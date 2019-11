Diretta partita Chelsea - QPR , risultati live di Premier League

Per questo pomeriggio è tutto, grazie per averci seguito. Un caloroso saluto da VAVEL ITALIA e da Micael Caviglia!

Un Chelsea che dimostra ancora un'altra volta la sua forza. Un QPR, invece, che continua a regalare buone prestazioni. I ragazzi di Redknapp hanno combattuto per 90 minuti, erano riusciti a raggiungere i Blues col solito Austin, ma si sono dovuti inchinare ad un Chelsea troppo più forte . Partita di alta intensità da entrambe le parti, le due squadre hanno onorato il derby. Ni quartieri alteadella classifica, domani, il City, è costretto a far risultato contro lo United, se non vuole compromettere le possibilità di riaggangiare Diego Costa e compagni.

93' - FINISCE QUI! IL CHELSEA CON NON POCHE DIFFICOLTA' PORTA A CASA LA VITTORIA E SI PORTA A QUOTA 26 PUNTI.

91' - Il Chelsea chiude in attacco, in pieno controllo

91' - Fuori Hazard, rientra Ramires

Questa l'esultanza dei ragazzi di Redknapp, ma adesso sono sotto 2-1

87' - Tiro da fuori di Drogba, alto

84' - Hazard va via in velocità, serve Drogba che non arriva sulla palla

83' - TERRY VICINO AL GOL!! Su calcio d'angolo prende il tempo al difensore, bravissimo Green a negargli il gol

82' - Schurrle ci prova da fuori, bravo Green ad andare velocemente a terra!

Il rigore è arrivato su un'incursione centrale di Hazard che mette bene il corpo tra palla e difensore e viene atterrato dal difensore, forse troppo precipitoso.

Grande intensità di gioco, non si sta fermi un attimo!

Adesso Mourinho decide di togliere Diego Costa, dentro Schurrle

74' - GOOOLLLLLLL!!!! 2-1 PER IL CHELSEAAA! SE LO CONQUISTA E LO REALIZZA! EDEN HAZARD! SPIAZZATO GREEN!

74' - RIGORE PER IL CHELSEAAAAAAA!!!

73' - Va in contropiede il QPR con Austin che duettando con Zamora tira al lato. Che finale, puoò succedere di tutto!

70' - CI PROVA HAZARD! Sulla respinta della difesa del QPR arriva come un treno il belga che al volo tira alto. Il Chelsea prova a riprendere la partita!

68' - Dietrfront Chelsea! Hazard si conquista un calcio di punizione centrale e vicino all'area di rigore, buona occasione per Oscar e Drogba.

67' - OCCASIONE QPR! Sandro prova da fuori sfiorando il palo, un tocco di Terry manda la palla in corner.

Il gol di Austin è arrivato praticamente per caso. Vargas sulla destra con un tiro cross impensierisce Courtois, sulla respinta prova il tiro Fer ma la strozza troppo, diventa un assist per Austin che di pura astuzia infila la palla in rete toccando morbidamente di tacco.

Intando Mourinho corre subito ai ripari, Drogba per Willian

Quinto gol stagionale per Austin, uomo del momento in casa QPR. Al gol esplodono i 3.000 tifosi del QPR che stanno cantando a gran voce!

62' - CLAMOROSOOOOOOOOOOO!!!!!!! GOLLLL DEL QPRRRRRRR!! AUSTINNNNNN DI TACCO BUCA COURTOIS!!!! E' 1-1 A STAMFORD BRIDGE!!!

Cambio per il QPR: Zamora per Hoilett, Redknapp ci prova e mette in campo le due punte.

58' - PRESSING CHELSEA! Serie di occasioni per i blues, il QPR fa fatica ad uscire dalla sua metà campo.

56 ' - Hoilett cerca addirittura si scavalcare Courtois da metà campo, ma il tentativo non va

54' - FIAMMATA CHELSEA! Hazard in contropiede corre come una lepre, serve Willian che vuole innescare a sua volta il belga che non si allunga a sufficianza, non riuscendo a trovare la palla.

50' - Fer prova ad innescare Austin tra le maglie della difesa del Chelsea. Ci stanno provando, adesso, i ragazzi di Redknapp

49' - Vargas, libero sulla destra, cerca Austin che viene chiuso da JT!

46' - Si ricomincia! QPR in avanti!



Oscar ha celebrato così il suo gol

Il Chelsea è meritatamente in vantaggio, si gioca per 3/4 del primo tempo nella metà campo del QPR che abbozza, quando può, un contropiede, come nell'occasione di Austin. Undicesimo assist in stagione per Fabregas che mette il suo marchio nei gol dei Blues anche questa volta, servendo Oscar che delizia il pubblico con un gol fantastico, mostrando tutto il suo talento. Diego Costa ancora un po' in ombra ma quando può cerca sempre la giocata e il tiro in porta. Mourinho può essere soddisfatto, ma attenzione al QPR che si chiude comunque bene (l'abisso tecnico tra le due squadre è evidente) e con Vargas e Austin potrebbe impensierire la retroguardia del Chelsea.

45+' - Doppio fischio, squadre nello spogliatoio, il Chelsea conduce 1-0.

45' - Possesso palla in tranquillità per il Chelsea, si attende la fine del primo tempo

40' - Diego Costa si crea lo spazio per calciare andando in profondità, chiude bene Caulker



Diego Costa in azione, sta disputando una buona partita, ma la difesa del QPR fa tanta densità in area di rigore quindi l'attaccnte non ha avuto ancora occasioni da gol.

36' - Filipe Luis cerca Diego Costa in area di rigore ma viene chiuso di testa dalla difesa avversaria

Rivediamo meglio l'azione: Diego Costa, servito spalle alla porta, fa buon gioco con Fabbregas, che serve in corsa Oscar, il brasiliano di prima intenzione, d'esterno, scheggia il palo interno e gonfia la rete. Gran gol.

31' GOOOOOOOOOLLLLLLLL!!! VANTAGGIO BLUES CON OSCAR! FANTASTICO ESTERNO DEL BRASILIANO, NON PUO' NULLA GREEN! 1-0!

30' - Hazard cerca l'imbucata per Oscar, ma la palla è troppo lunga

28' - Corner da destra del Chelsea, Cahill reclama una deviazione ma per Jones non c'è nulla

27' Sotto pressione il QPR, Chelsea avvolgente

25' Persa palla dal QPR, Fabregas prova da fuori, ma Green c'è! Buoni ritmi di partita!

24' Contropiede tentato dal QPR, ma Fer perde l'attimo sul dribbling

22' il QPR prova ad alzare il pressing, il Chelsea tiene palla senza trovare sbocchi

21' Vargas si gira bene sulla trequarti, chiude bene Cahill

20' Dopo una manovra avvolgente del Chelsea, la difesa del QPR sventa l'attacco

17' Diego Costa servito da Hazard in profondià, corner per i blues

14' RISPOSTA QPR!! Hoilett bravo a farsi spazio sulla sinistra, serve in mezzo Austin che di testa sfiora la traversa!

11' OCCASIONE CHELSEA! Willian sulla destra serve Ivanovic che si inserisce con i tempi giusti, piattone al lato della rete

10' Hazard squilla alla porta di Green, bella combinazione nei pressi dell'area di rigore ma il tiro del belga è troppo debole

Fase di studio tra le due squadre, possesso palla a favore del Chelsea, chiude bene per ora la difesa del QPR





Ecco l'immagine suggestiva del minuto di silenzio.

1' - Chelsea subito in pressione, tre corner cosecutivi per i Blues

16.01 - Dopo un silenzio che fa rumore, si parte! QPR in possesso di palla.

16.01 - Le squadre si raccolgono in mezzo al campo per il minuto di silenzio, in ricordo dei soldati inglesi caduti in guerra.

16.00 - Le squadre scendono in campo, tutto pronto!

15.58 - Ormai pochi sgoccioli al fischio di inizio! Le squadre dell'ovest di Londra si affrontano allo Stamford Bridge, guai a dire che è un derby non sentito...





Oggi allo stamford Bridge sarà distribuito questo 'Match Programme', dove si festeggiano le 500 presenze di Terry in maglia blu.

15.47 - Fer testa il campo, le squadre si riscaldano nel rettangolo di gioco.

15.44 - Col ritorno di Diego Costa il Chelsea cercherà più spesso la profondità, il QPR, da parte sua, per bloccare le avanzate delle furie blu imposterà probabilmente la partita sul contropiede, non a caso Redknapp ha optato per un modulo con una sola punta e avrà intenzione di sfruttare la velocità di Hoilett e Vargas.

15.41 - Ramires ha recuperato, infatti starà in panchina. Un'ottima alternativa per lo Special One, sopratutto a partita in corso.

15.39 - Didier Drogba è arrivato allo stadio. Siderà però in panchina, torna Diego Costa.

15.35 - Prima del match, nella pancia dello stadio, ha parlato Filipe Luis, che ha l'arduo compito di sostituire Azpilicueta:" In attacco abbiamo tantissime alternative, tutte di ottimo livello, c'è sana competizione, il QPR è una squadra difficile da affrontare, hanno vinto la scorsa volta e stanno giocando bene."

15.31 - Con Vavel vi portiamo anche dentro lo stadio, ecco lo spogliatio della squadra ospite.

15.27 Queste invece le panchine delle due squadre, per il Chelsea sono a disposizione: Cech, Zouma, Ake, Ramires, Salah, Schurrle, Drogba. Per il QPR: Traore, Hill, Phillips, Wright-Phillips, Kranjcar, Murphy, Zamora.

15.22 Il QPR scenderà in campo così : (4-5-1) Green; Isla, Dunne, Caulker, Yuk Suk-young, Henry, Sandro, Vargas, Fer, Hoilett, Austin.

15.20 - Abbiamo le formazioni ufficiali! Diego Costa dal primo minuto, nessuna novità negli undici schierati da Mourinho. Chelsea (4-2-3-1); Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry (c), Filipe Luis; Matic, Fabregas; Willian, Oscar, Hazard; Diego Costa.

15.00 - Buongiorno e benvenuti alla diretta live e scritta di Chelsea - QPR, gara valevole per la 10° giornata di Premier League. Un saluto da VAVEL Italia e Micael Caviglia che vi terranno sul pezzo con punteggio aggiornato in tempo reale ed interventi testuali. La partita comincerà alle 16 a Stamford Bridge.

Il Chelsea è primo in classifica dopo un percorso pressoché netto nelle prime 9 giornate. Solamente UTD (settimana scorsa) e City hanno violato il protocollo di Mourinho con due pareggi. Il QPR, battendo l'Aston Villa nel Monday Night settimana scorsa, ha sommato punti importanti per la salvezza mettendosi dietro la 20° piazza. Questa la classifica:

Probabili formazioni - Il Chelsea capolista a 23 punti (7 vittorie e 2 pareggi) ha la consapevolezza di essere la candidata numero uno per il titolo, complice anche un Manchester City che non da contiuità ai risultati e che oggi scenderà in campo contro il Manchester United, nell'altro derby di giornata. Indisponibili Remy, Ramires e Azpilicueta mentre torna Ivanovic sulla corsia di destra. Diego Costa potrà partire dal primo minuto, l’attaccante naturalizzato spagnolo è stato determinante nella prima parte di stagione e queste quattro assenze dal campo di gioco avranno aumentato la sua fame di gol. E’ pronto, se Mou non se la sentisse di mandare in campo il numero 19, Drogba, autore di ottime prestazioni quando chiamato in causa, è pronto. Quindi il Chelsea dovrebbe partite in campo col solito 4-2-3-1, Courtois tra i pali, Ivanovic, Terry, Cahill e Filipe Luis (Azpilicueta squalificato) a comporre la linea difensiva, Fabregas e Matic a dettare i tempi di gioco, Hazard, Oscar e Willian alle spalle di Diego Costa.



La neopromossa squadra di Redknapp occupa la penultima posizione con all’attivo 8 gol fatti e 18 subiti (6 sconfitte, un pareggio e 2 vittorie). La buona prestazione contro il Liverpool e la vittoria contro l’Aston Villa hanno trasmesso un po’ di ottimismo, ma la situazione resta comunque preoccupante e serve una “scossa”, a tutti i costi. Rednkapp, per la sfida contro i Blues, farà a meno di Faurlin, Mutch, Onuoha e Barton e resta in dubbio la presenza di McCarthy Nelle ultime ore si è aggiunta la notizia delle tre giornate di squalifica per Rio Ferdinand che non potrà essere utile alla causa della squadra londinese. Il modulo dovrebbe essere il 4-5-1 ma si potrebbe anche passare a 4-4-2. Comunque gli interpreti a difendere i pali di Green, saranno Dunne, Caulker, Islae Suk-Young. Vargas e Fer agiranno sulle ali con Henry e ed ilbrasiliano Sandro in mezzo. Davanti Austin, autore di una doppietta contro l’Aston Villa e Zamora. Il QPR riparte da loro.





Qui Chelsea - I ragazzi di Mourinho sono al comando della classifica con 23 punti e dopo il pareggio all'Old Trafford, strappato dai Red Devils allo scadere, vogliono riprendere a vincere per allungare ulteriormente dalla seconda, posizione attualmente occupata dal sorpendente Southampton di Graziano Pellè. Lo Special One potrà contare su Diego Costa, assente da quattro partite. Tuttavia verranno prese le dovute precauzioni con il giocatore, come ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico portoghese. Il Chelsea è stato anche impegnato durante la settimana in Capital One Cup, le seconde linee trascinate dall'infinito Drogba hanno superato con non poche difficoltà lo Shrewsbury. I favori del pronostico sono tutti per gli uomini di Mourinho: altra dimostrazione di forza?

Qui QPR - A Londra sponda a strisce bianche e blu, la situazione è diametralmente opposta: tutt'altri obbiettivi e ambizioni. Qua ci si deve salvare e le prossime due partite con Chelsea e City non sono occasioni dove ci si gioca la stagione ma racimolare punti per i ragazzi di Redknapp sarebbe una manna caduta dal cielo, dal momento che la classifica parla chiaro. Soli 7 punti in 9 giornate e l'ultimo posto soli 3 punti più in basso (occupato dal Burnley). La vittoria della scorsa giornata contro l'Aston Villa per 2-0 è stata una vera e propria boccata d'aria, ma la montagna da scalare è ancora alta e il Chelsea non farà sconti. Le sensazioni sono quelle di una ripoposizione dell'undici scesi in campo nel Monday Night: squadra che vince, non si cambia. Quindi Austin, in coppia con Zamora in attacco, Vargas e Fer gli esterni di centrocampo. Isla sarà di nuovo proposto a destra, nella linea difensiva.

Per entrare già nel vivo della partita, partiamo con le dichiarazioni dei due tecnici. L’allenatore del QPR, Redknapp, ha parlato della difficile sfida contro i Blues: ” Questo è un derby di Londra e siamo pronti a giocarcela. Loro sono i più forti e sono la squadra da battere, sicuramente. Però noi vogliamo fare una bella prestazione e fare risultato per i nostri tifosi (circa 3.000 sono attesi allo Stamford Bridge), che saranno molto importanti per noi durante il match.” Il coache prosegue soffermandosi più sui singoli, partendo da Rio Ferdinand, che non sta trovando moltissimo spazio, colpito anche da una squalifica di tre giornate: “ Rio è un grande professionista, capisce e accetta di stare in panchina, sarà paziente e lavorerà duro come ha sempre fatto.” Poi le domande arrivano su Taarabt, che sta diventando un vero e proprio caso, sopratutto dopo le parole spese su di lui proprio dal suo allenatore, il quale risponde meno duramente di qualche settimana fa: "Ho avuto una bella chiacchierata con Adel e sono contento di questo, lui vuole tornare in forma e nel gruppo. Ha lavorato davvero bene questa settimana e ha ammesso che ha bisogno di essere più allenato per poter giocare, mi ha detto che lavorerà per questo: è tutto quello voglio. Potrebbe essere convocato.”





Ha parlato anche Josè Mourinho, nella conferenza prima del match e non sono mancate le frecciatine a Del Bosque, relativamente all'infortunio di Diego Costa, che oggi potrebbe riconquistare il posto da titolare. Non mancano gli elogi al campione eterno Didier Drogba, capace di sotituire lo spagnolo egregiamente "È la prima volta che affronto la squadra di Redknapp – racconta l’allenatore portoghese - Londra è bella anche per questo motivo: si giocano mille derby. Immagino con quale spirito il QPR si presenterà allo Stamford: per noi sarà un match difficile. Costa è recuperato. Ha saltato quattro gare dopo essere stato utilizzato in Nazionale, nonostante avessimo raccomandato alla Spagna di fare attenzione. Per fortuna che Drogba ha ribadito di essere un grande professionista. Lo ringraziamo tutti: proprietario, board, compagni di squadra, staff tecnico. Lo abbiamo rivoluto con noi perché eravamo convinti che avrebbe dato un contributo importante al Chelsea".

Caso Ferdinand - Rio Ferdinand è stato squalificato dalla FA per ben tre turni a casa di un tweet che conteneva "linguaggio indecente e improprio che include un insulto". Il tweet risale al primo Settembre quando un tifoso del QPR, interdetto dall'acquisto dell'ex Manchester UTD, si chiedeva se la società avesse dovuto prendere un altro giocatore. Rio non la prende bene e risponde in modo colorito, definendo la madre di questo tifoso "sket" (slang inglese), ossia "donna di facili costumi". La FA ha così deciso di squalificare Ferdinand per tre giornate, fargli pagare una multa di 25 mila sterline e condannarlo a frequentare un corso rieducativo di 4 mesi. Ma il difensore del QPR non sembra affatto pentito, dato che il tweet non è mai stato cancellato dalla sua pagina.

Ecco tutti gli ultimi incontri giocati dalla due squadre:



Chelsea - QPR 0-1 02/01/13

QPR - Chelsea 0-0 15/09/12

Chelsea - QPR 6-1 29/04/12

QPR - Chelsea 0-1 28/01/12

QPR - Chelsea 1-0 23/10/2011

Chelsea - QPR 1-0 23/09/09

Chelsea - QPR 1-0 05/01/08