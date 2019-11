Capital One Cup: si risveglia Balotelli che aiuta il Liverpool, con fatica il Chelsea

Qualche brivido contro lo Shrewsbury per il Chelsea-B che - nonostante tutto - riesce però ad ottenere il pass per i quarti di finale battendo la squadra di quarta categoria che aveva messo in fila eliminazioni importanti finora. Senza Ivanovic, Azpilicueta, Remy e Diego Costa infortunati, Mourinho rinuncia a Terry, Matic, Fabregas, Willian ed Hazard e rispolvera Salah, Ake, Zouma e Schurrle oltre al giovane Christensen. A sbloccare la gara nel secondo tempo ci pensa Drogba, di regola terza scelta in attacco, ma oggi a segno per la terza volta in stagione con un irruzione di mestiere per lo 0-1. Scalpore quando lo Shrewsbury pareggia grazie al tap-in del subentrato Mangan. Nel finale mette la parola fine ai sogni dei padroni di casa Grandison che finisce per insaccare nella propria porta per prevenire che il pallone finisca ancora nell grinfie di Drogba. Mourinho va avanti. Da segnalare questo obbrobrio scenico di Salah.





Altro 2-1 in Liverpool - Swansea ed è un altro 2-1 scoppiettante. I Reds se la vedono contro i gallesi che li eliminarono due anni fa, sempre agli ottavi di Capital One Cup. Si rivede Borini mentre Balotelli parte dalla panchina come gran parte dei titolari. Nello Swansea difesa titolare e dalla cintola in sù tante riserve: Fulton, Emnes e Gomis. Il secondo fa 1-0 nel secondo tempo mettendo paura al Liverpool. Rodgers manda dentro Lallana e Balotelli rendendo per due terzi italiano il tridente. Mario si risveglia dal letargo all'86°: 1-1, su cross di Borini, partita riaperta e sollievo morale. Al 95°, con i supplementari che incombono, Lovren - completamente lasciato libero - decide di unirsi a Balotelli nel gran gala del riscatto dei nuovi acquisti regalando il 2-1 che manda avanti il Liverpool dopo l'espulsione dell'ex-napoletano Federico Fernandez.

Esce di scena il WBA. La partita con un Bournemouth che in Champioship vola nascondeva la sorpresa dietro l'angolo. Ed infatti... Il Bournemouth passa avanti a secondo tempo appena partito con Kane. Nei minuti finali prima autogol di Eplhick che rimette in corsa i Baggies (naturalmente formazione riserve in campo) ed infine botta finale di Callum Wilson. Quarti di finale per i Cherries che sognano un sorteggio favorevole per accedere alle semifinali.

Eroe di giornata Micheal Higdon a Sheffield. In realtà si gioca a Milton Keynes ma a fare festa sono gli ospiti che vanno sotto per un gol su rigore di Afobe, di proprietà dell'Arsenal, e rimontano dall'87° in poi grazie alla doppietta del centravanti che sbatte in rete un cross ed un calcio d'angolo. Quarti per i Blades, squadra di terza serie.

Senza storia Fulham - Derby County. Il doppio vantaggio dei Cottagers è solamente la scossa che sveglia gli ospiti. Dopo la doppietta di Moussa Dembele (omonimo di quello del Tottenham), che sfrutta due errori d'impostazione degli avversari, in 20 minuti si scatena l'ira della capolista di Championship. Due reti di Dawkins ed una ciascuna per Russell, Hendrick e Martin regolano i londinesi, davvero in caduta libera.

Domani chiudono il quadro Manchester City - Newcastle , Stoke City - Southampton e Tottenham - Brighton&Hove

Tabellini:

Shrewsbury - Chelsea 1-2

(Drogba; Mangan; autogol Grandison)

Chelsea (4-2-3-1) : Cech; Kurt Zouma, Christensen, Cahill, Filipe Luis; Ake, Obi Mikel (79° Matic); Salah (79° Willian), Oscar (93° Hazard), Schurrle; Drogba

MKDons - Sheffield United 1-2

(Afobe; Higdon, Higdon)

Bournemouth - West Bromwich Albion 2-1

(E.O.Kane; autogol Elphick; C.Wilson)

WBA (3-4-1-2) : Myhill McAuley, Liam O'Neil (63° Sessegnon), Craig Dawson; Gamboa, Baird, Mulumbu, Davidson; Sebastian Blanco (75° Berahino); Ideye (55° Samaras), Anichebe

Liverpool - Swansea 2-1

(Emnes; Balotelli, Lovren)

Liverpool (4-3-3) : Brad Jones; Manquillo, Kolo Touré, Lovren, Glen Johnson; Henderson, Lucas Leiva, Coutinho; Borini, Rickie Lambert (79° Balotelli), Lazar Markovic (70° Lallana)

Swansea (4-2-3-1) : Tremmel; Angel Rangel, Ashley Williams, Federico Fernandez, Neil Taylor; Fulton (88° Tom Carroll), Shelvey; N.Dyer (67° Routledge), Emnes, Jefferson Montero; Bafetimbi Gomis (81° Bony)

Fulham - Derby County 2-5

(Dembele, Dembele; C.Martin, Russell, Dawkins, Hendrick, Dawkins)