Diretta partita Francia - Albania, risultato amichevoli internazionali live

Un saluto da Erika Di Bello e VAVEL che vi ringraziano per aver assistito alla diretta insieme a noi. Buonanotte.

L'arbitro fischia la fine del match. Un pareggio inaspettato tra Albania e Francia, i rossoneri pareggiano per prima volta fuori casa contro la nazionale dei bleus. Match abbastanza equilibrato fra una Francia, che ottiene un altro pareggio nelle amichevoli giocate in questi mesi, e un'Albania che si dimostra ormai una nazionale in costante crescita, che pian piano va creando dei pericoli anche alle big, come abbiamo visto questa sera.

90' + 4 Francia in possesso palla alla ricerca disperata del gol che permetterebbe ai bleus di vincere il match.

90' + 2 Ultimi cambi per i rossoneri: fuori Kukeli per Bulku, fuori Cikalleshi per Balaj.

Ci saranno ben 5 minuti di recupero.

87' Uno sbaglio nel rinvio di Yanga-Mbiwa, favorisce Cikalleshi che va al tiro, ma non riesce a trovare la porta.

84' Cambio per la Francia: esce Valbuena per Payet. Per l'Albania fuori Lila per Vila.

82' Grande stop di Benzema in area di rigore, finta il tiro ma Agolli non si lascia sorprendere e si oppone alla conclusione.

79' Cambio per la Francia: entra Schneiderlin per Sissoko.

78' Si sveglia anche Paul Pogba che con un gran tiro da fuori area fa rabbrividire la porta di Lloris. Pallone che esce di pochissimo.

75' Cambio per l'Albania: dentro Shala fuori Lenjani.

74' Benzema sfiora il raddoppio colpendo il pallone con un tiro al volo dopo un calcio d'angolo!

72' GOOOOLLL! PAREGGIO DELLA FRANCIA CON GRIEZMANN CHE CON UN DRIBBLING SI ACCENTRA IN AREA E CALCIA UNA CONCLUSIONE CHE SPIAZZA BERISHA!



70' Cambi per entrambe le squadre, per l'Albania dentro Ajeti per Abrashi, per la Francia dentro Gignac e Kurzawa per Lacazette e Digne.

68' Abrashi verticalizza splendidamente per Hysaj che avanza tutto solo davanti il portere, calcia sul primo palo, Lloris risponde.

66' Di nuovo Benzema, questa volta col destro, prova a sorprendere la porta di Berisha, ma ancora una volta il portiere risponde a dovere.

64' Conclusione di sinistro di Benzema, facile per Berisha.

62' Brutto colpo subito da Lila, che è rimasto a terra un po' stordito.

60' Albania vicinissima al raddoppio con una conclusione di Lenjani, Lloris non para nel migliore dei modi e il pallone attraversa la linea della porta.

59' Primo cambio per Deschamps: entra Griezmann per Cabaye.

58' Potente tiro di Pogba murato dai difensori dell'Albania.

54' Jallet non riesce a finalizzare un'azione preziosa, perde l'attimo allungandosi troppo il pallone in area di rigore.

51' Occasione per l'Albania! Lenjani mette alla prova Lloris con un tiro molto potente, il portiere alla fine riesce ad evitare il raddoppio dei rossoneri.

48' Intervento irregolare di Abrashi su Pogba. Punizione per la Francia.

45' E' iniziato il secondo tempo!

Ecco i risultati dagli altri campi:



L'arbitro non concede minuti di recupero. Il primo tempo si conclude con il vantaggio meritato della squadra di De Biasi. L'Albania ha avuto un approccio attento ed aggressivo alla partita, non lasciando spazio alle avanzate francesi. Le migliori occasioni per i rossoneri sono scaturite dai calci piazzati, con deliziosi schemi che hanno sorpreso la difesa dei bleus, difatti il gol di Mavraj è arrivato proprio da un calcio d'angolo. La Francia ha iniziato a farsi sentire e ad imporre il suo gioco dopo i primi 15', mostrandosi pericolosa con le conclusioni di Benzema, Valbuena e Lacazette. Ma i rossoneri non si sono lasciati sorprendere e non hanno concesso la gloria del gol ai transalpini.

43' Cross insidioso di Jallet che si trasforma in un tiro in porta. Berisha esce prontamente.

40' GOOOOLL! 1-0 ALBANIA! RETE SIGLATA DA MAVRAJ CON UN COLPO DI TESTA PERFETTO!



38' Magia di tacco di Benzema che favorisce l'inserimento di Lacazette. L'attaccante va al tiro ma Berisha non si lascia sorprendere.

34' Brivido per l'Albania: Berisha si lascia scappare la presa sul lancio di Sissoko e lascia spazio al tiro di Valbuena.

31' Cross preciso di Jallet per Karim Benzema che si lascia sfuggire la sua prima occasione con un colpo di testa non riuscito.

29' Ripartenza pericolosa della Francia: Valbuena viene servito deliziosamente da Sissoko al centro dell'area, ma viene anticipato dai difensori albanesi.

23' Conclusione di Sissoko dalla lunga distanza, nulla di pericoloso per Berisha.

21' Gran tiro al volo di Cabaye che termina di poco sulla traversa.

18' Colpo di testa di Sissoko alla ricerca di Lacazette al centro dell'area, l'attaccante non riesce nel tiro al volo.

16' Mavraj cerca di finalizzare un ottimo schema su punizione ideato dai rossoneri, ma il pallone termina lateralmente la porta.

14' Lenjani riceve un pallone squisito ma non sfrutta al meglio l'occasione calciando dal limite dell'area con un tiro molto debole.

13' Memushaj tenta una conclusione col destro dalla lunga distanza, ma non calibra bene il suo tiro.

11' Intervento falloso di Lila su Valbuena. Punizione per la Francia nella trequarti avversaria.

9' Ottimo inizio di partita dell'Albania che si sta dimostrando aggressiva, ma anche molto attenta in fase difensiva.

6' Potente destro di Valbuena che non riesce a coordinarsi al megio. Il pallone termina sulla traversa.

3' Ci prova anche Varane con un colpo di testa che viene ostacolato da Cana.

1' Subito occasione per l'Albania con Cana che con un colpo di testa colpisce la traversa!

20.45 – Il match è appena cominciato!

20.42 - Grande atmosfera allo Stade de la Route con migliaia di tifosi accorsi per assistere a questa amichevole che sventolano bandiere e sciarpe.



20.40 - Le squadre sono appena scese in campo.

20.35 - L'XI ufficiale dell'Albania:Berisha; Hysaj, Cana, Mavraj, Agolli; Lila, Kukeli, Memushaj, Abrashi, Lenjani; Cikalleshi.

20.25 - L'XI ufficiale della Francia:Lloris; Digne, Yanga Mbiwa, Varane, Jallet; Pogba, Cabaye, Valbuena, Sissoko; Benzema, Lacazette.

20.15 - Le squadre sono scese in campo per l'allenamento.



20.05 - Ecco le parole di Deschamps sull'avversario di questa sera: "L'Albania è un'ottima squadra, date un'occhiata ai giocatori che ha a disposizione. Questi ragazzi giocano in Europa, in Italia, Svizzera, hanno credo solo un titolare che gioca in Albania. La qualità di questa Nazionale è migliorata perché molti giocatori giocano in club più importanti.Lloris, Pogba e Benzema? Sono dei fuoriclasse, anche se possono ancora migliorare. Abbiamo un ottima squadra ma seve anche un ottimo portiere che eviti i gol e un ottimo attaccante che segni"

19.55 - I bleus al Parco Bréquigny prima di dirigersi allo stadio.







Buonasera e benvenuti alla diretta Francia – Albania, partita amichevole tra le nazionali in vista degli europei 2016 in Francia. Un saluto da Erika Di Bello e VAVEL Italia. Vi terremo sul pezzo con continui aggiornamenti di punteggio e interventi di testo in tempo reale. Calcio d’inizio alle ore 20:45, presso lo Stade de la Route de Lorient.

L’Albania, al momento, detiene il primato del gruppo I delle qualificazioni ai campionati europei nel 2016 con ben 4 punti, alla pari con la Danimarca. La nazionale di De Biasi ha iniziato il percorso verso le qualificazioni con una vittoria contro il Portogallo, ha proseguito poi con un pareggio nel secondo turno. L’ultimo scontro è stata una dura sconfitta subita in Serbia per 3-0, che le ha impedito di svettare solitaria in testa alla classifica. I rossoneri tenteranno di rifarsi in questo match amichevole.



I transalpini hanno in programma due match amichevoli in vista degli europei 2016, dei quali loro stessi saranno ospitanti e perciò già qualificati. La prima sfida è proprio quella di questa sera, dove Deachamps terrà a voler ribadire la grandezza della sua nazionale che ha tanto impressionato durante gli scorsi mondiali e a continuare, perciò, l’ottimo percorso. D’altronde, è noto, che la Francia possiede giocatori di grande talento come Benzema, Valbuena, Matuidi e, la rivelazione, Paul Pogba che fanno di essa una nazionale pressoché molto forte.



Quanto possa essere in forma, la nazionale francese, lo ha dimostrato ancora una volta durante gli ultimi incontri amichevoli tenuti in questi ultimi mesi, nei quali ha rifilato ben due vittorie contro la Spagna di Casillas e con il Portogallo di Ronaldo e un pareggio contro la Serbia.



L’elenco dei convocati di Didier Deschamps ammonta a 23 giocatori fra cui due del campionato italiano di Serie A: il neo acquisto romanista Yanga-Mbiwa e il fenomeno juventino Paul Pogba. Il ct ha dovuto invece escludere lo juventino Evra, che attualmente è out per infortunio. Anche Debuchy, Koscielny, Mathieu, Giroud e Sakho sono accomunati dallo stesso destino dello juventino. Tra i convocati invece affiorano i portieri Costil, Lloris e Mandanda. Tra i difensori, come già citato, Yanga-Mbiwa, seguito da Varane, Tremoulinas, Sagna, Perrin, Mangala, Jallet e Digne. Ad accompagnare Pogba a centrocampo ci saranno Cabaye, Guilavogui, Matuidi, Schneiderlin e Sissoko. Infine Benzema, Gignac, Griezmann, Lacazette, Payet e Valbuena saranno disponibili per le scelte offensive.

I più lontani precedenti tra le due nazionali si sono giocati nel ’92 per i preliminari della fase a gironi degli Europei. Entrambi i match terminarono in favore della Francia, che in casa vinsero addirittura 5-0. Precedenti simili si hanno nel 2012, riguardanti nuovamente i preliminari della fase a gironi degli Europei, entrambe le volte i bleus ne sono usciti ancora trionfanti. L’ultimo incontro risale al 7 ottobre 2011, match che terminò 3-0 per i francesi, grazie alle reti di Malouda, Rémy e Réveillère. L’andata, disputata il 2 settembre 2011, finì 2-1 con le reti di Bogdani, per l’Albania, Benzema e M'Vila per i transalpini. Sulla carta si prospetta un incontro difficile per i rossoneri, che cercheranno di porre fine, seppur con un’amichevole, alla striscia di risultati negativi contro i francesi.

Il difensore romanista Yanga-Mbiwa festeggia l’inaspettata convocazione in nazionale con queste parole: “Sono molto felice di essere stato chiamato, darò il meglio se il mister mi manderà in campo. A Newcastle mi ero perso, c'erano troppo nuvole. E' stato un periodo molto complicato, ma ora sto tornando al meglio" – la Roma ha restituito la dovuta fiducia al giocatore francese, dopo un periodo di buio passato al Newcastle.



L’Albania non si è mai qualificata per un torneo di rilevante importanza, anche se ultimamente con tecnici come Briegel e Haan, i risultati della nazionale erano migliorati. Nelle diverse qualificazioni al Campionato Europeo UEFA, l’Albania ha rifilato vittorie considerevoli ma pressoché inutili. Il miglior risultato conseguito dai rossoneri risale alle qualificazioni per Euro 2008, quando totalizzò 11 punti, ma non riuscì comunque a raggiungere la fase ultima.

De Biasi opterà per 4-3-2-1 con Berisha tra i pali, Hysaj Mavraj Cana e Agolli formeranno la linea difensiva. A centrocampo probabilmente saranno schierati Lenjani, Meha e Roshi. Balaj sarà l’unica punta, sostenuta da Rama e Gashi.



Deschamps, invece, nel suo 4-3-3, schiererà Lloris in porta, Varane e Mangala come centrali difensivi, Sagna e Digne sulle fasce. Pogba, Cabaye e Schneiderlin a centrocampo, il tridente offensivo vedrà Benzema, Valbuena e Griezmann.



Morgan Schneiderlin, il centrocampista del Southampton, si è guadagnato la chiamata di Deschamps nel team nazionale. Il giocatore ha impressionato durante i mondiali e ci fa godere di prestazioni ottimali anche nel campionato inglese, dove la sua squadra è al secondo posto – “Quest'anno è una stagione importante per me, specialmente dopo il Mondiale. Sapevo che le aspettative sarebbero aumentate, che in molti mi avrebbero puntato. Il tira e molla per il trasferimento mi ha spinto a lavorare di più e migliorare. Mi alleno per questo, sono fortunato a giocare in un club che mi permette di giocare al meglio.”

Lorik Cana, difensore dell’Albania attualmente alla Lazio, ha parlato in conferenza stampa del match di questa sera, che rappresenta un match un po’ speciale: “Per me rappresentare l’Albania in Francia è una cosa speciale. Nel 2006 Domenech mi chiese di giocare per la Nazionale francese, mi disse che avrei potuto vincere in tutto il mondo, ma non sono pentito della scelta che ho fatto.” – sul match – “Per tutti noi ma soprattutto per i giovani giocatori che fanno parte da poco di questo gruppo, queste partite hanno un valore particolare. Quando si affrontano avversari del genere si migliora notevolmente sotto diversi punti di vista.”



Didier Deschamps durante la sua intervista ha citato un giocatore della sua nazionale, Karim Benzema, la stella di questa Francia: “Karim è in un ottimo stato di forma da un pezzo. Ha fatto molto bene in grandi squadre come il Real per anni e anni. Gioca con grande sicurezza in una squadra che va a mille. Sicuramente è un giocatore chiave sia al Real che per la Francia, dove gioca in maniera efficiente ed affidabile. Spero che continui così più a lungo possibile.”



L’arbitro designato è Miroslav Zelinka della Cecoslovacchia.