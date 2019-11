Live Cska Mosca - Manchester City in Champions League

Per la diretta di Cska Mosca - Manchester City è davvero tutto. Spero vi siate divertiti nel seguire la partita come mi sono divertito io nel raccontarvela. La serata di emozioni di Champions non è finita, e Vavel Italia vi accompagnerà fino alle 23 con i live di Chelsea - Maribor (questo il link) e soprattutto dell'altra gara del gruppo E: dall'Olimpico seguiremo Roma - Bayern Monaco (link qui). Da Andrea Bugno e dalla redazione di Vavel Italia è tutto. Vi lasciamo con un augurio di un buon proseguimento di serata!

Continuano le difficoltà del City in campo europeo: la squadra di Pellegrini sembrava avere in tasca i tre punti che avrebbero riaperto la qualificazione, ma un secondo tempo sciagurato, giocato sempre dietro la linea della palla e senza mai creare pericoli dalle parti di Akinfeev, ha riportato sotto il Cska a cui va dato merito di averci creduto fino in fondo. Addirittura, se consideriamo che nel primo tempo il doppio vantaggio era immeritato, possiamo anche dire che ai russi manca qualcosa in termini di punteggio. Ai punti, forse, avrebbero portato a casa questa gara. Davvero una bella squadra quella russa che sembra lontanissima parente di quella di Roma di settembre. I russi hanno in Eremenko e Natcho due ottimi centrocampisti, mentre Musa e Doumbia sono pericoli costanti. Peccato per le condizioni fisiche dell'attaccante ivoriano che ne hanno limitato l'impiego.

La situazione del gruppo E: Bayern 6, Roma 4, City 2, Cska 1.



Clamorosa la rimonta russa. I padroni di casa sembravano quasi atterriti dopo l'uno due inglese del primo tempo, ma hanno trovato la forza di reagire dopo l'ingresso di Doumbia. L'ivoriano è stato l'autentico trascinatore nella mezz'ora in campo, assieme ad uno spettacolare Eremenko, migliore in campo per noi. Il pareggio arriva su un discusso calcio di rigore realizzato dall'israeliano Natcho: Il fallo di Kolarov su Doumbia è quantomeno dubbio; resta il "mestiere" dell'attaccante che ha messo il piede davanti a quello del serbo nel momento giusto. Un pò ingenuo l'intervendo dell'ex terzino laziale, che con questo fallo da rigore e conseguente pareggio, compromette e non poco la situazione dei Citizens. Adesso servirà un'impresa all'Olimpico. La Roma vede la qualificazione.

ULTIMO ASSALTO DEL CITY CHE NON TROVA IL GOL! FINISCE COSI AL CHIMKI STADIUM! IMPRESA DEL CSKA CHE RIMONTA E PAREGGIA NEL FINALE! 2-2 IMPORTANTISSIMO PER LA ROMA!

45+2 AGUERO FERMATO DA NATCHO! Riparte il CSKA.

Saranno 3 i minuti di speranza per il City di portare a casa la vittoria!

Entra Cauna, esce Doumbia! Mezz'ora spettacolare per l'ivoriano!

44' MUSAAAA!! CSKA VICINO AL GOL DEL SORPASSO! INCREDIBILE AZIONE MUSA - EFREMOV! IL SINISTRO DEL NIGERIANO FINISCE A LATO!

43' Forcing City. Kolarov mette dentro per Jovetic, chiude Ignashevich

42' Zabaleta in area di rigore, chiude Berezutski!

Entra Jovetic, fuori Fernando. La Roma spera in questo pareggio.

NATCHOOOOOOOOOO!!!! 2-2 CSKAAAAA!!!! PAREGGIO DEI RUSSI! RIMONTA COMPLETATA!!!!!

Beh, molto mestiere per Doumbia che prova a proteggere la palla sul cross di Shennokov. Kolarov lo atterra, ma è un rigore dubbio.

RIGORE PER IL CSKA! RIGORE PER FALLO DI KOLAROV SU DOUMBIA!

39' Riparte il CSKA, Eremenko per Natcho che cerca di aprire sulla destra per Efremov, ma Kolarov capisce tutto ed anticipa il diciannovenne russo.

38' Navas per Milner, ribatte Ignashevich!

La folata d'entusiasmo russa dopo il gol del 1-2 sembra aver svanito il suo effetto. Il City controlla meglio il possesso ed i russi non sembrano più trovare lo spazio per arrivare dalle parti di Hart.

35' Kompany legge perfettamente le intenzioni di Efremov di servire il taglio di Doumbia e chiude l'azione dei russi.

Pellegrini corre ai ripari: Fernandinho dentro per Silva. Si copre il City.

32' EREMENKO! Ancora un inserimento da dietro dei centrocampisti russi, ma il tiro cross dell'ex Siena non trova pronti gli attaccanti

31' Milanov accelera a centrocampo superando Fernando che lo stende. Fallo ed arbitro che minaccia soltanto il centrocampista inglese di dargli il secondo giallo.

Un quarto d'ora al termine con il CSKA che sta premendo il più possibile sull'acceleratore per raggiungere il pari! City in affanno!

IGNASHEVICH VICINO AL GOL DEL PARI! Il centrale sfiora soltanto il cross di Natcho

28' City in difficoltà. Doumbia scambia con Musa che viene atterrato da Kompany: calcio di punizione per i russi.

27' Musa ci prova da distanza siderale e posizione decentrata. Parata facile per Hart. Tentativo un pò pretensioso del nigeriano.

Aguero agirà da prima punta, mentre Navas si posizione sulla destra. Pellegrini prova a sfruttare la sua velocità in ripartenza.

26' Eremenko dentro per Doumbia, ma il passaggio è troppo lungo anche per il velocissimo ivoriano. Che bel giocatore Eremenko. Entra Navas, esce Dzeko.

23' Ripartenza City, Dzeko per Silva, ma Fernandes compie un miracolo di testa in copertura. Efremov prende il posto di un buon Tosic.

21' Tourè dalla distanza, blocca Akinfeev! Entrerà anche Efremov, un altro giocatore offensivo per Slutski.

21' Adesso la partita diventa bellissima, con le squadre che inevitabilmente si allungano. Il Cska alla ricerca del pari, gli inglesi del gol per chiudere il match!

Natcko dentro perfettamente per il taglio di Musa alle spalle dei centrali del City; il nigeriano stoppa e serve al centro lo smarcato compagno ivoriano che appoggia in rete per il 2-1! Che bel CSKA!!! Meriterebbe sicuramente di più!

20' DOUMBIAAAAAAAAAAA!!!! GOL DEL CSKAAAAAAAAAA!!! MATCH RIAPERTO!!!!

19' Ancora CSKA! Tosic va via sulla destra e mette al centro. Kompany anche HArt!

18' EREMENKO! Il CSKA continua a premere ed il destro dell'ex Udinese ci prova con il destro a volo. La sua conclusione si abbassa ma non a sufficienza, finendo di poco alta sulla traversa.

15' Fernandes dentro per Musa, libera Mangala sui piedi di Natcho, ma il suo destro finisce di poco a lato. Doumbia torna in campo, ma zoppica vistosamente.

Barella per Doumbia; l'ivoriano non sembra poter continuare la sua partita.

Bruttissimo intervento di Fernando su Doumbia lanciato in contropiede da Musa: giallo per il centrocampista ex Porto e ivoriano a terra che urla per il dolore. Intervento pericolosissimo, ha rischiato anche il rosso.

12' Aguero dai 30 metri, palla deviata in angolo.

10' Troppa imprecisione dei russi quando si tratta di fare l'ultimo passaggio. Natcho ci prova con una soluzione personale, palla alta!

9' Aguero cerca Kolarov nello spazio: fuorigioco del serbo!

8' Ancora una giocata spettacolare di Silva a centrocampo crea il break, ma il passaggio per Aguero è impreciso. Azione che sfuma

6' I russi sembrano messi bene in campo, ma il City si chiude bene e riparte. Si inverte il tema del primo tempo.

4' Torna in avanti il CSKA! Fallo di Fernando su Tosic, punizione interessante.

2' Subito Kolarov in area di rigore, ma il suo sinistro viene deviato in angolo.

Squadre che tornano in campo dopo l'intervallo! La prima sorpresa del secondo tempo ci sarà Seydou Doumbia! Il ventiseienne ivoriano entra in campo al posto di Alexsei Berezutski. Slutski deve scoprirsi e si gioca la carta Doumbia, autore di una doppietta lo scorso anno proprio al City di Pellegrini! 4-4-2 per i russi.

Il maggiore cinismo, ed anche la maggiore qualità individuale degli inglesi ha fatto la differenza. Un ottimo CSKA nei primi 25 minuti sembrava riuscire a controllare la gara. Invece, i russi sono stati puniti da una disattenzione difensiva: un filtrante perfetto di Tourè ha smarcato Silva tra le linee. Lo spagnolo, libero di inventare, ha messo Dzeko in porta con un pallonetto perfetto; a quel punto per il bosniaco è stato facile appoggiare per Aguero sulla destra. CSKA ferito che non ha saputo reagire e scuotersi ed il raddoppio è arrivato subito: perfetta azione sull'asse Yaya Tourè - Zabaleta, appoggio per il destro Aguero che favoriva Milner sul secondo palo, libero di appoggiare facilmente in rete. 2-0 e partita che sembra in ghiaccio per i Citizens.

L'abbraccio di Aguero a Dzeko dopo l'assist dell'1-0 è l'istantanea del primo tempo: il City l'ha sbloccata con i suoi due uomini cardine.

FISCHIO FINALE! SQUADRE NEGLI SPOGLIATOI!

45' ANCORA IL KUN VICINO AL GOL! Grande Kolarov sulla sinistra, palla al centro per il Kun che manca l'appuntamento con il gol per un soffio.

Cska che ha inevitabilmente subito il contraccolpo psicologico dell'uno-due inglese.

43' Adesso il City fa melina, giustamente. Rallenta i ritmi per far uscire la difesa russa. Gara in discesa per la squadra di Pellegrini che l'ha sbloccata con una magia di David Silva.

Sul cross di Kolarov c'era da fischiare un rigore per gli inglesi: Ignashevich atterra Dzeko e non gli permette di arrivare sul pallone. Probabilmente c'erano gli estremi per il rigore.

40' PALO DI MILNER! CHE CONTROPIEDE CITIZENS! KOLAROV TROVA MILNER SUL SECONDO PALO, IL SUO TIRO PRENDE IN PIENO IL SOSTEGNO DESTRO DELLA PORTA DI AKINFEEV!

La pressione del City si fa sentire subito ed arriva puntuale il raddoppio. Azione molto simile a quella di inizio partita: Yaya Tourè apre per Zabaleta; l'argentino è perfetto nell'appoggiare ad Aguero di testa: il destro del Kun è smorzato, ma favorisce Milner che a porta vuota realizza in tranquillità.

38' MILNERRRR!!! RADDOPPIO CITY!!!!!

36' DZEKO VICINO AL RADDOPPIO! Milner ruba palla a Eremenko e serve Dzeko. Il bosniaco supera Berezutski e calcia sul palo più lontano: grande parata di Akinfeev che si supera.

34' La pioggia che stava cadendo dall'inizio del match, si è trasformata in nevischio. Giocatori che perdono spesso l'equilibrio in campo.

32' Ancora City in avanti. Silva guadagna un angolo dalla destra.

Aguero si conferma bestia nera per i russi: questo è il quinto gol del Kun in tre gare al CSKA!

Che giocata di Silva. Imbeccato tra le linee da Yaya Tourè s'inventa un pallonetto delizioso nello spazio per Dzeko. 2 contro il solo Akinfeev: Dzeko serve perfettamente Aguero che a porta vuota non fallisce! 1-0 City!

29' AGUEROOOOOOOOOOOOO!!! SEMPRE EL KUN!!!! SEGNA SEMPRE LUI!!!!

27' Kolarov dentro per Dzeko, lo stop è buono, ma chiude Berezutski.

25' Il Cska si chiude perfettamente in difesa, non dando spazi alle mezzepunte inglesi che non trovano il ritmo giusto per il fraseggio. Inoltre, le ripartenze e le occasioni stanno dando molta fiducia ai padroni di casa. City lento e macchinoso in fase di impostazione.

22' Eremenko dentro per Musa, chiude Mangala in angolo. Esce bene Hart sul corner

21' Torna in avanti il CSKA! Prima dalla sinistra con Milanov, poi dalla parte opposta con Tosic, ma i russi peccano di precisione al momento di concludere.

Primo momento di stallo del match dopo un ottimo quarto d'ora.

17' Bella azione dei russi che aprono bene la manovra sulla destra. Musa però è fermato da Kompany che usa benissimo il fisico.

15' Ancora City in avanti, ma Aguero è marcato bene dal raddoppio russo

14' ZABALETA!!! CHE OCCASIONE PER GLI INGLESI! Perfetto l'assist di Yaya Tourè ad imbeccare il terzino che finta bene la prima conclusione, ma poi mette a lato con il sinistro.

14' Ancora la solita manovra dei Citizens: palla a Kolarov che cerca Dzeko in area. La girata del bosniaco finisce di poco alta.

12' City che preferisce rallentare l'azione e smorzare l'entusiasmo dei padroni di casa che sono temibilissimi in ripartenza.

10' TOSIC!!! Ancora il CSKA pericoloso in contropiede! Tosic si accentra sul mancino, ma non trova la porta per un'inezia.

9' Riparte il City, ma la manovra della squadra di Pellegrini per ora sembra lenta e prevedibile. Berezutski chiude il filtrante di Aguero per Silva

7' SQUILLO DI MUSA! Gran destro dalla distanza del nigeriano che sfrutta la corta respinta di testa di Kompany, palla di poco a lato!

6' Fallo su Milner. Punizione dalla destra per il City.

5' Contropiede CSKA! Musa viene imbeccato in velocità da Tosic che poi si ripropone per il passaggio filtrante. Il serbo si va a chiudere ed il suo cross non trova compagni.

4' Manovra avvolgente dei Citizens che attaccano ancora dalla parte di Kolarov. Il serbo trova Silva, ma l'appoggio di quest'ultimo è impreciso per Dzeko.

3' Musa prova lo spunto. Chiude Kompany.

2' City che controlla bene il possesso della sfera. Kolarov va via sulla sinistra ma il suo cross finisce ampiamente sul fondo.

18.02 PARTITI! Manchester che gioca il primo pallone.

17.59 Squadre schierate in campo. Tutto pronto per l'inno della Champions League

17.57 Ci siamo! Squadre che sono pronte ad entrare in casa. Cska e City hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria!

17.50 Squadre che sono rientrate negli spogliatoi ed a breve faranno il loro ingresso in campo. Ricordiamo che al Chimki Stadium si giocherà senza pubblico a causa della squalifica combinata alla società russa per i disagi provocati dai propri tifosi allo stadio Olimpido di roma in occasione di Roma - Cska.

17.45 Mentre le squadre stanno per ultimare la fase di riscaldamento in vista del match, vi proponiamo un'immagine dall'interno dello spogliatoio inglese.

Ed un'altra dell'interno dello stadio.

17.35 Nella doppia sfida della scorsa stagione non mancarono le polemiche. Nella gara di Mosca, infatti, alcuni tifosi moscoviti bersagliarono Yaya Tourè con le solite offese razziste tali da scatenare la reazione del centrocampista ivoriano e provocando una multa salata da parte dell'Uefa alla società russa. Slutski, nella conferenza stampa prima della gara di ritorno dichiarò che la reazione del centrocampista del City era stata eccessiva, ma condannò il gesto dei suoi tifosi: “Siamo contro il razzismo. Nella nostra squadra ci sono stati giocatori di colore. Li abbiamo sempre amati e supportati. Non abbiamo percepito alcuna forma di razzismo allo stadio, quindi è difficile commentare”.

17.25 Leonid Slutski, allenatore del CSKA, è intervenuto ieri sera nella classica conferenza stampa prepartita: “Decideremo domani se impiegare Mário Fernandes (ci sarà n.d.r.). E dopo l'allenamento di oggi, vedremo quanti minuti ha nelle gambe Doumbia. Il Manchester City è una delle squadre favorite per vincere il girone, ma anche la Champions League, il fatto che non sia ancora riuscito ad ottenere un successo non significa nulla. Hanno affrontato il Bayern e una Roma davvero in forma. Ci prepareremo a sfidare un top club; attaccheremo quando avremo il pallone e quando ce l'avranno gli avversari ci difenderemo”.

17.15 Le uniche novità di formazione sono nella formazione degli ospiti dove Manuel Pellegrini recupera sia Zabaleta che Mangala e li manda entrambi in campo dal primo minuto. Prenderanno il posto di Sagna e Demichelis, dati per partenti alla vigilia. Sulla sinistra invece l'ultima novità: Kolarov ha vinto il ballottaggio con Gael Clichy e viene schierato fin da subito. Segno forse che Pellegrini vorrà attaccare dal primo istante, pensando meno alla fase difensiva del francese. Vedremo.

17.10 Ecco l'ufficialità anche dell'undici dei moscoviti. Confermatissimo il 5-4-1 di Slutski: Akinfeev, Fernandes, V. Berezutski, Ignashevich, Shchennikov, A. Berezutski; Natcho, Tosic, Eremenko, Milanov; Musa.

Una foto dello spogliatoio che a breve accoglierà i calciatori di casa.

Ecco l'arrivo degli inglesi al Chimki Stadium di Mosca. A breve anche l'undici dei padroni di casa.

17.05 Arriva l'ufficialità dell'undici scelto da Manuel Pellegrini: Hart, Kolarov, Mangala, Kompany (c), Zabaleta, Fernando, Toure, Milner, Silva, Dzeko, Aguero. A disposizione Caballero, Clichy, Sagna, Demichelis, Fernandinho, Navas, Jovetic. Nel frattempo, un'istantanea del gagliardetto che Kolarov scambierà con il capitano del CSKA ad inizio match.

17.00 La 3^ giornata di Champions League si apre questa sera alle ore 18 con la sfida tra CSKA Mosca e Manchester City. Rispettivamente ultima e penultima del girone E, in attesa del big match della serata all’Olimpico tra Roma e Bayern Monaco, le due squadre si affrontano all'Arena Chimki di Mosca alla ricerca della prima vittoria di questa Champions League. La squadra russa, ferma a zero punti, e quella inglese, un solo punto, necessitano di fare risultato essendo a rischio eliminazione, provando ad approfittare del rallentamento di una delle due squadre di testa. Da Andrea Bugno e dalla redazione di Vavel Italia, l’augurio di un sereno pomeriggio in nostra compagnia.

Entrambe le squadre vengono da una bella vittoria nei rispettivi campionati nel weekend. I russi hanno sconfitto in casa per 6-0 il Kuban Krasnodar, con doppietta sia di Musa che di Doumbia. A chiudere il match i gol di Eremenko, da tempo nel mirino delle squadre italiane, e l'autogol di Armas. Il poker di Aguero, come vedremo anche successivamente, ha ridato la vittoria ai citizens che, al City of Manchester Stadium si è sbarazzato facilmente del Tottenam di Pochettino. Eriksen aveva risposto subito al gol in apertura del Kun, ma la furia dell'attaccante argentino ha fatto la differenza a lungo andare. Tra l'altro il Kun ha fallito anche la possibilità, sempre dal dischetto, di rimpinguare il proprio bottino personale, facendosi respingere da Lloris il secondo penalty di giornata.

16.45 Qui Cska - L'undici di Slutsky, attualmente fanalino di coda del girone, cerca la vittoria che lo rimetterebbe in corsa e riaprirebbe il discorso-qualificazione: le sconfitte contro Roma (5-1) e Bayern (0-1) hanno complicato il cammino dei russi e per questo motivo la gara di domani assume i connotati della classica dentro o fuori. Tutt’altra storia invece In campionato, dove la situazione è ben diversa; il Cska infatti grazie alla vittoria per 6-0 contro il Kuban Krasnodar e al contemporaneo stop dello Zenit (2-2 in casa del Krasnodar) si è portato a soli 2 punti dalla vetta della classifica. Resteranno indisponibili per la gara di Champions Dzagoev e Wernbloom per squalifica. Slutsky dovrebbe proporre un 4-5-1 abbastanza difensivo in modo da contenere al meglio la potenza offensiva dei citizens. Davanti Musa dovrebbe fare reparto da solo come nella sfida al Bayern, provando a sfruttare gli spazi in contropiede che offrirà la difesa inglese. Doumbia non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina. Ad Eremenko e Tosic il compito di accompagnare il nigeriano e innescarlo.

Probabile formazione Cska (5-4-1): Akinfeev; Fernandes, V Berezutski, Ignashevich, A Berezutski, Schennikov; Tošić, Natcho, Eremenko, Milanov; Musa.

16.30 L'attaccante del Cska Mosca Ahmed Musa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester City in Champions League: "Credo che potremmo ottenere un buon risultato anche perché quella di domani è l'ultima occasione per restare in corsa per la qualificazione. Veniamo da una grande vittoria e siamo carichi. Conosciamo le loro debolezze e sappiamo che possiamo metterli in difficoltà con la nostra velocità. Il City è una squadra più debole del Bayern Monaco e non sono forti come un anno fa. Possiamo fare punti". Dopo aver ben figurato in coppa del Mondo con la sua Nigeria, autore addirittura di una doppietta all'Argentina di Messi, l'attaccante dei russi vuole mettere in difficoltà anche le grandi d'Europa.

16.15 Qui City - Grazie al largo successo ottenuto ai danni del Tottenham (4-1) la squadra di Pellegrini si è confermata seconda forza della Premier League (alle spalle solo del Chelsea): se però in campo nazionale Aguero e compagni fanno paura un po' a tutti, in Europa il discorso è ben diverso; 1 punto in due partite è davvero troppo poco per una squadra dal potenziale del Manchester City e Pellegrini è chiamato ad invertire immediatamente la tendenza negativa cominciando proprio da domani. Il tecnico cileno può però contare sullo straordinario momento di forma del Kun Aguero: sabato l'attaccante argentino ha addirittura fatto "poker" diventando contemporaneamente capocannoniere di Premier League e Top Scorer all time della squadra di Manchester, dimostrando in maniera inequivocabile di saper "reggere" sulle proprie spalle il peso di tutto il reparto offensivo. Il problema ora riguarda l'impiego di Dzeko al suo fianco, perchè come detto, Aguero sembra dare il meglio di sé quando lavora da "falso nueve" e cambiare anche solo un ingranaggio all'interno di un meccanismo che pare perfetto (almeno in zona offensiva) dei citizens potrebbe rivelarsi controproducente. In ogni caso Pellegrini, che dovrebbe comunque scegliere di affiancargli l'attaccante bosniaco, ritrova Zabaleta in difesa e Yaya Toure a centrocampo anche se quest'ultimo non è al meglio. Tourè dovrebbe prendere il posto dell'infortunato Lampard. L’ex Chelsea salterà la trasferta di Champions a causa di un infortunio muscolare rimediato nella gara di campionato contro il Tottenham. Lampard si unisce all’indisponibile Nasri.

Probabile formazione City (4-4-2): Hart; Clichy, Demichelis, Kompany, Sagna; Milner, Fernandinho, Yaya Toure, Silva; Aguero, Dzeko.

16.00 Il tecnico del Manchester City Manuel Pellegrini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cska Mosca: "Il Cska gioca sempre in attacco: dobbiamo concentrarci e tenere la porta inviolata, ma sappiamo che non sarà facile. Il calcio è un gioco che si gioca con e per i tifosi, è un peccato che non ci siano. Ma non dipende da noi. Yaya Tourè ha la qualità di fare la differenza: ha avuto un'estate difficile ma in ogni partita sta facendo meglio".

15.45 LA BESTIA NERA - Aguero è letteralmente la bestia nera del Cska. Quattro i gol segnati dal Kun nelle due partite ai russi: 2 a Mosca, quando ribaltò l’iniziale gol di Tosic, due al City of Manchester Stadium quando aprì la sfida di ritorno con un calcio di rigore ed un secondo gol da antologia. I numeri stagionali di Aguero sono da brividi: la stella argentina non sembra aver patito più di tanto la sconfitta della sua Nazionale ai Mondiali (alcuni dei suoi compagni di squadra, Higuain e Palacio sono ancora a secco) e sta segnando come mai nella sua carriera. 10 gol in altrettante partite: 9 in campionato in 8 presenze, dove non era partito da titolare nelle prime uscite causa ritardo di condizione post Mondiale, 1 gol in due presenze in Champions (il rigore trasformato alla Roma di Garcia). Il Kun Aguero vuole trascinare i citizens alla qualificazione agli ottavi di finale ed evitare un’altra clamorosa eliminazione dei suoi. La strada è in salita, dopo il pareggio casalingo contro i capitolini, ma la verve e la forma di Sergio può far stare tranquilli i tifosi. Il poker di sabato al Tottenham è il biglietto da visita con il quale il Kun si presenta a Mosca, voglioso di farne altrettanti anche alla banda di Sluckij, lanciando il City alla rincorsa della Roma di Garcia.

15.30 I PRECEDENTI - Anche l'anno scorso City e Cska si sono affrontate nel girone di qualificazione di Champions ed entrambe i match sono andati ad appannaggio degli inglesi. Nella gara d'andata, a Mosca, 1-2; al vantaggio di Tosic, su assist del rossonero Honda, risponde la doppietta di Aguero. Al ritorno 5-2 perentorio del Manchester City che si impone con la doppietta sempre del Kun e la tripletta di Negredo; per i russi doppietta di Doumbia. Anche nella scorsa stagione le due squadre facevano parte dello stesso gruppo di qualificazione e, come quest'anno, c'era anche il Bayern di Monaco di Pep Guardiola. L'unica differenza rispetto allo scorso anno è che al posto della Roma c'era il Viktoria Plzen, avversario più morbido rispetto ai romani. I citizens passarono con 15 punti come secondi, mentre i russi furono eliminati causa differenza reti nello scotro diretto con i cechi. Tutt'altra storia quest'anno: chi riuscirà ad uscire vincitore delle due sfide di oggi e della prima di ritorno, si giocherà, con ogni probabilità, la qualificazione con la Roma, dando per scontato l'approdo agli ottavi dei bavaresi di Guardiola.