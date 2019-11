Diretta Ludogorets - Real Madrid in Champions League

E con questo è tutto. Speriamo di avervi trasmesso le emozioni che questa intensa gara ha fatto vivere. Una buonanotte da VAVEL Italia e da Antonello Angelillo

Il gol di Benzema. Il 38° in 66 gare di Champions League. Che bomber ragazzi

Finita anche a Basilea. Basilea batte Liverpool 1-0 (Streller). Ora la classifica recita: Real Madrid 6, Liverpool 3, Basilea 3, Ludogorets 0.

Il Real Madrid soffre ma si porta a casa anche questa sera i tre punti vincendo a Sofia contro un Ludogorets bello pimpante, voglioso, aggressivo e ben messo in campo. Il pèunteggio finale è di 1-2. Apre le marcature Marcelinho con un gol all'altezza del secondo palo che apre lo show ell'imprevedibile. Dopo pochi minuti Cristiano Ronaldo sbaglierà il primo e metterà dentro il secondo dei due rigori giustamente fischiati da Thomson. Nella seconda frazione il costante pressing del Ludogorets riparte ma perde intesità fino al momento dell'ingresso in campo di forze fresche per i bulgari. Nel frattempo il Real Madrid aveva prodotto il giusto per considerarsi a fine gara legittimo vincitore ai punti, quando Benzema avrà deciso la contesa con un gol da subentrato al 76°. Nel finale forcing del Ludogorets con l'inspiegabilmente lasciato in panchina Misidjan a darsi da fare. Ma non succederà nulla: solo proteste per un mezzo rigore non fischiato.

93° - Finisce qui. Il Real Madrid batte il Ludogorets soffrendo non poco con il risultato di 1-2.

91° - Brividi sulla schiena di Ancelotti. Sulla punizione Misidjan mette in mezzo, nessuno colpisce, dall'altra parte un giocatore del Ludogorets rimette in mezzo ed è Marcelo ad allontanare. Sul ribaltamento altra bella prodezza di Stoyanov che deve allungarsi per alzare il pallonetto a colpo sicuro di Bale

90° - Tre minuti di recupero. Attacca il Ludogorets. Punizione guadagnata per il braccio largo di Arbeloa sul cross di Misidjan

88° - Ronaldo non ce la fa e deve sostare a bordo campo. Ancelotti ha già effettuato le tre sostituzioni ma non importa quanto la salute del portoghese, apparso davvero provato dal contatto col mediano avversario

86° - Altre proteste dello stadio. Il disastroso guardalinee di destra fischia un fuorigioco a Bezjak ma in realtà il cross non era per lui ma per Misidjan, alle sue spalle chiaramente in gioco. Errore, l'ennesimo, che penzalizza il Ludogorets. Ammonito intanto Anicet per il fallo su Cristiano Ronaldo, ancora a terra dolorante.

83° - PROTESTA TUTTO LO STADIO IN UN UNICO BOATO. RICHIESTO UN RIGORE CHE IN REALTA' NON C'ERA. CHIARA SIMULAZIONE DI MISIDJAN SU LEGGERISSIMA TRATTENUTA DI KROOS.

81° - A 10 minuti dalla fine ecco gli utlimi due cambi: dentro Misidjan per M.Aleksandrov ed Espinho per Abel Anicet. In campo non cambia nulla ma occhio alla verve di Misidjan

80° - Occasionissima per chiudere i conti per il Real Madrid: Benzema scappa sulla destra, rientra ed invece di crossare la mette in mezzo all'indietro per l'arrivo a rimorchio di Kroos. Il tiro del tedesco finisce di poco alto

76° - 1-2 DEL REAL MADRIIIIIIIIIIIIIIID. KARIM BENZEMAAAAAAAAAAAAA. SUDATO VANTAGGIO DEI BLANCOS IN BULGARIA. IL FRANCESE RICEVE UNO DEI TANTISSIMI CROSS PARTORITI DA MARCELO E METTE DENTRO. RECLAMA IL LUDOGORETS PER UN PRESUNTO FALLO DI KARIM AI DANNI DEL DIFENSORE CHE LO MARCAVA, EFFETIVAMENTE SDRAIATO AL SUOLO NEL MOMENTO DELLA RETE





74° - Calcio d'angolo per il Real Madrid, ancora bloccato sull'1-1 a Sofia. Se lo procura Bale con uno sprint dei suoi. Ultimo cambio per Ancelotti che le prova tutte: dentro James Rodriguez per Isco. Niente cambia nell'assetto in campo dei campioni in carica

72° - Ammonito Sergio Ramos per una spinta a Wanderson che stava partendo in contropiede. Fallo tattico sanzionato. Dentro Kroos per Modric nel Real Madrid, tatticamente non cambia nulla

69° - Cambio nel Ludogorets. Dentro il trequartista Wanderson per la mezzapunta titolare Marcelinho, autore dell'1-0 e di una grande prestazione

67° - Salva sulla linea il difensore Minev a gol praticamente fatto da Cristiano Ronaldo a cui era bastato un comodo tap-in secco. Incredibile il carattere di questo Ludogorets!

65° - Altra parata spettacolare di Casillas sull'ennesimo tiro di Marcelinho che da posizione centrale, indisturbato, prova il tiro a giro. Iker si oppone molto bene. Intanto Ancelotti mandan dentro Benzema al posto di un veramente pessimo Hernandez

63° - Proteste dello stadio per un fallo di Sergio Ramos che spinge nettamente Bezjak ma non viene sanzionato. Era punizione

57° - Intanto Liverpool sempre più in crisi. Sotto a Basilea per 1-0, ha segnato Streller. Qui in Bulgaria ammonito Abalo

55° - Perfetta azione del Real Madrid in contropiede. Bale fulmina tutti sull'out di destra e si fuma mezzo campo, allarga col filtrante cambiando fascia per Ronaldo, il porotghese suggerisce per la sovrapposizione di Isco che mette in mezzo per Hernandeeeeeeeeez....... No, cosa si fa anticiapre Chicharito

54° - Casillas alza in angolo una poderosa conclusione di Marcelinho da distanza probitiva. Angolo per il Ludogorets

51° - Una parata fenomenale di Stoyanov dice no a Bale! Il portiere bulgaro mette fuori una palla che aveva praticamente già varcato la linea della porta. L'ala ex Tottenham aveva da solo messo dentro su una punizione dalla sinistra

46° - Azione insistita di Cristiano Ronaldo che prova due volte il tiro. La prima volta la conclusione gli viene intercettata da un colpo di mano (ma non è rigore, troppo vicino il difensore) la seconda attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessuno la correggesse in rete

46° - Siamo appena ripartiti. Non c'è stato nessun cambio nelle formazioni, Il Ludogorets ha dato il via alla seconda frazione

Sorprende molto il risultato ma sopratutto l'andamento della gara al Natsionallen Stadion Vasil Levski. Il Ludogorets gioca bene e con tanto coraggio, il Real Madrid sprizza la sua classe solamente in intervalli corti. I padroni di casa passano in vantaggio con il gol di Marcelinho al 7° minuto. Una doccia fredda per il Real Madrid che reagirà ottenendo due calci di rigore per due dei tanti contrasti subìti da Cristiano Ronaldo: il primo è parato da Stoyanov, sul secondo CR7 si fa perdonare. Un colpo di testa completamente fuori misura di Sergio Ramos ed un tiro di poco fuori di Chicharito Hernandez saranno le altre due occasioni clamorose in mano ai Galacticos. Per il resto è il Ludogorets a dettare i ritmi della gara con il suo pressing forsennato e le sue ripartenze pungenti. I bulgari meriterebbero forse il vantaggio per il cuore messo in campo e l'atteggiamento con cui si stanno battendo. Bella gara





46° - Dopo un minuto di recupero lo scozzese Thomson manda tutti negli spogliatoi. E' 1-1 a Sofia fra Ludogorets e Real Madrid

44° - Segna ed esulta pur sapendo che la sua posizione in partenza fosse irregolare Bezjak. L'attaccante aveva aggirato Casillas con un allungo ed aveva messo dentro

42° - Meglio il Real ora. Bale da destra sprinta e mette dentro con una trivela. Sul primo palo si avventa Cristiano Ronaldo che prova a beffare Stoyanov con un colpo di tacco al volo sulla palla a mezz'aria del gallese

42° - Buona chance per Sergio Ramos che riceve il cross dalla macchina spara-palloni Marcelo e tutto solo, di testa, sbaglia ad indirizzare il colpo di testa

41° - Corre Isco sul centro-sinistra. Corre fino a mettere in mezzo per la girata di Chicharito che prova ad incrociare perfettamente. Palla che esce di pochissimo a Stoyanov battuto

39° - E' una partita dura qui in Bulgaria. Adesso finisce per terra Marcelinho per il contatto con Varane sulla trequarti avversaria. Cristiano Ronaldo è andato giù già una mezza dozzina di volte

38° - Surreale situazione a Sofia. Il Ludogorets soffia palla che è una bellezza ai giocatori blancos e riparte in velocità cogliendo di sorpresa la difesa avversaria, con i terzini perennemente sganciati.





35° - Non fa filtro il centrocampo del Real Madrid ed il Ludogorets arriva facilmente nei pressi di Sergio Ramos&co. Adesso è proprio il centrale ex Siviglia a spazzare interrompendo un'altra azione pericolosa dei verdi

Il gol di Cristiano Ronaldo





31° - Marcelo ci prova con il cross per Hernandez. Buona idea, il messicano colpisce bene ma Stoyanov blocca

Il primo rigore, quello parato da Stoyanov





Il gol dell'1-0 di Marcelinho





30° - Ludogorets pericoloso. Casillas deve distendersi per respingere il tiro proveniente dalla destra di M.Aleksandrov. Or è Abalo a creare scompiglio

28° - Molto buono il traversone di Cristiano Ronaldo a cercare Hernandez, che aveva a sua volta avviato l'azione passandola a CR7. Anticipa sul più bello la difesa bulgara

27° - Nelle proteste per il secondo rigore è stato ammonito Dyakov

24° - STESSO ANGOLINO, ANCHE STOYANOV SI BUTTA LI' DI NUOVO MA STAVOLTA IL PORTIERE NON C'ARRIVA, CRISTIANO RONALDOOOOOOOOOOOOOO, ED E' 1-1 DEL REAL MADRID





23° - Altro calcio di rigore per il Real Madrid. Penalty dubbio, Ronaldo cade sul contatto fra il suo ginocchio e quello di Moti. Poteva non essere dato

22° - Sul contropiede Chicharito largo a destra prova a crorssare per Cristiano Ronaldo intanto posizionatosi a centro area. Cadono lui ed il suo marcatore, il portoghese protesta

19° - Ora Real Madrid completamente riversato nella metà campo bulgara ma la squadra spagnola non sembra aver la necessaria voglia di ribaltare il risultato. Casillas intanto regala un angolo gratuito al Ludogorets: la palla era fuori ma lui decide di toccarla.

16° - Altro errore dell'assistente di Thomson posizionato sulla destra che fischia un fuorigioco di Bale che in realtà non c'è

13° - Il guardalinee fischia il fuorigioco a Cristiano Ronaldo che scatta per lui in anticipo ma in realtà è in posizione regolare. Sarebbe stato regolare, quindi, l'1-1 segnato da Cristiano





10° - STOYANOV PARA CLAMOROSAMENTE IL RIGORE A CRISTIANO RONALDOOOOOOOOOOOOOOOOOO

9° - Risponde presto il Real Madrid. Sarà calcio di rigore per la squadra di Ancelotti. Thomson lo ha decretato dopo un primo momento di titubanza. Batte Cristiano Ronaldo. Giallo per Minev.

7°- Provano il triangolo Bale e Cristiano Ronaldo. Il gallese, largo a sinistra, serve il taglio del portoghese che restituisce di tacco. Nonostante il poco specchio a disposizione Gareth prova il tiro. Nulla da fare

6° - LUDOGORETS CLAMOROSAMENTE IN VANTAGGIO AI DANNI DEL REAL MADRID!!!! 1-0 A SOFIA. RETE DI MARCELINHO CHE RACCOGLIE LA SPONDA DI MOTI ALL'ALTEZZA DEL PRIMO PALO E SUL PALO OPPOSTO METTE DENTRO LASCIANDOSI DIETRO ARBELOA





5° - Sergio Ramos viene beffato dallo scatto di Junio Caiçara sulla destra. La palla arriva suio piedi di Marcelinho. E' corner. GOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LUDOGORETS INCREDIBILE, 1-0

4° - Isco cerca di dare il via al contropiede servendo con un passaggio alto Cristiano Ronaldo. Il portoghese si libera di Minev spingendolo ma non trova lo stop di testa

3° - Lancio lungo per Marcelinho che cerca di inserirsi fra Sergio Ramos e Marcelo. Il trequartista prova lo stop acrobatico ma lo cicca. Sarà rimessa dal fondo per Casillas

2° - Dopo una palla persa che ha dello strano di Cristiano Ronaldo è il Ludogorets ad avere il possesso

1° - Pressing alto del Ludogorets sulle prime battute della partita. Il Real Madrid cerca subito il giusto corridoio. Non trovandone sventaglia Ramos ma il Real perde palla

20.45 - Calcio d'inizio battuto. Il Real gioca la prima palla.

20.44 - Testa o croce e scambio di gagliardetti fra i due capitani. Strette di mano con gli ufficiali di gara

20.42 - Sarà la prima gara in casa in Champions League del Ludogorets. Flebile inno della Champions League che suona.

20.41 - Casillas e Moti i capitani che guidano le file

20.40 - Le squadre sono nel tunnel, pronte al loro ingresso in campo

20.32 - Ecco la maglia che vestirà il Real Madrid. Nello specifico la maglia di Illarramendi





20.15 - Lo spogliatoio del Ludogorets:





20.09 - Alcune foto dallo stadio:









20.07 - Il Real Madrid giocherà la gara di stasera con la terza divisa, quella nera con sullo sfondo un dragone

19.49 - 4-2-3-1 anche per i bulgari. I ballottaggi li vincono Espinho in mezzo e Dani Abalo ed M.Aleksandrov sulle fasce. Panchina quindi per Misidjan. Ecco l'XI del Ludogorets: Stoyanov; Junior Caiçara, A.Aleksandrov, Moti, Minev; Dyakov, Espinho; M.Aleksandrov, Marcelinho, Dani Abalo; Bezjak. Panchina: Borja; Angulo, Hamza; Anicet, Zlatinski; Misidjan, Wanderson

19.45 - Ecco la formazione ufficiale del Real Madrid. Molte le novità per Ancelotti che Pepe lo manda in panchina. In difesa Arbeloa scalza Carvajal, Sergio Ramos e Varane sono i centrali e Marceloil terzino sinistro. In mezzo Isco sostituisce James Rodriguez ed Illarramendi Kroos, è Modric l'unico titolarissimo presente. Davanti la novità più importante, con Cristiano Ronaldo e Bale c'è Chicharito Hernandez e non Benzema. Ecco il 4-2-3-1 dei galacticos: Casillas; Arbeloa, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Illarramendi; Bale, Isco, Cristiano Ronaldo; Chicharito Hernandez. In panchina: Keylor Navas; Nacho Fernandez, Carvajal, Pepe; Kroos, James Rodriguez; Benzema

19.45 - Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta live della partita Real Madrid - Ludogorets valevole per la seconda giornata di Champions, un saluto da Antonello Angelillo e da VAVEL Italia. Vi terremo sul pezzo con continui interventi testuali e punteggio aggiornato in tempo reale. Real Madrid e Ludogorets sono inserite nel Gruppo B della fase a gironi della Champions League 2014-15, insieme a Liverpool e Basilea. La gara non si giocherà a Razgrad ma a Sofia (più precisamente al Natsionalen Stadion Vasil Levski) in quanto l'impianto di casa dei bulgari, la Ludogorets Arena, non dispone dei posti sufficienti per la Champions League.

Nella prima giornata della fase a gruppi di Champions League il Real Madrid è uscito dalla crisi che attanagliava club e squadra schiacciando il malcapitato Basilea con il risultato di 5-1. A sbloccare la gara un autogol di Suchy, di lì in poi in rete ogni componente del fantastico reparto avanzato galactico (Bale, James Rodriguez, Cristiano Ronaldo e Benzema) e Derlis Gonzalez per il momentanteo 4-1. Il Ludogorets ha invece dato un gran fastidio al favorito Liverpool ad Anfield Road. La squadra bulgara ha tenuto duro ed ha affrontato la partita con l'atteggiamento giusto fino al gol di Balotelli all'82°. Al 91° il gol di Dani Abalo ha illuso gli animi dei tifosi ospiti prima che il rigore di Gerrard al 93°, causato dal portiere tappabuchi comprato per sostituire lo squalificato Stoyanov, non finisse in rete e sancisse il 2-1 finale. Questa l'attuale classifica:





Nella Liga spagnola, nel fine-settimana, il Real Madrid ha confermato che è tornato quello di una volta centrando la terza vittoria consecutiva dopo un avvio di stagione da 2 sconfitte in 3 gare. Espugnato il Madrigal di Vila-Real con il comodo risultato di 0-2. Succede tutto nel primo tempo: gol da fuori di Modric che sblocca l'incontro e 0-2 del solito Cristiano Ronaldo prima dell'intervallo. Nel secondo tempo il Submarino Amarillo prova a rientrare in gara ma non ci sarà nient'altro da segnalare se non il passaggio sullo stadio dell'aereo che trascinava l'invito scritto a Cristiano Ronaldo a tornare al Manchester United. Rimane distante qualche punto la vetta (4 punti dal Barcellona capolista)







Ha invece perso il Ludogorets Razgrad sul campo dello storico Levski Sofia. Parziale di 3-1 per i padroni di casa nel primo tempo con Miguel Bedoya mattatore. Lo spagnolo è autore di una doppietta inframezzata dal gol di Sarmov e dal momentaneo 1-1 dell'eroe Cosmin Moti, il difensore che vista l'espulsione di Stoyanov - nei preliminari di Champions League - aveva preso i guanti, si era piazzato in porta in attesa dei calci di rigore ed aveva qualificato i suoi con un paio di parate. Nel secondo tempo a nulla è servito il 3-2 di Wanderson. Interrotte la striscia di due vittorie consecutive e CSKA Sofia che avanza a +5 (ma lo schema del campionato bulgaro è diverso).

Queste le formazioni schierate da Carlo Ancelotti e Dermendzhiev nel week-end. Il Ludogorets ha mandato in panchina e fatto riposare per 90 minuti l'ala sinistra Misidjan, l'uomo di fiducia del tecnico che ha preferito evidentemente preservarlo sostituendolo con Dani Abalo. Per il resto in campo contro il Levski Sofia ci è andata la squadra che dovrebbe oggi affrontare il Real Madrid. Nessun riposo importante per Ancelotti nel week-end, da segnalare solamente la presenza di Varane e non di Pepe (acciaccato) al fianco di Sergio Ramos.



Per la gara di stasera Dermendzhiev non dovrà fare i conti con l'infermeria o con la lista squalificati. Ogni suo uomo è infatti disponibile e così in campo è tutto praticamente apparecchiato per il 4-2-3-1 senza paura con il quale i bulgari hanno affrontato anche il Liverpool. Nessuna paura ed in campo i migliori. Rispetto alla gara di Anfield torna dalla squalifica il portiere Stoyanov. In difesa i titolari Junior Caiçara, Moti, Aleksandar Aleksandrov e Minev. A centrocampo si presenta uno dei due dubbi del tecnico: vicino a Dyakov meglio inserire Abel (15 presenze e tre reti in stagione) o Espinho (16 presenze ed un gol)? In vantaggio Espinho, subentrato al 60° in campionato. Dietro l'unica punta Bezjak invece ci saranno Marcelinho centralmente e sulle fasce due giocatori fra Mihail Aleksandrov (90 minuti domenica), Dani Abalo (anche lui in campo per tutta la gara con il Levski) e Misidjan (a riposo nel week-end). Col primo ottieni più copertura, con il secondo un'ala dal piede importante e con il terzo ti assicuri un dribblomane che segna (4 gol in stagione).

Ancelotti dovrà invece fare a meno dei lungodegenti Jesé (crociato distrutto il marzo scorso, sta recuperando) e Khedira (strappo muscolare che lo terrà fuori dai giochi per un altro mesetto abbondante) e di Fabio Coentrao (ginocchio). La notizia più importante è però che stasera dal 1° minuto potremmo vedere Isco, vista la presenza ieri in conferenza stampa dello spagnolo e visto che è cosa buona e giusta far ruotare i giocatori. L'ex Malaga è pronto a sostituire uno fra Modric, Kroos e James Rodriguez. Nel caso fosse uno dei due mediani del 4-2-3-1 a perdere il posto, probabile che il modulo diventi un 4-3-3 con James Rodriguez ed Isco mezzali vicino all'altro centrocampista. Questo è il primo nodo da sciogliere per Ancelotti che, nel frattempo, dovrà decidere se buttare in campo Pepe dal 1° e sopratutto, se sì, al posto di chi. Il portoghese è recuperato definitivamente e quale migliore occasione per fargli mettere minuti nelle gambe se non contro un modesto avversario europeo? Per il resto line-up confermata con Casillas in porta (al contrario dell'anno scorso quest'anno c'è poca rotazione fra i pali); Carvajal a destra (Arbeloa, che in Liga ha riposato, alternativa), due fra Sergio Ramos, Pepe e l'in forma Varane al centro e Marcelo (non per niente Ancelotti li ha risparmiato l'ultimo quarto d'ora di Villarreal nel week-end) a sinistra; Cristiano Ronaldo (che oggi ci terrà a segnare per staccare Messi che ieri - con la marcatura contro il PSG - l'ha raggiunto nella classifica marcatori all-time della Champions League), Bale e Benzema davanti con quattro uomini per tre maglie in mediana: Kroos, Modric, Isco e James Rodriguez.





Questa la lista dei convocati delle due squadre:



REAL MADRID:

Portieri: Casillas, Keylor Navas, Pacheco;

Difensori: Arbeloa, Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Nacho F.;

Centrocampisti: Isco, Modric, Kroos, Illarramendi, James Rodriguez, Medran;

Attaccanti: Bale, Cristiano Ronaldo, Javier "Chicharito" Hernandez, Benzema



LUDOGORETS:

da diramare

Il Ludogorets cercherà senz'altro di ripetere i due miracoli europei da cui viene: ai preliminari ha eliminato la Steaua Bucarest dopo i calci di rigore grazie alle prodezze del difensore Moti, piazzatosi in porta per i penalty vista l'espulsione di Stoyanov (le sostituzioni erano terminate); alla prima gara di Champions League la dura resistenza opposta al Liverpool. Il loro punto di forza può essere quindi individuato nell'anima della squadra e nel cuore. Il capocannoniere della stagione si chiama Quixada (trequartisa) che non dovrebbe nemmeno giocare. Media gol impressionante per lui: 5 gol in 9 partite. Dietro di lui Misidjan (4 gol) e gli altri due trequartisti Marcelinho e Wanderson (4). Il loro allenatore, Dermendzhiev, è in carica da Luglio. La squadra bulgara ha l'anno scorso trionfato nel campionato bulgaro vincendo sia la Regular-Season che i Play-Offs. Qualificata al secondo dei quattro turni preliminari per l'accesso in Champions League, ha superato in rapida successione Dudelange (4-0 in casa ed 1-1 fuori), Partizan Belgrado (0-0 in casa e 2-2 fuori) ed appunto la Steaua Bucarest (1-0 in casa e 1-0 fuori, poi ai rigori trionfo bulgaro). L'anno scorso partecipò all'Europa League sorprendendo tutti e giungendo fino agli ottavi dopo aver eliminato il PSV ai gironi e la Dinamo Kiev ai sedicesimi. Si fermò di fronte al Valencia, futura semifinalista.





Il Real Madrid ha invece cancellato il pessimo avvio di stagione quando le scelte di mercato sbagliate sembravano aver influenzato sia il gioco che l'umore della squadra con una ripresa di rendimento molto buona. Risalita partita dal 5-1 con il Basilea. La squadra sembra aver ritrovato fiducia in sé stessa e precisione di passaggio. La difesa sta - tutto sommato - tenendo escluse le distrazioni contro Deportivo la Coruña ed Elche quando la goleada messa in scena dagli attaccanti (8-2 e 5-1) ha abbassato la concentrazione in difesa. Dimenticati anche i primi fischi a Casillas, arrivati nella gara contro il Basilea. Il capocannoniere non può che essere Cristiano Ronaldo, in uno stato di grazia impressionante (9 gol negli ultimi 4 match, 13 in stagione) mentre gli uomini con più minuti giocati sono Bale, Sergio Ramos e Kroos. Prendendo in esame l'ultimo dato sembra lapalissiano che saranno il centrale spagnolo ed il centrocampisa tedesco a riposare stasera per permettere l'ingresso in formazione di Pepe ed Isco. Come ben sapete il Real Madrid è la squadra campione in carica della Uefa Champions League ed ha cominciato il suo percorso solamente dai gironi dopo esser giunta terza in Liga l'anno scorso.

Statistiche stagione 2014/15:



Ludogorets (9-6-3. In casa: 6-2-0. In trasferta: 3-4-3):

- ultima sconfitta: 27 settembre, Levski Sofia - Ludogrets 3-2

- ultima sconfitta casalinga: 13 marzo, Ludogorets - Valencia 0-3

- ultima sconfitta casalinga in ambito europeo: 13 marzo, Ludogorets - Valencia 0-3

- ultima volta senza segnare: 19 agosto, Steaua Bucarest - Ludogorets 1-0

- ultima volta senza segnare in casa: 30 luglio, Ludogorets - Partizan Belgrado 0-0

- ultima volta senza segnare in casa in ambito europeo: 13 marzo, Ludogorets - Valencia 0-3

- ultima volta senza prendere gol: 27 agosto, Ludogorets - Steaua Bucarest 1-0

- ultima volta senza prendere gol in casa : 27 agosto, Ludogorets - Steaua Bucarest 1-0

- ultima volta senza prendere gol in casa in ambito europeo: 27 agosto, Ludogorets - Steaua Bucarest 1-0



Real Madrid (5-1-3. In casa: 3-1-1. In trasferta: 2-0-2)

- ultima sconfitta: 13 settembre: Real Madrid - Atletico Madrid 1-2

- ultima sconfitta fuori casa: 31 agosto: Real Sociedad - Real Madrid 4-2

- ultima sconfitta fuori casa in ambito europeo: 8 aprile, Borussia Dortmund - Real Madrid 2-0

- ultima volta senza segnare: 22 agosto, Atletico Madrid - Real Madrid 1-0

- ultima volta senza segnare fuori casa: 22 agosto, Atletico Madrid - Real Madrid 1-0

- ultima volta senza segnare fuori casa in ambito europeo: 8 aprile, Borussia Dortmund - Real Madrid 2-0

- ultima volta senza prendere gol: 27 settembre, Villarreal - Real Madrid 0-2

- ultima volta senza prendere gol fuori casa: 27 settembre, Villarreal - Real Madrid 0-2

- ultima volta senza prendere gol fuori casa in ambito europeo: 29 aprile, Bayern Monaco - Real Madrid 0-4

Precedenti: non ci sono precedenti fra le due compagini

Precedenti Real Madrid - squadre bulgare: primo turno Coppa dei Campioni 1979: Levski Sofia - Real Madrid 0-1; Real Madrid - Levski Sofia 2-0

Precedenti Ludogorets vs squadre spagnole: 16° Europa League 2013/14: Ludogorets - Valencia 0-3; Valencia - Ludogorets 1-0.





Nella conferenza stampa di ieri ha fatto scalpore (ma non troppo, in fondo ha ragione) la frase di Ancelotti: "Senza mancare di rispetto a nessuno, è il miglior giocatore che abbia mai allenato. Sta sudando per questa maglia, è un leader ed un esempio per tutti". Il tecnico di Reggiolo ha poi toccato l'argomento turnover ("Non ho rotazioni programmate. Se vedo in allenamento che uno dei titolari di sabato non ha recuperato, lo farò riposare. Le prime due gare del girone sono le più importanti, il nostro obiettivo è fare sei punti.") non chiudendo per niente le porte ad una rotazione. Nello specifico si è soffermato su Isco ("Non gli manca niente, solo un tecnico che lo mandi in campo. E' un calciatore importante e non deve dimostrarmi niente, ma purtroppo non posso giocare in dodici"), Bale ("Interviente meno alle azioni, in alcune partite non è al 100% ed è normale. Ma sta facendo un'ottima stagione come il resto. Ha segnato e lavorato.") e Pepe ("E' disponibile per domani. Vediamo se lo mettiamo dal 1° oppure aspettiamo un po'. L'importante è che è disponibile, dobbiamo controllare come va il recupero che hanno fatto in questi giorni."). Non c'è stato a definire il Ludogorets come cenerentola del gruppo: "In Champions League non ci sono squadre modeste, ci sono squadre che lottano per ottenere il massimo. Hanno giocato benissimo la loro prima partita contro il Liverpool e tutti sappiamo quanto sia difficile giocare ad Anfield: loro lo hanno fatto bene. Abbiamo l'obiettivo di vincere per collocarci bene nel gruppo. Preoccupato da qualcuno in particolare? Ci prepariamo sempre per giocare contro una squadra, non contro un singolo giocatore. Contro il Liverpool di loro mi ha sorpreso il coraggio con cui hanno giocato. Sono dinamici. Hanno qualità e giocano con intensità. Queste saranno le armi che utilizzeranno contro di noi". Parecchio risalto è stato dato al fatto che in Bulgaria ci siano tantissimi tifosi del Real Madrid: "Abbiamo molti sostenitori qui, l'atmosfera sarà molto buona". Ancelotti si sofferma poi sul discorso moduli: "Il 4-4-2 è il miglior sistema difensivo esistente. Il 4-3-3 non dà equilibrio ed è più difficile fare pressing davanti. Noi cerchiamo di difendere con il 4-4-2 e di attaccare con il 4-3-3".





Ha parlato anche Isco che ci ha tenuto a specificare: "Mi alleno per far parte dell'undici titolare". Ecco le altre parole dello spagnolo: "Dobbiamo entrare in campo con la mentalità di sempre, rispettando l'avversario e mostrando voglia di vincere per continuare ad essere in testa. E' una partita importante di Champions League su un campo difficile. Andremo in campo con forza e voglia". Per fare a tutti gli effetti la mezzala e quindi trovare più spazio ad Isco sono richiesti più ripiegamenti difensivi: "Il mister vuole che mi impegni in difesa ed è ciò che sto facendo. Se voglio giocare devo prestarmi anche ad i compiti difensivi. Quando entro in campo devo dare il meglio di me. La gente sa che con la palla so giocare, adesso devo imparare anche a difendere".





Meno risalto ha ovviamente avuto la conferenza di Dermendzhiev che ha affermato di essere "Onorato di affrontare la miglior squadra al mondo ed i migliori giocatori al mondo. Hanno vinto la Champions League dieci volte e sono i campioni in carica. La sconfitta con il Levski Sofia per 2-3 è il passato e puntiamo a giocare bene contro il Real Madrid". Sulla squadra ha detto: "Ho parlato tanto con i giocatori. Vogliono vendicare la sconfitta con il Liverpool, sono motivati. C'è ovviamente un grande divario fra le due squadre ma non sono per niente preoccupato visto che non c'è nulla da perdere. E' stato un boccono duro da inghiottire la sconfitta con il Liverpool ma proprio come loro noi abbiamo segnato contro la Steaua Bucarest [all'ultimo minuto, ndr]. Queste rimonte fanno parte del calcio".

L'arbitro sarà lo scozzese Craig Thomson, 42enne arbitro dal 1988 ed internazionale dal 2003. Quest'anno in Champions League ha arbitrato il play-off fra Zenit San Pietroburgo e Standard Liegi, una delle 48 presenze europee raccolte fra Coppa Uefa, Europa League, Champions League e qualificazioni ad esse. Ha arbitrato una volta il Real Madrid ed i blancos ottenero la vittoria il 23 novembre 2010 contro l'Ajax per 0-1 (gol di Benzema). Sarà la prima volta che incrocerà il Ludogorets, invece. I guardalinee saranno Mulvanny e McGraith. Addizionali McLean e Clancy. Quarto uomo: McGeachie. A Sofia c'è bel tempo ed alle 20.45 sono previsti 20° gradi senza minaccia di precipitazioni e senza vento.