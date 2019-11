Live Chelsea - Arsenal in di Premier League

17.24 - è veramente tutto per questo live del derby di Londra, Vavel e Giorgio Dusi vi ringraziano per l'attenzione e vi augurano un buon proseguimento di giornata.

17.21 - Ecco la classifica aggiornata: i Blues volano.

17.17 - Palma di migliore in campo che va a mani bassissime a Oscar. Partita pazzesca per applicazione e generosità, ha giocato da centrocampista difensivo, uno che all'Internacional ha fatto 19 gol e 20 assist in due anni in prima squadra. Mostruoso oggi nelle chiusure.

17.15 - La corsa del Chelsea continua grazie ai campioni di Mourinho: Hazard si guadagna e mette in rete il rigore nel primo tempo, mentre nel secondo sono Fabregas e Diego Costa a confezionare il 2-0.

17.14 - FINISCE QUA!!! IL CHELSEA BATTE L'ARSENAL PER 2-0!

90+2' - Anche se in fuorigioco, COSA SBAGLIA DIEGO COSTA?!?! Solo davanti alla porta sguarnita, calcia alto a 5 metri di distanza. Per fortuna il guardalinee aveva la bandierina alzata.

90' - 4 minuti di recupero.

90' - CHIUDE ANCORA CECH SU PODOLSKI!!! Arsenal pericoloso con un pallone geniale (troppo tardi però) di Ozil per Prinz Poldi, che prova col sinistro, ma Cech gli chiude bene lo specchio. Giallo anche per Welbeck che stende Ivanovic.

86' - Buona opportunità per l'Arsenal dalla sinistra con Podolski, sul suo cross bravo Cech in uscita bassa ad anticipare Welbeck. Standing ovation per OSCAR intanto, che lasca il campo a Willian dopo una partita STREPITOSA.

85' - Giallo per Oscar per un fallo a centrocampo.

84' - Azione da corner con palla pericolosa in area spazzata dalla difesa, poi Ozil la perde. Nessuna novità insomma.

82' - Dentro anche Rosicky per Wilshere, uno dei migliori dell'Arsenal.

79' - Wilshere ci prova da lontano dopo un buono spunto, ma la palla va alta.

79' - Prova il tutto per tutto Wenger, dentro Podolski e fuori un generosissimo ma esausto Sanchez.

78' - Solito lancio millimetrico di Fabregas, Diego Costa parte tra i due centrali e solo davanti a Szczesny lo batte con il tocco sotto!!

78' - DIEGOOOOOOOOOOOOOO COSTAAAAAAAAAAAAA FA IMPAZZIRE STAMFORD BRIDGEEEEE!!!!!! 2-0!!!!!

76' - POTEVA CHIUDERLA HAZARD!!!! Diego Costa solo contro tutti porta la palla con calma verso l'area e poi serve l'accorrente Hazard, che col sinistro da posizione ravvicinata cerca la porta, mandandola alta di pochissimo. Ma che azione DIEGO COSTA!

75' - Ancora OSCAR, OSCAR, OSCAR a chiudere su Sanchez. OVUNQUE OSCAR.

73' - CI PROVA CHAMBERS!!! Si trova la palla tra i piedi ai 20 metri dopo un rinvio di Ivanovic e cerca la porta, palla alta di poco sopra la traversa con Cech comunque in controllo.

72' - Mikel si fa subito sentire stendendo Ozil.

71' - Gibbs deve stendere Hazard, un pericolo pubblico per la difesa dell'Arsenal oggi il belga.

70' - Szczesny in uscita bassa fa suo il passaggio filtrante per Oscar.

69' - Dentro anche Obi Mikel al posto di un esausto Schurrle.

68' - Cazorla prova a liberarsi al tiro col destro ma non trova la porta. Proprio lo spagnolo lascia ora il campo a Chamberlain.

65' - Mura tutto OSCAR!!!! Azione ancora molto elaborata dei Gunners che libera al tiro Flamini, ma il fantasista brasiliano, oggi da centrocampista difensivo impeccabile, si immola e respinge il tiro. Pronto Chamberlain per l'Arsenal, e giallo per Schurrle per un fallo in precedenza su Sanchez.

63' - Protesta l'Arsenal!!! Fabregas in chiusura con il braccio largo devia il tiro di Wilshere, poteva starci il rigore.

63' - Ancora un ottimo Oscar che chiude a centro area sul cross di Gibbs, partita di grande sacrificio del numero 8.

61' - Ancora una volta Schurrle sbaglia il passaggio decisivo al centro, Chelsea che ora è in un ottimo momento.

59' - Mertesacker molto bravo e pronto a chiudere sulla palla al centro di Schurrle.

57' - FLAMINI SFIORA L'AUTOGOL MA SALVA SZCZESNY!!!! Ancora Hazard che fa quello che vuole sulla sinistra e crossa al centro, Flamini devia sul primo palo ma per fortuna Szczesny col braccio riesce a deviare in corner. Un mix tra fortuna e istinto puro per il portiere polacco.

54' - RISCHIA SZCZESNY! Rinvia addosso a Diego Costa, per fortuna la palla finisce tra i piedi di Koscielny che può liberare.

54' - Ivanovic chiude bene due volte su Gibbs di testa.

52' - Ivanovic cintura Cazorla per evitare la ripartenza dopo una palla recuperata da un generosissimo Sanchez e viene ammonito.

51' - Possibile contropiede per i Gunners ma Wilshere tocca male la palla per Sanchez e Oscar spazza.

49' - CAZORLA SFIORA IL GOL! Sanchez lo pesca dalla fascia al limite dell'area, stop ottimo e sinistro "biliardesco" come piace a lui: palla fuori di poco alla destra di Cech.

48' - Cazorla cerca ancora Welbeck per chiudere il triangolo, palla leggermente lunga. Bella l'idea.

46' - Rischia Cech sulla pressione di Welbeck, palla comunque sul fondo e rinvio per il portiere dei Blues.

16.25 - SI RIPRENDE! Nessun cambio tra i 22 in campo.

16.24 - Tornano in campo le squadre.

16.21 - Nel frattempo, sempre a Londra, il Tottenham è in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Eriksen.

16.15 - Ecco intanto lo slalom e il rigore di Hazard, oltre alle scintille tra Wenger e Mourinho.

16.11 - Primo tempo combattuto e di grande aggressività, con poche occasioni. Arsenal che prova soprattutto in transizione, ma complice anche un Ozil a dir poco inguardabile, fatica a concludere verso lo specchio. Chelsea che invece sta trovando un enorme Hazard, che si è procurato il rigore, poi realizzato per l'1-0.

16.09 - FINE PRIMO TEMPO!

45+4' - Fabregas chiude ancora perfettamente su Chambers, gran primo tempo dello spagnolo, soprattutto in fase difensiva.

45+3' - Prova Wilshere a entrare in area con un bell'uno-due, sulla chiusura la palla finisce tra i piedi di Ozil, che tanto per cambiare la perde. Da 4 in pagella il primo tempo dell'ex Real Madrid.

45+2' - Ancora Ozil che si addormenta al limite dell'area!! Era una grande occasione per tirare in porta, bella azione dell'Arsenal.

45' - 4 minuti di recupero.

44' - Hazard trova Schurrle con una palla telecomandata sulla sinistra, e nell'1vs1 Chambers stende il tedesco: punizione dal limite dell'area, graziato il numero 21 dell'Arsenal, già ammonito.

43' - Ancora Ozil sbaglia il cross dopo un'altra ottima transizione di Cazorla.

42' - Fabregas chiude su Ozil, male il fantasista tedesco in questo primo tempo.

41' - Gibbs sbaglia il lungolinea per Sanchez, palla regalata ai padroni di casa e occasione sciupata.

40' - Si riprende il centrale dei Gunners. Si gioca di nuovo

38' - Testata violenta tra Koscielny e Oscar, ha la peggio il francese.

37' - Ozil cerca su punizione Sanchez a pochi metri dalla porta, ma defilato. Stop mancato dal cileno e palla che si perde sul fondo.

36' - Atkinson si sostituisce ai centrali del Chelsea e rallenta l'azione di Cazorla.

35' - Chambers spreca il cross. La staticità di Ozil non sta aiutando le transizioni dell'Arsenal.

33' - Wilshere prova a illuminare la manovra con un tocco sotto oltre la linea difensiva, ma nessuno lo segue. Era una buona ripartenza.

32' - Possesso palla sul velluto per i Blues, ma poi Ivanovic la perde tentando lo spunto.

30' - CHE OCCASIONE PER L'ARSENAL!!!! Cazorla vola sulla sinistra e tocca al centro per Wilshere, che sbaglia lo stop e vien chiuso in uscita da Cech.

29' - Azpilicueta ora prova da lontanissimo, facile per Szczesny. Un altro Chelsea ora!

28' - EEEEEEEEEEEEDEEEEEEEENNNN HAAAAAAAZAAAAARD!!!!! CHELSEA IN VANTAGGIO!!! Freddissimo il belga, appoggia alla sinistra di Szczesny con calma olimpica e lo spiazza. 1-0 per il Chelsea!!

27' - RIGORE PER IL CHELSEA!!!! CHE SLALOM DI HAZARD!!! Salta tre avversari e poi in area viene steso ingenuamente da Koscielny, che si guadagna pure il giallo.

26' - Ancora il terzino ex Southampton bravo in chiusura su Hazard.

25' - Sulla punizione ci prova Terry di testa, ma Chambers lo disturba bene e la palla si spegne sul fondo.

24' - Non ce la fa proprio il belga, in condizioni non proprio buone dopo lo scontro con Sanchez. Entra Cech al suo posto.

23' - Ancora problemi per Courtois, dovrà uscire.

22' - Prova la fuga Hazard sulla sinistra, lo stende Chambers che si guadagna un giallo. Azione nata da una brutta palla persa da Wilshere.

21' - Atkinson ora redarguisce i due allenatori: "alla prossima vi mando fuori entrambi."

20' - Cahill entra durissimo su Sanchez, giallo per il centrale del Chelsea, che avrebbe meritato anche il rosso. Intanto scintille tra Wenger e Mourinho in panchina. Mai visto Wenger così nervoso.

19' - Si combatte in mezzo al campo: ottimi contrasti prima di Flamini e poi di Fabregas.

17' - Cahill chiude bene nell'1 contro 1 su Sanchez e evita anche il corner.

16' - Sponda di Matic per il connazionale Ivanovic, ma era in fuorigioco il centrocampista ex Benfica.

15' - Gibbs stende Hazard: punizione per il Chelsea. Primo squillo del belga.

14' - Buona copertura di Flamini su Schurrle, buon momento per il Chelsea.

12' - Alexis tarantolato in quest'inizio, pressa su tutti e si lancia sempre nello spazio.

11' - Si è ripreso il portiere dei Blues.

10' - Brutto scontro tra Sanchez e Courtois: lanciato nello spazio, il cileno non riesce a frenare e colpisce il portiere del Chelsea, che resta a terra intontito.

9' - Cercato Welbeck a centro area, uscita alta sicura di Courtois.

8' - Shurrle cerca di lanciare Ivanovic nello spazio, palla lunga e imprendibile per il terzino serbo.

7' - Non c'è supremazia territoriale, nessuno riesce a far lungo possesso palla per la grande aggressività in mezzo al campo.

5' - Passaggio sbagliato di Fabregas per Ivanovic, palla regalata agli avversari.

4' - Largo a sinistra in quest'inizio di gara Sanchez. più un 4-1-4-1 che un 4-2-3-1 per i Gunners.

3' - Sanchez prova dalla distanza! Palla larga non di molto, Courtois però c'era.

2' - Fatica l'Arsenal a uscire, preme il Chelsea.

1' - Subito aggressività in campo, alto pressing.

15.20 - SI COMINCIA!!!

15. 19 - Calcio d'inizio per il Chelsea.

15.16 - SQUADRE IN CAMPO!

15.14 - Ora ci siamo, Chelsea e Arsenal sono pronte nel tunnel.

15.12 - Le squadre stanno rientrando ora in campo per qualche minuto di corsa prima del calcio d'inizio.

15.07 - Il ritardo è stato causato da disgiuidi all'ingresso dello stadio, con gli steward che hanno fermato dei tifosi ospiti, e in tanti non sono ancora riusciti a entrare.

15.00 - Notizia dell'ultim'ora: la partita inizierà con 15 minuti di ritardo. Fonte è il profilo Twitter del Chelsea. Calcio d'inizio dunque alle 15.20.

14.58 - Intanto altro scatto dal profilo Twitter ufficiale dell'Arsenal: qui Szczesny nel riscaldamento.

14.56 - Nel frattempo un enorme De Gea ha salvato il Manchester United nel finale con delle parate letteralmente miracolose, dopo aver respinto anche un rigore nel primo tempo: il finale a Old Trafford dice 2-1 per i Red Devils sull'Everton.

14.54 - Le squadre rientrano negli spogliatoi, mancano circa 10 minuti all'inizio del derby di Londra.

14.51 - Altra istantanea da Stamford Bridge:

14.43 - Wenger davanti punta ancora su Danny Welbeck, fresco di tripletta al Galatasaray in Champions League. 4 gol in 5 partite per l'attaccante arrivato dal Manchester United. Eccolo entrare in campo:

14.41 - Ecco le squadre all'opera nel warm-up:

14.38 - Nel frattempo a Old Trafford il Manchester United è in vantaggio per 2-1 sull'Everton, grazie ai gol dei due nuovi acquisti Di Maria e Falcao. Gol del momentaneo pareggio dei Toffees di Naismith.

14.35 - Giornata di sole oggi a Londra per questo derby. Ricordiamo che lo scorso anno il finale fu un clamoroso 6-0 per i padroni di casa.

14.23 - A Stamford Bridge le squadre sono in campo per il riscaldamento.

14.14 - Queste invece le alternative dell'Arsenal: Martinez, Monreal, Coquelin, Rosicky, Oxlade-Chamberlain, Campbell, Podolski.

14.13 - Ecco invece come sono composte le panchine, partendo da quella dei padroni di casa del Chelsea: Cech, Zouma, Filipe Luis, Mikel, Willian, Salah, Remy.

14.12 - Anche i Blues cambiano un solo uomo, sempre in attacco: c'è Schurrle sulla fascia destra, e non Willian. (4-2-3-1) Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Fabregas, Matic; Schurrle, Oscar, Hazard; Diego Costa.

14.10 - Ecco la formazione ufficiale dell'Arsenal, che conferma per dieci undicesimi le ipotesi della vigilia, unico cambiamento è Cazorla al posto di Chamberlain: (4-2-3-1) Szczesny; Chambers, Mertesacker, Koscielny, Gibbs; Flamini, Wilshere; Sanchez, Ozil, Cazorla; Welbeck.

14.08 - Dal profilo Twitter ufficiale del Chelsea ci arrivano le immagini dell'arrivo della squadra a Stamford Bridge:

14.00 - Buon pomeriggio e benvenuti da VAVEL Italia e da Giorgio Dusi alla diretta live di Chelsea-Arsenal, big match della settima giornata di Premier League. La partita si svolgerà allo Stamford Bridge di Londra, a partire dalle 15:05 italiane.

Chelsea-Arsenal e' attualmente il Derby di Londra più sentito e più seguito, dato il blasone delle due compagini. Nel corso della loro storia si sono affrontate 182 volte: in ben 71 precedenti ha prevalso l'Arsenal, in 58 il Chelsea, mentre 53 volte la gara si è conclusa in parità. Lo score della passata stagione vede ancora una volta gli uomini di Mourinho imbattuti da Wenger (dopo 11 partite), con due vittorie (in Capital One Cup all'Emirates e il roboante 6-0 tra le mura amiche) ed un pareggio (lo spento 0-0 in terra nemica, nel girone d'andata).

13.45 - Inutile dire che quanto vedremo a Stamford Bridge sarà a dir poco indicativo sul vero valore delle due squadre. I risultati a disposizione non sono poi molti: ai Blues serve perlomeno un pareggio per non perdere troppo vantaggio sul City di Pellegrini (corsaro al Villa Park grazie ad un commovente Yaya Touré), ai Gunners una vittoria per accorciare il gap con la testa della classifica.

Chelsea - Arsenal, ma sopratutto Mourinho - Wenger, i veri protagonisti da 10 anni a questa parte delle sfide tra le due rivali (con lo Special One seduto sulla panchina dei Blues). Il vate di Setubal ha voluto spegnere sul nascere i fuochi d'artificio, sminuendo quanto accaduto lo scorso 22 marzo: "E' vero, un anno fa abbiamo vinto 6-0 ma è stato un caso, sono quei risultati che possono capitare una volta ogni 50 anni, non si ripeterà anche domenica".

13.30 - Due frecciatine però non le risparmia, as usual, prima non indietreggiando davanti alle parole del collega francese (punzecchiato in estate): "Quest'estate ho detto qualcosa di pesante, ma non è stata una frase casuale. Ero stato provocato e ho risposto per le rime. Non ho mai ricevuto scuse da Wenger, quindi perchè mai dovrei ritrattare su ciò che ho dichiarato? Posso solo dire che a Londra lui è un leader, e gli faccio i complimenti per essere in una panchina prestigiosa da 18 anni, questo lo sanno tutti. Ora però è tempo di pensare alla sfida in campo, sarà Chelsea contro Arsenal, non Mourinho contro Wenger".

Poi andando a toccare un elemento in comune, un ex, precisamente Cesc Fabregas: "Ha giocato tanti anni da loro ma già ama il Chelsea. Sapeva chi era alla guida di questa squadra in estate ed è stato contattato personalmente dal sottoscritto, voleva subito un incontro. Dopo 10 minuti passati a parlare di calcio e del nostro modo di interpretarlo, avevamo già finito: lui voleva noi, noi volevamo lui. Non gli ho di certo detto che farà il Falso Nueve, l'esterno di sinistra o qualche altra scoperta inventata da altri (riferimento a Guardiola sottile ma allo stesso tempo pungente), gli ho semplicemente indicato quale sarebbe stata la sua posizione nel nostro scacchiere, tutto qua".

13.15 - La risposta di Wenger (definito anche un voyeur dal lusitano), non si è di certo fatta attendere: "Non sono qui per rispondere alle provocazioni di Mourinho, lui ha il suo modo di fare, dice sempre ciò che pensa, anche quando sarebbe meglio non farlo. Voglio pensare alla partita e non perdere tempo in inutili chiacchiere".

Forte il richiamo alla tradizione, decisamente negativa contro lo Special One: "Se il calcio fosse solamente un semplice aggiornamento di ciò che è accaduto in passato noi non dovremmo nemmeno giocare perché sarebbe tutto prevedibile. Abbiamo una possibilità di cambiare la storia domenica, quindi andremo in casa loro per prendercela. Questo gruppo ha fatto la storia vincendo due trofei quest'anno contro tutti i pronostici e abbiamo l'opportunità di vincere contro di loro per cambiare la tradizione".

13.00 - Non manca di certo un'analisi sul Chelsea versione 2014/2015: "Sono decisamente più consapevoli dei propri mezzi, hanno più cattiveria sotto porta e questa e' una caratteristica di una grande squadra, anche se loro lo erano già nella passata stagione. Non dobbiamo focalizzarci sul Chelsea, dobbiamo concentrarci sulla nostra prestazione, sul nostro desiderio. Vogliamo mostrare carattere e determinazione domenica pomeriggio, e' questo che mi aspetto: una gran prestazione da parte della mia squadra".

Infine un commento sul talento da lui svezzato, quel Cesc Fabregas tanto amato in passato: "Ammiro Cesc sia come giocatore sia come persona perché l'ho avuto qui da giovane e l'ho visto crescere sotto tutti i punti di vista. Conserverò sempre dei bellissimi ricordi di quegli anni, e' un gran calciatore ma noi vogliamo battere il Chelsea, non Cesc Fabregas".

12.30 - Differenti le condizioni delle due squadre alla vigilia della partita. I padroni di casa dovranno rinunciare a Ramires per un problema all'inguine rimediato contro il City (sarebbe stato titolare in un centrocampo a tre) e Drogba, apparso in ritardo di condizione. Per i Gunners e' un vero e proprio calvario: indisponibili Ramsey, Arteta, Gnabry, Walcott, Sanogo e Giroud.

Mourinho confermerà il 4-2-3-1 con Courtois tra i pali, difesa a quattro formata dal blocco Ivanovic-Cahill-Terry-Azpilicueta (nonostante la buona prestazione di Filipe Luis contro lo Sporting), centrocampo affidato alla qualità dell'ex Fabregas e alla quantità di Matic, trio dietro la punta composto dai brasiliani Willian ed Oscar, con Hazard sulla sinistra, con Diego Costa confermato come prima punta, nonostante i fastidi già citati.

Wenger adotterà il medesimo modulo, schierando in porta Szczesny, come terzino destro Chambers, coppia di centrali Mertesacker-Koscielny, con Gibbs a sinistra, a centrocampo il duo Flamini-Wilshere, con Sanchez, Ozil ed Oxlade-Chamberlain dietro all'inglese Welbeck.