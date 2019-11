Di Biagio ne chiama 24 per la Slovacchia. Niente Rugani, dietro c'è Conte?

Dopo quelle dell'Inghilterra sono arrivate anche le convocazioni dell'Italia Under 21 in vista dello spareggio per l'Europeo Under 21. Il doppio confronto che vedrà gli Azzurrini opposti alla Slovacchia si terrà venerdì 10 ottobre a Zlaté Moravce ed il 14 a Reggio Emilia nel Mapei Stadium, la casa del Sassuolo. Ecco i prescelti di Di Biagio:

Portieri: Bardi (Chievo Verona), Cragno (Cagliari), Leali (Cesena);

Difensori: Antei (Sassuolo), Bianchetti (Empoli), Biraghi (Chievo Verona), Goldaniga (Perugia), Murru (Cagliari), Romagnoli (Sampdoria), Sabelli (Bari), Zappacosta (Atalanta);

Centrocampisti: Baselli (Atalanta), Battocchio (Virtus Entella), Benassi (Torino), Crisetig (Cagliari), Dezi (Crotone), Molina (Atalanta), Sturaro (Genoa), Viviani (Latina);

Attaccanti: Belotti (Palermo), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Fiorentina), Longo (Cagliari), Trotta (Fulham).

Nessuna importante novità nei 24 scelti. Sorprende la scelta di non portarsi Rugani, titolare per 90 minuti nelle 5 partite di campionato giocate per l'Empoli. Che sia un indizio verso la convocazione del giovane difensore centrale dell'Empoli da parte di Conte? Potrebbe essere. Al suo posto ritorna Goldaniga, centrale del Perugia. Non c'è Cataldi rispetto alle ultime convocazioni di un mese fa. C'è Berardi, niente codice etico per lui dopo la gomitata a Juan Jesus. Dello zoccolo iniziale fuori Fedato, Improta, Fossati, Rozzi e Politano.

Ecco la probabil Italia anti-Slovacchia: