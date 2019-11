Estonia-Inghilterra: preview

Già battuta due volte con lo stesso risultato (3-0 e 0-3), gli inglesi si trovano davanti per la terza volta nella loro storia l'Estonia, che ha perso con la Lituania per 1-0 e non ha intenzione di permettere all'Inghilterra di conquistare la vittoria senza alcun problema. Per la squadra di Hodgson, questa vittoria, sarebbe un importante passo in avanti per la qualificazione: si porterebbe a 9 punti e il pass per la fase successiva sarebbe praticamente in tasca. L'Estonia, invece, a 3 punti (ha vinto la prima contro la Slovenia) può ancora dire la sua in un girone che, escludendo l'Inghilterra che finora sembra di un altro livello e la Svizzera che stenta, è aperto a qualsiasi sorpresa.

Questa la classifica dopo due giornate.

ROONEY A CACCIA DEI RECORD - Estonia - Inghilterra, per il capitano della nazionale inglese, potrebbe valere qualcosa in più dei 3 punti in palio. Infatti Wayne Rooney è a sole due ret di distanza dalla terza posizione dei marcatori di tutti i tempi dei Tre Leoni. Infatti, con il gol realizzato contro San Marino, i gol sono divenati 42, in 97 presenze complessive. A sette realizzazioni dalla leggenda inglese Bobby Charlton, primo con 49 gol. Poi secondo Gary Lineker a 48 e terzo stanzia, con 44 reti, Jimmy Greaves. Se per Lineker è impossibile decretare il migliore di tutti i tempi, dal momento che il calcio giocato nei diversi periodi storici cambia eccessivamente e questo fa la differenza, Wayne Rooney non si pone questi problemi, guardando solamente al suo futuro. Il capitano, non a caso, ha dichiarato di voler continuare a giocare per molto con la sua nazionale e che raggiungere le 125 presenze (record detenuto, al momento, da Shilton) è un traguardo realizzabile. Un Rooney asso piglia-tutto? Il verdetto al campo.

POSITIVITA' INGLESE - Aria nuova in casa Inghilterra, voglia di dimostrare che la crisi è finita. Anche Wilshere, giovane promettente e futuro leader di questa nazionale trasmette positività ai microfoni inglesi:" Stiamo lavorando bene, il gruppo è unito e migliora di partita in partita. Ci sono molti giocatori che vengono dall'Under 21, quindi ci conosciamo bene. Gerrard e Lampard sono state due leggende del nostro calcio, ma adesso tocca a noi, vogliamo scrivere la storia."

PROBABILI FORMAZIONI:

Estonia: Pareiko, Morozov, Artjunin, Kams, Klavan, Purje, Vunk, Antonov, Lindpere, Henri Anier, Ojamaa

Inghilterra: Hart, Clyne, Stones, Cahill, Baines; Townsend, Delph, Milner, Sterling; Rooney, Welbeck