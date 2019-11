Diretta partita Manchester City - Manchester United, risultati live di Premier League

16.33 - Per questa diretta live di Premier League è davvero tutto, il Derby di Manchester ci ha regalato come sempre tante emozioni. Vavel e Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) vi ringraziano per l'attenzione e vi augurano un buon proseguimento di giornata.

16.31 - Questo il gol decisivo di Aguero al 63':

16.30 - Ecco la classifica: si riporta a -6 dal Chelsea il City, mentre lo United resta fermo a 13 punti.

16.26 - Difficile chiedere una partita più bella, soprattutto nel finale. Lo United perde, ma gioca una partita di puro cuore, in 10 per tutta la ripresa per l'ingenua espulsione di Smalling. Mancato sicuramente Di Maria, autore di diversi errori, gran partita di Fellaini. Bene invece il Manchester City, che torna alla vittoria grazie al solito Aguero: si sta ritrovando Tourè, benissimo Milner e il solito Kompany, vero muro difensivo.

16.24 - FINISCE QUI, PURTROPPO!!! PARTITA BELLISSIMA CHE SI CHIUDE SULL'1-0 PER IL CITY!!!

90+5' - ULTIMO MINUTO! Tutti in avanti per lo United.

90+3' - Mucchio in area, ma Fellaini commette fallo su Kompany. Un attimo di respiro forse, in una partita splendida, ma che tra due minuti purtroppo finirà.

90+2' - CLICHY ALLA ZACCARDO! Liscia la palla rischiando di sorprendere Hart sul corner, ma la palla esce

90+2' - KOMPANY! Chiude su Wilson, mette in corner sullo spunto del giovane.

90+1' - TOURE ANCORA ALTO DI CENTIMETRI!!! Di testa in tuffo, da centravanti, di pochissimo sopra la traversa sul cross di Fernandinho.

90' - 5 di recupero!

90' - VALENCIA UNA CHIUSURA ECCEZIONALE SU DZEKO!! AVEVA PERSO PALLA MCNAIR!!!

89' - MAMMA MIA YAYA TOURE!!!! Si libera con il tacco e cerca subito di piazzarla dal limite dell'area, fuori di POCHISSIMO!!

88' - PROVA LO SPUNTO WILSON!! Bravo Demichelis a impedire la giocata, assedio finale dello United SOLO DI CUORE!!

87' - Si riprende il capitano del Manchester United e si torna a giocare.

86' - HART IN USCITA! Rooney è a terra per crampi, dopo essere stato travolto dall'uscita del suo grande amico.

85' - PROPRIO FELLAINI! Ci arriva prima di tutti, ma la palla va alta.

85' - Kompany chiude su Fellaini, in corner. Salgon le torri.

84' - Dentro anche Fernandinho al posto di Aguero, ovazione per lui.

82' - Terzo cambio per Van Gaal: dentro Wilson, fuori Van Persie, coraggiosissima scelta.

80' - Troppo alto il sinistro del Fideo sulla punizione, colpisce male.

79' - DI MARIA IN SLALOM, Fernando lo stende e giallo per l'ex Porto.

78' - Zabaleta si prende un giallo e sulla punizione Fellaini di testa non ci arriva di pochissimo!!!! CUORE UNITED!!!

77' - DI TUTTO!!!! SUCCEDE DI TUTTO!!!! ROONEY CON UN DRIBBLING PAZZESCO, ne salta 4, non riesce a calciare ma Van Persie serve Di Maria e Hart va giù benissimo per deviare il tiro del Fideo!! CHE PARTITA!!!

75' - PALO DI NAVAS!!!!!!!! ASSURDO!!!!! Navas entra benissimo da destra ma la sua conclusione si ferma sul primo palo!!!!

74' - CARRICK DA DIFENSORE! Partita bellissima ora! Il mediano chiude benissimo su Aguero impedendogli il tiro.

72' - ANCORA UNITED!! Di Maria cerca Rooney dal limite dell'area col filtrante, prova ad arrivarci Fellaini ma Hart esce bene e la fa sua.

71' - VAN PERSIEEEEE!!! Doppio dribbling delizioso, ma troppo defilata la posizione: Hart respinge. Dentro Dzeko al posto di Jovetic nel City.

70' - Dentro Nasri e fuori Milner nel City. Sempre ottimo l'ex Aston Villa, generosissimo.

69' - SHAW IN SCIVOLATA!!! Bravissimo l'ex Southampton a chiudere su Navas, United troppo leggibile in attacco.

68' - JOVETIC A GIRO!! Bene dai 20 metri il montenegrino, De Gea in tuffo blocca.

67' - Milner salva un pallone quasi perso mettendo al centro, Shaw deve mettere in corner.

65' - Cerca di reagire lo United, con Van Persie che punta Zabaleta ma mette malissimo al centro.

Tourè lancia Clichy, Di Maria non riesce a chiduere e il francese al centro pesca Aguero, che di sinistro trova la porta senza problemi! CITY IN VANTAGGIO!! ANCORA AGUERO!!

63' - EEEEEEEEEEEEEEEEELLLL KUUUUUUUNNNN AAAAAAAAAAAAAAAAAGUEROOOOOOO!!!!!!!!!! SEMPRE LUI, SEMPRE AGUERO!!!!! 1-0 City!!!

61' - Rigore su Aguero che poteva starci come anche no. Sulla punizione sfiora McNair senza arrivare a colpire bene.

60' - AGUERO A TERRA IN AREA! Nessun fischio però. Poi riparte lo United e Demichelis stende Di Maria, guadagnandosi il giallo.

59' - Si rallentano i ritmi, cerca spazi il City.

56' - Blind tocca di mano sul colpo di testa di Jovetic, troppo ravvicinato per pensare di dare rigore.

55' - Applausi di tutto il pubblico per lo sfortunato Rojo che lascia il campo in barella, dentro al suo posto appunto il giovane McNair.

53' - Si tocca la spalla Rojo, non sembra farcela. Si prepara McNair, sospetta lussazione alla spalla per il difensore argentino, anche con la maschera d'ossigeno.

52' - CHIUDE SHAW! Navas va sul fondo e cerca il cross, bravo il terzino. Intanto Rojo è a terra.

51' - ROONEY! Insegue Toure e al limite dell'area lo ferma in scivolata, sta giocando quasi da interditore.

50' - Si infiamma la gara!! Doppia occasione per il City, in forcing con 7 uomini, ma non trova mai la porta di De Gea, ottimo spirito di sacrificio degli ospiti per difendere.

49' - ANCORA DEMICHELIS! Stavolta Di Maria lancia Van Persie, ancora una volta il centrale legge bene.

48' - DEMICHELIS FERMA! Rooney imbuca perfettamente per Di Maria, ma il centrale difensivo intercetta. Era una grandissima palla.

46' - Navas crossa al centro, ma c'era Milner tutto solo sul secondo palo!

15.34 - SI RICOMINCIA!!

15.33 - Squadre in campo per la ripresa. Nessun cambio.

15.22 - Partita che vive di fiammate per ora, le due squadre sono sicuramente allo stesso livello per quanto si vede, ma il City ha creato di più sfruttando una fase difensiva ancora non perfetta. L'ingenuità di Smalling, che ha lasciato in 10 i suoi prendendo prima un giallo stupido e poi stendendo malamente Milner, potrebbe costare carissima allo United, costretto a schierare Carrick da centrale per tutta la ripresa ora. Molto bene Fellaini, migliore in campo tra i suoi. Dall'altra parte in crescita Tourè e il solito Aguero, oltre alla gran generosità di Milner.

45+3' - SI CHIUDE IL PRIMO TEMPO CON UN EPISODIO!!! Jovetic scodella dento per Toure, calciato da dietro da Rojo, ci stava il rigore, ma anche l'espulsione. Graziatissimo lo United, che rientra negli spogliatoi sullo 0-0.

45+2' - Jovetic cerca il destro al volo ma colpisce Demichelis in fuorigioco.

45+1' - Shaw bene in chiusura su Navas, è corner.

45' - 3 minuti di recupero.

44' - Momento di pressione massima per il City, Fellaini per ora tiene benissimo il campo. Ora è Carrick a fare il centrale difensivo.

43' - Dentro Carrick nello United, fuori uno Januzaj rivedibile. Debutto stagionale in Premier.

42' - RISCHIA Fellaini su Aguero in area, gli tira un calcetto ma Oliver non vede, coperto da tre uomini.

41' - Va Fellaini a fare il centrale per ora, adattatissimo.

40' - E il City SFIORA IL GOL!! Kompany sulla punizione di Milner non arriva sulla palla per centimetri.

39' - SMALLING ESPULSO!!!! INGENUITA' ALLUCINANTE DEL CENTRALE DELLO UNITED!!! Stende Milner dritto per dritto e lascia i suoi in 10. Rovina la partita dei suoi, un suicidio.

38' - Jovetic recupera su Valencia, ma è super ROONEY a chiudere su di lui, da Capitano.

35' - Milner prende la linea di fondo ma non riesce a metterla al centro.

34' - Bene Di Maria nel recupero che poi prova a lanciare Blind in contropiede in fascia, ma la palla secondo il guardalinee è uscita.

33' - DI MARIA NON TROVA NESSUNO! Palla al centro del Fideo dopo una bella azione corale, ma non c'è nessuno.

31' - HART LA RACCOGLIE! La palla al centro fa effetto flipper e il portiere la trova lì. Poi Smalling impedisce al portiere spagnolo di rinviare e si prende un giallo tanto stupido quanto meritato.

30' - Zabaleta butta giù Van Persie ma Oliver lo grazia, poteva starci il giallo.

29' - ALTO DI POCO! Calcia bene proprio Tourè, forte ma la palla non scende a sufficienza.

28' - Toure agganciato da Blind, ai 20 metri: giallo per l'olandese e punizione interessante.

26' - Si rallentano i ritmi per il possesso palla dello United ora, che però non riesce a creare pericoli veri.

24' - Si fa duro il gioco: Smalling da dietro stende Jovetic, punizione per il City.

23' - Riprende il gioco, Aguero e De Gea si erano scontrati nell'azione precedente, tutto rientrato.

21' - ANCORA DE GEA!!!!! Forcing del City!!!! Nell'uno contro uno esce con tempi perfetti il numero uno dello United e chiude la porta in faccia ancora al Kun! Quasi una questione personale tra i due ex compagni di squadra!

21' - DE GEAAAA!!!! Primo grande intervento!! Azione ben gestita che porta Navas al tiro da posizione ravvicinata, ottimi riflessi del portiere!!

20' - ANCORA BENE AGUERO! Mette giù una gran palla sul lancio lungo e prova a far fuori Rojo, cerca il destro ma De Gea la tiene!

19' - Fellaini copre bene e non tocca, palla sul fondo.

18' - Rojo butta giù Aguero che provava l'accelerazione. Punizione pericolosa.

16' - Palla al centro di Shaw che recupera Milner, generoso come sempre in quest'inizio.

15' - Ancora steso Januzaj, stavolta da Jovetic.

14' - Palla lunga sul secondo palo dove Van Persie toglie palla a Fellaini, mandandola sul fondo.

14' - Clichy placca Januzaj, Oliver fischia solo il fallo senza ammonire.

12' - notazione nelle formazioni: Kolarov non c'è, è anzi in panchina con una borsa del ghiaccio. C'è Clichy in campo.

11' - Di Maria lanciato benissimo da Rooney prova a entrare dentro al campo, ma sbaglia poi il passaggio.

10' - JANUZAJ! Bella combinazione dello United che libera il sinistro del belga, che non trova la porta strozzando il tiro.

8' - PRIMO SQUILLO DI AGUERO! Si libera di Valencia e prova il mancino, De Gea respinge.

6' - Buon fraseggio degli ospiti, partita piuttosto equilibrata e squadre abbastanza corte.

4' - Navas cerca il cross dopo l'1-vs-1 con Shaw, ma la manda direttamente sul fondo.

3' - Ancora un offside, stavolta di Van Persie, sul filtrante di Fellaini.

1' - Subito forte lo United, Di Maria scodella al centro e Rojo mette in difficoltà Hart, ma in posizione di offside.

1' - Demichelis comincia stendendo Van Persie ai 30 metri.

14.30 - SI PARTE!!!! Calcio d'inizio per il Manchester United.

14.27 - Stanno scendendo in campo Manchester City e Manchester United!

14.20 - Le squadre hanno terminato il riscaldamento e rientrano negli spogliatoi a 10 minuti dal calcio d'inizio.

14.07 - Scene quasi da non credere dentro lo stadio, con i tifosi del Manchester City che si scattano fotografie con l'allenatore avversario, Louis Van Gaal, rispettatissimo in tutto l'ambiente calcistico.

14.05 - Tanta gente fuori dall'Etihad Stadium per il pre-game show:

14.00 - Queste invece le scelte del Manchester United: Valencia gioca da terzino destro al posto di Rafael (che non va nemmeno in panchina), mentre la sopresa è Januzaj, in campo dal primo minuto con Mata ed Herrera entrambi in panchina. Facile pensare ora che Van Gaal schiererà i suoi con un 4-2-2-2, con il giovane belga e Di Maria larghi.

(4-2-2-2) De Gea; Valencia, Smalling, Rojo, Shaw; Fellaini, Blind; Di Maria, Januzaj; Rooney, Van Persie. A DISPOSIZIONE: Lindegaard, McNair, Carrick, Fletcher, Herrera, Mata, Wilson.

13.55 - Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre, partendo dai padroni di casa del Manchester City: c'è Kolarov sulla sinistra e non Clichy come si prevedeva, in mediana gioca Fernando a fianco di Tourè, mentre il posto di Silva lo prende Jovetic.

(4-2-3-1) Hart; Zabaleta, Kompany, Demichelis, Kolarov; Fernando, Tourè; Navas, Jovetic, Milner; Aguero. A DISPOSIZIONE: Caballero, Clichy, Sagna, Boyata, Fernandinho, Nasri, Dzeko.

13.50 - Buon pomeriggio da Vavel e Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) e benvenuti alla diretta live della partita più attesa del weekend di calcio inglese, la più attesa in assoluto se si parla della città di Manchester, perchè oggi è il giorno del derby: City contro United.

Sarà la 167esima edizione in tutte le competizioni del Derby di Manchester, e i precedenti sorridono, seppure di poco, allo United, che ha raccolto 68 vittorie contro le 48 del City, con 50 pareggi. 150 di queste 166 volte le due squadre si sono affrontate in Premier League, e lo score è di 59 vittorie Red Devils, 42 vittorie Citizens e 49 divisioni della posta. Le ultime due edizioni sono state a senso unico, vittorie per la squadra di Pellegrini, poi campione d'Inghilterra, per 4-1 all'andata e per 3-0 al ritorno. Appartiene al City anche la vittoria più larga della storia: quel 6-1 a Old Trafford divenuto tanto famoso per la maglia di Balotelli che riportava la scritta "Why always me?". Gli Sky Blues hanno vinto gli ultimi tre Derby, mentre non si pareggia dal novembre 2010. Ecco le immagini della disfatta casalinga del Manchester United dell'ottobre 2011:

13.40 - Questo è invece un gol che è entrato nella storia di Manchester, realizzato da Rooney il 12 febbraio 2011:

Non è un momento positivo per i padroni di casa del Manchester City di Pellegrini: il manager cileno non sta facendo rendere la squadra al meglio e ha raccolto solo due sconfitte nelle ultime due partite, contro West Ham e Newcastle, e il Chelsea sta già andando via, i punti di distacco sono già nove dopo la vittoria di ieri. Insomma la situazione non è delle migliori, neanche in Europa: due pareggi in Champions, con Roma e CSKA Mosca, che rischiano di pesare alla fine del girone, e agli Sky Blues non è permesso pensare di fare altre figuracce a livello internazionale. A complicare le cose si è aggiunto l'infortunio di un pezzo fondamentale come David Silva, arrivato in settimana nella partita di Capital One Cup persa appunto contro il Newcastle a domicilio.

13.30 - Non va molto meglio allo United, attualmente solo ottavo in classifica, anche se in crescita. Dopo un inizio difficilissimo, Van Gaal ha cominciato a dare soprattutto un'idea di gioco ai suoi, stabilendo punti fermi e posizioni in campo: ne esce una sorta di 4-3-1-2, tanto efficace davanti quanto lacunoso dietro. Sempre meglio delle prime prestazioni, quelle con il 3-5-2 interpretato in maniera tutta sua dal manager olandese. Con l'integrazione dei nuovi acquisti, come Di Maria e Blind, a Old Trafford si è cominciato a sorridere soprattutto grazie ai gol del Fideo. Nell'ultima giornata il pareggio casalingo contro il Chelsea ha dato ulteriore fiducia, e ora lo United punta ad arrivare almeno in Europa.

Ecco la classifica dettagliata di Premier League:

13.15 - Diamo ora un'occhiata alle formazioni, partendo dai padroni di casa di giornata, il Manchester City: come già detto, l'assenza pesantissima è quella di David Silva, che potrebbe essere sostituito dal rientrante Nasri, ma anche da uno tra Jovetic e Dzeko, posto che Aguero è titolare sicuro. Tra i pali intanto ci sarà Hart, davanti a lui i 4 di difesa sono Zabaleta a destra e Clichy a sinistra, preferito a Kolarov, con Kompany e Demichelis, e non Mangala, al centro della difesa. Mediana con un punto di domanda su Yaya Tourè, che dovrebbe comunque esserci e giocare al fianco di Fernando, almeno sulla carta, occhio comunque a Fernandinho, a cui è sempre difficile rinunciare. Sulla trequarti sicuri del posto Navas a destra e Milner a sinistra, resta il dubbio su chi affiancare o far giocare alle spalle del Kun Aguero.

Lo United non recupera invece Falcao, ma ritrova Wayne Rooney, rientrante dalla squalifica di tre giornate, che farà coppia con Van Persie nel classico 4-3-1-2. Tra i pali c'è De Gea, in un periodo di forma smagliante; in difesa pesa l'assenza di Jones e le condizioni fisiche non ottimali di Evans, gioca quindi Smalling al fianco di Marcos Rojo, con sulle fasce Shaw a sinistra e Rafael a destra. Nel rombo il vertice basso è Daley Blind, con Fellaini e Di Maria ai suoi lati; dubbi sul trequarista, che sarà uno tra Herrera e Mata, anche se l'ex Bilbao potrebbe giocare anche da interno, al posto di Fellaini, visto che il Fideo è intoccabile. Davanti, come abbiamo detto, la coppia d'attacco è formata da Rooney e Van Persie. Lo United potrebbe schierarsi anche con il 4-2-3-1, con Fellaini e Blind mediani, e Di Maria-Mata-Rooney dietro la punta Van Persie, anche se l'opzione più quotata sembra quella proposta in precedenza.

13.00 - Si mostra preoccupato in conferenza stampa Manuel Pellegrini per le condizioni in cui il Manchester City arriva alla partita più importante della stagione per i tifosi: "Ci mancano confidenza e fiducia, dobbiamo riprenderci il prima possibile. Il mio pensiero è che non stiamo giocando bene, ma dobbiamo trovare presto una soluzione, non abbiamo vinto nemmeno una delle ultime tre partite giocate." Il manager ha poi confermato che Silva ha subito un problema al ginocchio e che Tourè non ha nulla di grave e dovrebbe essere della partita.

Anche Van Gaal ha chiarito le situazioni dei giocatori alla vigilia, facendo il punto prima di analizzare la gara: "Falcao è ancora infortunato mentre Rooney scenderà in campo, è il mio capitano. Penso che Valencia sia di nuovo in forma per poter giocare. Questo è il più grande derby che abbiamo mai gestito. E' una delle 38 partite ma i tifosi la sentono incredibilmente e così anche alcuni giocatori, così come Ryan Giggs. Il nostro obiettivo è vincere, è possibile visto che stiamo crescendo. Le ultime uscite non sono state molto buone ma in questa partita può accadere di tutto".

L'arbitro della gara sarà il giovane Michael Oliver, che nonostante i 29 anni di età è già considerato attualmente l'erede di Howard Webb.