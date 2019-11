Inghilterra Under 21: ecco le convocazioni per il play-off che qualifica all'Europeo

Sono state diramate pochi minuti fa le convocazioni di Gareth Southgate, c.t. dell'Inghilterra Under 21 per quanto riguarda il doppio confronto con i pari-età della Croazia con in palio l'accesso all'Europeo Under 21 in programma per la prossima estate. Ecco la lista:

Portieri: Jonathan Bond (Watford), Jack Butland (Stoke City), Sam Johnstone (Manchester United);

Difensori: Calum Chambers (Arsenal), Eric Dier (Tottenham ), Luke Garbutt (Everton), Ben Gibson (Middlesbrough), Carl Jenkinson (West Ham United), Michael Keane (Burnley), Jamaal Lascelles (Nottingham Forest), Liam Moore (Leicester City), Luke Shaw (Manchester United);

Centrocampisti: Lewis Baker (Chelsea), Tom Carroll (Swansea City), Jake Forster-Caskey (Brighton & Hove Albion), Will Hughes (Derby County), Thomas Ince (Hull City), Alex Pritchard (Brentford), Nathan Redmond (Norwich City);

Attaccanti: Patrick Bamford (Middlesbrough), Saido Berahino (West Bromwich Albion), Harry Kane (Tottenham), Cauley Woodrow (Fulham).

Shaw e Chambers sono gli unici giocatori ad esser stati già aggregati alla Nazionale maggiore: Hodgson ha concesso alla Nazionale giovanile di accaparrarseli per questa occasione. Non succederà la stessa cosa per Raheem Sterling, ormai promosso a titolare nell'Inghilterra maggiore. Una delle assenza più rumorose è quella di Ward-Prowse - l'uomo con più minuti nelle qualificazioni - , alle prese con un brutto infortunio, così come quella di Stones e Zaha. Fuori anche Chalobah, Wisdom, Sammy Ameobi, Ravel Morrison, Jack Robinson e Blackett su tutti. Convocato il capitano dell'Under 20, Lewis Baker.

L'Inghilterra, classificatasi prima nel girone A dove ha vinto 9 gare su 10 e subìto 2 gol al netto dei 31 segnati, affronterà la selezione croata il 10 Ottobre a Wolverhampton ed il 14 a Vinkovci. La stella è Berahino che conta 9 reti nelle qualificazioni, titolare fisso a 19 anni nel WBA in Premier League e con un futuro radioso davanti. Gli inglesi potrebbero schierarsi così nel doppio confronto: