Live Zenit - Monaco in Champions League

19.55 - Per questa sera è tutto. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la partita in nostra compagnia.

Termina senza squilli Zenit - Monaco. Pareggio sostanzialmente giusto, con poche occasioni vere da ambo le parti. Sono mancate le stelle, Hulk e Danny in primis in casa Zenit. Per il Monaco un prezioso punto in trasferta. Le due squadre procedono appaiate in testa al girone a quota 4 punti. Questa sera Bayer Leverkusen e Benfica puntano a ridurre il gap.

92' - Bakayoko per Moutinho per i minuti finali.

90' - Cross di Criscito, ma Kurzawa salva il Monaco. Smolnikov era in agguato.

88' - Ultimo cambio per Villas Boas. Arshavin per Anyukov.

84' - Cartellino anche per Dirar, duro su Criscito.

82' - Prova due volte Kerzhakov. Destro respinto dalla barrera, sinistro alle stelle.

81' - Giallo per Fabinho. Fallo, al limite dell'area, su Hulk.

78' - Esagera F.Carrasco dopo una buona giocata. Esce nel frattempo Ocampos, dentro Germain.

76' - Botta al volto per Ricardo Carvalho, colpito in pieno da Kerzhakov!

75' - Un quarto d'ora al termine. Tocca a Kerzhakov, fuori Rondon.

73' - Perde un brutto pallone in mezzo al campo Danny, ne nasce una chance importante per il Monaco. F.Carrasco si vede respingere la prima conclusione e sulla seconda, deviata, la palla sfiora il palo.

71' - Spinge sempre a destra il Monaco. Dirar mette un pallone basso, ma Lodygin non ha incertezze.

69' - Sgroppata di Fabinho! Salta 3-4 avversari, ma il destro non è granché. C'è però una deviazione, sarà angolo. Nulla di fatto sullo spiovente dalla bandierina.

67' - Rischia Raggi sul pressing di Rondon, non vuol lanciare il Monaco.

65' - Colpo di testa di Lombaerts, ma la palla morbida arriva tra le mani di Subasic.

63' - Fallo di Kondogbia su Shatov. Punizione interessante per lo Zenit.

60' - Il Monaco torna a farsi vivo, la pressione non sortisce però occasioni significative.

Lo stacco di Shatov:

56' - Ancora Rondon! Questa volta non era facile, bravo Raggi in copertura. Bene adesso lo Zenit.

54' - Botta di Hulk da distanza siderale, palla alta.

53' - Non ce la fa Berbatov nel Monaco. Al suo posto in campo F.Carrasco.

51' - Rondon!! Cosa ha sprecato lo Zenit! Hulk se ne va sulla fascia, mette la palla dietro per Rondon che non riesce a imprimere forza! Alle spalle di Rondon c'era tutto solo Shatov!

49' - Molta confusione in questo inizio di ripresa. Si lotta nella zona nevralgica del campo.

19.00 - Di nuovo in campo i 22 effettivi. Nessun cambio per Zenit e Monaco. Si scalda Kerzhakov.

Il duello Criscito - Berbatov:

La conclusione acrobatica di Dirar:

Termina una prima frazione di gioco avara di emozioni. 0-0 a San Pietroburgo tra Zenit e Monaco. Meglio gli ospiti, con Berbatov e Ocampos pericolosi. Zenit, senza Witsel, con poche idee. Qualche accelerazione di Hulk, poco altro. Serve una scossa nei secondi quarantacinque minuti per conquistare la posta in palio.

45' - Un minuto di recupero.

44' - Lodygin!! Questa volta sì chiamato in causa!!! Stop e destro di Ocampos, palla centrale ma insidiosissima!!

42' - Il sinistro di Ocampos! Palla che non preoccupa Lodygin.

38' - Primo cartellino del match. Clattenburg punisce l'interventi di Toulalan su Danny.

37' - Carvalho deciso su Hulk! Il portoghese ferma una pericolosa ripartenza.

35' - Alza la linea lo Zenit. Ora è il Monaco a soffrire.

33' - Intuizione di Danny che col tacco libera Anyukov, ma il cross non è perfetto.

30' - Non trova la girata vincente Rondon all'interno dell'area di rigore. Confusione in area Monaco sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

28' - Carvalho legge le intenzioni di Rondon e si frappone, impedendo la chiusura del triangolo russo.

26' - Sono di Hulk gli unici strappi dello Zenit. Le azioni del brasiliano fino ad ora servono soprattutto ad alleggerire la pressione, ma non a spaventare il Monaco.

22' - Lodygin puntuale sulla bella giocata di Kurzawa. Uscita perfetta a bloccare il traversone.

20' - Il possesso palla del Monaco sta imbrigliando le idee dello Zenit. Villas Boas non può essere soddisfatto di questo inizio.

Questo il precedente colpo di testa di Ocampos:

17' - Lodygin anticipa Ocampos, su un retropassaggio non perfetto.

14' - Carvalho, con intelligenza, chiude Anyukov, facendo carambolare il pallone sul corpo del terzino russo. Match in equilibrio ora.

10' - Che ripartenza dello Zenit!! Hulk spezza il Monaco con un contropiede terrificante, appoggia a Rondon che serve l'accorrente Danny, ma il fantasista sparacchia alto col destro.

8' - Piazzato di Moutinho, Ocampos stacca di testa, ma non inquadra lo specchio. Zenit distratto in questo avvio.

7' - Contatto duro Criscito - Dirar. Involontario calcione dell'italiano al centrocampista offensivo marocchino.

4' - Conclusione acrobatica di Dirar, palla sopra la traversa. Monaco pericoloso.

3'- Berbatov! Gran movimento del bulgaro che prende sul tempo il centrale e calcia tenendo il pallone radente al suolo, ma Lodygin si oppone!!

3' - Raggi, attento, chiude bene sulla palla in profondità di Danny.

18.00 - Fischio d'inizio a San Pietroburgo! Comincia Zenit - Monaco, live qui su VAVEL!

17.55 - Squadre pronte all'ingresso in campo. Pochi minuti al via di Zenit - Monaco. I due capitani, Danny e Toulalan, si stringono la mano.

17.50 - Jardim sceglie quindi di affidarsi a Lucas Ocampos, trequartista argentino classe '94. Eccolo in maglia Monaco:

17.40 - Ecco le formazioni ufficiali. Due novità nello Zenit rispetto alle previsioni della vigilia. Non ce la fa Witsel, al suo posto Fayzulin, in difesa, a destra, Anyukov. Nel Monaco in campo Dirar e Ocampos, non Carrasco.

17.30 - Questo lo stadio Petrovski di San Pietroburgo in cui si affronteranno Zenit e Monaco:

17.20 - Qui Witsel e Hulk, due uomini fondamentali nello scacchiere dello Zenit:

17.15 - Questo il programma della serata, dopo Zenit - Monaco: Malmoe - Olympiakos, Atletico Madrid - Juventus, Basilea - Liverpool, Ludogorets - Real Madrid, Bayer Leverkusen - Benfica, Arsenal - Galatasaray, Anderlecht - Borussia Dortmund

17.00 - Un derby italiano nella sfida tra Zenit e Monaco. Da una parte Criscito, approdato in Russia nel 2011, e giunto a 91 presenze con la maglia dello Zenit, dall'altra Raggi, passato dal Bologna al Monaco nel luglio 2012, arrivato a 79 presenze con la casacca monegasca.

16.50 - Benvenuti alla diretta scritta live e di Zenit - Monaco (18.00), incontro valido per la seconda giornata della Uefa Champions League 2014/2015. Zenit e Monaco compongono, insieme a Bayer Leverkusen e Benfica, il Gruppo C e vengono dal successo d'esordio. Un risultato positivo questa sera significherebbe quindi assumere il comando del raggruppamento e mettere una pietra importante verso la qualificazione agli ottavi di finale, sfruttando anche lo scontro diretto tra le due deluse, Benfica e Bayer appunto, in programma in Germania.

16.30 - Nel primo match del girone lo Zenit ha conquistato tre punti preziosi lontano da casa. La vittoria per due a zero in Portogallo ha stupito, stando anche alla storia recente della squadra. Nella scorsa edizione, lo Zenit, guidato allora da Spalletti, giunse secondo alle spalle dell'Atletico Madrid nella fase a giorni, raccogliendo la miseria di 6 punti. La corsa terminò poi negli ottavi, al cospetto del Borussia Dortmund di Klopp. Fatale la sconfitta casalinga per 4-2. Quest'anno tradizione invertita, con una vittoria esterna a spianare il cammino in un gruppo che non presenta avversari sulla carta proibitivi. A regalare la prima vittoria le reti di Hulk e Witsel.

16.15 - Perla partita di questa sera, Villas Boas pensa al 4-2-3-1, con Lodygin tra i pali, difesa composta da Smolnikov, Garay, Lombaerts, Criscito, due mediani, Witsel e Javi Garcia e il terzetto alle spalle di Rondon formato da Hulk, Danny e Shatov. In panchina Arshavin e Kerzhakov.

16.00 - Queste le parole di Villas Boas in conferenza stampa "Ho sempre avuto ottimi rapporti con Jardim. Abbiamo dovuto adattarci a nuove squadre e abbiamo affrontato sfide simili. Abbiamo parlato al telefono ed è stata una conversazione bella, amichevole. L'esperienza del Monaco potrebbe pesare molto. Hanno molti buoni giocatori, come [Ricardo] Carvalho, [João] Moutinho e [Dimitar] Berbatov, che hanno giocato in competizioni europee. Tutte le partite sono diverse, è difficile trovare qualcosa in comune a due partite. Il Monaco potrebbe schierarsi in molti modi. Forse non ha segnato molto, ma può essere esplosivo in contropiede.

15.50 - Monaco e Zenit non si sono mai affrontate in competizioni europee. L'ultima sfida che ha visto lo Zenit impegnato contro un team francese risale al 2010. Anche allora si trattava di Champions League e di fronte ai russi c'era l'Auxerre. Lo Zenit cadde 2-0 in Francia, riscattandosi poi per 1-0, con gol di Kerzhakov a San Pietroburgo. Bisogna invece risalire addirittura al 2004 per trovare uno scontro tra il Monaco e un club russo. Si trattava della Lokomotiv Mosca ed erano gli ottavi di Champions. Una sconfitta e una vittoria per i monegaschi, che passarono comunque il turno in virtù del gol segnato in trasferta. Era quello un confronto di ottavi di finale.

15.40 - Nessuna delle due squadre ha ottenuto l'intera posta nei recenti impegni di campionato. Il Monaco è caduto con il Nizza al Louis II, decisiva la rete al settimo di Carlos Eduardo, mentre lo Zenit non è andato oltre lo 0-0 casalingo con lo Spartak Mosca. Differente è però la situazione in classifica. In Russian Premier League lo Zenit comanda con 25 punti, frutto di 8 vittorie e un pari, 4 punti in più del Cska Mosca, mentre il Monaco in Ligue 1 si trova al dodicesimo posto, con appena dieci punti in 8 uscite.

15.25 - Il Monaco vive un difficile periodo di ridimensionamento. Cacciato Ranieri, il club si è affidato al portoghese Jardim, ma il divorzio milionario in cui è immerso il ricco Ryboblev sta togliendo ossigeno alle casse del club. Dopo la scorpacciata dello scorso anno al tavolo del mercato, quest'anno, a Monaco, si sono chiusi i cordoni della borsa e hanno lasciato il club i due giocatori di maggior talento. In primis James Rodriguez, approdato al Real, e sul finire della sessione estiva, Radamel Falcao, volato a Manchester, sponda United. Restano elementi di qualità, come Moutinho, Kondogbia, Carrasco, ma la sensazione è che in molti vogliano abbandonare la nave.

James Rodriguez ai tempi del Monaco:

15.15 - Per il secondo impegno di Champions, Jardim pensa al 4-3-3. Tre uomini d'attacco, con Berbatov al centro e Carrasco e B.Silva ai lati, per colpire le incertezze di una difesa, quella russa, non sempre impeccabile. In mediana la forza fisica di Kondogbia, la leadership di Moutinhoe l'esperienza di Toulalan. Difesa a quattro con al centro il nostro Raggi e il portoghese Carvalho.

15.00 - Le parole di Jardim, allenatore del Monaco "Le gare di Champions League sono a metà settimana, quindi dobbiamo cercare di essere in buona forma sia per le gare europee che per quelle di campionato. Come tutte le altre squadre, anche il Monaco gioca in maniera un po' diversa in Europa, perché il livello è differente. Ho studiato lo Zenit e ne conosco i calciatori che hanno giocato in Portogallo. Loro sono temibili in avanti, ma attaccare per tutta la partita è impossibile, perciò avremo una chance".

14.45 - Nella prima partita di Champions, un pò a sorpresa, il Monaco si è imposto sul Bayer Leverkusen. A decidere quell'incontro il gol di Moutinho.