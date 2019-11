Live Belgio - Andorra in Qualificazioni a Euro 2016

Erika Di Bello e VAVEL vi salutano e vi ringraziano per aver seguito la diretta insieme a noi.

Gran goleada del Belgio. 6-0 è il risultato finale di questo match dove, come tutti si aspettavano, I diavoli rossi hanno brillato e dominato completamente la partita. Tutto facile per gli uomini di Wilmots, soprattutto dopo il rigore di De Bruyne che ha sbloccato la partita. Il Belgio inizia la sua ascesa agli Europei 2016 con il piede giusto conquistando ben 3 punti. L'Andorra rimane ancora a zero e subisce la seconda sconfitta dopo quella contro il Galles di Bale.

90' + 3 Arriva il triplice fischio di Boyko.

90' + 2 Tiro a giro di Mertens murato dai difensori dell'Andorra.

3 minuti di recupero.

88' Brutto fallo su Radja Nainggolan. Ammonito San Nicolas.

86' Cross di Defour troppo lungo, difatti finisce nelle braccia del portiere.

85' Fallo in attacco di Lukaku su Ayala. Punizione Andorra.

82' Cross basso di De Bruyne al centro dell'area, murato dai difensori dell'Andorra.

80' Buon tiro di piatto di Mertens, parato da Pol.

77' Sostituzione per l'Andorra: esce Martinez entra Moreno.

75' Cartellino giallo per Lorenzo per trattenuta su Fellaini.

74' Fallo di Mertens su Lima. Punizione Andorra.

71' Cambio per l'Andorra: esce Riera, entra Garcia.

68' ANCORA MERTENS! 6-0 BELGIO! GRAN DRIBBLING E POI GRAN BOTTA SUL SECONDO PALO!

65' GOOOOOOOOLL BELGIO! DRIES MERTENS INSACCA IL PALLONE IN RETE SFRUTTANDO UN TIRO DI ALDERWEIRELD SPORCATO DALLA TRAVERSA!

62' Fallo di Pocognoli ai danni di Lorenzo. Punizione Andorra.

60' Cambio per l'Andorra: esce Rubio entra Lorenzo. Cambio per il Belgio: esce Chadli entra Fellaini.

58' GOOOOL ORIGI! GRAN DESTRO DAL LIMITE DELL'AREA CHE SORPRENDE IL PORTIERE DELL'ANDORRA!

54' Primo cambio della gara: esce Kompany entra Pocognoli.

53' Gran botta di Alderweireld dal limite dell'area, pallone che termina lateralmente alla porta.

50' Punizione Andorra battuta da Lima a cercare Martinez di testa, ma il pallone finisce nei guantoni di Courtois.

48' Belgio in possesso palla, instancabili i giocatori di Wilmots cercano di impostare una buona azione offensiva.

45' E' cominciato il secondo tempo!

3-0 Belgio, il risultato parla chiaro, il Belgio è in nettissimo vantaggio rispetto all'Andorra. Andorra praticamente inesistente, chiusa nella propria metà campo, non ha creato nemmeno un'azione offensiva, giocatori troppo lenti e macchinosi, è facile per i giocatori di Wilmots scartarli. Possesso palla interamente appertenente al Belgio: i diavoli rossi hanno creato un sacco di azioni e sono andati al tiro almeno una ventina di volte. Dopo il rigore di De Bruyne la partita si è sbloccata e i fiamminghi sono riusciti a siglare anche altri due gol, dopo i tre pali sfortunati colpiti nelle occasioni precedenti.

45' Termina il primo tempo.

40' Pericoloso tiro a giro di Mertens che viene bloccato dal portiere dell'Andorra.

39' Tiro al volo di Vertonghen, troppo debole e facile per Pol.

36' GOOOOOL CHADLI! 3-0 BELGIO! GRANDE CROSS DI VERTONGHEN E GRANDE INSERIMENTO DI CHADLI CHE FIRMA IL SUO QUARTO GOL CON LA NAZIONALE!

35' De Bruyne ancora una volta si ritrova in area di rigore con il pallone tra i piedi, ma viene murato da Ayala.

34' KEVIN DE BRUYNEEE, 2-0 BELGIO! GRANDISSIMO GOL DEL BELGA CHE SCARTA TUTTI I SUOI AVVERSARI E POI CALCIA PERFETTAMENTE IN PORTA!

30' GOOOOOOOOOLLL BELGIO! KEVIN DE BRUYNE SIGLA IL GOL DEL VANTAGGIO CON UN CALCIO DI RIGORE!

29' Rigore per il Belgio! Fallo di Ayale su Mertens. Viene ammonito il giocatore dell'Andorra.

27' Gran cross di Origi, Mertens non arriva il tempo sul pallone che viene respinto da Pol.

24' Grandissimo tiro di Mertens dal limite dell'area! Pallone che esce davvero di poco.

23' Fallo Di Mertens su Ayala. Punizione Andorra.

22' L'Andorra si salva proprio sulla linea dopo un lancio di Dries Mertens!

20' Terzo palo per il Belgio! Origi calcia in porta ma colpisce una sfortunata traversa!

18' Ammonizione per Vieira per un fallo su Lombaerts.

15' Tocco involontario di Origi in risposta ad un cross di De Bruyne che si trasforma in un tiro, pallone che colpisce il palo.

11' Tentativo di Origi, ma il pallone termina tra le braccia di Pol.

9' Tiro molto potente di Nainggolan da fuori area bloccato dal suo stesso compagno di squadra involontariamente.

5' Cross di Alderweireld al centro dell'area, Pol esce prontamente bloccando il pallone.

2' Colpo di tacco di De Bruyne per Origi, bloccato dal difensore dell'Andorra.

1' PRIMA OCCASIONE PER IL BELGIO! DE BRUYNE CERCA DI TROVARE LA PORTA DI POL MA IL PALLONE COLPISCE IL PALO.

1' Il match è appena cominciato!

20.43 - Nello stadio risuonano gli inni delle due squadre nazionali.

20.40 - Le squadre sono appena entrate in campo! Lo stadio è davvero pienissimo.

20.35 - Questa la formazione dell'Andorra: Pol, Emili García, Lima, San Nicolas, Maneiro, Rubio, Valdes, Vieira, Riera, Ayala, Martínez

20.30 - Ecco la formazione ufficiale della squadra di casa: Courtois, Alderweireld, Kompany, Lombaerts, Vertonghen, Nainggolan, Defour, De Bruyne, Mertens, Chadli, Origi.

20.25 - Eden Hazard, giocatore del Chelsea e beniamino dei diavoli rossi, salterà questo match a causa di un infortunio al dito del piede. Troveranno sicuramente spazio Dries Mertens o Januzaj.

20.20 - Le squadre sono scese in campo per il riscaldamento.

20.15 - L’ultima volta che Il Belgio incontrò l’Andorra fu nel 2003 e vinse 3-0 grazie alla “bestia nera” Sonck.

20.05 - Sono molti i tifosi belga che passeggiano sulla cosidetta "Red Devils Avenue".

19.55 - Ecco una foto delle maglie di due talenti fiamminghi Lukaku e Origi nello spogliatoio belga.

19.45 - Durante l'ultimo allenamento Dries Mertens si è divertito festeggiando un suo goal.

19.40 - L’account ufficiale di twitter della nazionale belga accoglie l'Andorra con un tweet di benvenuto: “Felice di dare il benvenuto alla squadra di Andorra stasera, in uno stadio sold-out! Buona fortuna!"

19.30 - Buonasera e benvenuti alla diretta live della Seconda Giornata delle qualificazioni agli Europei 2016. Questa sera si disputerà il match fra Belgio e Andorra, due squadre che appartengono al Gruppo B insieme a Bosnia, Israele, Cipro e Galles. I fiamminghi sono i super favoriti del match e anche i favoriti per il primo posto del gruppo, che combatterono insieme alla Bosnia. Ci si aspetta una grande prestazione degli uomini di Wilmots che sicuramente non ci lasceranno a secco di gol contro una debole e sfavorita Andorra. La sfida si terrà allo stadio Roi Baudouin di Bruxelles alle 20.45.

19.20 - I diavoli rossi esordiscono questa sera allo stadio di Bruxelles nella gara contro l’Andorra per la qualificazione ai mondiali 2016. Non hanno giocato la prima giornata a causa del rinvio della partita contro Israele per motivi di sicurezza. Il Belgio è reduce da un ottimo percorso ai mondiali. La nazionale di Wilmots è cresciuta molto negli ultimi anni, si è arricchita di giovani calciatori dal grande talento che infondono qualità e spirito competitivo alla squadra. Quello di questa sera è un match davvero semplice per i fiamminghi che, oltre ad essere i favoriti della sfida, sono anche i favoriti per il primo posto del girone B insieme alla Bosnia. Resta anche una delle nazionali più attese agli Europei poiché i giovani talenti che possiede, certamente arriveranno ancora più forti e maturi, pronti a combattere per il titolo.

19.10 - La nazionale di Andorra non è certamente la favorita di questo match, anzi tutt’altro. La squadra allenata da Koldo è classificata come una delle nazionali più dilettanti che ci siano, vista la grande sfilza di sconfitte che ha collezionato negli anni. Nella prima giornata l’Andorra è stata battuta dal Galles di Bale per 2-1, proprio con una doppietta del madridista. Al 6 minuto Lima portò in vantaggio la sua squadra, ma è stata tutta un’illusione vista la rimonta del Galles. L’ultimo risultato positivo in dieci gare è il pareggio strappato alla Moldavia in un’amichevole. Perciò la nazionale di Koldo non rappresenta un avversario molto temibile per i diavoli rossi.

19.00 - Wilmots ha rilasciato alcune dichiarazioni sul giocatore del Chelsea, beniamino della sua nazionale, Hazard. Difatti il giovane talento ha riscontrato un problema al dito del piede dopo il match contro l’Arsenal. Il ct belga ha rivelato che Hazard ha fatto del suo meglio nell’ultima gara di Premier League, ma non è riuscito ad uscire illeso dal campo. Ha riscontrato una ferita al dito del piede, ma non c’è nessuna frattura. Eden potrà unirsi al gruppo il più presto possibile, si spera che ce la possa fare per l’esordio in queste qualificazioni.

18.50 - Dries Mertens ha ritrovato la serenità grazie ai connazionali e al clima sereno che si respira nella squadra fiamminga. Il giocatore napoletano sembra esser pronto per i match di qualificazione contro l’Andorra e successivamente la Bosnia. Ha dichiarato “Mi sento veramente bene con i Red Devils” – inoltre, si è espresso anche sulle condizioni di Kevin Mirallas, che salterà il match e lascerà spazio proprio a Dries - “Sarebbe ovviamente meglio se Kevin fosse disponibile per il bene del gruppo, ma sono prontissimo a scendere in campo ed a dare come sempre il massimo. Nella squadra ci sono gerarchie e le rispetto con professionalità anzi, sono uno stimolo in più. Dobbiamo vincere questi due match e guidare in testa il nostro raggruppamento”

18.40 - I precedenti giocati fra il Belgio e l’Andorra sono 2. Due gare valide per le qualificazioni alla fase finali di Euro 2004, tutte e due vinte dai diavoli rossi per 3-0 e 1-0.

18.30 - BELGIO - Wilmots ha convocato oltre ai consueti portieri Courtois e Mignolet, anche Gillet, portiere del Torino che è stato coinvolto nello scandalo del calcioscommesse e che, pian piano, ha ritrovato la fiducia dei granata e adesso della nazionale belga. L’ultima sua gara fu nel febbraio del 2013. Inoltre, sono stati convocati i due calciatori di Serie A Radja Nainggolan e Dries Mertens. Il giocatore del Napoli era stato anche convocato ai mondiali in Brasile, a differenza del romanista. Preoccupanti sono le condizioni fisiche di due dei blues: Courtois e Hazard, ma si spera che ce la facciano. Mirallas, invece, salterà sicuro questo match a causa di un infortunio, insieme a Benteke che è ormai fuori da molto tempo per un infortunio al tendine di Achille. Probabilmente il modulo prescelto sarà un 4-2-3-1 con Courtois tra i pali, Alderweireld, Kompany, Lombaerts e Vertonghen in difesa, Nainggolan e Defour a centro campo, Hazard, De Bruyne e Mertens sosterranno l’unica punta che sarà Origi.

18.20 - ANDORRA – Koldo invece probabilmente schiererà un 4-4-2 con Pol tra i pali, in difesa Garcia e Lima al centro accompagnati da Rubio e Maneiro. Lorenz, Vales, Ayale e Martinez formeranno il centrocampo che dovrà aiutare gli attaccanti Riera e Lorenzo.

18.10 - CURIOSITA’ - La nazionale Andorra è una delle nazionali che è formata prevalentemente da dilettanti, quindi una delle più deboli squadre nazionali del calcio europeo. Difatti essi hanno perso 48 gare nelle ultime 50 partite giocate. Le due vittorie sono state collezionate contro la Bielorussia per 2-0 e contro l’Albania con lo stesso risultato, due gare giocate in casa. Questo ci fa capire che per il Belgio di Wilmots sarà una sfida molto facile, dove sicuramente assisteremo a molti gol.

18.00 - Belgio-Andorra sarà diretta da tre arbitri ucraini. L’arbitro designato è Serhiy Boyko, al suo esordio nelle qualificazioni europee, coadiuvato da Oleksandr Voytyuk e Oleksandr Korniyko.

17.50 - Formazioni: