Qualificazioni Europeo 2016: che succede alla Germania? Cristiano Ronaldo rompe la noia

La maledizione tedesca porsegue. La rinnovata Nazionale campione del mondo non sa più vincere. Dopo il 2-1 d'inizio campagna con la Scozia ecco il magro bottino di un punto in due gare. Prima la sconfitta storica con la Polonia, oggi il pareggio casalingo con la modesta Irlanda. A Toni Kroos risponde O'Shea nei minuti finali, nel bel mezzo del forcing irlandese tutto cuore e nervi. I tedeschi si siedono quindi a quota 4, distanti tre punti dalle capoliste Irlanda e Polonia. Sì, la Polonia ha proseguito il suo cammino da imbattuta pareggiando in una gara vivace contro la Scozia per 2-2. Senza storia la partita fra Georgia e Gibilterra coi primi vincenti col risultato di 0-3 nell'unico - per loro - scontro facile del girone.

Non è cominciata bene l'avventura in Grecia per Ranieri: tre gare, due sconfitte ed un pareggio. Oggi l'ultima battuta d'arresto contro la più che modesta Irlanda del Nord, tuttavia clamorosamente prima a punteggio pieno nel Girone F. I nordirlandesi non si fanno problemi a vincere nella proverbiale caldissima nazione ellenica e passano per 0-2 con gol anche dell'ex Palermo Lafferty. Preziosa vittoria della Romania in Finlandia con doppietta di Stancu e secondo posto per i romeni. Al terzo gradino si stanzia l'Ungheria che vince di misura nelle Isole Far Oer.

Dopo le due battute d'arresto iniziali prova a riprendersi l'opaca Svizzera di Petkovic, nel Gruppo E, che si prende i primi tre punti solamente alla terza gara. Sconfitta da Inghilterra e Slovenia, la selezione elvetica si rimette alla rincorsa del secondo posto (presumibilmente l'Inghilterra finirà prima) grazie all'agevole 0-4 su San Marino. In rete due ex italiani (Seferovic, buon attaccante in Germania e Dzemaili, ora al Galatasaray) e Shaqiri . Così la Svizzera prova a rimettersi al pari di Slovenia e Lituania attualmente però ancora a +3 in classifica, ed Estonia, anch'essa a 3 punti. Tutte all'allegra ricerca della seconda piazza.

Ringraziano il fenomeno Cristiano Ronaldo in Portogallo . Cr7 svetta su Kjaer ed insacca nei minuti finali il gol dell'1-0 decisivo in quella che sembrava essere destinata ad essere una gara a reti inviolate. La nazionale lusitana vince la sua prima gara delle qualificazioni dopo l'iniziale sconfitta in Albania e si rimette in corsa. La Danimarca non riesce a mantenere il primato dopo una vittoria ed un pareggio. Poteva essere un'occasione da sfruttare per l'Albania di De Biasi che invece deve arrendersi alle tensioni con la Serbia. Gara sospesa in un clima western: scontri fra tifosi serbi e polizia, petardi in campo e perfino un drone con bandiera albanese che sorvola lo stadio e viene abbattuto da Mitrovic prima che scoppi la rissa.

Gruppo D :

Polonia - Scozia 2-2

(Mączyński; Maloney, Naismith; Milik)

Polonia (4-4-2): Szczesny; Piszczek, Szukala, Glik, Jędrzejczyk; Grosicki (89° Zyro), Mączyński, Krychowiak, Sobota (63° Mila); Milik, Lewandowski

Scozia (4-4-1-1) : Marshall; Jutton, Russell Martin, Greer, Whittaker; Naismith (71° C.Martin), James Morrison, Brown, Maloney, Anya; Steven Fletcher (71° Darren Fletcher)

Germania - Irlanda 1-1

(Toni Kroos; O'Shea)

Germania (4-2-3-1) : Neuer; Jerome Boateng, Rudiger, Hummels, Durm; Ginter (46° Podolski), Toni Kroos; Bellarabi (86° Rudy), Gotze, Draxler (70° Max Kruse); Muller

Irlanda (4-4-1-1) : Forde; Meyler, O'Shea, Marc Wilson, Stephen Ward; McGeady, Whelan (54° Hendrick), Quinn (76° Hoolahan), McClean; Walters; Robbie Keane (63° Darron Gibson)

Gibilterra - Georgia 0-3

(Gelashvili, Okriashvili, Kankava)

Gibilterra (4-1-4-1) : Robba; Garcia, Wiseman, Santos (76° R.Chipolina), J.Chipolina; R.Casciaro; Guilling (76° Gosling), Perez, Walker, K.Casciaro (46° Prestley); L.Casciaro

Georgia (4-2-3-1) : Loria; Lobjanidze, Khubutia, Kverkvelia, Grigalava; Kankava, Dzaria; Okriashvili, Ananidze (81° Ebralidze), Chanturia (76° Dvalishvili); Gelashvili (67° Papunashvili)

Classifica: Polonia 7, Irlanda 7, Scozia 4, Germania 4, Gerogia 3, Gibilterra 0

Gruppo E:

San Marino - Svizzera 0-4

(Seferovic, Seferovic, Dzemaili, Shaqiri)

S.Marino (4-1-4-1) : Simoncini; Bonini, F.Vitaioli (17° Cervellini), Brolli, Battisini; Alessandro Della Valle; Palazzi, A.Gasperoni (70° L.Gasperoni), Chiaruzzi, M.Vitaioli (61° Hirsch); Stefanelli

Svizzera (4-3-3) : Sommer; Lichtsteiner (59° Widmer), von Bergen, Djorou, Ricardo Rodriguez; Kasami (73° Barnetta), Granit Xhaka, Dzemaili; Shaqiri, Drmic (46° Mehmedi), Seferovic

Classifica:

Gruppo F: Inghilterra 9, Slovenia 6, Lituania 6, Svizzera 3, Estonia 3, San Marino 0

Grecia - Irlanda del Nord 0-2

(Joel Ward, Lafferty)

Grecia (4-2-3-1) : Karnezis; Torosidis, Papastathopoulos, Manolas, Vyntra (26° Stafylidis); Tachtsidis, Maniatis; Karleis, Athanasiadis (46° Samaris), Samaras (67° Salpingidis); Mitroglou

I.del Nord (4-1-4-1) : Carroll; McLaughlin, McAuley, Hughes, Ferguson (78° Reeves); Baird; Evans, Steven Davis, Norwood, Joel Ward (59° McGivern); Lafferty (72° Magennis)

Finlandia - Romania 0-2

(Stancu, Stancu)

Finlandia (4-3-3) : Maenpaa; Hurme, Toivio, Moisander, Arkivuo; Ring, Sparv, Hetemaj (64° Pohjanpalo); Hamalainen (74° Markkanen), Pukki (46° Riski), Eremenko

Romania (4-2-3-1) : Tatarusanu; Luchin, Chiriches, Grigore, Rat; Hoban, Pintili; Torje, Chipchiu (49° Sanmartean), Tanase (85° Enache); Stancu (86° Rusescu)

Far Oer - Ungheria 0-1

(Szalai)

Far Oer (4-1-4-1) : Nielsen; Naes, Gregersen, Nattestad, Davidsen; Benjaminsen; Vatnhamar (81° Sorensen), Olsen, Hanson, Holst (69° Bartalsstovu); Edmundsson (76° Hansen)

Ungheria (4-1-4-1) : Dibusz; Varga, Korhut, Juhasz, Kadar; Simon; Nikolic (46° Fiola), Gera, Toszer (73° Kalmar), Dzsudzsak; Szalai (84° Priskin)

Classifica: I.del Nord 9, Romania 7, Finalndia 4, Ungheria 4, Grecia 1, Far Oer 0

Gruppo I:

Danimarca - Portogallo 0-0

Danimarca (4-2-3-1) : K.Schmeichel; Lars Jacobsen, Kjaer, Agger, Boilesen (58° Simon Poulsen); Kvist, Hojbjer; Vibe (46° Bech), Eriksen (84° Kahlenberg), Krohn-Dehli; Bendtner

Portogallo (4-3-3) : Rui Patricio; Cedric, Pepe, Ricardo Carvalho, Eliseu; Joao Mourinho, Willian Carvalho, Tiago (84° Quaresma); Nani (68° Joao Mario), Danny (78° Macedo), Cristiano Ronaldo

Serbia - Albania (sospesa sullo 0-0)

Classifica: Albania 4 (2), Danimarca 4 (3), Portogallo 3 (2), Serbia 1 (1), Armenia 1 (2)