Qualificazioni Euro 2016: Belgio a valanga, bene Repubblica Ceca, Norvegia, Olanda e Croazia

Seconda giornata di qualificazioni verso euro 2016, questa sera vi ricapitoleremo quello che è successo nei tre gironi che scendevano in campo: A, B ed H.

Gruppo A

Lettonia - Islanda 0-3 (67' Sigurdsson, 77' Gunnarson, 90' Gislason)



Turchia - Rep. Ceca 1-2 (8' Bulut, 15' Sivok, 58' Dockal)



Olanda - Kazakhistan 3-1 (17' Abdulin, 62' Huntelaar, 82' Afellay, 89' Van Persie)

Primi punti nel gruppo A per l'Olanda di Hiddink che però, fatica molto ad avere la meglio di un orgoglioso ed organizzato Kazakhistan. A sorpresa, sono proprio i kazaki a passare in vantaggio per primi: Abdulin con un colpo di testa porta in vantaggio gli ospiti. La rimonta olandese si concretizza nella ripresa. Fino al 62' gli ospiti reggono ma devono inginocchiarsi al gol di Huntelaar Afellay pennella il cross per il cacciatore che è preciso come al solito nel colpire di testa cogliendo controtempo il portiere avversario. A decidere il match, però, è l'ex Barcellona, rinato con la maglia dell'Olympiakos: respinta della difesa, destro dalla distanza proprio di Afellay e tre punti Orange. Al minuto 89 arriva anche il sigillo finale con il rigore di van Persie.



Classifica: Islanda e Repubblica Ceca 6, Olanda 3, Kazakhistan e Lettonia 1, Turchia 0

Gruppo B

Belgio - Andorra 6-0 (30' e 34' De Bruyne, 37' Chadli, 59' Origi, 65' e 68' Mertens)

Il Belgio di Wilmots travolge Andorra come da pronostico. Tutto facile per i padroni di casa che ci mettono mezz'ora per sbloccare il punteggio. De Bruyne prima trasforma dal dischetto, poi sfrutta alla perfezione un contropiede condotto centralmente da Origi superando tutta la difesa degli ospiti e battendo il portiere in uscita. Altri quattro minuti ed arriva il 3-0: Vertonghen va via sulla sinistra e mette al centro per l'accorrente centrocampista che anticipa un difensore e batte l'incolpevole Pol. Ripresa che si apre con il gol di Origi al 59'. Il giovane attaccante in prestito dal Liverpool al Lilla, si libera alla perfezione di un paio di difensori e trafigge il portiere con un tracciante destro dal vertice destro dell'area di rigore. Quinto e sesto gol sono ad opera del furetto partenopeo Mertens: il primo dopo aver sfruttato una traversa di Alderweireld, il secondo con una classica azione personale dalla sinistra; Dries ne salta due prima di calciare a giro sul secondo palo. Partita chiusa e Belgio che fa record di gol in una singola partita nelle qualificazioni ad un Europeo.



Cipro - Israele 1-2 (37' Damari, 45' Ben Haim, 67' Makridis)

Galles - Bosnia Erzegovina 0-0

Classifica: Galles 4, Belgio, Israele e Cipro 3, Bosnia 1, Andorra 0

Gruppo H

Bulgaria - Croazia 0-1 (36' Popov aut.)

La sfortunata autorete di Popov decide il match e regala i tre punti alla Croazia che vola con l'Italia in testa al gruppo H. Al minuto 36 punizione dalla destra per gli ospiti, battuta di Olic sulla sinistra e tocco a centro area del difensore bulgaro che ha messo fuori causa l'estremo difensore Stoyanov. Partita bloccata per ampi tratti del match con i padroni di casa che cercano spesso di sfondare la difesa croata con Dyakov e Milanov, ma a prevalere è l'organizzazione di Niko Kovac. Massimo risultato con il minimo sforzo per i croati.

Malta - Norvegia 0-3 (22' Daehli, 26' King, 49' King)

Si riscatta dopo il k.o nella prima gara contro l'Italia il team norvegese. King ha chiuso la partita con una doppietta dopo l'iniziale vantaggio di Daehli. Padroni di casa poco decisi e abbastanza impreparati al momento di attuare la tattica del fuorigioco. In contropiede i gol dei norvegesi che approfittano degli errori del padroni di casa e portano a casa il bottino.

Classifica: Italia e Croazia 6, Norvegia e Bulgaria 3, Azerbaijan e Malta 0