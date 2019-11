Qualificazioni Euro 2016: Islanda show, bene il Galles, dilaga la Croazia

Terza giornata di qualificazioni verso Euro 2016. Questa sera vi racconteremo quello che è successo nelle otto gare della serata, che vedevano impegnate le squadre dei gironi A, B ed H.

GRUPPO A

Kazakhistan - Rep. Ceca 2-4 (13' Dockal (R), 44' Lafata (R), 56' Krejci (R), 84' Logvinenko (K), 88' Necid (R), 90' Logvinenko)

Lettonia - Turchia 1-1 (47' Kisa (T), 54' Sabala (L))

Islanda - Olanda 2-0 (10' e 42' Sigurdsson)

La sorpresa di serata, ma anche delle qualificazioni intere, è sicuramente l'Islanda. La Nazionale di calcio vola in testa alla classifica del gruppo guidata dai gemelli del gol: Sigurdsson e Sigthorsson. Anche stasera doppietta del trequartista dello Swansea, che realizza la prima rete dal dischetto, e nella seconda, sfrutta l'assist del compagno d'attacco. L'Olanda di Hiddink conferma le difficoltà incontrate nella prima giornata di qualificazione in Repubblica Ceca, lasciando troppi spazi alle offensive dei padroni di casa. Il 4-3-3 dell'ex allenatore, tra le altre, della Corea del Sud, non sembra funzionale agli uomini a disposizione. Sneijder nei tre di centrocampo fa tanta fatica e, lascia spesso scoperta la sua zona d'azione in fase difensiva. Sicuramente c'è tanto da lavorare, ma la situazione inizia a farsi preoccupante.

CLASSIFICA : Islanda e Repubblica Ceca 9, Olanda 3, Lettonia 2, Kazakhistan e Turchia 1

GRUPPO B

Andorra - Israele 1-4 (3' Damari (I), 15' Lima (A), 41' Damari (I), 82' Damari (I), 90' Hemed (I))

Bosnia - Belgio 1-1 (28' Dzeko, 51' Nainggolan)

Galles - Cipro 2-1 (13' Cotterill (G), 23' Robson-Kanu (G), 36' Laban (C)).

Nel girone che doveva essere di proprietà di Belgio e Bosnia c'è un terzo incomodo: il Galles di Bale. Prosegue la marcia dei gallesi, che vincono addirittura in 10 e salgono a 7 punti. Cipro battuto grazie alle reti di Cotterill e Robson-Kanu, inutile il centro di Laban per gli ospiti, che non riescono a sfruttare la superiorità numerica nata per l'espulsione di King al minuto 48. Nella squadra di Coleman protagonista ancora Gareth Bale, autore dell'assist decisivo per il secondo gol dei suoi.

CLASSIFICA: Galles 7, Israele 6, Belgio 4, Cipro 3, Bosnia 2, Andorra 0

GRUPPO H

Norvegia - Bulgaria 2-1 (13' Elyounossi (N), 43' Bodurov (B), 72' Nielsen (N))

Croazia - Azerbaijan 6-0 (11' Kramaric, 34' e 45' Perisic, 45' Brozovic, 56' Modric, 61' Sadygov (aut.))

Una Croazia esagerata batte con un 6 a 0 tennistico l'Azerbaigian e manda un avviso alle avversarie. Unica nota stonata della serata il ko di Kovacic, sostituito da Perisic al 24' che siglerà poi una doppietta e sarà protagonista anche nell'ultimo gol. Kramaric sblocca dopo 11', Brozovic e Modric su rigore arrotondano il punteggio, nel computo anche un'autorete, dell'azero Sadygov. La squadra di Kovac non fa alcuna fatica nello sbloccare il punteggio e dilagare successivamente. Molto meglio rispetto a quanto fatto dagli azzurri di Conte venerdì al Barbera di Palermo. Le due squadre però, viaggiano a braccetto in testa alla classifica del girone e si presentano al big match di novembre a San Siro a punteggio pieno. Staremo a vedere tra un mese la condizione delle due squadre.

CLASSIFICA: Croazia ed Italia 9, Norvegia 6, Bulgaria 3, Malta ed Azerbaijan 0.