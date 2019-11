Qualificazioni Europeo Under 21: passa l'Italia. Clamorosa uscita di scena di Spagna e Francia

Non poteva andar meglio: l'Italia Under 21 si qualifica alla fase finale dell'Europeo U21 2015 da tenersi in Repubblica Ceca grazie al 3-1 odierno sulla Slovacchia. Un'Italia bella, volitiva ma anche aiutata dalla terna arbitrale che assegna un'espulsione per doppia ammonizione a Duda nel primo tempo e che si rimangia la decisione iniziale di dare rigore alla Slovacchia (per fallo di Bianchetti su Schranz) nel secondo. Un rigore che c'era e che farà saltare all'aria i nervi degli slovacchi, sotto in quel momento 2-1 per colpa della prodezza (pallonetto dolce e lento) di Bernardeschi e della freddezza dal dischetto di Belotti. Ad accorciare le distanze ci aveva pensato Lobotka con un altro scavetto. Poco dopo il rigore/non-rigore, seconda espulsione fra le fila slovacche: a pagare è Zrelak. Nel finale il 3-1 che chiude i conti di Samuele Longo.

Senza patire per nulla mette in cascina la qualificazione anche la Germania che aveva dominato in terra ucraina vincendo 0-3. Oggi basta il 2-0 con gol nel finale di Volland e Bittencourt. Replica il risultato dell'andata l'Inghilterra nonostante la seconda segnatura di Livaja, ripescato ai play-off dopo non essere convocato nei gironi. E' suo l'1-1 che pareggia la rete iniziale del centrale Liam Moore, uno dei tanti ad aver beneficiato delle molteplici assenze britanniche. Il 2-1 che manda Southgate ed i suoi in Repubblica Ceca è di William Hughes, recuperato in tempo per la partita. Così come reclutato in tempo per la gara è stata la convocazione di Halilovic, che ieri aveva giocato coi grandi e che oggi ha provato a trascinare i suoi fratellini. Niente da fare.

Clamorosa la caduta della Spagna che dopo lo 0-0 in terra balcanica si fa battere 1-2 dalla Serbia a domicilio. Fuori dalla fase finale la squadra che Israele 2013 l'aveva vinto. L'autogol di Saul Ñiguez complica le cose che Sergi Roberto - al 92° - cerca di raddrizzare mettendo a segno il primo dei due gol che servirebbero. In coda il definitivo 1-2 di Kostic. Altrettanto rumorosa la caduta della Francia che aveva davvero ben impressionato nel gironcino. E' bastata una gara storta ad interrompere il sogno. Dopo il 2-0 ottenuto oltralpe, in Svezia arriva il patatrac. Al primo tempo è già doppio vantaggio svedese (doppio Thelin) e conti pareggiati. Nella seconda frazione il 3-0 che manda avanti gli svedesi. Il 3-1 di Kurzawa fa tirare un sospiro di sollievo: la Francia pare salva. All'88° il gol che porta al settimo cielo la Nazionale di Ericso: la decide Lewicki. Per gli svedesi sarà la sesta apparizione all'Euro Under 21. Prosegue l'incubo francese che ad una fase finale non si qualifica addirittura dal 2006!

La di per sé chiusa pratica fra Portogallo ed Olanda (0-2 lusitano in terra olandese) sfocia in una partita divertente ed entusiasmante a Paços de Ferreira. Finisce 4-3 con un botta e risposta che parte dal 13° e si chiude al 90°. Protagonista Ricardo Pereira, autore della doppietta della serata. Non serve a nulla cambiare molti uomini alla deludente Nazionale Oranje dell'andata (fuori Castaignos, Ebecilio, El Ghazi...) se non a mandare in rete appunto qualcuno di loro. L'1-1 che risponde a Vezo è di Weghorst, il 2-2 che risponde a Ruben Neves è del centrale Kongolo. Poi doppia di Ricardo Pereira inframezzata dalla segnatura del "Mourinhano" Ake che nel finale farà 5-4 dopo il gol di Bernardo Silva del 5-3. Il Portogallo Under 21 torna alle finali europee per la prima volta dal 2007 e ci torna come unica squadra capace di vincere ogni gara di qualificazione. Alla fase finale mancherà la terza delle quattro semifinaliste dell'edizione 2013: dopo Norvegia e Spagna, fuori anche loro. Italia unica superstite.

Stasera l'ultima gara di qualificazione fra Svezia e Francia. All'andata è terminata 2-0 per i transalpini.

Di seguito le qualificate:

R.Ceca, Italia, Germania, Serbia, Inghilterra, Portogallo, Svezia/Francia, Danimarca

Italia - Slovacchia 3-1

(Bernardeschi, Belotti; Lobotka; Longo)

Italia (4-2-3-1) : Bardi; Zappacosta, Rugani, Bianchetti, Biraghi; Viviani (54° Benassi), Crisetig; Bernardeschi, Berardi (86° Baselli), Battocchio; Belotti (67° Longo)

Slovacchia (4-2-3-1) : Rusov; Pauschek, Teixeira, Ninaj (21° Skriniar), Mazan; Lasik, Paur (46° Lobotka); Schranz (83° Malec), Duda, Hrsosovsky; Zrelak

Croazia - Inghilterra 1-2 (andata: Croazia - Inghilterra 1-2)

(Liam Moore; Livaja; William Hughes)

Croazia (4-3-3) : Livakovic; Milos, Antonio Milic, Datkovic, Nemanja Mitrovic; Bradaric, Halilovic (79° Misic), Pasalic (67° Caktas); Pjaca, Livaja, Rebic (34° Bagaric)

Inghilterra (4-3-1-2) : Butland; Eric Dier, Liam Moore, Ben Gibson, Shaw; William Hughes, Forster-Caskey, Carroll; Redmond (85° Tom Ince); H.Kane, Berahino

Portogallo - Olanda 5-4 (andata: Olanda - Portogallo 0-2)

(Ruben Vezo; Weghorst; Ruben Neves; Kongolo; Ricardo Pereira; Ake; Ricardo Pereira, Bernardo Silva; Ake)

Portogallo (4-2-3-1) : José Sa; Esgaio, Paulo Oliveira, Vezo, Raphael Guerreiro; Ruben Neves, Sergio Oliveira; Ricardo Pereira (81° Horta) , Bernardo Silva, Tozé (58° Medeiros); Ivan Cavaleiro (46° Mané)

Olanda (4-2-3-1) : Hahn; Brenet (71° Liegon), Kongolo, Rekik, Wilems; Maher (72° Drost), Ake; Hupperts (69° El Ghazi), Manu, Ola John; Weghorst

Germania - Ucraina 1-0 (andata: Germania - Ucraina 3-0)

(Volland, Bittencourt)

Germania (4-2-3-1) : ter Stegen; da Costa, Knoche, Heintz, Nico Schulz; Geis, Leitner (58° Kimmich); Volland, Max Meyer, Philipp Hofmann (77° Niklas Stark); Jonas Hofmann (46° Bittencourt)

Ucraina (4-2-3-1) : Shevchenko; Nasonov, Rhyzuk, Ordets, Kostevych (71° Neplyakh); Malyshev, Buyalskyi (58° Malinovsky); Karavayev, Vladen Yurchenko, Bolbat (53° Kalitvintsev); Budkivskyi

Spagna - Serbia 0-1 (andata: Serbia - Spagna 0-0)

(autogol Gaya; Pablo Sarabia)

Spagna (4-1-4-1) : Kepa; Manquillo, Sergi Gomez, Muniesa (69° Oliver Torres), Gaya; Sergi Roberto; Muniain (55° Sandro Ramirez), Isco, Saul Ñiguez, Deulofeu (62° Pablo Sarabia); El Haddadi

Serbia (4-2-3-1) : Dmitrovic; Stojkovic (63° Filipovic), Cirkovic, Veljkovic, Petrovic; Radoja (85° Mijailovic), Kovacevic; Srnic, Causic, Kostic; Pesic (71° Cavric)

Islanda - Danimarca 1-1 (andata: Danimarca - Islanda 0-0)

(Thomsen; Fridjonsson)

Islanda (4-4-1-1) : Schram; Hermannsson, Ingason, Gudjonsson, Omarsson; Runarsson, Thorarinsson, Yeoman, Traustason; Finsen; Fridjonsson

Danimarca (4-4-1-1) : David Jensen; Scholz, Okore, Vestergaard, Knudsen; Thomsen, Lasse Christensen, Andreas Christensen, Amankwaa; Toutouh; Cornelius

Svezia - Francia 4-1 (andata: Francia - Svezia 2-0)

(Thelin,, Thelin, Guidetti; Kurzawa; Lewicki)

Svezia (4-4-2) : Carlgren; Krafth, Milosevic, Baffo, Pa Konaté; Kristoffer Olsson (87° Ishak), Khalili, Lewicki, Hallberg (69° Tibbling); Guidetti (91° Nilsson-Lindelof), Thelin

Francia (4-3-3) : Areola; Foulquier, Umtiti, Laporte, Kurzawa; Tolisso (75° Fekir), Imbula, Kondogbia; Thauvin, N'Tep, Bahebeck (65° Coman)