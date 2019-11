Diretta Manchester City - Bayern Monaco, risultato live della partita di Champions League

22.45 - Per questa splendida serata di Champions League è davvero tutto, una partita deliziosa, incredibile. Aguero batte Bayern 3-2. Grazie dell'attenzione da Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) e Vavel Italia, e buon proseguimento di serata.

22.44 - Per il Bayern comunque una prova maiuscola, giocare una partita in 10 uomini a questi livelli dimostra che Guardiola allena una squadra di fenomeni, anche se non lo scopriamo oggi.

22.41 - Ora la situazione cambia totalmente, la Roma deve quasi rifare tutto. Il Bayern resta primo a 12 punti, mentre giallorossi, City e CSKA Mosca sono a quota 5. Nel prossimo turno Bayern-CSKA e Roma-City, tutto aperto, ma sembra proprio che lo scontro chiave sarà quello dell'Olimpico, con il Bayern che sulla carta non dovrebbe aver problemi col CSKA.

22.38 - Una delle partite più belle di questa Champions League, con rimonta e controrimonta dei padroni di casa, o meglio, del padrone di casa, AGUERO. Tripletta di una generosità incredibile, partita pazzesca la sua, solo a lottare contro una difesa quasi perfetta.

22.36 - FINISCE QUI!!!!!!! EL KUN AGUERO BATTE IL BAYERN MONACO PER 3-2!!!!!!!

90+3' - Tiene palla lontano dalla porta ora il City, autore di una rimonta pazzesca. STANDING OVATION per Aguero ora, clamorosa la sua partita. Entra Demichelis per proteggere il risultato.

Boateng fa il primo errore, ancora Aguero UN RAPACE, UN RAPACE. Davanti a Neuer non sbaglia, e porta in vantaggio i suoi. DA UN ALTRO PIANETA!

90+1' - DA IMPAZZIRE AGUERO!!!!!!!!!!! DA IMPAZZIRE AGUEROOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!! TRE A DUE CLA-MO-RO-SO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

90' - Tre minuti di recupero!

90' - Ancora Zabaleta killer su Hojbjerg, graziato per miracolo dal secondo clamoroso giallo.

90' - Giallo anche per Zabaleta, fallo in ritardo su Bernat.

88' - Tutto avanti ora il City, che ci spera ancora.

Xabi Alonso vede il suo passaggio intercettato da Jovetic che lancia il Kun, davanti a Neuer incrocia col sinistro, un bacio al palo e palla in rete. Cambia di nuovo tutto, qualcosa di incredibile questa partita.

85' - UN UOMO SOLO AL COMANDO, SERGIO AGUEROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!! PAREGGIO DEL CITY!!!!!!!!!!

84' - Dentro anche Shaqiri per il terzo cambio di Guardiola, lascia il campo Lewandowski, dopo un po' di confusione perchè Hojbjerg non sta benissimo.

83' - Ancora giropalla Sky Blues a centrocampo, non ci sono spazi.

80' - Ribery prova a ripartire ma vien messo giù da Nasri. Ultima azione per il francese del Bayern che lascia il posto a Schweinsteiger.

78' - Ammonito Neuer per perdita di tempo sul rinvio dal fondo.

78' - PROVA KOMPANY! Sugli sviluppi di un corner prova a girare, ma non trova la porta.

76' - Nasri prova a smaterializzarsi e passare in mezzo a tre avversari in area con scarsi risultati.

75' - BOATENG, BOATENG, BOATENG. Ancora una volta, Aguero lo punta e il tedesco lo chiude con irrisoria facilità. Per ora, partita perfetta per il 17.

74' - Confusione in area!! Aguero prova a metter Lampard davanti a Neuer con un colpo di testa schiacciato, difficile il controllo e la difesa spazza.

72' - Prova a sviluppare sulla destra ora la squadra di Pellegrini, ma la difesa è solida ed è difficile sorprender le due linee.

69' - LAMPARD ANCORA!! Sponda di Aguero e destro da fuori, ma Neuer è sicuro e la manda in corner.

68' - Anche Zabaleta entra in campo, esce Sagna. Più spinta in fascia.

68' - Ottima idea di Jovetic che prova a servire Aguero, palla lunga però.

67' - SALVA TUTTO KOMPANY, che ferma il contropiede dei bavaresi. Quanto rischia il City sulle ripartenze avversarie...

66' - Cambio per Pellegrini: entra Jovetic al posto di un generoso ma poco concludente Milner.

65' - LAMPO DI ROBBEN! Parte da destra e rientra ai 25 metri, sinistro molle facile per Hart.

64' - Aguero cambia gioco per Milner, che la gioca male e la regala al Bayern.

62' - Alonso commette fallo su Lampard, è partita verissima. Il Bayern non si tira indietro.

60' - Primo giallo dell'incontro per Clichy che butta a terra Boateng, che gli aveva rubato palla. Dopo tanti graziati, ammonito l'autore del fallo meno grave.

60' - Scesi un po' ora i ritmi, Citizens con poche idee.

58' - Si scaldano gli animi tra Kompany e Lewandowski, rientra tutto imediatamente però.

57' - ANCORA DANTE! Aguero prova il numero per defilarsi sulla destra e calciare, ma il brasiliano chiude.

55' - Dante legge bene la palla dentro di Nasri e chiude. Ora il Bayern fatica a uscire.

52' - MILNER A GIRO!!!! Che inizio di secondo tempo, che partita. L'inglese ci prova dal limite dell'area cercando il sette, fuori di poco.

50' - NEUER RISPONDE A NAVAS!!! Linea alta sorpresa ancora da Navas che entra in area e calcia in porta, il portierone c'è.

48' - Boateng con una chiusura strepitosa su Navas, che era andato via a destra. Ci prova però il City, gara viva.

47' - SBAGLIA XABI ALONSO!! Contropiede causato da una palla persa da Fernando, Ribery serve il basco al limite dell'area che calcia alto.

46' - Inizia forte il Bayern, Kompany non si fa sorprendere però nell'1-contro-1 con Robben.

21.48 - SI RIPARTE! Palla al Bayern. Nessun cambio.

21.47 - Squadre pronte a riprendere, il City deve assolutamente reagire per dare un senso alla sua stagione europea.

21.44 - Per ora il risultato lascia tutto aperto nel girone, ma la Roma può sorridere in ogni caso, e sperare nel Bayern, che per ora si è dimostrato ancora una volta straripante.

Cosa dire? Partita stupenda, Bayern stratosferico. Va sotto di un uomo e di un gol e riesce a rimontare. City in grossissima difficoltà ora, soprattutto psicologica, dopo esser stato padrone del campo fino al 40', minuto in cui Hart si è fatto sorprendere dalla punizione di Xabi Alonso. Deve cercare per forza i tre punti la squadra di casa, mentre la squadra di Guardiola dimostra ancora una volta l'armata che è.

21.32 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 2-1 Bayern.

Cross dalla destra perfetto per la testa del polacco, che lavora di fisico su Mangala e la colpisce quasi di spalla, ma la mette alle spalle di Hart. Pazzesco.

45' - ROOOOOOOOOOBEEEEEEEEERT LEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEWANDOWSKI!!! PAREGGIA IN 10 IL BAYERN!!!!!!!

43' - City che ha subito il contraccolpo psicologico, il Bayern torna a farsi vedere in avanti ora.

Punizione calciata piano e rasoterra sul palo che doveva essere coperto da Hart, un regalo del portiere. Gol nel giorno del suo 33esimo compleanno tra l'altro.

40' - XAAAAAAAAAAAABI AAAAAAAAAAAAAALONSO!!!!! E SIAM DI NUOVO PARI!!!

38' - MANGALA stende Lewandowski ai 20 metri, duetto d'autore con Ribery, che numero del polacco. Graziato dal cartellino il francese.

36' - Bella ripartenza del Bayern, sciupata da Ribery che serve Bernat marcato da Sagna, poteva far scelta migliore il francese.

35' - LAMPARD! Dai 30 metri cerca il 18 di concludere dopo lo schema su punizione, palla fuori non di molto sotto lo sguardo vigile di Neuer.

34' - Cerca di dribblare il mondo Aguero, brava la difesa a chiudere, poi l'azione si perde.

32' - Clichy cerca Aguero immediatamente per ribaltare il fronte, ma Dante, rimasto solo, è bravo a far fuorigioco.

31' - Rafinha affonda e cerca Lewandowski al centro, ci arriva Mangala, riparte però il Bayern.

29' - Si fa sentire Dante, entrata dura su Navas, graziato dall'arbitro il brasiliano.

27' - Cerca comunque la squadra di Monaco di far girare la palla, ma l'uomo in meno si fa sentire e i Citizens pressano alto.

25' - Ecco il cambio: entra Dante, esce Rode, passa al 4-2-3 ora il Bayern.

23' - Deve gestire bene ora il City una gara che meglio non poteva mettersi, pronto Dante nel Bayern, vediamo chi sarà il sacrificato.

21' - SERGIOOOOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAAAAAGUEROOOO!!!!!!!!!!!! REALIZZA IL RIGORE SULLA SINISTRA DI NEUER, CHE AZZECCA L'ANGOLO MA NON CI ARRIVA!!!! Cambia tutto, vantaggio CITY!!!

20' - AAAAAAAAAAAATTENZIONE CAMBIA TUTTO!!!!! BENATIA STENDE AGUERO LANCIATO A RETE, RIGORE ED ESPULSIONE!!!!

19' - MANGALA SI IMMOLA!! Palla dentro di Robben che va sulla sinistra, arriva Rafinha sul secondo palo che calcia di prima intenzione, ma il francese respinge.

18' - Cross teso di Navas sul secondo palo, per nessuno però.

17' - Sta provando a costruire anche la squadra di casa ora, Bayern che sviluppa sulla destra dove c'è Robben.

15' - Xabi Alonso chiude in corner un cross di Milner, bella azione corale del City, che prova a salir di colpi.

13' - Stavolta Aguero controlla bene una palla di Sagna, ottima copertura di Boateng.

12' - Fa fatica Aguero tra Benatia e Boateng, cercato coi lanci lunghi il Kun è in difficoltà a tenerla.

10' - Stavolta è Kompany a chiudere sulla palla di Robben, indirizzata verso Lewandowski. Che partenza del Bayern, una macchina. E gliene mancan pure tanti...

9' - SUPER HART SU RODE!! Palla fantascientifica di Robben per il taglio del 20, Hart in uscita gli chiude lo specchio e salva i suoi!!

7' - Cerca un difficile tacco Rode ma fa una brutta figura mandandola sul fondo.

6' - Padroni di casa pericolosi in contropiede, Clichy crossa per Lampard che colpisce male di testa, era difficile.

5' - Possesso palla infinito della squadra di Guardiola, per cercare spazi nelle due linee difensive del City. In avanti resta il solo Aguero.

3' - Rode prova a servire Lewandowski, la palla si muove veloce ma il mediano è impreciso.

2' - Difficile portare via palla al Bayern, che fa possesso e pressa altissimo.

1' - CHE INIZIO! Ritmo infernale, Nasri ha visto il suo tiro respinto dalla difesa.

20.46 - SI PARTE!!!! Calcio d'inizio per il City!

20.43 - Squadre in campo, emozioni dell'inno della Champions League.

20.39 - Pronte le squadre nel tunnel, c'è anche l'arbitro, il ceco Kralovec.

20.33 - Ritornano negli spogliatoi Bayern e City.

20.27 - Ricordiamo che all'andata fu decisivo il classico gol dell'ex che non ti aspetti, quello di Jerome Boateng. Il City con qualsiasi risultato non sarebbe matematicamente escluso, Batern già primo.

20.17 - Squadre in campo per il riscaldamento

20.10 - Manchester City che rispetta le idee della vigilia, con l'unico cambio Sagna, al posto di Zabaleta. Si va con una punta sola, Aguero. Assenti Dzeko e lo squalificato Yaya Tourè. Al centro della difesa vicino a capitan Kompany c'è Mangala.

(4-2-3-1): Hart; Sagna, Kompany, Mangala, Clichy; Lampard, Fernando; Navas, Milner, Nasri; Aguero.

20.06 - Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre. Bayern che si schiera con il 4-3-3 e c'è la sorpresa Hojbjerg dal primi minuto, oltre a Rode.

(4-3-3) Neuer; Rafinha, Benatia, Boateng, Bernat; Hojbjerg, Xabi Alonso, Rode; Robben, Lewandowski, Ribery.

20.00 - Buonasera e benvenuti alla diretta Manchester City - Bayern Monaco valevole per la 5° giornata della fase a gironi della Uefa Champions League 2014-15. Un saluto da Giorgio Dusi e da VAVEL Italia. Vi terremo sul pezzo con continui interventi di testo e punteggio aggiornato in tempo reale. I campioni d'Inghilterra attendono quelli di Germania: è difficile immaginare una sfida più affascinante del match in programma all'Ethiad Stadium.

Ultimo della classe con due punti, il Manchester City è alle corde,la squadra di Pellegrini deve piazzare una doppietta e sperare che il Cska Mosca non superi quota sette. Il match sembra quasi proibitivo, visto anche che al Manchster City mancheranno Fernandiho e Yaya Tourè, squalificati, Dzeko, Silva e Kolarov, infortunati. Il Bayern Monaco non ha di questi problemi: infilando quattro successi consecutivi, la squadra di Guardiola ha vinto il gruppo E con 180 minuti d'anticipo.

19.45 - Guardiola rassicura la Roma: "Il Bayern vuole onorare la Champions"- Pep Guardiola, che nella tradizionale conferenza stampa della vigilia ammette: "Siamo felici perché abbiamo già strappato il pass per il prossimo turno, ma la Champions League è sempre una competizione prestigiosa e quindi va onorata". Guardiola quindi continua: "Ogni gara è un’ottima opportunità per sviluppare e migliorare il nostro gioco. L’incontro di domani è sicuramente più importante per il Manchester City, ma noi non siamo venuti qui in trasferta per divertirci". Il tecnico si sofferma sul grave infortunio occorso a Lahm, senza fare drammi: "Ci vorranno tre o quattro mesi per recuperarlo, spero nulla di più. Rafinha comunque è un ottimo calciatore che può sostituirlo al meglio”.Infine non poteva mancare una battuta di Guardiola sul ventilato addio di Messi al Barcellona:"Personalmente mi piacerebbe che restasse a vita in blaugrana".



Pellegrini avvisa la Roma: "Il turno lo passa il City"- Manuel Pellegrini suona la carica al suo City alla vigilia della delicatissima sfida di Champions contro il Bayern Monaco . "La squadra di Guardiola è alle prese con numerosi infortuni? Anche noi abbiamo tanti calciatori fuori gioco (Aguero e Jovetic hanno saltato l'allenamento di rifinitura odierno, ndr.) ma siamo una grande squadra e riusciremo a sopperire alle assenze. All'andata contro il Bayern siamo stati sfortunati a subire il gol proprio nel finale ma ciò che è accaduto nel passato non mi interessa più", ha dichiarato il tecnico del City.La qualificazione? Se non riusciremo ad ottenerla allora cercheremo di capire cosa non ha funzionato ma ricordo che abbiamo ancora due gare da disputare, quella contro il Bayern Monaco e contro la Roma. Solo al termine del match dell'Olimpico potremo trarre delle conclusioni. E' fondamentale per questo club fare meglio in Europa ma vi assicuro che lotteremo fino alla fine per andare avanti in Champions League. Il messaggio alla Roma è chiaro: Pellegrini e il suo City ci sperano ancora.

19.30 - Capitolo formazioni - La squadra di Pellegrini si presenta a questa delicata sfida con qualche problema di troppo. Peseranno, infatti, le assenze degli squalificati Fernandinho e Yaya Touré e sugli infortunati Dzeko, Kolarov e David Silva. Pellegrini opterà, con ogni probabilità, per un 4-2-3-1. Davanti all'estremo difensore Hart ci saranno Zabaleta, Kompany, Demichelis e Clichy; a presidio della mediana ci saranno, per forza di cose, Fernando e Mr. Frankie Lampard, mentre l'unica punta Aguero verrà supportata dal terzetto composto da Jesus Navas, Milner e Nasri.

19.20 - Reduce dalla vittoria in Bundesliga contro l’Hoffenheim per 4-0, si presenta a Manchester con la convinzione di non regalare nulla a nessuno,Gli uomini di Guardiola dovranno fare i conti con la solita infermeria traboccante composta da Alaba, Boateng, Martinez, Pizarro, Badstuber, Thiago Alcantara, Starke e Reina. In questa lunga lista si aggiunge all'ultimo capitan Lahm ha dovuto alzare bandiera bianca per un serio problema alla caviglia che lo terrà lontano dai campi per tre mesi. Icampioni di Germania dovrebbero scendere in campo con un 4-2-3-1, con Lewandowski unica punta, supportato da Robben, Ribery e Götze. Dietro di loro, la solida mediana sarà composta da Xabi Alonso e Schweinsteiger, mentre la linea difensiva vedrà protagonisti Rafinha, Benatia, Dante e Bernat. Tutti, ovviamente, davanti all'insuperabile Neuer.

