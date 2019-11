Live Inter - Qarabag in Europa League

23.08 - Per questa sera è davvero tutto. Un ringraziamento per aver seguito Inter - Qarabag live su vavel.com. Buona notte da Erika di Bello.

23.05 - Tutto sommato è stata una partita abbastanza noiosa, con pochissime occasioni da goal, ma quello che contava questa sera per l'Inter era portare a casa i 3 punti e buttarsi alle spalle la disastrosa prestazione di domenica scorsa. E i ragazzi di Mazzarri ci sono riusciti senza quasi mai soffrire. Ottima prova di D'Ambrosio, che soprattutto nella prima frazione ha fatto penare gli azeri sulla corsia sinistra; prestazione condita poi con la rete dell' 1-0. Da rivedere M'Vila, poco concreto e con poca personalità. Prestazione sufficiente di Icardi, bravo a chiudere la partita nei minuti finali. L'Inter guida adesso il Girone F con 6 punti, a ben 4 punti dal Saint Etienne secondo, chiudono Qarabag e Dnipro a 1 punto. Adesso testa al campionato, domenica sera c'è Fiorentina - Inter.

22.58 - Kulbakov fischia la fine dell'incontro. Inter - Qarabag termina 2-0. Mazzarri può tirare un sospiro di sollievo!

90'+5'- Brutto fallo di Muarem su Obi Mikerl, giallo per lui a partita praticamente finita.

90'+3'- Squadre stanche, che sembrano accontentarsi del risultato acquisito.

90'- Sono ben 5 i minuti di recupero segnalati dal quarto uomo.

88'- Torna in avanti il Qarabag, ma ancora una volta non riesce a sfruttare a dovere una palla inattiva. Davvero poca cosa gli azeri.

Al terzo tentativo non sbaglia Mauro Icardi. Ed è 2-0 per l'Inter. Il goal arriva nel momento più opportuno, con il Qarabag che si faceva più intraprendente. Assist al bacio di Osvaldo,che mette Icardi in condizione perfetta per calciare in porta. Ed il gioco è fatto, diagonale dell'attaccante argentino che si spegne all'angolino!

85'- Finalmente Icardi!!!! Partita in ghiaccio per l'Inter.

84'- Corner per il Qarabag. Si difende bene l'Inter.

82'- Che goal che ha fallito Icardi! L'attaccante nerazzurro con un pò di fortuna si trova tutto solo davanti a Sehic, ma calcia a lato. Mazzarri si dispera in panchina.

80'- Passano i minuti con l'Inter che si limita a contenere il Qarabag.

79'- prova a guadagnare terreno il Qarabag, ma gli attaccanti azeri sono troppo imprecisi questa sera.

75'- Saranno 15 minuti finali di sofferenza per i nerazzurri. Mazzarri ha esaurito i cambi, ed Icardi sembra non essere al meglio.

73'- Momento no per l'Inter. Anche Icardi resta a terra, crampi per lui. Hernanes in panchina si tocca i gemelli, speriamo non sia niente di grave per lui.

71'- Hernanes resta a terra contuso. Non è sembrato esserci nessun contatto con un giocatore avversario. Entra Obi Mikel per il centrocampista brasiliano.

68'- Ultimo cambio per gli azeri, esce Gurbanov ed entra Sadiqov.

66'- Prova a farsi vedere in avanti il Qarabag. Richard Almeida prova la conclusione dalla distanza, palla altissima.

63'- Esce Fredy Guarin dopo aver preso una botta. Entra Osvaldo; finalmente una punta a supportare Icardi.

62'- Secondo cambio per il Qarabag. Entra Tagiyev ed esce George, prestazione incolore per lui.

59'- Primo cambio anche per l'Inter. Mazzarri manda nella mischia Medel al posto di Kuzmanovic. Prova mediocre per il centrocampista serbo.

57'- Finalmente si sveglia Icardi. Bel tiro da fuori dell'attaccante argentino, Sehic vola e devia in corner. Liber la difesa del Qarabag sugli sviluppi del calcio d'angolo.

55'- Primo cambio dell'incontro. Entra Nadirov ed esce Yusifov.

53'- Inizio di ripresa alquanto soporifero.

51'- Fallo di George su Guarin. Intanto si inizia ad alzare qualcuno dalla panchina dell'Inter per il riscaldamento.

48'- L'Inter guadagna un calcio d'angolo. Riesce a liberare la difesa azera.

46'- Nessun cambio, partita ripresa con gli stessi 22 che hanno concluso la prima frazione di gioco.

22.07 - Inizia la ripresa!

22.05 - Squadre pronte a rientrare in campo. Si aspetta soltanto l'arbitro Kulbakov.

22.00 - Ecco il goal di Danilo D'Ambrosio. Da segnalare l'esultanza dei nerazzurri dopo il goal del vantaggio: tutti ad abbracciare mister Mazzarri. Chiaro segnale all'ambiente che ha criticato aspramente il tecnico di San Vincenzo.

21.55 - L'Inter chiude soffrendo un primo tempo dominato a lunghi tratti. Dopo un inizio di partita giocato a ritmi abbastanza bassi, i nerazzurri passano in vantaggio con D'Ambrosio, bravo a concludere di destro dal limite dell'area. Dopo il goal l'Inter prende il predominio del gioco e sfiora anche la rete del raddoppio. Nei minuti finali rischiano grosso i nerazzurri su una grande giocata di Reynaldo, che salta due uomini e conclude di pochissimo a lato. Mazzarri si farà sentire sicuramente dopo questa disattenzione. Il Qarabag, che è stato a guardare per lunghi tratti, si è reso pericoloso solo con le giocate dell'attaccante brasiliano.

21.50 - Non c'è recupero, Kulbakov manda tutti negli spogliatoi. Inter - Qarabag 1-0.

43'- Che numero di Reynaldo! L'attaccante del Qarabag va vicinissimo al pareggio. Reynaldo semina il panico nella difesa interista dopo una ripartenza, in velocità supera prima Andreolli e poi Juan Jesus, ma la conclusione esce di pochissimo. Mazzarri furioso.

42'- Pasticcio di Sehic che si fa sfuggire la palla di mano, attenti i difensori azeri concludono in corner.

40'- Si fa vadere in avanti l'Inter con D'Ambrosio, davvero molto attivo questa sera; cross dell'esterno per Guarin, che non riesce a schiacciare di testa.

35'- Reynaldo è l'unico che cerca di impensierire la difesa nerazzurra, ma Juan Jesus lo segue a uomo.

33'- Fase di stallo del match, con l'Inter che prova ad amministrare il vantaggio.

29'- D'Ambrosio prova ad andare via sulla corsia sinistra, ma si trascina il pallone sul fondo. Il Qarabag non riesce ad impensierire minimamente i nerazzurri.

27'- Hernanes conclude di testa, para a terra sicuro Sehic.

24'- L'Inter è padrona del campo, con il Qarabag rintanato nella propria metà campo.

21'- Il goal del vantaggio ha sbloccato i nerazzurri, che sfiorano il raddoppio con Ranocchia, bravo ad impattare un cross di Hernanes, palla di poco alta.

Era partita a rilento l'Inter, ma pian piano guadagnado campo, è riuscita anche a trovare il vantaggio. A segnare ancora una volta D'Ambrosio, dopo la rete decisiva della prima giornata d'Europa League.

18'- D'AMBROSIOOOOOO!!!! Arriva come un fulmine a ciel sereno il vantaggio dell'Inter. Grande conclusione dell'esterno nerazzurro che sbatte sotto la traversa e finisce in rete. Inter - Qarabag 1-0!

14'- Pericolo per l'Inter. Rimessa scritteriata di Andreolli che rischia di mandare in porta Reynaldo. Fortunatamente Juan Jesus è attento e allontana la minaccia.

12'- Altro fallo di Ranocchia. Sembra nervoso il capitano nerazzurro questa sera.

10'- Match abbastanza equilibrato, con il Qarabag davvero ben messo in campo.

9'- Icardi prova a scattare sul filo del fuorigioco, ma il guardalinee sventola la bandierina.

8'- Il Qarabag è intraprendente in questi primi 10 minuti. Gli azeri conquistano un corner che non riescono poi a sfruttare.

5'- Imprecisa l'Inter in questo avvio di partita, tanto passaggi facili sbagliati per i nerazzurri.

2'- Entrata irruenta di Andreolli su Muarem, fischia l'arbitro bielorusso.

1'- Si fa vedere subito in avanti l'Inter. Bel cross di D'Ambrosio, stacco di Nagatomo che conclude di testa a lato.

21.06 - Partiti!!! Primo pallone giocato dagli azeri del Qarabag.

21.05 - Tutto pronto, si aspetta soltanto il fischio del signor Kulbakov.

21.02 - Squadre schierate in campo. C'è comunque una bella atmosfera a San Siro. Ecco l'inno dell'Europa League.

20.55 - Mancano 10 minuti all'inizio del match. Le squadre sono pronte nel tunnel agli ordini dell'arbitro Kulbakov.

20.50 - Mauro Icardi ha parlato prima del match, soffermandosi sulla brutta prestazione di domenica scorsa, e cercando di caricare i suoi compagni di squadra: "Si è visto che contro il Cagliari non eravamo concentrati e loro stavano bene. E' stato un errore e speriamo di rimediare subito nella sfida di stasera, auspicandoci che non succeda più".

20.45 - Non è un San Siro delle grande occasioni quello di stasera. Si respira ancora un pò di delusione derivante dal bruciante 4-1 incassato dal Cagliari di Zeman. Ma i nerazzurri sono pronti a riconquistare i tifosi accorsi allo stadio questa sera!

20.35 - Il Qarabag arriva all'incontro di stasera da imbattuto. Gli azeri non perdono dallo scorso 10 agosto e alla prima giornata sono riusciti a bloccare sullo 0-0 il St.Etienne. Squadra multietnica proprio come i nerazzurri, nell'undici titolare sono appena 4 gli azeri.

20.30 - Manca mezz'ora all'inizio della partita. Una partita che l'Inter non vorrà assolutamente sbagliare, soprattutto dopo la sconfitta di domenica subita contro il Cagliari. Mazzarri è stato chiaro, questa sera vuole assolutamente i 3 punti.

20.15 - Tutto confermato tra le fila del Qarabag:



13 Sehic; 18 Gurbanov, 24 Teli, 55 Guseynov, 25 Agolli; 2 Qarayev, 7 Yusifov; 10 Muarem, 20 Richard Almeida, 41 George; 9 Reynaldo.

20.10 - Diramate le formazioni ufficiali delle due squadre!!



Inter: 30 Carrizo; 6 Andreolli, 23 Ranocchia, 5 Juan Jesus; 33 D'Ambrosio, 88 Hernanes, 90 M'Vila, 17 Kuzmanovic, 55 Nagatomo; 13 Guarin; 9 Icardi.



Mazzarri concede un turno di riposo ad Handanovic, Vidic, Kovacic e Medel, attuando un giusto turnover. In avanti si rivede Icardi dal primo minuto.

19.50 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Inter - Qarabag (21.05), incontro valido per la seconda giornata della Uefa Europa League. L'Inter è chiamata al pronto riscatto dopo la pesante sconfitta casalinga patita per mano del Cagliari frizzante di Zeman. Il Qarabag invece giunge a San Siro godendosi l'ambiente e la storia di uno stadio che spesso ha ospitato partite di alto lignaggio.

19.40 - Il post partita di Inter - Cagliari ha riportato in luce diversi interrogativi. La compattezza della squadra ha vacillato e l'incontro tra Thohir, Ausilio e Mazzarri ha segnato un confine preciso. Vietato ripetere prestazioni così arrendevoli. In questo senso il tecnico ha parlato al gruppo, denunciando un atteggiamento non consono alla Serie A e alla maglia, oltre ad errori tecnici inspiegabili, come quelli commessi in occasione dei gol subiti. Nagatomo si è scusato per l'espulsione affrettata, ma è in generale l'intero team che deve cambiare marcia in un momento delicato della stagione. Si parte infatti questa sera, prima di due impegni delicati con Fiorentina e Napoli.

19.30 - Spazio al turnover in Coppa, perché l'Inter vista in campionato è apparsa stanca. Jonathan, Dodò, Kovacic e Campagnaro non sono della partita. Per tutti e quattro problemi muscolari. A preoccupare è il croato, ma Mazzarri punta a recuperare il faro della mediana per la trasferta di Firenze. A Osvaldo e Palacio sarà concesso un turno di riposo, visto il pieno recupero di Icardi.

Tra i pali Handanovic, in difesa rientra Ranocchia, con Juan e Andreolli. Rivoluzionata la mediana. Due soli esterni a disposizione, Nagatomo e D'Ambrosio, i tre centrali saranno M'Vila, Kuzmanovic e Hernanes. Il Profeta è chiamato al riscatto dopo un inizio di stagione sottotono. Guarin alle spalle di Icardi davanti.

19.20 - Nell'esordio europeo, vittoria 1-0 sul campo del Dnipro per l'Inter. In quell'occasione non una prestazione scintillante per l'undici nerazzurro, ma un'affermazione utile ai fini della classifica. A decidere un guizzo di D'Ambrosio, bravo a liberarsi in mezzo a un nugolo di difensori e a superare il portiere, rubando il tempo con un tocco di punta.

19.10 - Queste, in conferenza stampa, le parole di Mazzarri prima di Inter - Qarabag "Quella vista domenica, per come è maturato il risultato, non era l'Inter - ha sottolineato Mazzarri -. Domani sicuramente sarà una partita diversa dal punto di vista dell'agonismo, dell'intensità, della corsa. Dobbiamo far capire subito che quello è stato un incidente di percorso in un gruppo che è in costruzione. Il Qarabağ è una squadra che sta bene, in salute - ha sottolineato il tecnico nerazzurro -. Va presa con le molle, anche per dimostrare di essere totalmente diversi da quelli che siamo stati con il Cagliari. Questa sfida ci servirà per crescere, anche in ottica campionato".

Icardi “Abbiamo vissuto molto male la sconfitta di domenica, ma ci è servita per capire i nostri errori", ha spiegato il bomber argentino. Fortunatamente davanti c'è ancora tutta la stagione e avremo modo di riparare - ha aggiunto Icardi. L'Inter è una grande squadra e penso che il miglior regalo di compleanno che possiamo fare a Mazzarri sia quello di disputare un'annata da protagonisti. Però non dobbiamo farlo solo per lui, ma per tutti. Per il gruppo, per i tifosi e anche per noi".

19.00 - Il Qarabag nel suo primo match in Europa League ha strappato un punto, in casa, al Saint Etienne. 0-0 il risultato finale dell'incontro. Dopo la trasferta a Milano, per la squadra azera altro impegno lontano da casa. Il 23 ottobre è in programma Dnipro – Qarabag.

Per il match di questa sera indisponibili Chumbinho e Danilo Dias. Probabile undici con Sehic in porta, difesa a 4 con Medvedev, Guseynov, Sadigov, Agolli, due mediani, Qarayev e Richard Almeida, una punta, Reynaldo, con tre a supporto, George, Nadirov e Muarem.

18.50 - Queste le parole in conferenza stampa di Gurban Gurbanov “Tutti insegnano il metodo all'italiana, che si basa sulla difesa e sull'organizzazione. Io ho cercato di prendere qualcosa. Se il Cagliari ha vinto a San Siro, perché non possiamo farcela anche noi? Di certo non firmo per il pari, vogliamo vincere.”

Il tecnico del Qarabağ Gurban Gurbanov è il miglior marcatore di tutti i tempi a livello internazionale dell'Azerbaigian, con 14 gol a suo nome. Ha giocato in Russia ma ha vissuto gli anni calcisticamente più importanti al Neftçi, dove successivamente ha intrapreso la sua carriera da allenatore. In carica al Qarabağ dal 2008, ha guidato il club al suo secondo titolo – dopo 21 anni di attesa – la scorsa stagione

18.40 - L'unica altra squadra azera che ha raggiunto la fase a gironi di UEFA Europa League è stato il Neftçi PFK affrontando proprio l'Inter. Sconfitto 3-1 a Baku nel 2012/13 il Neftçi è stato in grado di pareggiare 2-2 nella gara di ritorno a San Siro.