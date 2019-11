Live Olympiakos - Juventus in Champions League

22.41 - Da Giorgio Dusi e Vavel è tutto per questa sera, arrivederci ai prossimi appuntamenti.

22.40 - Nonostante il cambio di passo, la Juve non porta a casa punti da Atene. Trasferta dura, si sapeva, ancora più difficile con Pirlo e Tevez molto sottotono.

22.37 - Il secondo tempo ha visto Roberto assoluto protagonista, almeno tre parate decisive.

22.37 - FINISCE QUI!!!!! LA JUVENTUS CADE AL KARAISKAKIS!

90+4' - Riparte l'Olympiakos, si spengono le ultime speranze.

90+3' - Roberto perde tempo sulla rimessa dal fondo. Manca pochissimo

90+2' - Juve frenetica in attacco!!

90' - Michel cambia: dentro Giannoulis e fuori Kasami. 4 minuti di recupero.

89' - Tevez cerca Giovinco in area, ma una deviazione lo taglia fuori, palla preda di Roberto.

88' - Giovinco batte bassa la punizione e sciupa.

88' - Ndinga in gioco pericoloso su Tevez: punizione dal lato sinistro del limite dell'area.

87' - Dentro Giovinco per Pogba, tutti in attacco per Allegri.

86' - ANCORA ROBERTO!!! UN RAGNO!!!! Stavolta chiude sul destro di Tevez.

84' - Dentro Fuster, esce un super Dominguez nell'Olympiakos.

83' - Rientra in campo Maniatis, intanto Morata fermato per offside.

82' - Maniatis esce in barella dopo un controllo.

81' - ROBERTO TOTALMENTE FUORI DI SE!!!!! Prende un pallone assurdo, ASSURDO, su un destro potentissimo dal limite dell'area di Morata, mandando la palla sulla traversa. UN MOSTRO ROBERTO!!!!

80' - ROBERTO ANCORA!!! Respinga una palla difficile in corner, messo in difficoltà da Abidal.

77' - Lichtsteiner crossa nella terra di nessuno. Dentro Pereyra, fuori Ogbonna. Si passa a 4.

75' - ROBERTO ANCORA SI SUPERA DUE VOLTE!!!!! Prima su un cross a rientrare che diventa un tiro, poi su Tevez che arriva a rimorchio sulla sponda di Pogba. Bravissimo il portiere spagnolo.

74' - Bravo Botia a chiudere su Morata, che ci ha provato col sinistro. Juve arrembante ora!

71' - MORATA va di testa! Palla alta di poco, bella palla al centro di Vidal.

69' - Eccolo Afellay: gli lascia il posto uno scontento Mitroglu.

67' - Masuaku prende il fondo ma sbaglia il cross. Pronto Afellay

65' - SUPER ROBERTO SU MORATA!!!!! Stop in area tiro di forza in girata, bravo il portiere. Sulla ripartenza giallo per Marchisio che trattiene.

63' - Tevez difende bene palla e prova il destro a giro, ma colpisce male.

62' - Lichtsteiner protesta troppo, deve stare attento visto che è già ammonito.

60' - Bonucci bravissimo a toglier la palla dalla testa di Mitroglu, poi KASAMI si mangia il gol servito a meraviglia da Dominguez.

59' - Pogba ammonito per un gomito troppo alto. Giallo severo, sembrava un movimento a protezione.

57' - Pirlo manda la palla in curva verso i tifosi, per poi lasciare il campo: dentro Marchisio.

56' - Giallo per Masuaku per proteste su un fallo di Ndinga. Punizione per la Juve, Pirlo la sistema.

55' - Milivojevic da fuori non trova la porta.

54' - Pirlo prova in diagonale a servire Asamoah, ma ancora una volta sbaglia.

51' - LICHTSTEINER PROVA!!! Pogba lo trova bene al limite dell'area, e lo svizzero prova con il piatto, mandandola fuori.

49' - Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina, si riparte.

49' - Lichtsteiner si guadagna un corner.

48' - Comincia come aveva concluso la Juve, troppo imprecisa.

21.47 - SI RICOMINCIA!!! Si parte dall'1-0 per i padroni di casa.

21.46 - Squadre in campo per la ripresa.

21.35 - Per ora decide la rete di Kasami al 36', su una palla persa da Pirlo, peggiore in campo per distacco. Due passaggi su 9 azzeccati dal numero 21 della Juve, che ha sfiorato comunque il gol due volte su azioni da corner: prima salvataggio sulla linea, poi leggero fuorigioco di Tevez. Benissimo Morata tra le fila dei bianconeri. Olympiakos aggressivo come ci si aspettava.

21.32 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!!

45+1' - Chiellini cerca Tevez, la difesa spazza.

45' - 2 minuti di recupero.

45' - PIRLO prova a riscattarsi da punizione: palla che non scende e finisce alto sopra la traversa.

44' - GIALLO PER BOTIA! Tevez dentro per Morata che brucia il connazionale, che lo stende e si prende il cartellino.

43' - SCHEMA! Chiellini col destro manca una grande occasione in area, bravo Vidal a tagliare bene.

42' - Elabdellaoui stende Pogba: punizione che Pirlo scodellerà in mezzo.

41' - Asamoah non mette bene il cross, attaccanti un po' fermi però.

40' - Juve imprecisa quando arriva a concludere.

39' - Botia stende Lichtsteiner in ripartenza a centrocampo: niente giallo, ci stava però.

37' - Pirlo perde ancora palla, incredibile. Ha azzeccato un solo passaggio su 5 fin'ora. Poi Lichtsteiner stende Masuaku e si prende il primo giallo del match.

Pirlo ancora una volta perde palla e lancia il contropiede dei greci, ben gestito da Dominguez, che allarga per Mitroglu: il numero 7 alza la testa e vede il rimorchio di Kasami, che di piatto batte Buffon. Pirlo da 4 in pagella fin'ora.

36' - KAAAAAAASAAAAAAAAAMIIIIIIIIII!!!!!!!! OLYMPIAKOS IN VANTAGGIO!!!!!!!!!!

34' - Splendida azione ancora di Morata sulla destra: sul suo cross chiude bene Roberto.

31' - Che palla di Pogba per Vidal! Il cileno taglia bene ma non aggancia di poco la sciabolata (cit.) del francese.

27' - COSA HA PROVATO DOMINGUEZ?!?! Sul cross basso, stop a seguire di destro e girata al volo di sinistro da posizione defilata: palla vicinissima al palo. Sarebbe stato un gol CLAMOROSO.

26' - Bella azione della Juve orchestrata da Tevez, che poi cerca l'inserimento di Vidal: il cileno però si era fermato e non può arrivar sulla palla.

25' - Pogba commette fallo nel tentativo di saltare l'uomo. Ha provato lo spunto il 6.

23' - Kasami prova ancora la botta da fuori, centrale e rasoterra: facile per Buffon.

22' - Fase un po' di stanca, Juventus in crescita rispetto al difficile inizio.

19' - GOL ANNULLATO ALLA JUVE!!!! Tevez era in offside sull'azione confusa da corner.

17' - TEVEZ SPRECA!!!! Era un 2vs2 in contropiede, ma l'argentino serve con un pallone troppo potente Morata che non controlla. Tutto nato da un recupero di Vidal.

16' - Morata steso a metà campo da Milivojevic: l'arbitro lo grazia, ma il giallo ci stava. Molto bene lo spagnolo in quest'inizio.

14' - Pogba non controlla una bella palla di Pirlo, era partita quasi contropiede la Juve. Ritmi alti.

13' - Buffon spinge in corner un tiro deviato di Milivojevic.

12' - SALVATAGGIO DI ELABDELLAOUI SULLA LINEA!!! Colpo di testa ancora di Morata, Tevez ci mette il piede ma il terzino olandese salva!

11' - NUMERO DI MORATA! Poi sul passaggio per Tevez chiude Botia. Corner.

11' - Ancora un errore di Pirlo!!! Parte Mitroglu ma davanti a Buffon calcia male e piano.

9' - Prova a far gioco la Juventus dopo un inizio difficile.

7' - SUPER BUFFON!!!! Dominguez telecomanda la palla all'incrocio sulla punizione, ma il numero 1 della Juve c'è.

5' - Fallo di Vidal su Kasami: punizione dai 25 metri.

5' - MITROGLU! Masuaku lo trova sul primo palo, ma l'attaccante greco non trova la porta. Non buono l'approccio della Juve.

4' - Pirlo perde un pessimo pallone a metà campo, bravo Ogbonna a chiudere.

4' - Spazza Abidal sul cross basso innocuo di Lichtsteiner.

3' - Si rialza Maniatis, nulla di grave.

2' - Chiellini deve subito chiudere su Maniatis! Cross pericoloso rasoterra di Kasami. A terra il capitano dell'Olympiakos.

20.45 - SI COMINCIA!

20.44 - Dopo i brividi dell'inno della Champions League, il lancio della monetina: calcio d'inizio per l'Olympiakos.

20.41 - Squadre in campo.

20.38 - Ci siamo! Juventus e Olympiakos sono pronte nel tunnel del Karaiskakis.

20.33 - Squadre negli spogliatoi, mancano pochi minuti al fischio d'inizio.

20.30 - Marotta nel prepartita: "senza dubbio partita importante, la posta in palio è alta e noi cerchiamo di ottenerla per intero. Affrontiamo un avversario preparato in un clima caldo, è una battaglia sportivamente parlando. Abbiamo una rosa competitiva, il turnover non è altro che una scelta dell'allenatore di valutare le prestazioni settimanali. Poi nel corso della gara bisogna avere buone riserve. Rispetto a Madrid il clima è identico, da parte nostra ci deve essere motivazione, aldilà delle qualità tecnico-tattiche."

20.19 - Sarà interessante sapere a questo punto chi marcherà Pirlo a uomo, se qualcuno lo marcherà. Intanto siamo certi che Michel ha intenzione di coprirsi.

20.14 - Squadre in campo per il riscaldamento. Il Karaiskakis è già una bolgia.

20.09 - Potrebbe invece cambiare modulo l'Olympiakos, schierando un centrocampo a tre. Intanto siamo sicuri che nell'undici scelto da Michel non ci sarà Afellay, a sorpresa, con Ndinga titolare.

(4-3-2-1) Roberto; Elabdellaoui, Botia, Abidal, Masuaku; Maniatis, Milivojevic, Ndinga; Kasami, Afellay; Mitroglou. A DISPOSIZIONE: Megyeri, Giannoulis, Avlontis, David Fuster, Durmaz, Afellay, Diamantakos. All.: Michel.

20.04 - Ecco la formazione ufficiale della Juventus: sciolti i dubbi, dentro Morata e Pirlo, vanno in panchina Llorente e Marchisio. Dentro anche Asamoah e Vidal rispetto a Sassuolo.

(3-5-2) Buffon; Ogbonna, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Morata. A DISPOSIZIONE: Storari, Evra, Pereyra, Marchisio, Giovinco, Coman, Llorente. All.: Allegri.

20.00 - Buonasera da Giorgio Dusi e Vavel Italia, e benvenuti a questa diretta live di Champions League. Stasera seguiremo insieme la Juventus impegnata sul difficile campo di Atene contro l'Olympiakos. Calcio d'inizio ore 20.45 al Karaiskakis.

Entrambe le squadre nell'ultima giornata di Champions non hanno brillato, venendo sconfitte in trasferta. I greci hanno perso una grande occasione, vista la convincente vittoria all'esordio contro l'Atletico Madrid per 3-2; nella seconda giornata però è stato il Malmo a giocare un brutto scherzo alla squadra di Michel, vincendo 2-0 in casa. Svedesi che erano stati sconfitti per 2-0 a Torino dai bianconeri grazie a una doppietta di Tevez, che non si sono però ripetuti al calderon, dove è stato decisivo Arda Turan per ribilanciare tutti gli equilibri nel girone. Ecco infatti la classifica che vede tutte le squadre in parità, con la Juventus davanti solo in virtù della differenza reti:

19.50 - Anche in campionato le due squadre non hanno brillato, anche se l'Olympiakos, grazie a un gol di Mitroglu nel recupero, è riuscito a strappare tre punti in casa dell'Ergotelis, vincendo per 3-2. Prima partita senza vincere invece in campionato per la Juve, bloccata per 1-1 in trasferta da un ottimo Sassuolo. Le situazioni di classifica sono comunque buone, con i greci a soli tre punti dal PAOK capolista e i bianconeri ancora davanti a tutti:

Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo quasi 11 anni dall'ultimo precedente, nella fase a gironi dell'edizione 2003/2004 della Champions League. Il doppio incontro sorrise alla squadra allora allenata da Marcello Lippi, che espugnò il Karaiskakis per 2-1 grazie a una doppietta di Nedved, mentre al ritorno fu festa al Delle Alpi: 7-0. In generale i precedenti sorridono comunque alla Juventus, che ha incontrato otto volte l'Olympiakos in Europa, e il bilancio è di cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta. Più in generale, nei 22 precedenti contro squadre greche ha raccolto 14 successi e 4 pareggi, con solamente 4 sconfitte. I biancorossi di Atene hanno invece incontrato per 20 volte le squadre italiane: il bilancio è di 5 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte.

19.40 - Passiamo ora alle formazioni, partendo dalla squadra di casa. Michel non ha troppi dubbi sulla formazione da scegliere: l'unica assenza pesante è quella dell'attaccante Nigeriano Olaitan, che non dovrebbe in realtà pesare troppo, visto che dal primo minuto c'è il bomber Mitroglu. Alle sue spalle nel 4-2-3-1 dei Greci troviamo tantissima qualità, grazie alla presenza di Kasami, Chori Dominguez e Afellay, coperti da due guerrieri a centrocampo come capitan Maniatis e Milivojevic, con quest'ultimo che dovrebbe essere preferito a Ndinga. Difesa a 4 con pochi dubbi stavolta: Elabdellaoui e Masuaku sulle fasce, Botia ed Abidal al centro. Ovviamente tra i pali c'è Roberto.

19.30 - Due dubbi enormi di formazione per Allegri: Marchisio-Pirlo per il posto in regia e Morata-Llorente per giocare a fianco di Tevez. I favoriti sembrano essere il 21 e l'ex Athletic Bilbao, ma non sono ancora certissimi del posto. Chi invece giocherà sicuramente è Arturo Vidal, lasciato a riposo nella gara di sabato sera contro il Sassuolo, anche se non è al 100% della condizione: il cileno partirà comunque dal primo minuto, come Pogba, mentre sulle fasce gli esterni saranno Lichtsteiner e Asamoah. Davanti a Buffon le scelte sono obbligate: Caceres, Barzagli e Marrone sono out, e quindi viene confermata la difesa che sta comunque ben figurando in quest'inizio, quella composta da Ogbonna, Bonucci e Chiellini.

Nella giornata di ieri si è tenuta la conferenza stampa di Allegri, che ha parlato della partita e della situazione nel girone, dano prima di tutto indicazioni sulla formazione ("Domani giocheranno i quattro difensori, Buffon, Vidal e Tevez. Il resto devo ancora deciderlo. Non so se ci sarà Llorente o Morata") e poi affronando la realtà, senza dichiarazioni troppo rumorose o di scossa per l'ambiente: " contro l'Olympiakos è una gara importante per il nostro cammino europeo, ma non decisiva. Dobbiamo conquistare in queste due partite più punti possibile. Abbiamo grande rispetto per loro, grazie al tecnico spagnolo hanno una mentalità che si basa sul gioco e sul possesso palla, dovremo cercare di limitare le loro caratteristiche migliori ". Vincere in Grecia sarebbe un altro passo verso una qualificazione, obiettivo minimo della Juve dopo la sconfitta di Istanbul lo scorso anno: "Andare avanti in Champions League è una cosa buona per tutti, non possiamo sbagliare. A prescindere da tutto dovremo avere le giuste motivazioni e scendere in campo con la mentalità adeguata alla situazione che affronteremo. L'atmosfera dello stadio sarà calda, ma in campo entrano i giocatori non i tifosi".

19.15 - Un Allegri dunque consapevole di trovare un clima caldissimo ad Atene, e lo conferma anche il portiere Roberto, ex Atletico Madrid, che si sbilancia anche in un pronostico: "il Karaiskakis è un po’ come il Calderon: i tifosi aiutano davvero la squadra e noi sentiamo che possono darci una mano. Ci sentiamo più sicuri, perché sappiamo di non essere la migliore squadra del torneo. Abbiamo bisogno di aiuto e loro ci aiutano. Al Karaiskakis mi sento a casa. Pronostico? Uno a zero, segna Kasami su colpo di testa". L'Olympiakos lo scorso anno è stato eliminato agli otttavi di finale dal Manchester United, quest'anno vuole fare meglio, dopo aver dimostrato di essere una realtà, e lo conferma il tecnico Michel: "Sappiamo come affrontare queste partite, l'abbiamo dimostrato anche nella scorsa stagione. Contro il Malmo abbiamo commesso degli errori sia in attacco che in difesa, adesso dobbiamo dimostrare di essere all'altezza di questo torneo. Tutti stanno parlando molto bene delle nostra squadra e del nostro calcio, prima si parlava solo del calore dei nostri tifosi".

19.00 - Non ci sono ex in campo, da nessuna delle due parti. Uno dei giocatori però oggi avrebbe potuto indossare la maglia bianconera e non quella biancorossa: si tratta di Alejandro Dominguez, vicinissimo alla Juventus nell'ultimo giorno di mercato del Gennaio 2011 per 6 milioni, un trasferimento che alla fine però non si concretizzò. El Chori ha detto la sua sulla sfida di stasera: "è un'occasione che non dobbiamo lasciarci sfuggire. Vogliamo ripetere le ultime buone prestazioni delle gare precedenti. Siamo consapevoli delle nostre responsabilità e daremo il massimo".

La partita sarà diretta dal serbo Mazic, classe 1973, internazionale dal 2009, che non ha mai "incontrato" la Juventus. L’Olympiakos conta invece un precedente con lui, ovvero la vittoria per 1-0 in casa del Rubin Kazan in Europa League tre stagioni fa.