Europa League, Everton e Tottenham chiamate al riscatto

La classe media delle squadre inglesi è probabilmente una delle migliori in giro per l'Europa. Tottenham, Everton, Manchester United e mettiamoci anche le spettacolari Swansea e Southampton. Le prime due sono oggi pomeriggio impegnate in Europa League e sono chiamate a svoltare e mettersi dietro una crisi che sembra dietro l'angolo. Nel week-end di settimana scorsa sono state due delle protagoniste dei derby della giornata numero sei.

Un Everton di certo non in forma smagliante ha affrontato i rivali del Liverpool, anche loro non messi benissimo, ricavando un punticino nel finale quando Jagielka ha interrotto il flusso noioso di una gara senza emozioni. Il Tottenham ha ricavato lo stesso bottino nel North London Derby contro l'Arsenal passando in vantaggio ma lasciando in seguito il pallino in mano ai Gunners. In questo giovedì europeo Pochettino e Martinez, due tecnici che per tradizione offrono un calcio offensivo e molto divertente, hanno il compito di trascinare le due squadre fuori dal cono d'ombra della mediocrità.

FC Krasnodar - Everton

(Classifica: Everton 3, Kransnodar e Lilla 1, Wolfsburg 0)

Nella prima giornata della fase a gironi di Europa League l'Everton ha ben impressionato battendo in casa il Wolfsburg con il tondo risultato di 4-1. In rete ci andarono Coleman, Mirallas e Baines (più un autogol di Ricardo Rodriguez). Di quei tre marcatori oggi due saranno fuori causa nella trasferta russa a Krasnodar. Martinez ha gli uomini contati: Distin è fuori causa così come Barkley, Coleman e Pienaar stanno recuperando ma non sono al meglio, dal derby sono usciti con qualche problema McCarthy e Mirallas ed Arouna Koné non è stato convocato. Sarà una formazione ampiamente rimaneggiata, quindi, quella dei Toffees. In campo Martinez potrebbe mandare il giovanissimo Browning a destra (Hibbert non regge nemmeno 90 minuti come dimostra la sostituzione con il Liverpool) con Stones e probabilmente Alcaraz al centro (Jagielka riposa?) e Baines, unico senatore, a sinistra. Al centro del campo uno Besic e Gibson se si decide di far rifiatare Barry e sulla trequarti Atsu, Naismith (o Eto'o) e McGeady (lui che in Russia c'ha giocato) dietro Lukaku. Martinez ha affermato come sia intenzionato infatti a confermare il belga in modo da farlo tornare a pieno regime ma Eto'o scalpita. Occhio a Ledson, centrocampista classe '97, che è con la squadra in Russia e potrebbe fare il suo debutto ufficiale con la squadra oggi. Domenica c'è lo United ed il turn over è più di un'idea



Il Krasnodar vive tutt'altro momento rispetto all'Everton che in Premier ha raccolto una vittoria in sei gare. I russi vengono da tre vittorie consecutive che hanno contribuito a riportare un po' di tranquillità grazie alla 7° posizione raggiunta in Russian Premier League ed al raggiungimento degli ottavi in Coppa Nazionale. Nella prima giornata di Europa League hanno ottenuto un convincente pareggio in casa del Lilla (avversario ostico) dove erano passati per giunta in vantaggio. Da non confondere con l'altra squadra di Krasnodar, il l'FC Krasnodar, gioca con un 4-3-3 consolidato. Ci militano gli ex Genoa Granqvist e Moussa Konaté, il "portoghese" Izmailov, Bystrov - vecchio pretoriano dello Zenit - ed hanno un tridente di tutto rispetto formato da Joazinho a destra, uno fra Ari e Wanderson (oggi squalificato) al centro ed uno fra Izmailov e Burmistrov a destra. Nonostante ciò il punto di forza della squadra sembra essere la difesa, che in campionato in 9 gare ha preso appena 6 gol e che nelle tre gare interne di Europa League non ne ha subìti. Sono una delle quattro squadre ancora in corsa e che sono entrate in corsa dal secondo turno di qualificazione (hanno eliminato la Real Sociedad battendola 3-0 in casa)

Probabili formazioni:







Tottenham - Besiktas

(Classifica: Asteras, Besiktas, Partizan, Tottenham 1)

Dopo le quattro vittorie di fila ad Agosto, fra le prime due giornate di Premier Legaue ed i play-off di Europa League, il Tottenham di Mauricio Pochettino ha notevolmente abbassato il suo livello di performance vincendo una sola gara delle seguenti sei: quella di Capital One Cup contro il Nottingham Forest. In queste sei gare sono arrivate anche due sconfitte e tre pareggi. Di questi tre pareggi uno è lo 0-0 con cui è cominciata la campagna europea degli Spurs. Un pareggio a reti bianche ben poco entusiasmante contro il Partizan Belgrado che ha portato in dote un punto ad entrambi i team. Ora tutte le squadre sono a quota un punto nel girone C e puntano a staccare gli avversari con una vittoria oggi. Il Tottenham cercherà di farlo in casa contro il temibile Besiktas di Slaven Bilic, allenatore - fra l'altro - anche della Croazia versione europea nel 2008 e nel 2012. Nei rispettivi campionati il Tottenham è ottavo ed il Besiktas secondo, ancora imbattuto dopo quattro gare, con all'attivo due gol subìti e quatro segnati, tre da Olcay Sahan.

Sahan è l'ala sinistra del tridente di trequartisti presenti dietro l'unica punta Demba Ba, ex Chelsea. Gli altri due sono Ozyakup (ex Arsenal) e Gokhan Tore. In mezzo il mediano è Hutchinson (ex PSV) mentre Kavlak il box-to-box player. Squadra tosta che nella prima giornata ha impattato in Turchia contro l'Asteras Tripolis per colpa diun gol tardivo degli ospiti. Oggi i bianconeri saranno senza Pektemek, punta centrale che ha cominciato la stagione da titolare, e dovrebbero schierare la formazione tipo. Diversa la situazione in casa Tottenham dove il digiuno di Adebayor sta complicando le cose: il togolese ha segnato appena una rete nella stagione attuale. Non fu convocato per la prima gara di Europa League anche per permettere a Kane e Soldado di farsi valere. Prontamente le due riserve di Ade hanno risposto presente nei play-off segnando rispettivamente 2 ed 1 gol. Anche oggi il 30enne potrebbe essere costretto a non giocare la gara. Vedremo. Gli altri due dubbi di Pochettino riguardano le due fasce visto che Walker rimane infortunato e Rose è in dubbio dopo esser uscito malconcio dal NLD. Previsto poi ampio turnover per i londinesi che cercheranno di prolungare sia la striscia di gare casalinghe europee positive (una sola sconfitta nelle ultime 16 partite) ed i dolori del Besiktas a Londra, dove quest'anno i turchi hanno perso con l'Arsenal nell'ambito dei Playoffs di Champions League.

Probabili formazioni: