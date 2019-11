River - Boca, fermato l'arbitro Vigliano

Tutto il mondo è paese. Mentre in Italia infuria la polemica per l'arbitraggio inadeguato di Rocchi nel big match Juventus - Roma, in Argentina, il Presidente dell'Assoarbitri, Miguel Scime, ha annunciato la sospensione di Mauro Vigliano, balzato agli onori della cronaca dopo il SuperClasico, River - Boca. Il direttore di gara rimarrà a riposo per qualche turno, prima di ripartire dalla seconda divisione.

Queste le accuse mosse alla "giacchetta nera": "Ha visto quello che non c'era. Lo fermeremo per qualche partita, poi ripartirà con qualche gara in seconda divisione. La nostra metodologia parla chiaro, un arbitro che influenza il risultato di una partita con degli errori deve essere fermato. Adesso il nostro compito sarà lavorare con lui, per far sì che episodi come questo non accadano più".

La partita tra le due squadre più celebri d'Argentina è terminata con il punteggio di 1-1, frutto delle reti di Magallan e del pari di Pezzella, subentrato nella ripresa. Due espulsioni, una per parte. Proteste furenti, in casa Boca, per il rosso a Gago, fallo di mano inesistente. Nel finale, cacciato anche Funes Mori.

A Vigliano, oltre alla citata espulsione, è imputata la scelta errata di far giocare comunque il clasico su un terreno ai limiti della regolarità, colpito da una pioggia torrenziale.

Qui un'immagine di un duello in campo:

Questo il video dell'incontro: