Live Germania - Irlanda in qualificazioni a Euro 2016

Erika Di Bello e VAVEL vi salutano e vi ringraziano per aver seguito la diretta live insieme a noi.

Che beffa subita dalla Germania! O'Shea pareggia i conti al minuto 94 quando ormai la vittoria dei tedeschi sembrava raggiunta. Forse il pareggio non è il risultato che rende giustizia a questa partita in cui gli uomini di Low hanno dominato quasi tutto il tempo ed hanno avuto numerose e consistenti occasioni da gol al contrario dell'Irlanda, che si è concentrata più sulla zona difensiva. Una distrazione dei difensori tedeschi è costata cara alla squadra di Low che acquista un solo punto in questa giornata per un totale di 4 punti, invece l'Irlanda rimane in vetta alla classifica insieme alla Polonia, che questa sera ha ottenuto un pareggio contro la Scozia.

90' + 3 GOOOOOLLLL! PAREGGIO DELL'IRLANDA! O'SHEA SIGLA UN BELLISSIMO GOL PROPRIO ALLO SCADERE DEI MINUTI DI RECUPERO.

90' + 2 Grande azione personale di Kruse che dribbla ogni avversario per poi servire Muller in area, l'attaccante però commette fallo in attacco.

4 minuti di recupero per le speranze dell'Irlanda.

86' Sostituzione per la Germania: esce Bellarabi entra Rudy.

84' Occasione per l'Irlanda con Hoolahan! L'attaccante colpisce il pallone a colpo sicuro davanti a Neuer, ma viene murato miracolosamente da Hummels.

80' Assist perfetto di Muller per Mario Gotze che si ritrova solo davanti il portiere, uscita perfetta di Forde.

78' Conclusione precisa di Boateng, troppo debole per sorprendere Forde.

76' Sostituzione Irlanda: Hoolahan per Quinn.

75' Podolski cerca l'inserimento in area di Bellarabi ma il suo passaggio è troppo lungo.

70' GOOOOALLLLLL! 1-0 GERMANIA! FANTASTICO TIRO DI KROOS DA FUORI AREA CHE VA A COLPIRE IL PALO PER POI FINIRE NELLA PORTA AVVERSARIA!

67' Ammonizione per Wilson per fallo su Gotze.

62' Cambio per l'Irlanda: esce Keane, entra Gibson.

60' Boateng tenta una conclusione dalla lunga distanza, ma viene murato dalla difesa avversaria.

57' Podolski viene atterrato in area di rigore, ma l'arbitro stabilisce che non è calcio di rigore.

55' Hummels serve Muller davanti al portiere, ma il tedesco viene frenato dai difensori irlandesi.

54' Gran destro di Kroos dal limite dell'area ed altrettanto bella risposta da parte del portiere irlandese che non si lascia sorprendere.

53' Che occasione per Bellarabi che con il suo destro spaventa la porta di Forde.

50' Tiro al volo di Gotze bloccato prontamente da Forde.

48' Insidioso cross di McGeady che quasi termina in porta, ma Neuer fa un'ottima uscita delle sue.

46' Subito un cambio per Low: entra Podolski per Ginter.

Termina in parità il primo tempo di Germania-Irlanda. La Germania domina la gara con molto possesso palla, ma soprattutto grande pericolosità sotto porta. L'Irlanda non ha avuto occasioni importanti nelle quali sarebbe potuta passare in vantaggio, poche volte ha tentato di ripartire sfruttando i palloni persi dai tedeschi, ma la superiorità degli avversari si è fatta sentire. Difatti dopo la prima mezz'ora, la squadra di O'Neill si è rinchiusa nella propria trequarti cercando disperatamente di difendersi dagli attacchi degli uomini di Low, che nonostante mille occasioni, non sono riusciti ancora a passare in vantaggio.

45' + 1 Bella occasione per Draxler che si infiltra in area e calcia con il suo sinistro un pallone che viene bloccato da Forde.

1 minuto di recupero concesso dall'arbitro.

42' Durm a terra dopo un brutto scontro con Quinn.

40' Cartellino giallo per Whelan per un intervento falloso su Kroos.

39' Ginter cerca di finalizzare la punizione di Kroos con un colpo di testa, ma il pallone non centra la porta.

38' Intervento molto duro di McCleane su Kroos. Punizione per la Germania.

36' Irlanda chiusa nella sua trequarti. La Germania è alta e attacca in continuazione l'area di rigore avversaria.

31' Grande errore da parte dell'Irlanda che regala un pallone prezioso alla Germania. Forde esce in tempo ed allontana il pallone.

29' Insidioso cross di McClean al centro dell'area, liberato da Boateng.

25' Bel destro di Kroos dal limite dell'area, pallone che termina sulla traversa.

21' Bellarabi sforna un perfetto assist per Gotze che, non accorgendosi del pallone, lo lascia sfilare tra le braccia di Forde.

19' Draxler cerca l'imbucata di Mario Gotze al centro dell'area, ma i difensori irlandesi spazzano via il pallone.

15' Occasione per Kroos! Il centrocampista colpisce male un bel pallone servitogli al limite dell'area di rigore.

14' Pericoloso colpo di testa di Rudiger che però non indirizza bene la traiettoria del pallone.

13' Punizione da posizione invitante per la Germania, batte Toni Kroos.

12' La Germania lavora nella trequarti avversaria ma non riesce a trovar spazi per inserirsi in area di rigore.

8' Fallo di Bellarabi su McClean, punizione per l'Irlanda.

7' Cross troppo morbido di Ginter che finisce tra e braccia di Forde.

5' INCREDIBILE TRAVERSA DI DURM! GRAN TIRO DALLA LUNGA DISTANZA, SFORTUNATO IL DIFENSORE TEDESCO.

4' Possesso palla tedesco. La nazionale di Low ha acquisito vigore e tenta di impostare una buona azione offensiva.

1' Inizio di partita aggressivo da parte dell'Irlanda che subito attacca con Keane, fermato da Hummels.

20.45 - Squadre schierate. Tutto pronto. Si comincia.

20.42 - Nello stadio risuonano gli inni delle due squadre.

20.40. Le squadre sono entrate in campo. I tifosi tedeschi ringraziano la loro squadra con un "Danke" ovviamente riferito alla vittoria dei mondiali 2014.

20.40 - Ecco la formazione ufficiale dell'Irlanda: Forde, Meyler, O'Shea, Wilson, Ward, McGeady, Whelan, Quinn, McClean, Keane, Walters.

20.30 - Ecco la formazione ufficiale della Germania: Neuer, Rudiger, Boateng, Hummels, Durm, Ginter, Kroos, Gotze, Bellarabi, Draxler, Muller.

20.20 - Martin O'Neill è sceso in campo per seguire il riscaldamento della sua squadra.

20.15 - Ecco delle foto degli spogliatoi delle due squadre.

20.10 - Non si risparmia il ct della nazionale tedesca sul portiere che ha eccelso durante i mondiali e che continua a dare grandi soddisfazioni sul campo: “Con lui abbiamo un undicesimo giocatore in campo. Credo che abbia imposto un cambiamento nel calcio mondiale: non interviene solo in casi di estrema urgenza difensiva ma, cosa più importante, è colui che per primo apre e dirige il gioco. È il futuro del calcio”.

20.00 - Neuer in un'intervista ha dichiarato "Ognuno vorrebbe battere i campioni del mondo", ma gli uomini di Low ovviamente non lo permetteranno, anzi cercheranno di risollevarsi dopo la sconfitta contro la Polonia per raggiungere la vetta della classifica.

19.50 - Grande assenza per la nazionale tedesca questa sera, difatti mancherà Andre Schürrle. Il giocatore del Chelsea ha contratto un attacco influenzale. Al suo posto ci sarà Draxler che, con Gotze e Bellarabi, sosterrà l'unica punta rappresentata da Muller.

19.40 – Lo stesso giocatore irlandese che ha siglato una tripletta nella scorsa partita, nonchè capitano della nazionale, Keane, firmò un gol all’ultimo minuto alla Germania nel match Irlanda Germania della Coppa del Mondo 2002.

19.30 - Buonasera e benvenuti alla diretta live di Germania - Irlanda, match valido per la terza giornata di qualificazione a Euro 2016. Match interessante in cui si sfideranno i campioni del mondo e coloro che detengono il primato del gruppo D. Difatti la Germania è reduce da una pesante sconfitta contro la Polonia, mentre l’Irlanda ha vinto con una goleada contro Gibilterra. Perciò attualmente i tedeschi detengono solo 3 punti, contro i 6 pieni dell’Irlanda. Questa sera Low vuole riscattarsi e cercherà di tornare a vincere, d’altra parte gli uomini di O’Neill cercheranno la terza vittoria consecutiva.

19.20 - GERMANIA – La nazionale di Low si ritrova spaesata dopo l’inaspettata sconfitta subita dalla Polonia nella seconda giornata di qualificazione. La Polonia ha battuto i campioni del mondo per ben 2-0 grazie alle reti Milik e Mila che sono state sufficienti a compromettere il cammino dei tedeschi verso Euro 2016. Muller e compagni detengono soli 3 punti, mentre in vetta al girone D svettano l’Irlanda e la Polonia a punteggio pieno. Nemmeno la prestazione del primo match contro la Scozia, vinto per 2-1, è sembrata del tutto convincente. Gli uomini di Low restano comunque i favoriti per il primo posto del girone, il loro destino sarà più chiaro dopo questa sfida.

19.10 - IRLANDA – L’Irlanda di Martin O’Neill sta tracciando un percorso fantastico, difatti detiene il primato del gruppo, condiviso con la Polonia, grazie alle vittorie ottenute nelle prime due giornate. L’ultima, poi, è stata una goleada: sono stati fatti ben 7 gol alla piccola Gibilterra in una partita che, per gli irlandesi, è sembrata più una partitella d’allenamento. Robbie Keane, il capitano irlandese, ha siglato addirittura una tripletta, classificandosi come il miglior marcatore delle qualificazioni europee, la sua tripletta è stata seguita dalla doppietta di McClean, un’autorete di Perez e l’ultima rete di Hoolahan.

19.00 - Low è molto determinato a conquistare 3 importanti punti nella sfida di questa sera contro l’Irlanda. Queste le sue parole “L’atmosfera in squadra non è negativa, anzi è buona. I giocatori sono stati molto critici con loro stessi e abbiamo parlato delle occasioni fallite. Se mi chiedete l’umore, sicuramente non siamo arrabbiati. Piuttosto, siamo determinati a prenderci i tre punti contro l’Irlanda. Se giochiamo come sappiamo, possiamo riuscirci”.

18.50 - Il ct irlandese O’Neill conosce perfettamente la potenza e la bravura della nazionale tedesca, perciò non si lascia illudere dalla sconfitta che ha subito dalla Polonia: “La formazione tedesca ha dimostrato in tutta la sua storia che dopo qualsiasi tipo di rovescio torna a ruggire molto velocemente. Io ho visto la loro partita con la Polonia: la Germania all'intervallo poteva benissimo stare sul 2-0 in proprio favore. Nonostante le defezioni degli ultimi tempi, la Germania rimane formidabile”.

Il capitano Robbie Keane ha detto: “Giochiamo contro uno degli squadroni del panorama mondiale: godiamocela, proviamoci”

18.40 - FORMAZIONE GERMANIA - Probabilmente mister Low non effettuerà grandi cambi rispetto alla formazione optata per la sfida di Varsavia. Dopo l’ottima prestazione di Bellarabi, sicuramente il ct lo confermerà titolare, anche avendo la valida alternativa rappresentata da Podolski. Tra i pali ci sarà l’insostituibile Neuer, nella difesa a quattro saranno schierati Rudiger, Hummels, Boateng e Rudy. A centrocampo confermati Kramer e Kroos. L’unica punta sarà Muller sostenuta dal trio Bellarabi, Gotze e Schurrle.

18.30 - FORMAZIONE IRLANDA - Nella formazione di O’Neill, invece, tornerà forse titolare Whelan. Nell’11 titolare non ci saranno invece Murphy e Keogh. Perciò tra i pali troveremo Forde, nella difesa a quattro Meyler, O’Shea, Wilson e Ward. A centrocampo Hendrick (o Whelan) e Gibson. Infine McGeady McClean e Hoolahan a sostegno del bomber Keane.

18.20 - Nonostante la sconfitta contro la Polonia, i precedenti contro l’Irlanda sono a favore dei tedeschi. Difatti contano tre vittorie e due pareggi. 18 sono i precedenti tra le due: 13 amichevoli con 6 vittorie per la Germania, 5 per l’Irlanda e 2 pareggi. Tra gli scontri per le qualificazioni Europee, Mondiali e Campionati del Mondo contiamo 3 vittorie dei tedeschi e due pareggi. La Germania perciò è nettamente favorita sull’Irlanda, non dimentichiamoci, nonostante tutto, che sono i campioni del mondo in carica.

18.10 - L’arbitro sarà l’arbitro sloveno Damir Skomina.

