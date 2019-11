Diretta Borussia Dortmund - Galatasaray, risultati di Champions League live

22.45 - Per stasera è tutto, la nostra diretta termina qui. Da parte di Alessandro Gennari e della redazione di Vavel Italia, un cordiale saluto e a risentirci per le prossime dirette.

22.42 - Il pareggio artigliato dall'Anderlecht in extremis tiene ancora aperto uno spiraglio di luce sul cammino in Champions della formazione di Prandelli. Di certo però, nello scontro diretto del prossimo turno, ci vuole ben altro piglio, altrimenti rischia di passare anche il treno Europa League...

22.39 - Partita stradominata da parte del Borussia, che sin dai primi minuti ha voluto mettere le cose in chiaro, attaccando e cercando con convinzione la via del gol. Una volta trovato, la partita è stata tutta in discesa, complice anche l'assoluta passività del Galatasaray. Ora i gialloneri di Klopp potranno tornare a concentrarsi sul campionato, per provare a uscire dal pantano della bassa classifica.

90'+4 - FINISCE QUI! Il Borussia Dortmund batte 4-1 il Galatasaray e centra la quarta vittoria in altrettante partite. Male, malissimo la squadra di Prandelli

90'+2 - Giallo per Dzemaili, che stende Ciro Immobile lanciato verso la porta. Diffidato, salterà la prossima il centrocampista svizzero.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero assegnati dall'arbitro! Intanto, incredibile a Londra: sotto di 3 goal, l'Anderlecht rimonta fino al 3-3!

86' - Ancora interrotta la partita per le intemperanze dei tifosi del Galatasaray. Si prevede corposo recupero. Intanto, si riprende a giocare.

85' - QUARTO GOL DEL BORUSSIA! Qusta volta è Semih Kaya, con un goffo intervento su tentativo - non proprio impeccabile per finezza esecutiva - al volo di Immobile, a condannare per la quarta volta Muslera.

84' - Altro cambio per il Galatasaray: esce Umut Bulut, dentro Burak Ilmaz. Cambio anche nel Borussia, con Ramos che prende il posto di Sven Bender.

82' - Vicinissimo al quarto goal il Borussia. Immobile ruba palla e poi serve Aubameyang, che supera Muslera con uno scavetto ma al momento di depositare in rete viene provvidenzialmente fermato da Chedjou.

81' - Finalmente cambio per Prandelli! Entra Yasin Otzekin - nato proprio a Dortmund - al posto di Hamit Altintop.

80' - Aubameyang, pescato liberissimo in area di rigore, colpisce di testa. Conclusione flaccida, para Muslera.

79' - Colpo duro da assorbire per i ragazzi di Prandelli. Che dal canto suo continua a non apportare alcuna modifica allo schieramento della sua squadra.

73' - ECCOLO IMMOBILE! ECCOLO IL GOL CHE CHIUDE LA PARTITA! Contropiede devastante del Borussia, ottimamente pilotato da Aubameyang, che pesca tutto solo il bomber ex Toro. Il quale, malgrado qualche difficoltà di controllo e l'uscita di Muslera, riesce a spingere la palla in fondo al sacco! 3-1 Borussia!

70' - Esce Marco Reus, entra Ciro Immobile. Venti minuti per l'azzurro.

69' - GOOOOLLL! LA RIAPRE IL GALA! HAKAN BALTA! Stacco perentorio del difensore turco, bravissimo a tramutare in oro un angolo battuto da Snejder. Primo gol subito dal Borussia in questa Champions. 2-1 il punteggio al Westfalend Stadion, vedremo cosa accade in questi ultimi 20 minuti di gioco.

69' - Pronto a entrare in campo anche Ciro Immobile

64' - Giallo per Hakan Balta, punito per fallo su Mkhitaryan

62' - Cambio nel Borussia Dortmund. Esce Shinji Kagawa, dentro Gundogan.

57' - Notte fonde per la squadra di Prandelli, che a questo punto si giocherà il tutto per tutto in chiave Europa League nel prossimo turno contro l'Anderlecht, sotto 2-0 a Londra. Ad ogni modo, vedremo se l'ex tecnico azzurro saprà trovare risorse dalla panchina per provare a rimettere in sesto la partita.

55' - GOOOOOOOL! RADDOPPIA IL BORUSSIA! SOKRATIS PAPASTATHOPULOS! Batti e ribatti in area dopo un calcio d'angolo, alla fine il difensore greco è il più lesto di tutti e la mette dentro! 2-0 Borussia!

Breve conciliabolo fra i tifosi e i giocatori del Gala. I tifosi ora sembrano aver ripreso a farsi sentire solo con i cori e con il fracasso sugli spalti. Si riprende a giocare

PARTITA MOMENTANEAMENTE SOSPESA! L'arbitro chiama a sè i giocatori e parla con il delegato Uefa, mentre lo speaker dello stadio invita i tifosi turchi alla calma

52' - Continua a collezionare angoli il Borussia. Mentre i tifosi turchi, sin qui sempre molto corretti, stanno facendo piovere in campo numerosi petardi che costringono l'arbitro a sospendere la partita.

48' - Lampo improvviso di Snejder! Sul lungo rinvio di Muslera, palla a Snejder che da fuori area calcia al volo. Fuori posizione Weidenfeller, ma per sua fortuna la palla si spegne a lato. Che brivido!

47' - Riparte a mille all'ora il Borussia. Subito angolo per la formazione di Klopp. Nulla di fatto sugli sviluppi.

46' - Via al secondo tempo. Nessun cambio fra i 22 in campo.

21.46 - Squadre di nuovo in campo, a breve si riparte.

21.35 - Vantaggio meritatissimo per i padroni di casa al termine di questa prima frazione di gioco. Galatasaray troppo rinunciatario, con Prandelli che di certo dovrà rivedere le sue strategie se vorrà provare a ribaltare la situazione.

45'+1 - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO.

45' - Ci sarà un minuto di recupero

45' - Fallo di Selçuk İnan su Marco reus. Giallo per il turco, il primo a finire sul proverbiale taccuino dei cattivi del signor Kralovec.

44' - Mkhitaryan prova il destro al volo da fuori area, palla omaggiata ai tifosi della curva. Si prende comunque gli applausi del suo pubblico l'armeno.

39' - GOOOOOLLL! GOL DEL BORUSSIA! MARCO REUS! Palla illuminante da dietro di Lukas Piszczek per il folletto tedesco, che è freddo a beffare in diagonale l'uscnete Muslera! Esplode il boato del Signal Induna!

35' - Ancora vicino al gol il Borussia Dortmund. Da azione d'angolo, la palla schizza dalle parti di Subotic, che da pochi passi colpisce in equilibrio precario, e la palla va fuori.

33' - Bella combinazione Mkhitaryan/Kagawa. Illuminante apertura di tacco dell'armeno per il convergente giapponese, che prova la soluzione di precisione con l'esterno destro, ma la palla si spegne a lato di Muslera. Altra occasione per il BVB.

30' - Provano a entrare in porta con il pallone i giocatori di Klopp, risolve la difesa turca.

28' - Pallino del gioco sempre saldamente appannagio dei padroni di casa, che provano in tutti i modi a ripresentarsi dalle parti di Muslera.

25' - Papastathopulos ci smentisce subito! Azione d'angolo e traversa piena del greco, pericoloso con una bella zuccata che si stampa sul montante alto della porta difesa da Muslera.

24' - Poco da segnalare in questi minuti. Il Borussia, dopo la partenza a razzo per provare a sorprendere gli avversari, adesso cerca di ragionare. Il Gala invece punzecchia sulle ripartenze.

21' - Grande atmosfera allo stadio. Sempre molto caldi e chiassosi i tifosi turchi, che si fanno sentire e spingono la loro squadra.

17' - Ancora un pericolo in area tedesca. Da azione di angolo, la palla vaga minacciosa dalle parti di Weidenfeller. La difesa tedesca risolve tutto spazzando via la palla senza troppe cerimonie.

15' - SNEJDER! Si sveglia il Galatasaray! Hakan Balta scodella dalla destra un'ottima palla per l'ex Inter, che cerca il gol da antologia con una rovesciata che chiama in causa Weidenfeller. Bell'azione dei turchi, loro la prima vera occasione del match.

13' - Intervento durissimo di Bender su Hakan Balta. Solo un richiamo per il centrocampista tedesco.

13' - Ancora nessuna occasione da segnalare, ma continua il predominio del Dortmund, che tiene saldamente in mano il pallino del gioco.

6' - Senza respiro il gioco del Borussia. I ragazzi di Klopp sembrano avere fretta di chiudere la pratica e corrono come indemoniati. Prandelli è già in piedi davanti alla panca a sgolarsi per cercare di mettere ordine nelle idee dei suoi ragazzi.

3' - Mkhitaryan scatenato sulla fascia sinistra, chiude in angolo la difesa turca. In apnea il Galatasaray, preme fortissimo il Dortmund.

2' - Angolo per il Borussia, continua la pressione dei gialloneri

1' - Parte subito alla carica il Borussia, Selçuk İnan sbroglia la matassa e la palla viene recuperata da Muslera

PARTITI!

20.42 - Ecco i giocatori in campo! Parte la musichetta della Champions, a breve si inizia a giocare!

20.39 - Piove a Dortmund, ma atmosfera comunque da brividi al Signal Induna Park! Folta anche la raprresentanza di tifosi turchi. Facile immaginare che molti vengano dalla Germania, dove c'è una comunità turca fra le più numerose al Mondo! Circa 3500 i posti andati bruciati nel settore ospiti!

20.35 - Situazione ben delineata in questo Gruppo D. In testa al raggruppamento c'è proprio il Borussia Dortmund, sin qui perfetto con tre vittorie e zero reti al passivo. Segue l'Arsenal a quota 6 punti. Ultimi, con 1punto a testa, Galatasaray e Anderlecht.

20.32 - Saranno Wesely Snejder e Umut Bulut gli uomini incaricati da Prandelli per spaventare e bucare Weidenfeller. Squadra molto equlibrata quella messa in campo dal tecnico di Orzinuovi Cesare Prandelli

20.28 - Classico 4-2-3-1 per Jurgen Klopp, che schiera Weidenfeller; Piszczek, Subotić, Papastathopoulos, Durm; Kehl, Bender; Kagawa Aubameyang, Reus; Mkhitarayan

20.23 - Ancora panchina per Ciro Immobile! Alla fine Klopp gli ha preferito il giapponese Shinji Kagawa. Confermati invece Henrikh Mkhitaryan e Marco Reus.

20.22 - C'è Felipe Melo nel centrocampo turco! Troppo importante il brasiliano per gli equilibri di Prandelli

19.45 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta e in tempo reale della partita di Champions League fra Borussia Dortmund e Galatasaray. Un cordiale saluto da Alessandro Gennari e da Vavel Italia, pronti a tenervi aggiornati live sull'andamento di questa interessantissima partita Borussia Dortmund - Galatasaray! Calcio di inizio alle ore 20.45!

Dortmund - Galatasaray

19.30 - Due squadre che, nei rispettivi campionati, stanno vivendo momenti tutt'altro che esaltanti. Partendo dalla squadra del mago Jurgen Klopp, cinque sconfitte nelle ultime partite hanno relegato i gialloneri in una posizione di classifica decisamente pericolante. Anche se, ovviamente, il diciassettesimo posto non riflette appieno il valore del Borussia Dortmund, frenato dai tanti infortuni che ne hanno decimato la rosa nei suoi punti cardine.

19.20 - Diverso è il rendimento del Borussia in Champions League: sin qui, infatti, i tedeschi hanno vinto tutte e tre le partite disputate, compresa quella di Istanbul dove si sono imposti con un perentorio 4-0 ai danni della squadra di Cesare Prandelli. In precedenze erano maturate anche le vittorie contro l'Arsenal (2-0 al Westafalen Stadion) e contro l'Anderlecht, battuto 3-0 in Belgio. Miglior attacco del giorne con 9 reti fatte e difesa assolutamente blindata fino a oggi.

19.10 - Anche stasera Jurgen Klopp (foto Afp/Getty) è alle prese con molti problemi di formazione, ormai una costante per lui in questa stagione. Di sicuro fuori il centrale campione del Mondo Mats Hummels (probelmi al piede) e Nuri Sahin (infortunato al ginocchio), in dubbio Błaszczykowski e Schmelzer.

Diretta BVB - Galatasaray

Tuttavia il tecnico tedesco, artefice dei trionfi degli ultimi anni, si presenta all'appuntamento con la partita Borussia Dortmund - Galatasaray di stasera guardando il bicchiere mezzo pieno, anche dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco rimediata sabato in campionato: "Abbiamo dimostrato grandi miglioramenti contro il Bayern, anche se non abbiamo fatto risultato. Ci aspettiamo un Galatasaray forte che cercherà di migliorare la sua situazione nel girone con tre punti". Come al solito Klopp ci mette la faccia e non cerca alibi per le cattive prestazioni dei suoi ragazzi: "Non mi sentirete dire: 'Che altro possiamo fare? Tutto va contro di noi in questo momento'. No: commettiamo errori e non siamo abbastanza incisivi davanti. Semplice".

Diretta Borussia Dortmund - Galatasaray, live Champions League

19.00 - Situazione tutt'altro che rosea anche quella che vede protagonisti Cesare Prandelli e il suo Galatasaray. Il tecnico bresicano, dopo aver fallito il Mondiale alla guida della nazionale azzurra, ha scelto di ripartire da Istanbul, ma le cose al momento non gli vanno per nulla bene. La squadra è in cirisi di gioco e risultati, urge cambio di rotta altrimenti per Prandelli si prevedono tempi duri.

Fra l'altro il tecnico di Orzinuovi deve fare i conti anche con i malumori della stella Wesley Snejder: l'eroe del Triplete interista, infatti, ha discusso nei giorni scorsi con Prandelli, manifestandogli platealmente il suo disaccordo verso la decisione, maturata dallo stesso tecnico, di mandare la squadra in ritiro in vista della partita Borussia Dortmund - Galatasaray di stasera. Lo strappo si è poi acuito quando, nel corso dell'allenamento del giovedì, allorchè al momento della partitella l'olandese era stato destinato alla squadra riserve. Una decisione, questa, che l'olandese non ha di certo preso con filosofia...

Live Borussia Dortmund - Galatasaray, risultati Champions League in diretta

18.50 - Nell'ultima di campionato, disputata venerdì contro il Kisimpasa, il Galatasaray ha dovuto rimontare il gol degli ospiti prima di portare a casa tre, soffertissimi, punti grazie al gol di Umut Bulut allo scadere (2-1 il punteggio finale). Una partita Borussia Dortmund - Galatasaray in cui Snejder ha fatto per buona parte da spettatore dalla panchina...

Ultima spiaggia per i Turchi per poter sperare ancora nella qualificazione. Ultimi a un solo punto in classifica, frutto del pareggio contro l'Anderlecht (anch'esso a quota 1), i giallorossi di Istanbul devono battere il Borussia Dortmund e sperare che i belgi a Londra battano l'Arsenal. Molto più realistico, per il Galatasaray, giocarsi il posto in Europa League proprio con l'Anderlecht.

18.40 - Le parole di Cesare Prandelli alla vigilia del match: "Ci troviamo ancora una volta di fronte a una delle migliori squadre della Champions League. Dovremo essere aggressivi e concentrati. Cercheremo spazi e proveremo a segnare gol. Dovremo dare tutto, cercando di imporre il nostro gioco. Servirà il giusto equilibrio tra attacco e difesa. Sappiano di avere 25 milioni di tifosi dalla nostra parte e dobbiamo regalargli periodi migliori di questo".

Diretta Borussia Dortmund - Galatasaray

Poche gioie in questo inizio di avventura tedesca per Ciro Immobile. L'azzurro, acquistato in estate dal Toro e chiamato a raccogliere la pesante eredità di Robert Lewandowski - volato a Monaco - è sembrato soffrire la responsabilità. L'aria europea sembra però fare bene al campano, dal momento che ha già colpito e affondato con i suoi gol tanto l'Arsenal quanto l'Anderlecht.

Risultato Borussia Dortmund - Galatasaray in diretta

Dovrebbe essere lui questa sera a comporre il tridente d'attacco accanto a Marco Reus e Henirk Mkitharyan.

18.30 - Felipe Melo è il dubbio di Cesare Prandelli. Il centrocampista brasiliano ex Juve, infatti, è stato fermo ai box domenica per problemi muscolari, ma negli ultimi giorni si è allenato con il gruppo. Sarebbe una grave rinuncia per Prandelli, che ha in Felipe Melo uno dei suoi pupilli. Ci sarà, eccome, Wesley Snejder.