VIDEO Psg, decide Lavezzi

La Ligue 1 accoglie il ritorno dei potenti. Il Psg ritrova la testa della classifica, in attesa della risposta del Marsiglia, impegnato con il Bordeaux. Sul campo del Metz non è una paseggiata. Il 2-0 rapido, firmato da Pastore e dall'autorete di Bussmann, illude Blanc. La serata si complica nella ripresa, quando i padroni di casa, sfruttando due calci di rigore, ritrovano la parità. Ibra è determinante, ma non coglie la gioia personale e senza uomini di pensiero in mezzo - Verratti assente, Thiago Motta richiamato in vista della Champions - la manovra non decolla. Sirigu alza la barricata e solo l'ingresso di Cavani restituisce linfa ai parigini. Il gol vittoria nel finale. Lampo di Zlatan e tocco, sottoporta, del Pocho Lavezzi. Tre punti e primato.

La risposta è ora nelle mani di Bielsa. Il Marsiglia, tra accuse di corruzione e partite truccate, si affida al mago della panchina per non vanificare il grande inizio di stagione. Le acque agitate lanciano cattivi presagi, il Psg chiama e l'OM, con uno sguardo alla scrivania, prova a replicare, almeno in campo.

