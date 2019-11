23.02 - Con questo è tutto. VAVEL Italia ed Antonello Angelillo vi salutano!

In classifica il QPR butta giù, all'ultimo posto, il Burnley e si issa a 7 punti, penultimo a -2 dal 17° posto. L'Aston Villa continua la picchiata e si trova a -2 dalla zona rossa





Sembra non esser stata estemporanea la prova contro il Liverpool del QPR che dopo un 2-3 maturato sciaguratamente pone fine all'astinenza da vittoria e torna a fare punti dopo tre sconfitte consecutive. Redknapp indovina la formazione e motiva a dovere i suoi (come ripiegano i tre attaccanti) che prolungano la serie nera dell'Aston Villa, alla quinta sconfitta consecutiva, alla quinta partita senza segnare. Non basta il ritorno del tridente Weimann-Benteke-Agbonlahor a fermare l'astinenza da gol fatto. Il QPR controlla la gara per tutto il corso del match senza dover necessariamente gestire il pallone. Due le sgasate da ricordare dell'Aston Villa: dal 1° al 15° minuto prima che Austin zittisca i Villans con l'1-0 e dal 75° all'85° nel forcing finale dopo il secondo dei gol di Austin. Prova autorevole quella dell'attaccante del QPR: un vero centravanti d'area di rigore vecchio stampo.





93° - Finisce qui! Gioia per i tifosi di casa che osservano la seconda vittoria consecutiva. QPR batte Aston Villa 2-0 grazie alla doppietta di Austin

91° - Percussione veloce di Traoré che scende verso l'area e scocca il diagonale: impattato

90° - Tre minuti di recupero. Da destra Lowton prova il filtrante lunghissimo Lowton per Benteke che scatta. E' in vantaggio sul difensore ma esce in tempo Green. Intanto terzo cambio nel QPR: fuori lo stremato e duttile Fer per Kranjcar

89° - E' durato 10 minuti scarsi l'assalto dell'Aston Villa che adesso addirittura subisce: fallo di Cissokho su Traoré. Punizione

86° - Secondo cambio nell'Aston Villa: esce un applaudito Edu Vargas, dedito al sacrificio, per Armand Traoré. Isla va esterno alto del 4-2-3-1 (schiacciato) e Armand Traoré si piazza terzino destro

84° - QPR ceh si rintana nella sua metà campo ed adesso Aston Villa che ha difficoltà anche a cercare il 2-1

81° - Scintille fra Austin e Cissokho che si spintonano. Interviene Mason

79° - Doppio miracolo di Green che sventa la chance capitata ancora una volta sui piedi del difensore Ciaran Clark che stava per ribattere in rete una respinta del portiere su tiro da fuori. Aston Villa offensivo, alla disperata in avanti con il 4-2-4

77° - Secondo ammonito della gara: Lowton

75° - Vicinissimo al 3-0 il QPR. Prossimo alla rete Edu Vargas che calcia d'esterno su filtrante perfetto di Hoilett e cerca di prendere il tempo a Guzan. Il portiere avversario para.





73° - Sul cross di Lowton sia Joe Cole che Benteke si avventano sul pallone per scaraventarlo in rete di testa. Finisce che i due si ostacolano e non riescono a metter dentro

69° - Doppio cambio nell'Aston Villa: dentro uomini di esperienza come Joe Cole e Darren Bent al posto di Westwood e Weimann. Si passa al 4-4-2 con Joe Cole ed Agbolahor larghi e Bent-Benteke in attacco

68° - ANCORA LUIIIIIIII! CHARLIE AUSTIN!!!!!!!! 2-0 DEL QPR AI DANNI DEL SUNDERLAND. CARLOS SANCHEZ SBAGLIA IL PASSAGGIO A CENTROCAMPO E SCATENA IL CONTROPIEDE DI VARGAS. IL CILENO SULL'ESTERNO FA MALE ALLO STESSO CARLOS SANCHEZ E METTE IN MEZZO PER AUSTIN CHE ANTICIPA MAGISTRALMENTE SUL PRIMO PALO VLAAR E FA CENTRO. 4 GOL PER AUSTIN NELL'ATTUALE PREMIER LEAGUE





66° - Hoilettttt! Attenzione, palo dell'appena entrato che sfrutta lo spazio lasciatogli da Lowton, scende e piazza il tiro a giro sul secondo. Palo esterno

63° - No, Redknapp chiama il 4-2-3-1 con Edu Vargas ed Hoilett larghi e Fer leggermente avanzato rispetto a Herny e Sandro. Austin unica punta.

62° - Ecco il cambio: è Zamora ad uscire. Probabilmente Edu Vargas si alzerà nel ruolo di Zamora lasciando la fascia destra a Vargas

60° - Primo cambio nel QPR: sta per entrare Hoilett che dovrebbe andare a prendere il posto di uno fra Edu Vargas, Zamora ed Austin. Il subentrante è una veloce seconda punta/ala.

58° - Sandro in disimpegno commette un errore: retropassaggio da maneggaire con cautela per Green che viene subito aggredito. Pericolo scampato

57° - Primo giallo della gara: è Weimann l'ammonito di Mason. Fallo Su Yun

57° - Ci prova di più l'Aston Villa adesso. Prima Carlos Sanchez cerca la botta potente da fuori, poi Vlaar fa partire il lancio dalle retrovie prima che venga segnalata il fuorigioco

54° - Uhhhhhhh. vicino al gol l'Aston Villa. Grande sponda di Benteke che su punizione assiste sul primo palo Clark che stoppa e cerca la girata. Fuori. Serviva il tiro al volo

50° - Prova a buttarsi in area ed a farsi vedere anche Edu Vargas che va a ricevere uno scavetto-assist dal limite di Zamora. Per poco il cileno non innesca Austin.

47° - Se niente ci inganna un minuto filato di possesso palla dell'Aston Villa che sembra partito con voglia di fare. Attivo al solito Westwood nei giri-palla generali prima que il QPR interrompa il tiki-taka

46° - Stavolta batte l'Aston Villa. Agbonlahor e Benteke si scambiano il pallone e lo servono poi a Carlos Sanchez che appoggia a Westwood

22.03 - Rientrano velocemente in campo le squadre. Austin parlotta con Zamora, Redknapp con Kranjcar

Loftus Road ci regala una gara interessante. Dopo i primi 45 minuti è il QPR a vantare un margine di vantaggio sugli avvversari. Il risultato è di 1-0 e la firma apposta nel tabellino è di Charlie Austin. Il tridente messo in campo da Redknapp è fittizio: Edu Vargas fa l'esterno destro di centrocampo e fa parte del piano difensivo molto buono dei Rangers, bravi a mettere la museruola agli avversari. Solamente nei primi 15 minuti i Villans fanno male e danno l'impressine di poter passare in vantaggio. Quando sul più bello Austin ribalta quanto visto fino ad allora (al 17° la rete di Austin) l'inerzia muta e diventa il QPR a fare la gara mettendo a nudo le difficoltà in impostazione dell'Aston Villa, forse buono solamente quando bisogna agire di contropiede e poco altro.

47° - Sul fallo di Westwood a Fer finisce il primo tempo. QPR - Aston Villa 1-0

45° - Saranno due i minuti di recupero prima di rientrare negli spogliatoi

43° - Weimann riprende senza patemi a giocare ma l'Aston Villa non punge più. A due minuti dalla fine del primo tempo possesso del QPR che necessità di una spazzata vecchio stile per essere disinnescato

38° - Fer contrasta bene in scivolata il tiro di Weimann, sposatosi per vie centrali. L'austriaco cade a si fa male ma Benteke prova ugualmente a girare in rete con una conclusione acrobatica. Niente da fare. Intanto stop per l'infortunio a Weimann

36° - Yun sale a fare pressione quindi l'ala destra diventa la zona da attaccare per l'Aston Villa. Fer non copre con puntualità nel momento in cui il suo compagno sale quindi Weimann può ricevere e mettere in mezzo. Green interviene bene sul cross dell'austriaco

34° - A metà fra il pallonetto ed il tiro a giro ad uscire sul secondo palo la conclusione da fuori area di Sandro. Un piccolo brivido per l'Aston Villa, un po' spentosi. Sta lavorando bene in copertura il QPR

31° - Dopo qualche minuto di noia Zamora cerca il pallone nel groviglio di gambe che si crea quando si scontra con Vlaar e Guzan. Sospetto fuorigioco sull'azione partita da punizione di Yun

25° - Molto ben messo in campo il QPR difensivamente. Pochi spazi per impostare concessi all'Aston Villa e linee di passaggio intasate. Gran lavoro di Austin e Zamora che adesso costringono Vlaar al lancio lungo

21° - Dunne bissa la chiusura su Agbonlahor con un'altra toppa, stavolta sul diagonale piazzato di Benteke

19° - Prova a rispondere ad Austin Benteke che anticipa Dunne e per poco non mette dentro con un felino colpo di testa su palla da lontano. Il belga lavora sottopelle

17° - FULMINE A CIEL SERENOOOOO. HA SEGNATO CHARLIE AUSTIN!!! QPR IN VANTAGGIO A SORPRESA. LANCIO DALLA DIFESA, SPONDA ALL'INDIETRO DI TESTA DI ZAMORA AMRCATO DA VLAAR, BOTTA BELLISSIMA DI AUSTIN CHE ZITTISCE IL PUBBLICO! Importantissimo gol che toglie peso al Qpr che era partito malissimo





15° - Isla mette fuori rintuzzando un pallone proveniente da destra. Carlos Sanchez prova il tiro al volo. La traiettoria assume uno strano effetto e Green para centrale. Aston Villa finora padrone del campo

13° - Palla interessante per Agbonlahor che taglia il campo da destra verso sinistra e prova ad incrociare sul secondo palo. Dunne in scivolata interviene senza far danni

11° - Proprietà di palleggio interessanti quelle di Westwood, finora molto attivo quando si tratta di creare. Pochi fronzoli e tocchi di prima. Oggi, il centrocampista, pare ricoprire il ruolo di mezzala destra con Carlos Sanchez metodista centrale

10° - Altro brutto gesto tecnico di Yun che su appoggio crossa troppo su Guzan.

8° - Regala un altro corner all'Aston Villa Yun che controlla malissimo un pallone facile. Il cross in mezzo dei Villans non porta tuttavia risultati

7° - Fallo in attacci oer Benteke che prova a girarsi sulla fascia. La marcatura di Karl Henry è stretta e rognosa e Mason fischia fallo per il QPR

5° - Ancora propositivo in contropiede l'Aston Villa: altro corner per gli ospiti. Batte Westwood che passa corto prima di sparare in area un cross potente. Esce con i pugni Green. Austin balbetta prima di spazzare

4° - Composto tiro al volo ma troppo centrale. Ci aveva provato dal limite Westwood dopo che la difesa londinese aveva respinto un cross dalla destra dei Villans. Green para facile

3° - In contrario a quanto si potesse pensare è un 4-4-2 quello del QPR. Edu Vargas, ricordiamo attaccante puro ai Mondiali col Cile, oggi fa l'esterno di centrocampo a destra. A sinistra Fer con davanti Austin-Zamora

2° - Partita che parte su binari intensi. anche l'Aston Villa non demerita nel momento in cui gli è concessa la ripartenza. Buona combinazione sulla destra prima che Sandro spazzi con qualche difficoltà

1° - Subito sotto pressione l'Aston Villa: il QPR parte forte e va a pressare la difesa ospite che tentenna e mette fuori solo dopo qualche attimo di panico. Angolo per il QPR

1° - Partiti! E' cominciata QPR - Aston Villa, Monday Night della 9° giornata di Premier League. Batte il QPR

20.59 - Le squadre sono in campo e stanno per dare il via al match di stasera, preziosissimo e chiave per il prosieguo delle due squadre in Premier League

20.48 - La motivazione dell'assenza di Hutton è un infortunio alla caviglia riportato in allenamento stamane

20.10 - Parecchio sfrontate anche le scelte di Lambert che opta per i tre attaccanti in modo da porre fino al digiuno da reti segnate. E' infatti Weimann a vincere il ballottaggio per la maglia di esterno destro. A centrocampo scelto Carlos Sanchez (e non Kieran Richardson o Bacuna) oggi per sostituire Delph. In difesa non ce la fanno né Senderos né Baker quindi ci sarà Ciaran Clark al fianco di Vlaar. Novità inaspettata nel ruolo di terzino destro infine: niente Hutton (probabilmente infortunatosi) ma Lowton. Ecco la formazione nel dettaglio: Guzan; Lowton, Vlaar, C.Clar, Cissokho; Cleverley, Westwood, Carlos Sanchez; Weimann, Benteke, Agbonlahor. In panchina: Given; Okore; Kieran Richardson, Joe Cole, Bacuna, N'Zogbia; Bent

20.05 - Allora, partiamo dai padroni di casa del QPR: i londinesi optano anche loro per il tridente. EduVargas, Austin e Zamora tutti e tre titolari dal 1° minuto. Sull'altare dei tre attaccanti viene sacrificato un difensore. Sì, si torna alla 4 con Isla e Yun bassi e Dunne che la spunta su Ferdinand ed Onuoha per affiancare Caulker. Il centrocampo a tre è formato dai pre-annunciati Karl Henry, Sandro e Fer. Ecco l'XI di partenza di Redknapp: Green; Isla, Caulker, Dunne, Yun; Karl Henry, Sandro, Fer; Edu Vargas, Austin, Zamora. A disposizione: Murphy; Armand Traoré, Rio Ferdinand, Clint Hill; Matt Phillips, Kranjcar; Hoilett. Manca, dalla panchina, il secondo portiere McCarthy, che domenica scorsa aveva giocato titolare, per infortunio.





20.04 - Abbiamo le formazioni ufficiali e ragazzi sono sorprendenti eccome! Finalmente, innanzitutto, torna il tridente Weimann-Benteke-Agbonlahor, il tridente che ha fatto sognare i Villans per parecchie gare.

20.00 - Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta live e scritta di QPR - Aston Villa, Monday Night della 9° giornata di Premier League. Un saluto da Antonello Angelillo e da VAVEL Italia che stasera vi terranno sul pezzo con interventi testuali e punteggio aggiornato in tempo reale. La gara si giocherà a Loftus Road, casa del QPR, alle ore 21 italiane.

Gli altri risultati della 9° tornata di gare inglesi ha disegnato questa classifica per QPR ed Aston Villa.





I londinesi si sono messi in corsia di sorpasso rispetto al Burnley che ha perso l'ennesima gara. Stasera basta un punto per scrollarsi dal fondo della classifica. Con una vittoria i Rangers, invece, si portebbero addirittura a -2 dalla zona salvezza (Leicester 17° a 9 punti) ed a -1 dal 18° posto attualmente in mano al Sunderland. L'Aston Villa invece non deve sbagliare ancora se vuole continuare a vivere tranquillo: 15° piazza, ieri è stato raggiunto dal Newcastle e sabato dal WBA. Il precipizio della relegation zone è lì dietro.

Il QPR ha finora sommato 4 punti frutto di una vittoria e di un pareggio. L'ultima gara da 3 punti risale al 30 agosto quando a Loftus Road venne battuto il Sunderland. Il pareggio è più recente e risale a quattro partite fa quando, sempre in casa, fu fermato sul 2-2 lo Stoke City. Le altre sei gare sono state tutte perse. Tutti i punti in cascina sono stati guadagnati in casa ed oggi è tempo di bissare la vittoria contro il Sunderland (l'unica nelle ultime 17 gare di PL del QPR) per dare una svolta al momento buio (tre sconfitte di fila nelle ultime tre, di cui però due con uno scarto minimo) e per approfittare dell'andazzo dell'Aston Villa.



Dopo una partenza che lasciava presagire ad una stagione felice, infatti, i Villans sono precipitati: la vittoria a Liverpool lo spartitraffico fra inizio sfavillante e prosieguo depressivo. Dopo il felice viaggio ad Anfield (ultimo risultato utile) i Villans hanno inanellato quattro sconfitte consecutive ed adesso viaggiano a Londra per svoltare. I dieci punti sommati sono frutto di tre vittorie ed un pareggio.

Se del Queens Park Rangers a preoccupare è la difesa, con 18 reti al passivo in 8 gare giocate (4 da Manchester United e Tottenham, 3 dal Liverpool), guidata da un ormai andato Rio Ferdinand e che cambia faccia continuamente (5 volte con la difesa a 4, 3 con la formula a 4), il principale capo d'accusa dell'Aston Villa è l'attacco che ha messo dentro appena 4 reti dall'inizio della Premier League (se tiri solamente 12 volte in porta, ci sta) e che non segna dal 13 settembre. Il bottino della squadra di Lambert è di gran lunga il più misero delle 20 di Premier League e se anche stasera gli uomini di Lambert dovessero rimanere a secco sarebbe record di partite senza segnare nella storia del club. Stasera sarà quindi sfida fra le peggiore difesa (QPR) ed il peggior attacco (Aston Villa) dell'intera massima divisione inglese.

Passiamo alle formazioni ed alle principali assenze. Il QPR che con il Liverpool ha rispolverato Yun e Zamora, dovrebbe tentare la sorte stasera ancora con la difesa a 3 a proteggere il portiere. Portiere che nello scorso week-end è stato McCarthy ed oggi tornerà ad essere Green che era rimasto fuori per tonsillite. In difesa Caulker è l'unico centrale non a rischio mentre si giocano due maglie Dunne, tornato in tempo domenica scorsa per mettere a segno il suo 10° autogol in carriera (record), Onuoha (acciaccato) e Ferdinand (a sua volta appena tornato da un piccolo infortunio). A centrocampo pronti Isla largo a destra e Yun a sinistra (Armand Traoré pare aver perso il posto) mentre al centro i titolari Mutch e Barton sono ancora infortunati. Al loro posto Karl Henry e Sandro sono deputati a coprire le falle anche se il secondo è in dubbio (si scalda Kranjcar). Il terzo posto è di Fer. In attacco Zamora è parso in discreta forma nei 70 minuti giocati contro il Liverpool (ha creato 4 chances, è stato il secondo giocatore con più passaggi nella trequarti offensiva dopo Sterling) e manterrà il posto da titolare. L'altro posto è conteso da Edu Vargas ed Austin col secondo in vantaggio nonostante il primo, subentrando domenica scorsa, abbia messo a segno le due reti che hanno reso la gara con i Reds imprevedibile.



Qui la formazione del QPR usata contro il Liverpool e la probabile di stasera:





Qualche infortunio di cui tener conto anche nell'Aston Villa, dove il principale assente si chiama Fabian Delph. In assenza del Nazionale inglese il centrocampo a tre proposto sin dall'alba della stagione (Delph-Westwood-Cleverley) è stato violato. Al suo posto settimana scorsa Lambert ha optato per l'arretramento di Richardson anche per far spazio al rientrante Benteke in attacco (Agbonlahor si è allargato sull'ala di competenza di Richardson, lì davanti). Oggi l'allenatore potrebbe optare per altro visto il fallimento dell'esperimento di settimana scorsa (3-0 subìto dall'Everton): Carlos Sanchez e Bacuna rilanciano le proprie candidature. Richardson potrebbe comunque trovare spazio in attacco, dove vicino a Benteke ed Agbonlahor, la terza maglia cerca padrone. Altri candidati al ruolo di ala destra Weimann e N'Zogbia. Occhio perà a Joe Cole che nello scorso week-end ha debuttato e potrebbe vedere il campo anche oggi. Tornando in difesa i terzini saranno Hutton e Cissokho mentre la scelta fra i quattro centrali rimane un rompicapo: Vlaar - rientrato con l'Everton - pare l'uomo con più probabilità di titolarità. In assenza di Senderos, sostituto dell'olandese da inizio stagione, domenica scorsa ha giocato Baker, infortunatosi nel corso della gara. Qualora né Baker né Senderos (deve recuperare) dovessero farcelo sarebbe Ciaran Clark il compagno di Vlaar.



Ecco l'XI mandato in campo da Lambert contro l'Everton e quello probabile di stasera:





A tenere banco in casa QPR, oltre al momentaccio in Premier League (l'inizio di stagione che assomiglia spettralmente a quanto successo due anni fa con Hughes in panchina: uno solo il punto in più rispetto ad allora), è la polemica Taarabt-Redknapp. Il sunto della questione vede Redknapp incolpare Taarabt di scarsa professionalità e di eccessivo peso, il giocatore pronto a respingere le accuse in un'intervista al Daily Mail in cui si fa fra l'altro fotografare il contestato addome (foto a destra), Redknapp che addita il marocchino come "il peggior professionista mai incontrato" ed il presidente Tony Fernandes che irrompe sulla scena e schiaffeggia figurativamente i suoi, richiamandoli alla concentrazione sul lavoro di tutti i giorni. Oggi Taarabt non sarà del match - come dice Redknapp - per problemi fisici.

Nella conferenza stampa pre-Aston Villa Redknapp sembra aver però sotterrato l'ascia di guerra: "Ho avuto più alti che bassi con Adel. Adoro le sue capacità ed il suo talento. Voglio solo che torni al suo massimo. Voleva allenarsi stamattina (due mattine fa, n.d.r.) e lo porteremo alla miglior forma possibile il prima possibile. Non appena sarà in forma e pronto lo riporteremo in squadra. E' un talento ed abbiamo bisogno di lui. Se la mia relazione con il presidente Fernandes ha risentito del battibecco? La nostra relazione non è stata mai più forte. Ci ho parlato quattro volte ieri (tre giorni fa, n.d.r.). Siamo tutti andati avanti".

In seguito alla gara di oggi l'Aston Villa affronterà in fila Tottenham in casa, West Ham fuori, Southampton in casa e Burnley fuori. Più arduo il calendario del QPR che dopo la sfida ai Villans se la vedrà con Chelsea (fuori), City (in casa), Newcastle (fuori) e Leicester (in casa). Un esame bello tosto per Redknapp che sta cercando di evitare un esonero che pare vicino: l'allenatore ha vinto appena 5 partite sulla panchina del QPR sulle 33 di Premier League giocate.





Paul Lambert, nella sua conferenza stampa, ha invece parlato di Benteke, che secondo secondo i mass media ed i fans avrà il compito di porre fine all'abulia offensiva dell'Aston Villa: "Potrebbe volerci mezza dozzina di partite perché davvero torni al massimo (dopo l'infortunio, n.d.r.)" alleggerendo il fardello in spalla al belga. "Non accadrà immediatamente. Perché è appena tornato. Ci saranno momenti in cui penserete "Sì, eccolo, è tornato il vecchio Benteke" ed altri in cui parrà appunto qualcuno che non gioca da tempo. Il solo metterlo fra i convocati deve però far fermare a pensare gli avversari. Devono capire che non importa da quanto sta fuori, lui rimane in ogni caso un pericolo". Sui pochi gol Lambert ha risposto così: "Non ho dubbi: in rosa, chi segna, c'è. Non sto pensando più di tanto a questo problema. Penso che ne avremo fatti abbastanza (di gol, n.d.r.) quando arriveremo a Gennaio".





I capocannonieri delle due squadre si chiamano Weimann ed Agbonlahor da una parte (due gol per loro e stop per l'Aston Villa) e Charlie Austin ed Edu Vargas dall'altra (due gol a testa anche per loro). Gli uomini più utilizzati si chiamano Hutton (810 minuti) e Caulker (720 minuti).

L'ultimo match dei 42 giocati in Premier League fra QPR ed Aston Villa risale al 16 Marzo 2013. Finì 3-2 per l'Aston Villa (Jermaine Jenas; Agbonlahor, Weimann; Townsend; Benteke l'ordine dei gol). Negli ultimi dieci match è l'Aston Villa che conta più vittorie, quattro, contro le due del QPR ed i quattro pareggi. Nei 45 incontri fra le due squadre il QPR detiene il trono con 21 vittorie a 14 (10 pareggi) più 63 gol segnati contro i 53 presi. Due statische interessanti: il QPR non ha mai perso in casa in PL contro l'Aston Villa nelle ultime sei gare giocate (3 vittorie e 3 pareggi) ma nelle ultime cinque in generale in Premier League l'Aston Villa è rimasto imbattuto. Nei 42 incontri di Premier League mai è venuto a verificarsi uno 0-0.





Il ruolino di marcia presenze-gol dei principali giocatori d'attacco dell'Aston Villa contro il QPR...



Agbonlahor 4 presenze, 1 gol

Benteke 2presenze, 1 gol

Weimann 2 presenze, 1 gol

Darren Bent 3 presenze, 2 gol

Kieran Richardson 2 presenze, 0 gol

Cleverley 2 presenze, 1 gol

Westwood 2 presenze, 0 gol

N'Zogbia 3 presenze, 1 gol

Joe Cole 3 presenze, 1 gol



...e viceversa



Edu Vargas 0 presenze, 0 gol

Hoilett 8 presenze, 0 gol

Austin 0 presenze, 0 gol

Zamora 11 presenze, 2 gol

Fer 1 presenza, 0 gol

Phillips 2 presenze, 0 gol

Sandro 8 presenze, 0 gol

Kranjcar 4 presenze, 0 gol

Karl Henry 6 presenze, 0 gol

Harry Redknapp ha affrontato 33 volte l'Aston Villa battendolo 10 volte e venendo sconfitto 8. Paul Lambert non ha mai affrontato il QPR. Quattro i precedenti fra Lambert e Redknapp: 2 vittorie per Lambert, 1 pareggio ed 1 vittoria per Redknapp. Si sono affrontati in Norwich - Tottenham della stagione 2011-12 finita 0-2 per gli Spurs di Redknapp; in Tottenham - Norwich al ritorno (1-2, colpaccio dei giallo-verdi), in QPR - Aston Villa della stagione 2012 - 13 (1-1 di cui sopra) ed al ritorno (Aston Villa - QPR 3-2).





L'arbitro della gara sarà Lee Mason accompagnato da McDonough e Bennett. Quarto uomo Jones.