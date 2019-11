Inghilterra, Hodgson ne chiama 21 per Estonia e San Marino

Sono state parecchie le speculazioni sulle convocazioni della Nazionale inglese nelle ultime settimane. Allenatori e tifosi che rilanciavano le candidature dei loro protetti: prima Dyer e Routledge, poi Clyne, infine Berahino. Questa mattina Roy Hodgdson ha posto fine ad ogni tipo di discorso scegliendo 21 giocatori per le gare di qualificazione all'Europeo contro San Marino ed Estonia da giocarsi il 9 ed il 12 novembre.

Portieri: Fraser Forster (Southampton), Ben Foster (West Bromwich Albion), Joe Hart (Manchester City);

Difensori: Leighton Baines (Everton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Southampton), Kieran Gibbs (Arsenal), Phil Jagielka (Everton), John Stones (Everton);

Centrocampisti: Fabian Delph (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Adam Lallana (Liverpool), James Milner (Manchester City), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Jonjo Shelvey (Swansea City), Raheem Sterling (Liverpool), Andros Townsend (Tottenham Hotspur), Jack Wilshere (Arsenal);

Attaccanti:Rickie Lambert (Liverpool), Wayne Rooney (Manchester United), Daniel Welbeck (Arsenal).

La novità è quel Clyne, ricompensato delle ottime prestazioni con il Southampton con la chiamata in Nazionale: per lui sarà debutto. C'è anche Shelvey che tuttavia un debuttante non è in quanto proprio in un'altra gara contro San Marino (qualificazioni ai Mondiali) fu mandato in campo per Carrick per i 24 minuti finali.

Dopo aver concesso Shaw e Chambers alla Nazionale Under-21 in vista dei play-off per l'accesso all'Europeo 2015, Hodgson ha preferito trattenere in Nazionale maggiore i prospetti Stones e Sterling. Ancora fermo Phil Jones mentre si rivela una toccata e fuga la convocazione alla scorsa sosta di Colback. Non la stessa cosa per Delph che alla precedente tornata debuttò con la maglia dei Tre Leoni. Manca, sopratutto, Daniel Sturridge, ancora out per colpa di un infortunio contratto proprio alla scorsa convocazione. Questa la probabile Inghilterra:





Queste le parole di Hodgson : "Chambers e Shaw servivano all’Under 21 ma ho detto loro che sono seri candidati per le prossime convocazioni . Clyne era sotto osservazione da un po’ di tempo e visto che Glen Johnson e Kyle Walkersono assenti per infortunio ho pensato a lui. Shelvey è costantemente nei nostri pensieri e allo Swansea sta giocando davvero bene. Daniel Sturridge non ha recuperato in tempo, è una perdita per noi e per il Liverpool."