. Le vittorie rotonde dei galattici hanno allontanato i cattivi pensieri e il tecnico italiano sembra aver trovato la giusta quadratura, con James Rodriguez, il pupillo del Presidente, in campo.

Ad aprire la giornata europea Zenit - Monaco. Momento differente per le due squadre, con i russi rigenerati dall'approdo di Villas Boas e autori di una stagione fin qui sopra le righe. Jardim cerca di ritrovare invece la retta via. In Ligue 1 il Monaco stenta, ma in Champions, nella prima giornata ha ottenuto i tre punti con il Bayer Leverkusen. Proprio i tedeschi cercano il riscatto con l'altra delusa dell'esordio, il Benfica.

All'Emirates va in scena l'infuocato duello tra Arsenal e Galatasaray. I gunners devono scongiurare l'ennesimo fallimento, dopo il flop di Dortmund, mentre Prandelli, ai ferri corti con Sneijder, deve risollevare un Galatasaray, fermato sul pari dall'Anderlecht. Per i belgi impegno proibitivo contro i gialloneri di Klopp. Il Borussia è reduce da una brutta sconfitta in Bundes e il tecnico sembra intenzionato ad affidarsi a Ramos, con Immobile, a segno con l'Arsenal, inizialmente in panchina.

Questo il programma:

Gruppo A

Atletico Madrid - Juventus ore 20.45

Malmoe - Olympiakos ore 20.45

Gruppo B

Basilea - Liverpool ore 20.45

Ludogorets - Real Madrid ore 20.45

Gruppo C

Zenit - Monaco ore 18

Bayer Leverkusen - Benfica ore 20.45

Gruppo D

Arsenal - Galatasaray ore 20.45

Anderlecht - Borussia Dortmund ore 20.45