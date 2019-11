Disastro Chiriches, Tottenham-Besiktas finisce 1-1

LE SQUADRE:

Il Tottenham dopo il pari nel debutto in questo girone C si presenta con una formazione molto rimaneggiata rispetto al derby contro l’Arsenal. Riposano i titolari come da previsione con il solo Lloris esentato dal turnover e 4-4-2 per Pochettino, la sorpresa è davanti con il duo Kane-Soldado a guidare l’attacco Spurs mentre Townsend e Paulinho agiscono sulle fasce.

Il Besiktas invece torna a Londra dopo aver perso il Playoff di Champions League contro l’Arsenal. Per questa partita Bilic schiera quello che potremmo definire l’undici titolare con l’argentino Sosa (i tifosi del Napoli lo ricorderanno), che prende il posto di Ozyakup, ad agire dietro a Ba già autore di una doppietta contro gli Spurs ai tempi del Chelsea.

PRIMO TEMPO:

Dopo 90 secondi la premiata ditta Chiriches, con un passaggio scellerato a centrocampo, e Fazio, con un anticipo mancato, offre a Sahan una ghiottissima occasione per bucare Lloris ma il tiro dal limite dell’area del capocannoniere turco finisce di pochissimo a lato. Non certo la migliore delle partenze per i padroni di casa. Dopo 7 minuti già due ammoniti, Demba Ba per un gomito alto e Ben Davies per un’entrata in ritardo, sul taccuino dell’arbitro tedesco che cerca sin da subito di limitare il gioco duro. Al decimo la seconda occasione per il Besiktas con Tore che, pressato sia da Townsend che da Davies, serve facile Kurtulus liberissimo in area per il cross dal fondo deviato però in corner da Fazio. Pochi minuti dopo è Ba ad avere la palla dello 0-1: il senegalese raccoglie un cross dalla sinistra, il suo controllo maldestro lo aiuta a saltare Chiriches ed il tiro susseguente finisce sulla traversa di Lloris. Un altro brivido alla schiena per gli spettatori accorsi al White Hart Lane. I padroni di casa subiscono il gioco degli uomini di Bilic che giocano usando moltissimo cambi di gioco e sovrapposizioni, le uniche volte che il Tottenham pare poter far male e con il gioco nello stretto tra Kane, Townsend e Soldado ma la difesa turca è sempre attenta a spazzare alla prima avvisaglia di pericolo. Paulinho relegato sull’out di destra pare spaesato e francamente sprecato e passa la prima mezz’ora di partita da spettatore non pagante. Al 20' un’altra buonissima combinazione sulla fascia, questa volta quella sinistra, permette a Ramon di arrivare al cross dal fondo ma Lloris anticipa bene il colpo di testa di Ba. Ma nel miglior momento della squadra ospite arriva il gol della beffa (27’). Bentaleb si gira bene nel cerchio di centrocampo, fornisce un passaggio verticale a Kane che con un’accellerata salta Kavlak e dal limite dell’area incrocia un sinistro potente e preciso che finisce alle spalle di Zengin. Terzo gol stagionale in Europa League per l’attaccante inglese ed 1-0 sinceramente non molto meritato per quanto visto al momento. Il gol però non ferma l’avanzata del Besiktas che continua a pressare con veemenza. Al 31' infatti la più netta delle occasioni arriva sui piedi prima di Ba e poi di Sahan, il primo arriva giusto qualche centimetro in ritardo sul cross rasoterra di Sosa, servito ottimamente da Tore e liberissimo grazie ad un altro errore di posizione della difesa Spurs, mentre il secondo riesce giusto ad indirizzare la palla verso Lloris che con un ottimo riflesso manda di piede in angolo. Per quanto la sua prestazione in difesa non sia certo esaltante Davies, suo il buco nell’azione precedente, ha almeno il merito di essere efficace in fase offensiva ed al 35esimo pennella un ottimo cross sulla testa di Kane che all’altezza del dischetto del rigore manda alto. Un minuto dopo è ancora Kane ad avere nei piedi il raddoppio quando ben imbeccato in area spara addosso a Zengin invece di provare un cross verso il libero Paulinho, spostato a sinistra per l’ultimo quarto d’ora di primo tempo ma ugualmente impalpabile. Proprio il brasiliano rischia di aumentare lo score arrivando però qualche secondo in ritardo sul cross tagliato di Townsend. Succede poco altro nel finale di tempo e squadre che raggiungono lo spogliatoio con un risultato forse bugiardo.

SECONDO TEMPO:

La ripresa comincia sulla falsa riga del primo tempo con il Tottenham a dominare il possesso ed il Besiktas velocissimo nelle ripartenze. Molte interruzioni nei primi 5 minuti dovute al gioco duro di entrambe le squadre ma i due cartellini che ne conseguono arrivano entrambi per i padroni di casa. Prima occasione del secondo tempo sul sinistro a giro di Townsend (53’) che riceve l’uno-due da Stambouli, di tacco, al limite dell’area e cerca di beffare Zengin sul palo lungo con un colpo forse troppo difficile, palla che però non si abbassa e turchi ancora in gara. Al 55' è ancora Ba a creare il panico nella difesa avversaria, il senegalese (fischiatissimo per i trascorsi al Chelsea) punta l’area di rigore di gran passo e sono ben tre giocatori in casacca bianca a seguirlo, occasione perfetta per servire il solissimo Sahan che poco prima del dischetto del rigore spara in porta quasi a botta sicura ed è ancora Lloris a togliere le castagne dal fuoco con una parata tanto “plastica” quanto efficace. Poco dopo (56’) è Sahan a ricambiare il favore servendo profondo Ba dopo un dribbling sul deludente Chiriches ma il passaggio è troppo lungo e Fazio chiude con una svelta diagonale. All’ora di gioco Pochettino decide di effettuare il primo cambio ed il sacrificato è Paulinho avulso alla manovra sulla fascia, al suo posto entra Lennon. Al 62’ però il Besiktas è di nuovo pericoloso, Kurtulus salta Davies e mette un cross interessantissimo in area che Sahan cerca di trasformare in oro con una mezza rovesciata spettacolare ma che finisce alta. Ancora una volta Chiriches si scorda la marcatura seguendo Ba ma ancora una volta viene graziato. Al 65’ un cambio per parte, Dembelé prende il posto di Stambouli mentre Ozyakup sostituisce Kavlak con gli ospiti che passano ad un 4-1-4-1 molto offensivo. Al 70’ Davies conferma di saper attaccare molto meglio che difendere, il suo puntuale inserimento viene assistito da Lennon ed il cross trova Kane ben appostato poco dentro l’area. Il tiro è potente ma centrale e Zengin lo riesce a stoppare in due tempi. Arriva allora un altro cambio per il Besiktas che aggiunge nella persona di Pektemek forze fresche ed un saltatore allo schieramento già a trazione anteriore facendo uscire un esausto Sahan tra i migliori in campo. E pochi secondi dopo essere entrato il numero 11, liberissimo in area come ormai abitudine per gli attaccanti di Bilic, gira il corner sopra la traversa. È solo Besiktas adesso anche nel palleggio e al 76’ Demba Ba ha la chiara occasione per il pareggio, l’attaccante ex Newcastle e Chelsea controlla un cross arrivato dalla trequarti quasi nell’area piccola, Chiriches where are you??, e fa partire un sinistro però troppo centrale testando ma non superando ancora i riflessi del portierone francese per la terza volta decisivo stasera. Il Tottenham si deve affidare a ripartenze e lanci lunghi ed allore Pochettino decide di giocarsi la carta Adebayor (79’) al posto di un Soldado scomparso nel secondo tempo. L’ultimo cambio lo usa anche Bilic che fa uscire Tore (82’) per l’ex Fulham Karim Frei. Il Besiktas continua a spingere ed il Tottenham non ha risposte all’avanzata dell’armata ottomana. Ma è uno scellerato harakiri in salsa romena a decidere le sorti del match. Infatti, dopo una partita di esitazioni e di errori, Chiriches ci dimostra di saperla combinare ancora ​più grossa a 2 minuti dalla fine del tempo regolamentare. Dopo un clamoroso liscio che manda in porta Pektemek il numero 6 decide di togliere la palla dal petto dell’avversario da dietro e con la mano, una follia che costa carissima visto che dal dischetto Demba Ba non sbaglia (89’) e trova il meritatissimo pareggio per la squadra turca. Pochettino ci penserà due volte prima di schierare ancora quello che sembrava essere un promettentissimo difensore.

Due punti persi al fotofinish dal Tottenham dunque ma in tutta onestà il pareggio va addirittura stretto agli ospiti. Il Besiktas si è dimostrato per larghi tratti superiore a questi "Spurs B", una lineup dalla quale si salvano in pochi. Nell'altra gara l'Asteras Tripoli ha battuto il Partizan e si trova ora in testa al Gruppo C, un girone per ora combattuto ma che alla lunga vedrà probabilmente qualificarsi le due squadre sfidatesi stasera a Londra.