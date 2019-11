Diretta Schalke 04 - Chelsea, risultati live della Champions League

Grazie per aver seguito la diretta con noi, buona serata da Vavel Italia.

Il quinto ed ultimo gol, segnato da Ramires:

La rete di Drogba (0-4):

L'autogol di Kirchhoff (0-3):

Il secondo goal del Chelsea, Willian:

Una partita che non è mai stata tale. Lo Schalke non ha mai spaventato (o almeno pensato di farlo) i giocatori del Chelsea. Chelsea che ha dominato in lungo e in largo, senza lasciare il tempo di pensare agli avversari. Nel secondo tempo arrivano anche lo 0-4 firmato Drogba e lo 0-5 siglato da Ramires, entrato da pochi secondi. Negli ultimi minuti Hazard sfiora il sesto gol. I tedeschi dovranno affrontare il Maribor, ultimo a 3 punti (che sta attualmente perdendo con lo Sporting Lisbona per 2-1, la partita infatti è ancora in corso) e sperare che il Chelsea vinca con lo Sporting alla prossima: in caso contrario sarebbero fuori dalla Champions League. La classifica ora - con la TEMPORANEA sconfitta del Maribor - recita: Chelsea primo a 11 punti, Sporting secondo a 8 punti, Schalke terzo a 5 punti, Maribor ultimo a 3 punti.

91' - Triplice fischio finale: finisce 0-5 a Gelsenkirchen.

89' - Intanto vi mostriamo lo 0-1 di John Terry:

88' - Clemens prova il tiro dalla distanza ma Courtois non ha nessun problema a fare suo il pallone.

86' - Il Chelsea si qualifica come prima della classe del gruppo G con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte; 14 reti fatte e solamente 2 subite)

84' - Quasi un torello quello che i giocatori del Chelsea stanno facendo adesso. Sembra di assistere al riscaldamento.

83' - Lo Schalke ha lasciato totalmente il possesso palla al Chelsea che continua ad attaccare nonostante il 5-0.

81' - Hazard punta Uchida e crossa facilmente. Non c'è nessuno però in area ad approfittarne. Il Chelsea ne ha ancora per un bel po'.

78' - Ultima sostituzione per il Chelsea: fuori Fabregas per Schurrle.

77' - RAMIRESSSSSSSSSSSSSS! MANITA DEL CHELSEA! Cross perfetto di sinistro di Drogba , Ramires la mette dentro di testa. Grande salto a porta spalancata, non può fallire da lì e infatti non sbaglia!

76' - DIDIER DROGBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 0-4 PER IL CHELSEAAA! Il piede di Santana tiene in gioco Drogba. Il Chelsea arriva in porta con due tocchi: Willian entra in area, Fahrmann esce per contenere il suo tiro ed il brasiliano passa la palla con l'esterno a Drogba che deve solo mettere dentro con un tap in.

74' - Ancora un'altra sostituzione per il Chelsea: fuori Oscar e dentro Ramires. Quest'ultimo si sistema davanti alla difesa. Sembra un 4-3-3 ora per il Chelsea

72' - Intanto sull'altro campo del gruppo G, il Maribor perde in casa dello Sporting (2-1). Quest'ultimo si porta a 7 punti, ovvero al secondo posto, scavalcando lo Schalke che rimane fermo a 5 punti e diventa ora terzo.

71' - Silenzioso lo stadio dello Schalke. Tifosi molto delusi dalla prestazione della loro squadra...

70' - Apertura di prima di Aogo per Uchida. Uchida - in area - effettua un cross basso che viene intercettato da Terry.

67' - Sono rimasti a terra Hoger e Azpilicueta. Hoger si tocca la coscia ed il ginocchio destro. L'intervento del difensore del Chelsea però era del tutto regolare.

65' - Primo cambio per José Mourinho: fuori Diego Costa e dentro l'eterno Didier Drogba.

64' - Howedes prova ad impenserire Courtois con un bel tiro ma il portiere belga trattiene facilmente il pallone. L'assist era di Huntelaar.

63' - Seconda sostituzione effettuata da Di Matteo: dentro Max Meyer e fuori Kevin Prince Boateng, inutile dirlo, che ha fatto male stasera. Meyer si sistema come trequartista dietro Huntelaar.

61' - Tacco di Hazard per Willian che innesca il millesimo contropiede blue. Willian non può aprire per Diego Costa perché lo spagnolo è in posizione di fuorigioco, allora opta per Oscar che subito prova il destro: murato.

59' - Willian crossa per Ivanovic che, attenzione, tira al volo! Sarebbe stato un gol bellissimo ma la sfera finisce quasi in tribuna. Da sottolineare ancora gli errori difensivi dello Schalke che lascia tutta questa libertà in area ai giocatori del Chelsea.

57' - Solito lancio lungo di Fabregas a cercare Diego Costa: l'ex Atletico Madrid rientra sul destro e prova la conclusione ma viene chiuso - sorprendentemente - da Uchida.

56' - Clemens ancora una volta si ritrova sui piedi la palla dell'1-3! Questa volta è Terry a soffocare il suo tiro. Cambio indovinato quello di Di Matteo: Clemens sta portando nuove opzioni offensive sul territorio tedesco.

55' - Willian viene raddoppiato al limite dell'area, decide di aspettare Ivanovic. Ivanovic allarga per Fabregas che sceglie l'opzione Diego Costa. Bene la difesa dello Schalke ora che chiude gli spazi.

54' - Clemens punta Azpilicueta, poi decide di effettuare un retropassaggio. Si ricomincia da Hoger per lo Schalke. Nessuna azione degna di nota per ora.

52' - Inaspettato colpo di testa di Clemens! Courtois non si fa battere. Bella la torsione del giocatore tedesco però.

49' - Contropiede del Chelsea guidato da Oscar che crossa subito per Diego Costa. Buona palla recuperata dallo Schalke.

47' - Il Chelsea sembra voler lasciare l'iniziativa allo Schalke (visto anche il risultato...) tuttavia ora Diego Costa sfida Fahrmann ma arriva da dietro Santana a fermarlo non fallosamente.

46' - E' il Chelsea a battere il calcio d'inizio della seconda frazione di gara ora.

46' - I giocatori rientrano in campo. Ci sarà una sostituzione: fuori Kirchhoff e dentro Clemens. Ora lo Schalke si dispone secondo un 4-4-1-1 con Boateng dietro Huntelaar, Clemens si schiera come ala destra a centrocampo assieme a Neustadter, Hoger e Choupo-Moting.

Un Chelsea splendido, uno Schalke pessimo. José Mourinho ed i suoi stanno dominando in Germania anche grazie alla generosità di uno Schalke sì inferiore dal punto di vista tecnico ma anche molto sprecone. Il primo gol dei Blues arriva subito (nono minuto) grazie alla testa di John Terry. La reazione dello Schalke invece tarda ad arrivare, anzi, non si vedrà proprio. Il Chelsea incanta con i triangoli dei suoi giocatori ed è proprio grazie ad uno splendido scambio nello stretto fra Hazard-Fabregas-Willian che arriva il gol di quest'ultimo (il secondo del Chelsea). Nel finale harakiri dello Schalke con Kirchhoff (inguardabile fino ad ora) che sigla lo 0-3 a favore degli ospiti con un autogol.

45' - Finisce senza recupero il primo tempo in Germania. Schalke 0 - Chelsea 3.

44' - CLAMOROSO AUTOGOL DI KIRCHHOFF! SUICIDIO DELLO SCHALKE! Fabregas dalla bandiera calcia l'angolo e Kirchhoff insacca nella propria porta! Il Chelsea conduce ora per 3-0

42' - Mezza rovesciata di Oscar a tu per tu con Fahrmann! Il portiere tedesco ritarda lo 0-3 e para anche questa...

41' - Pazzo retropassaggio di Howedes! Diego Costa si avventa sul pallone e Fahrmann è costretto a uscire e quasi a commettere fallo! Il portiere tedesco rallenta Diego Costa e permette che la difesa recuperi la posizione e lo aiuti.

40' - Solito fraseggio nello stretto che evidenzia la qualità dei giocatori del Chelsea e sempre Diego Costa protagonista...

39' - Intanto abbiamo le prime statistiche della gara: 40% di possesso palla dello Schalke e quindi 60% per il Chelsea.

37' - Viene messo giù Kirchhoff. Punizione per lo Schalke, palla giocata corta. Boateng perde palla e la regala a Hazard. Hazard cerca subito Oscar... Oscar però non ha spazio ed è costretto ad inviare la palla dietro.

34' - Calcio d'angolo a favore dello Schalke ora. Possibilità dalla bandierina per gli uomini di Di Matteo. La palla arriva quasi fino a Kirchhoff... invece no, Fabregas gli prende il tempo.

33' - Interessante passaggio di Boateng per Kirchhoff in area, il giocatore dello Schalke però spreca la possibile occasione di accorciare le distanze

31' - Non c'è storia per lo Schalke. Nonostante il Chelsea abbia abbassato i ritmi la squadra di Di Matteo fatica.

28' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGOL DI WILLIAN, RADDOPPIO DEL CHELSEA! Verticalizzazione di Hazard per Fabregas, Fabregas trova Willian, tacco per Hazard che gli restituisce nuovamente il pallone e tiro del brasiliano. Primo gol in Champions League del brasiliano con i Blues! 0-2 del Chelsea!

26' - Intanto problemi per Maxim Choupo-Moting. Movimenti vicino la panchina dello Schalke. Sarebbe una grande perdita per Di Matteo.

25' - Fallo commesso da parte di John Terry su Huntelaar. Punizione assegnata a favore dei ragazzi di Di Matteo. Aogo va sul pallone, calcia la punizione... praticamente un passaggio consegnato nelle braccia di Courtois.

23' - Che azione del Chelsea! Serie di passaggi palla a terra fra i giocatori dei Blues e poi tacco di Diego Costa in area (che decide di non tirare) per Oscar. Oscar era già scattato nell'area piccola però. I due non si intendono ma che bella giocata.

22' - Hoger perde banalmente palla. Questi sono i momenti in cui vengono evidenziati i limiti d'impostazione dello Schalke.

20' - Gioca palla Santana. Passaggi orizzontali e corti. Huntelaar si abbassa quasi fino a centrocampo per avere palla. Uchida ora tenta il tiro ma la sfera finisce fuori. E' calato ora il ritmo a Gelsenkirchen.

18' - Il capitano dello Schalke, Howedes, porta palla e apre proprio per Hoger. Indovinate chi recupera e conquista palla? Cahill.

17' - Il primo ammonito del match è Hoger per un fallo ai danni di Eden Hazard.

16' - Palla persa sanguinosa di Uchida, Azpilicueta dà il via alla ripartenza blue, la palla a Fabregas, scatta Diego Costa ma Cesc preferisce servire Willian, buona idea ma il brasiliano spreca.

14' - Ci prova ancora, offensivamente parlando, lo Schalke ma un Cahill molto preciso, quasi onnipresente, ferma i giocatori tedeschi e conquista anche una rimessa laterale.

12' - SCHALKE VICINO ALL'1-1! I TEDESCHI HANNO AVUTO TRA I PIEDI LA PALLA DEL PAREGGIO. MAXIM CHOUPO-MOTING CALCIA ED IL SUO TIRO SUBISCE UNA DEVIAZIONE DI CAHILL, IL PALLONE FINISCE POCO PIU' IN ALTO RISPETTO ALLA TESTA DI COURTOIS.

12' - Aogo va al cross dalla sinistra per Choupo-Moting. Cahill in tuffo anticipa tutti e allontana.

10' - Ora prova a reagire lo Schalke che si fa vedere dalle parti della retroguardia inglese ma... perde palla! Velocissimo il contropiede del Chelsea con Diego Costa! Contropiede che però viene fermato fallosamente.

9' - Pescato in posizione di fuorigioco Diego Costa dopo l'ennesima azione ben organizzata del Chelsea. Giusta la chiamata dell'assistente.

8' - Lancio in profondità di Azpilicueta per Hazard. Il numero #10 del Chelsea salta con facilità Felipe Santana ma il resto della difesa tedesca si chiude non permettendogli di liberare il tiro.

6' - Compatto il Chelsea (come sempre) che ora chiude tutte le linee di passaggio fra difesa e centrocampo allo Schalke. Momenti di difficoltà per la squadra di Di Matteo.

4' - Ora fa girare la palla lo Schalke ma è spesso costretto a tornare dal suo portiere per iniziare l'azione.

1' - E proprio su calcio d'angolo arriva la rete del Chelsea! GGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOLLLL TERRRRRY! Con uno stacco perfetto sugli sviluppi del calcio d'angolo John Terry regala il vantaggio alla sua squadra! Non può nulla questa volta Fahrmann! Decimo gol in 103 presenze in Champions League per lui!

1' - E subito si rende pericolosissimo il Chelsea, si fa immediatamente largo Diego Costa. Servito con un passaggio al bacio, salta Felipe Santana e punta il portiere avversario! Fahrmann è bravo a deviare in calcio d'angolo

20.45 - Si parte a Gelsenkirchen! Il primo pallone lo gioca lo Schalke.

20.41 - I giocatori entrano in campo. In maglia gialla i Blues, in maglia blu lo Schalke. Suona l'inno della Champions.

20.40 - I giocatori sono nel tunnel. Sta per avere inizio Schalke contro Chelsea.

19.55 - Modulo a specchio quello di José Mourinho. Anche qui qualche cambiamento: fuori Filipe Luis ed al suo posto troviamo Azpilicueta. I due mediani, Fabregas e Matic, confermati. A supporto di Diego Costa troviamo Willian, Oscar ed Eden Hazard. Di seguito la formazione completa: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Matic, Fabregas; Willian, Oscar, Hazard; Diego Costa

19.47 - Le formazioni di entrambe le squadre sono state rese note. Partiamo dai padroni di casa. Confermato l'estremo difensore Fahrmann in porta; qualche piccola modifica in difesa: Uchida e Howedes confermati, bocciati Matip (dentro Felipe Santana) e Fuchs (dentro Aogo); in mediana non c'è Aogo (perchè appunto ricopre la posizione di difensore) e ad affiancare Neustadter c'è Kirchhoff; i trequartisti dietro l'unica punta Huntelaar sono Hoger (e non Obasi), Kevin Prince Boateng e Maxim Choupo-Moting. Ecco l'XI completo: Fahrmann; Uchida, Howedes, Felipe Santana, Aogo; Neustadter; Hoger, KP Boateng, Choupo-Moting; Huntelaar

(presentazione a cura di Vincenzo Esposito)

Buona sera e benvenuti da Vavel Italia alla diretta scritta live ed di Schalke 04-Chelsea, incontro valevole per la 5^ Giornata dei gironi preliminari di Champions League. Alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, scenderanno in campo lo Schalke 04 di Roberto Di Matteo e il Chelsea di Jose Mourinho, ancora imbattuto in stagione. I Blues vogliono difendere a denti stretti il primato del Girone, cercando di trovare la qualificazione agli Ottavi già da questa sera. Lo Schalke secondo vuole invece mettere in cascina almeno 1 punto, per poi giocarsi all'ultima giornata il passaggio del turno.

Partita di fondamentale importanza quella che si giocherà questra sera in terra tedesca tra Schalke 04 e Chelsea. I Blues primi nel Girone G vorranno sicuramente ipotecare e agguantare il passaggio agli ottavi di finale. Ai ragazzi di Jose Mourinho potrebbe bastare anche il pareggio , qualora nell'altro match del Girone, Maribor - Sporting Lisbona, dovesse uscire un pareggio. Sfida invece assolutamente da non perdere per i ragazzi di Di Matteo, che hanno bisogno di punti, per arrivare all'ultima giornata con la possibilità di qualificarsi al turno successivo.

L'altra sfida del Girone G, vedrà sfidarsi Maribor e Sporting Lisbona. I portoghesi hanno finalmente trovato il primo successo europeo battendo lo Schalke (e ribaltando la differenza reti). Per sperare di arrivare agli ottavi è quasi un obbligo battere il Maribor, visto che all'orizzonte c'è la sfida di chiusura a Stamford Bridge. Gli sloveni però sono tutt'altro che una squadra materasso e, debacle di Londra esclusa (6-0 in casa Chelsea), sono riusciti a far punti in tutte le partite disputate.

Diamo un occhiata alla classifica del Gruppo G:



Schalke 04- Oltre a dover vincere l'emozione di sfidare il Chelsea, Roberto Di Matteo dovrà anche vedersela con i tanti indisponibili, e quindi con l'impossibilità di poter contare su tutti i suoi uomini migliori. Non ci saranno infatti Kolasinac, Draxler e Farfan mentre Giefer, Goretzka, Sam e Obasi non sono al meglio. Il tecnico italiano dovrebbe schierarsi con 4-2-3-1, con Klaas Huntelaar punta. A supporto dell'attaccante olandese dovrebbero esserci Boateng, Obasi e Choupo-Moting. In mediana agiranno Aogo e Neustadter, mentre la linea difensiva sarà composta da Uchida, Matip, Howedes, Fuchs e dal portiere Fahrmann.



Chelsea- Tutti a disposizione per Jose Mourinho. Il manager dei Blues schiererà i suoi con l'ormai rodatissimo 4-2-3-1. Pochissimi cambi nell'11 titolare rispetto alla vittoria di sabato: spazio dal primo minuto a Filipe Luis e Ramires, per il resto confermati i restanti 9 giocatori che hanno battuto il West Brom. Tra i pali l'ormai inamovibile Courtois, difesa a 4 formata dal brasiliano Luis, Ivanovic, Cahill e Terry. In mediana spazio a Matic e Fabregas, con Hazard, Oscar e Ramires a supporto di Diego Costa.



L'allenatore dello Schalke 04, Roberto Di Matteo, è molto fiducioso del fatto che la sua squadra possa strappare "almeno un punto" questa sera contro la sua ex squadra del Chelsea. Il 44enne allenatore italiano si è seduto sulla panchina dello Schalke nel scorso mese di ottobre, dopo aver trascorso quasi due anni senza lavoro, in seguito alla fine della sua avventura alla guida dei Blues. Domani, Di Matteo dovrà affrontare la sua ex squadra per la prima volta e punta sul fattore campo, e sullo stato di forma dei suoi ragazzi, che sabato hanno avuto la meglio sul Wolfsburg per 3-2. "Abbiamo la partita di Champions League martedì sera, una partita aperta ad ogni tipo di risultato, ma vogliamo almeno un punto" queste le parole Di Matteo pronunciate in conferenza stampa. L'allenatore dei tedeschi ha anche parlato della vittoria della Champions con il Chelsea, facendo trasparire anche un pizzico di emozione. Sarebbe impossibile fare altrimenti!

Momento pazzesco per il Chelsea. Sempre più primo in Premier League, i Blues sono pronti a concentrarsi per la sfida di questa sera, dalla quale vorrerebbero e potrebbero raccogliere la qualificazione agli ottavi con un turno di anticipo, per potersi poi concentrare fino a febbraio soltanto sul campionato. I londinesi hanno fatto un inizio di stagione pazzesco, raccogliendo ben 14 vittorie su 18 partite giocate. Un'autentica macchina da guerra quella costruita da Mourinho, che punta senza ombra di dubbio, all'ennesimo triplete! Il manager portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni, eccone uno stralcio:

"Se perdessimo le due partite rimanenti finiremo in Europa League, quindi abbiamo due partite per provare a qualificarci, e visti i così tanti impegni di dicembre, vorrei riuscire a trovare la qualificazioni già domani contro lo Schalke, in modo da poterci concentrare al massimo sulla Premier. Se non ci riuscissimo, abbiamo l'ultima partita contro lo Sporting Lisbona per farlo. Retrocedere in Europa League sarebbe gravissimo, noi siamo una squadra di livello e per continuare a migliorare dobbiamo sfidarci con le squadre migliori".

Gli uomini chiave della serata sarano quasi sicuramente Diego Costa e Choupo-Moting. L'uomo che lo Schalke cercherà di fermare a tutti i costi è Diego Costa. L'ex attacante dell'Atletico Madrid ha avuto un impatto pazzesco, mettendo a segno già 11 reti in Premier su 10 partite giocate. Uno dei candidati per il Pallone d'oro FIFA 2014, Costa deve ancora segnare in Champions, e quale occasione migliore di questa sera!?

L'uomo del momento invece tra le fila è sicuramente Choupo-Moting, che con una strepitosa doppietta sabato scorso, ha permesso allo Schalke di battere il Wolfsburg per 3-2. L'attaccante 25 enne proverà a mettere in crisi la difesa del Chelsea con la sua velocità e la sua imprevedibilità, coadiuvando al meglio il lavoro sporco di Huntelaar.

Il Chelsea si qualifica in caso di vittoria o pareggio con almeno due gol. Un pareggio con meno gol basterebbe solo se lo Sporting non batte il Maribor.

Lo Schalke invece sarebbe qualificato se batte il Chelsea e se l’altra sfida del girone termina in parità.

Il Chelsea non ha mai perso nei cinque precedenti contro lo Schalke: tre vittorie dei Blues e due pareggi.

In questi cinque precedenti lo Schalke ha segnato un solo gol, incassandone nove. I tedeschi hanno vinto solo una delle cinque partite in cui ha ospitato una squadra inglese in Champions League (2N 2P).

Il Chelsea ha tenuto la porta inviolata in nove delle ultime 15 partite di Champions. Tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei impegnate in questa Champions League, solo la Roma (11) ha subito più gol dello Schalke (9). Le ultime sei partite di Champions dello Schalke hanno visto andare a segno entrambe le squadre.

La gara sarà diretta dall'arbitro Jonas Eriksson (SWE), coadiuvato dagli assistenti Mathias Klasenius (SWE) e Daniel Wärnmark (SWE). Quarto uomo sarà Mehmet Culum (SWE), mentre gli addizionali saranno Stefan Johannesson (SWE) e Markus Strömbergsson (SWE).

Jonas Eriksson è oggi considerato come uno dei migliori arbitri europei, infatti ha partecipato ai Mondiali l'estate scorsa. Ha arbitrato 4 volte il Chelsea nella sua carriera: due vittorie e due pareggi per i blues.