Live Malta - Italia in qualificazioni a Euro 2016

Finisce qui, L'italia batte Malta solamente per 1-0. Decide il gol di Pellè nel primo tempo. Un cartellino rosso per parte. Gli Azzurri, a punteggio pieno, salgono a 9 punti.Vi ringraziamo per averci seguito, tutta la redazione di Vavel Italia vi augura una serena buonanotte. Alla prossima

91' Grande occasione per Italia, Giovinco Fuga in contropiede e palo con il destro! L'Italia non chiude il match!

3 minuti di recupero

86' MALTA CAMBIA: Esce Schembri, entra Cohen.

85' Prolungato possesso palla degli Azzurri, Malta si chiude e prova a ripartire.

83' Italia in attacco e Malta che difende bassa cercando di ripartire

77' ULTIMO CAMBIO PER L'ITALIA Fuori Pellè, un attaccante, e dentro Ogbonna, un difensore.

74' FAILLA! Sinistro diretto, deviazione della barriera e Buffon blocca

73' ESPULSO BONUCCI: Schembri fugge in contropiede, lo juventino lo stendE: ultimo uomo ,espulso

72' Altro cambio per Malta, Baldacchino (entra) - Mintoff (esce)

70' Ancora Giovinco si libera in area,tiro deviato in angolo.

67' ci prova Giovinco Giravolta e sinistro con palla che sorvola la traversa

65' SECONDO CAMBIO PER GLI AZZURRI: fuori Ciro Immobile, dentro Sebastian Giovinco.

62'Occasione per Pellè che svirgola l’impatto col pallone.v

59' PRIMO CAMBIO NELL'ITALIA: Fuori Florenzi, dentro Aquilani

56' Tocco in profondità di Verratti per Florenzi, ma la palla termina direttamente sul fondo.

54' Florenzi commette fallo su Agius

52' Occasione per l’Italia con Immobile da posizione favorevolissima colpisce di testa debole e centrale.

49' Immobile giù dentro l'area a contatto con Camilleri, ma l'arbitro non fischia nulla

47' Lancio troppo lungo di Bonucci per Florenzi:

46' Candreva trova un altro legno per l'Italia: la palla tocca la traversa ed esce!

45' È iniziato il secondo tempo. Si riparte: nessun cambio, Primo pallone per l'Italia.

21.39 Gli Azzurri hanno avuto il 65% di possesso palla e hanno effettuato sette conclusioni, tre delle quali nello specchio; Malta ha tirato tre volte senza mai inquadrare la porta difesa da Gianluigi Buffon.

Finisce il primo tempo, 1-0 per l' Italia, Malta in dieci dal 30', per il rosso diretto comminato a Mifsud dall'arbitro Hategan.

45' Chiellini (Italia) non trova la porta. Il difensore della Juventus ci prova da fuori area, ma il suo sinistro è abbondantemente impreciso.

1 minuto di recupero

44' Angolo di Pasqual da destra, Pellè va di testa ma non trova la porta.

43' Cartellino giallo per Darmian. Giallo anche per il difensore del Torino FC, punito per il contatto con Failla.

40' ammonito Briffa per aver atterrato Verratti

39' Failla prova con il sinistro direttamente in porta, palla a lato sul primo palo con Buffon in controllo

37' Pellè commette fallo su Z. Muscat

34′ – Cross di Pasqaul sul primo palo, allontana la difesa maltese

32' Punizione potente pwe Malta Buffon controlla che la palla esca sul fondo.

30′ – Fallo di Verratti e pubblico che reclama una sanzione per il giocatore del PSG. Sanzione che non arriva.

29' Entrata sicuramente scomposta , ma il provvedimento dell’arbitro è forse un pò esagerato

28' Possibile svolta della partita: Italia in superiorità numerica, i padroni di casa restano in dieci per l'espulsione del loro capitano

27' ESPULSO MIFSUD! :Intervento duro su Florenzi da parte dell'ex attaccante del Coventry

24' l’Italia passa in vantaggio dopo tre legni colpiti gelando il già silenzioso pubblico di Malta. 1 a 0 , gol dell’esordiente Pellè

23' Hogg respinge sulla linea il colpo di testa Bonucci,, poi arriva l'esordiente e con una zampata mette la palla in rete. Gli azzurri passano in vantaggio, il gol era nell' aria

23' GOOOOOOOOOOL ITALIA AL SUO DEBUTTO IN NAZIONALE, tTROVA IL SUO PRIMO GOL, PELLE'

21' Sinistro di Marchisio,, servito di petto da Pellè: palla centrale per Hogg.

19' Una traversa e un palo in due minuti!

18' Dall'angolo di Pasqual Chiellini svetta e colpisce il legno!

17' Occasione Italia che colpisce la traversa con Pellè che anticipa tutti di testa raccogliendo un cross di Pasqual, pallone sul legno.

16' Cross di Chiellini dalla sinistra, esce con i pugni e respinge Hogg.

15' Occasione per i padroni di casa, Pallone vagante appena fuori dall'area, Failla va alla conclusione mancina, Palla deviata e quindi in angolo!

15' Schembri commette fallo su Chiellini

14' Calcio di punizione per l'intervento falloso di Florenzi ìsu R. Muscat

13' Lancio di Bonucci per Marchisio che per poco non riesce ad agganciare la palla.

12' Prima combinazione tra Pellé e Immobile, il numero 9 Azzurro prova il diagonale di destro da posizione defilata ,ma non inquadra la porta

al Ta’Qali National Stadium fa un gran caldo: 24 i gradi, con l'89 per cento di umidità.

11' Ritmi bassi in questi primi minuti del match

10' Retropassaggio rischioso di Marchisio, , tocca a Bonucci recuperare

7' Lancio di Florenzi per Candreva che non riesca a tenere in campo il pallone.

4' Tocco involontario di Camilleri verso il portiere Hogg e l’arbitro non valuta il retropassaggio.

3' Buon avvio dell'Italia, Malta è costretta a chiudersi

2' Ottima azione tra Pellè-Immobile, che tocca per Florenzi, palla a lato

1' Prima azione per gli azzurri, Immobile Controllo e girata su cross di Candreva, palla sul fondo

1' E' iniziato il match, prima palla giocata da Malta

20:44 Occhi soprattutto per Graziano Pellè, che dopo le caterve di reti segnate in Olanda continua a timbrare anche in Premier League, con la maglia del Southampton: Conte gli regala la prima chance in coppia con Ciro Immobile

20:42 Ora tocca a quello maltese

20:39 Inno di Mameli

20:38 Le squadre stanno entrando in campo in questo istante

20:28 Italia-Albania a Marassi. Tavecchio: "Per Genova"- Il presidente della Figc dopo l'alluvione: Ci offriamo come strumento per la ricostruzione, per questo l'amichevole Italia-Albania del 18 novembre si giocherà a Genova". Così il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, annuncia all'Ansa il sostegno degli azzurri e dell'intero "mondo del calcio alla gente ligure". L'amichevole Italia-Albania si giocherà a Marassi perché "la Figc e la sua Nazionale vogliono fare la propria parte per aiutare la città di Genova, duramente colpita dall'alluvione"

20:15 30 minuti all'inizio del match

19:53 Le formazioni ufficiali

3-5-2): Hogg; Muscat, Camilleri, Agius; P. Fenech, Briffa, R. Muscat, Failla, Mintoff; Schembri, Mifsud.

A disp.: Haber, Vella, Bezzina, Grioli, Baldacchino, Scicluna, Fenech, Krisensen, Cohen, Pisani, Vella, Farrugia.

(4-4-2): Buffon: Darmian, Bonucci, Chiellini, Pasqual; Florenzi, Verratti, Candreva, Marchisio; Pellè, Immobile.

A disp.: Sirigu, Perin, De Sciglio, Ogbonna, Ranocchia, Poli, Aquilani, Parolo, Pirlo, Zaza, Giovinco, Destro.

CT: Antonio Conte

19:45 Buffon: "Nazionale seria. Balotelli tornerà? Può essere"- Alla vigilia del match contro Malta, il capitano azzurro chiede tempo per giudicare con più obiettività la Nazionale azzurra. "Per fare una valutazione più reale e precisa su ciò che sta facendo questa Nazionale aspetterei qualche partita in più - spiega -, però penso che la prima indicazione che stiamo dando è quella di una squadra che ha un'identità precisa e sa quello che deve fare in campo, oltre ad avere serietà e predisposizione al sacrificio. Queste sono basi di partenza importanti, e più ci conosceremo e lavoreremo insieme e più miglioreremo. Anche Conte ha bisogno di ancora più tempo per farci esprimere nella maniera più idonea a quanto ci chiede. Qualcuno che non è abituato nel proprio club a giocare in questa maniera necessita di pazienza. I primi dati però sono confortanti. La strada è lunga, ma siamo convinti che faremo bene. Questa è una Nazionale molto seria, nel senso di gente che sa che al prossimo Europeo bisogna arrivarci e giocarlo senza rimpianti".

Malta è 155esima nel ranking delle nazionali di calcio della FIFA, tra Malesia e Indonesia. Esiste dal 1957, e giocò la sua prima partita ufficiale nel 1962, per le qualificazioni degli Europei del 1964, giocati in Spagna: perse per 6 a 1 contro la Danimarca. Ha giocato nelle fasi di qualificazione di molte edizioni di Europei e Mondiali, senza mai riuscire a superarle. La maggior parte dei giocatori della nazionale maltese giocano nel campionato nazionale, la BOV Premier League, che nelle ultime quattro edizioni è stato vinto per tre volte dal Valletta, la squadra della capitale. Il giocatore più forte è Michael Mifsud, attaccante di trentatré anni della squadra maltese del Sliema Wanderers: è il giocatore maltese che ha segnato di più nella storia della nazionale, con 39 gol in 106 presenze.

L'arrivo della nazionale italiana a Malta

Precedenti- Sei vittorie in sei incontri ufficiali per gli azzurri contro Malta, 19 i gol siglati: negli ultimi due match l’Italia ha prevalso per 2-0 (settembre 2012 a Modena con gol di Destro e Peluso, marzo 2013 a Ta’ Qli con doppietta di Balotelli). Il ct di Malta, Pietro Ghedin, è un ex difensore della Lazio ed è al suo secondo mandato sulla panchina maltese. 22 le partite senza sconfitte nelle qualificazioni agli europei per la formazione azzurra, 19 successi e 3 pareggi: nel settembre 2006 l’ultima sconfitta, contro la Francia. Spiccano le vittorie per 5-0 e 6-1 degli azzurri, rispettivamente nell'87 e nel 93.





Probabili formazioni

Poche le differenze di formazione rispetto alla squadra che ha sofferto contro gli azeri: in cabina di regia dovrebbe agire Verratti: Il regista in forza al Paris Saint-Germain è stato provato più volte negli ultimi allenamenti e sembra il designato per dirigere la manovra in mediana: gli farà spazio Pirlo. n avanti tocca alla punta del Southampton: «Se l’ho convocato non è certo per concedergli una gita» dice il ct ed è poco meno di un endorsement. Pellè farà così il suo esordio con la maglia della nazionale alla veneranda età di 29 anni e farà coppia con Immobile (va in panchina Zaza). Buffon tra i pali avrà davanti a se il terzetto di centrali composto da Bonucci, Chiellini e Ranocchia. Le ali saranno Darmian e De Sciglio. In mediana assieme al gioiellino del Psg ci saranno come di consueto Florenzi e Marchisio. Altri due cambi rispetto alla formazione che ha battuto venerdì scorso l’Azerbaigian: sugli esterni ci saranno Candreva e Pasqual al posto di Darmian e De Sciglio. Florenzi e Marchisio confermati interni di centrocampo, Ranocchia, Bonucci e Chiellini in difesa.

L'allenatore della selezione maltese Ghedin, ex difensore della Lazio, risponde con Hogg tra i pali, Muscat, Agius e Camilleri sulla linea difensiva e i due Fenech sulle ali, Paul e Ryan. In mediana spazio all'altro Muscat, Rowen, assieme a Briffa e Failla. In attacco capitan Mifsud sarà affiancato da Schembri.

Malta (3-5-2): Hogg; Muscat, Agius, Camilleri; P. Fenech, Briffa, R. Muscat, Failla, Fenech; Mifsud, Schembri. All.: Ghedin.

Italia (3-5-2): Buffon; Ranocchia, Bonucci, Chiellini; Darmian, Florenzi, Verratti, Marchisio, De Sciglio; Zaza, Immobile. All.: Conte.

19:15 Ghedin: “Conte non lascia nulla al caso: gli darei un 9” - alla vigilia del match contro l'Italia, il tecnico maltese rassicura la critica, ammettendo che neppure a lui la squadra è piaciuta nell'ultima esibizione (0-3 con i norvegesi) e assicurando un pronto riscatto già domani, quanto meno nella voglia di fare. "Noi siamo qui per fare bene - ha subito detto il ct italiano di Malta in conferenza stampa - a volte la delusione della gente ed anche vostra (riferito ai giornalisti, ndr) è pure mia e di tutta la squadra. Delle volte facciamo male perchè anche gli avversari possono trovarsi in grande condizione e noi in condizione leggermente inferiore. È vero, venivamo da due buoni risultati e altrettante buone prestazioni, ma contro la Norvegia abbiamo offerto una gara scadente nei toni, nei modi, in tutto, speriamo di rifarci domani" ha detto Ghedin, che ha comunque difeso i suoi giocatori.

Conte: "Le critiche? Testa bassa e pedalare"- Queste le parole del tecnico azzurro alla vigilia della sfida con Malta: "Siamo come un ciclista a inizio tappa: testa bassa e pedalare, senza ascoltare nè gli elogi nè le critiche": lo dice Antonio Conte alla vigilia della partita in casa di Malta, dopo la vittoria sofferta contro l'Azerbaijan. "Ascoltiamo le critiche, ne prendiamo atto, lavoriamo: non dimenticate che lavoriamo insieme solo da un mese, stiamo creando qualcosa di bello". "Giochiamo tre giorni dopo Palermo, qualche cambio ci sarà nell'Italia di domani contro Malta: ma dirvi nomi e cognomi mi sembra troppo...". Lo ha detto Antonio Conte, alla vigilia della partita di qualificazione a Euro 2016. "Pellè? È un'opzione, non convoco nessuno solo come premio. È un'opzione...come Immobile, Destro..".



Alla fine l'Italia ha battuto l'Azerbaigian col minimo sindacale, ma il breve intervallo fra l'autorete di Chiellini e il secondo gol sempre del difensore bianconero, nel suo curioso one man show al Barbera, è servito a ridimensionare l'ottimo inizio settembrino degli azzurri, capaci di battere agevolmente Olanda, in amichevole, e Norvegia, a domicilio. Lo spirito è quello giusto per vincere e bisogna continuare su questa strada. Nei sei precedenti contro questa squadra gli azzurri hanno ottenuto sei vittorie e questo fanno ben sperare. Proprio l’ultima vittoria è stata firmata dalla doppietta di Mario Balotelli. Non bisogna però aggrapparsi ai precedenti. La squadra di casa, guidata dall’ex Lazio Ghedin, contro la Norvegia ha giocato bene e per questo non ci dovranno essere distrazioni come accaduto a Palermo.

18:45 Buona sera e benvenuti alla diretta live e scritta di Malta-Italia. Vi terremo sul pezzo con continui aggiornamenti testuali e punteggio aggiornato in tempo reale. Gli azzurri hanno faticato per conquistare la vittoria contro l'Azerbaigian pochi giorni fa, un 2-1 che ha lasciato spazio a strascichi e alcuni dubbi. Ora arriva la gara contro Malta, fanalino di coda del girone e tecnicamente molto inferiore agli azzurri. Poche le individualità maltesi in grado di procurare grattacapi, il capitano Mifsud, assieme a Schembri che milita nel Frankfurth (serie B tedesca), sono le uniche stelle bianco rosse. Possibile un po' di turn over da parte degli azzurri, con Candreva e Destro che scalpitano, più il possibile debutto di Pellè. La gara sarà diretta dall'arbitro rumeno Ovidiu Hategan.