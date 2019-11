Diretta CSKA Mosca - Roma, risultati live della Champions League

20.00 - E per questa diretta live è tutto, Giorgio Dusi (@Gio_dusi) e Vavel Italia ringraziano per l'attenzione e vi augurano un buon proseguimento di serata.

19.59 - Sfortunata la Roma comunque, che ha trovato una super prova da parte dei due centrali e da Nainggolan, da rivedere Strootman, autore di 10 minuti pessimi, in cui non ha gestito per nulla bene i palloni. Ottimo Florenzi.

19.58 - Ora il girone dice Bayern 12, Roma e CSKA 5 (con i giallorossi in vantaggio negli scontri diretti), Manchester City 2. Stasera all'Etihad la sfida tra Citizens e Bayern!

19.56 - Situazione che ora si complica per i giallo-rossi, che si giocheranno tutto nell'ultima gara casalinga con il Manchester City. La vittoria avrebbe totalmente cambiato la storia e le gerarchie.

Clamoroso punteggio a Mosca, finisce 1-1, ma forse è il risultato più giusto. Roma che si era resa poco pericolosa nella ripresa, CSKA che ha assediato la porta di De Sanctis e ha trovato il pari nella maniera più rocambolesca e insperata possibile, con un cross che nessuno ha toccato.

19.52 - E LA PARTITA FINISCE!!! Roma beffata all'ultimo secondo.

Berezutskiy mette un cross tagliato che non tocca nessuno, De Sanctis non va sul pallone e la palla finisce in rete. CHE BEFFA PER LA ROMA!!!

90+3' - CLAMOROSO PAREGGIOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! PAREGGIO DEL CSKA ALL'ULTIMO SECONDO!!!!!!!!!!

90+2' - Girata cercata da Eremenko, respinge Astori, prova a portar fuori palla la Roma.

90+1' - Astori guadagna una rimessa laterale dopo una buona copertura, due minuti al termine.

90' - Tre minuti di recupero.

89' - CHE OCCASIONE, CHE OCCASIONE!!! Iturbe la liscia, Berezutskyi la rimette dentro di testa, prolunga Ignashevich con il tacco la prolunga e Florenzi riesce a chiudere sulla rovesciata, anche fallosa, di Doumbia a pochissimi metri dalla porta.

89' - Corner per il CSKA, è un vero e proprio assedio!!

87' - Terzo cambio per Garcia, Pjanic al posto di Ljajic.

86' - ANCORA SUPER ASTORI! Doumbia cerca l'ultimo dribbling prima della conclusione, ma vien chiuso dall'ex Cagliari.

84' - UN MURO LA ROMA! De Rossi si è immolato un paio di volte, prova eccellente dei centrali giallorossi. Ammonito Schennikov che stende Iturbe in ripartenza.

83' - Cambio anche nella Roma: esce un esausto Nainggolan, autore si una super partita, dentro Strootman.

81' - Totti apre per Florenzi, destro al volo che diventa un cross su cui Keita non arriva di poco.

81' - Dentro anche Tosic, gli lascia il posto Musa, non benissimo il nigeriano.

79' - COSA HA PARATO AKINFEEV!!!!!! Contropiede 3 contro 2, Iturbe lancia Ljajic, davanti al portiere incrocia ma Akinfeev con la suola del piede la respinge. MAMMA MIA CHE PARATA!!!

78' - Subito Iturbe protagonista, sbaglia però il passaggio Totti, mancando una buona occasione.

77' - Primo cambio nella Roma: fuori un rivedibile Gervinho, dentro Iturbe.

76' - DZAGOEV!! Berezutskiy avanza e crossa per il numero 10, che colpisce di testa ma non la indirizza, quindi De Sanctis va tranquillo in presa.

74' - Dribbling secco di Musa su Totti, cross rasoterra messo fuori da Astori.

72' - Dopo un minuto nella metà campo avversaria, torna a doversi difendere la Roma.

70' - MUSA CI PROVA!!! Bell'uno-due con Natcho, poi destro: mette in corner De Sanctis per non rischiare.

69' - Ignashevich lancia in profondità per l'ottimo taglio di Milanov, seguito bene da Florenzi. Roma in apnea.

68' - Schennikov tenta il cross, chiude ancora MANOLAS, super fino ad ora.

67' - Natcho innesca bene il taglio di Fernandes, che segna, ma in offside.

66' - Appare un po' solo Doumbia tra i due centrali della Roma, ora diventa quasi un 4-4-2 lo schieramento di Slutskiy, con Dzagoev al centro.

64' - Provano a combinare gli attaccanti del CSKA, prima Doumbia-Milanov e poi Doumbia-Musa, non riescono però a tirare in porta.

63' - Prova a respirare la Roma con un po' di possesso palla ora, sta soffrendo veramente tanto le sortite dei russi, che ora inseriscono Milanov per Cauna.

62' - Manolas chiude in velocità su Doumbia, è corner.

61' - CSKA tutto in avanti che però non riesce mai ad arrivare al tiro, tutta la Roma negli ultimi 25 metri, tranne Totti.

59' - SBAGLIA NAINGGOLAN!!!!!! INCREDIBILE!!!!! Arriva tutto SOLO davanti a Akinfeev dopo una grande azione personale, ma l'incrocio col destro finisce fuori di poco. Doveva segnare!

57' - Gervinho chiuso in contropiede da Berezutskiy, prova a salire la Roma che sta soffrendo.

56' - SE LA CAVA LA ROMA!! Cross pericolosissimo di Eremenko, Astori allunga leggermente il cross e poi Florenzi la porta fuori.

55' - Totti cerca il sinistro al volo su una gran palla di Florenzi, Mario Fernandes comunque copre bene.

53' - De Rossi perde una bruta palla, Dzagoev gliela porta via e De Rossi in gioco pericoloso se la riprende. Punizione dai 30 metri che si risolve in un nulla di fatto.

52' - Astori chiude bene su Dzagoev, stavolta andato sulla destra. Non da punti di riferimento il 10.

52' - Fa giropalla il CSKA nella sua area, la manovra è lenta però.

50' - Risponde la Roma: Totti lancia Gervinho che cerca Nainggolan a centro area, ottima chiusura di Berezutskiy.

49' - DE SANCTIS! Doumbia di prima intenzione la gira in area, Dzagoev non ci arriva e il portiere giallorosso chiude in uscita bassa.

48' - Buona partenza del CSKA, Eremenko si defila sulla destra e prova a calciare, palla larga. Ottima partita del finlandese.

19.03 - SI RICOMINCIA! Giallorossi in vantaggio, nessun cambio tra i 22 in campo.

18.58 - Ecco un'istantanea di Totti che si appresta a portare in vantaggio i suoi:

18.50 - Partita abbastanza sottotono, con pochissime occasioni da gol. Brava la Roma a sfruttare l'unica vera opportunità, nonostante il maggior possesso palla, grazie al solito Capitano, che non sbaglia la punizione dal limite dell'area. Da rivedere però la squadra di Garcia, salvata da De Sanctis in un'occasione su Doumbia, partito solo grazie a un pessimo posizionamento difensivo. CSKA che aspetta e riparte. Migliori in campo sicuramente Florenzi per i giallorossi, che si trova a suo agio nel nuovo ruolo di terzino, e Dzagoev dall'altra parte, che svaria molto e non da punti di riferimento.

18.47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 1-0 ROMA.

45+1' - SUPER AKINFEEV!!! Florenzi col destro al volo da fuori su una ribattuta dopo una punizione di Ljajic, la palla era anche stata deviata.

45' - Contraccolpo psicologico per il CSKA, Roma in fiducia ora. Un minuto di recupero.

Dritto per dritto sul palo del portiere, il capitano della Roma sfrutta lo schermo dei suoi compagni in barriera e Akinfeev non vede partire la palla. Vantaggio dei giallorossi!

43' - FRANCESCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO TOOOOOOOOOOOOOOOTTIIIIIIIIIIII!!!!!!!! ROMA IN VANTAGGIO!!!!!!!!!

42' - SLALOM DI FLORENZI, PUNIZIONE DAL LIMITE!! Bella azione centrale, Berezutskiy lo abbatte al limite dell'area prendendosi il giallo, ghiotta occasione per Totti.

41' - Mario Fernandes stende Ljajic, Brych lo grazia.

39' - DE SAAAANCTISSSSS!!!!!!!!! Freddissimo, più del clima, nell'1vs1 contro Doumbia, chiudendogli lo specchio. Messa malissimo la difesa della Roma sulla ripartenza di un CSKA davvero vicinissimo al vantaggio.

38' - Totti steso da Dzagoev a centrocampo, primo giallo del match per il 10 russo.

36' - FLORENZI!!!! Totti lo lancia in area, il 24 si inserisce molto bene alle spalle dei difensori ma sceglie un tiro-cross potente al posto dell'appoggio per Ljajic tutto solo, che si lamenta. Palla in rimessa laterale.

34' - Musa di prima per Dombia, ancora ottima chiusura di Florenzi, che pare a suo agio nel ruolo di terzino destro.

33' - Totti cerca il taglio di Ljajic, Akinfeev raccoglie la palla con la collaborazione di Ignaschevich, bravo a coprire sul serbo.

33' - Ljajic cerca Gervinho, palla di facile lettura per la difesa.

32' - Manolas di testa sventa un contropiede pericoloso dei russi, condotto da Eremenko, coperto da un generoso Ljajic.

31' - Dopo un buon momento della Roma, ora è il CSKA che gestisce palla e prova a cercare spazi.

28' - Cross dal fondo di Eremenko al termine di una lunga azione, spazza via Manolas, poi impreciso Dzagoev sul lancio per Musa.

27' - Altra botta da fuori, stavolta prova Natcho, palla piuttosto larga.

26' - Cerca il cross Nainggolan, direttamente sul fondo.

25' - Cercano di combinare Gervinho e Ljajic sulla sinistra, ancora Berezutskiy in chiusura. Sale di colpi la Roma.

24' - Eccellente recupero di Berezutskiy sull'azione personale di Gervinho in velocità.

22' - Botta da fuori di Nainggolan, non impensierito Akinfeev.

21' - Bel taglio di Dzagoev verso l'interno servito bene da Natcho, ottimo Astori che lo chiude. Grande inizio del 10 russo.

19' - Lanciato Gervinho da Florenzi, in fuorigioco però l'ivoriano.

18' - Prova Dzagoev da molto lontano, De Sanctis controlla l'uscita del pallone.

17' - Bell'azione costruita dalla Roma, ma Dzagoev recupera palla a Keita, che poi stende il russo.

15' - Sale di intensità la partita, che si rallenta ogni volta che la Roma prova a far girare palla: il CSKA aspetta e cerca di ripartire.

13' - COSA SALVA MANOLAS! De Sanctis rinvia sui piedi di Musa, servito Doumbia in mezzo all'area, ma chiude benissimo il greco al momento del tiro.

12' - Cercato Ljajic sulla destra, bravo ancora Schennikov a chiudere con tempismo.

11' - Musa va via sulla destra e prova il cross dal fondo, chiude bene Florenzi.

10' - Nainggolan come al solito è il primo ad andare a cercare di rubar palla. Ci prova ora su Eremenko, ma commette fallo.

9' - Spazza la difesa del CSKA su un cross basso di Florenzi, bella combinazione tra lui, Totti e Nainggolan.

8' - Si vedono anche i moscoviti: Schennikov si inserisce bene in fascia e Dzagoev gli crea lo spazio per entrare, tiro-cross che finisce tra le mani sicure di De Sanctis.

7' - De Rossi lancia Totti, che parte in off-side.

6' - Percussione di Keita fermato ai 20 metri, prima iniziativa vera e propria.

6' - Prova ancora a giocar palla la squadra di Garcia, Eremenko è il primo a muoversi per andare in pressing, staccandosi dalla linea.

4' - Sembra più un 4-1-4-1 quello del CSKA, con Musa a destra, Dzagoev a sinistra e Cauna-Eremenko al centro, Natkho più arretrato.

3' - Ritmi molto lenti, difficoltà nel costruire gioco per entrambe.

2' - Roma che gestisce la palla in quest'inizio, Keita cerca Gervinho ma è impreciso.

18.01 - SI COMINCIA!! Calcio d'inizio per la Roma.

17.58 - Squadre in campo, i brividi dell'inno della Champions League si uniscono a quelli che già provoca il freddo a dir poco glaciale, ricordiamo i -8 gradi a cui si gioca questa partita.

17.56 - CSKA Mosca e Roma sono ora nel tunnel che conduce al campo.

17.50 - Rientrano negli spogliatoi le squadre a 10 minuti dal fischio d'inizio, dirette da Felix Brych, arbitro tedesco.

17.40 - Assenze pesantissime a centrocampo per il CSKA. I due svedesi Elm e Wernbloom non vanno nemmeno in panchina: due elementi fondamentali per l'equilibrio della squadra di Slutskiy. Oggi prova a giocare Dzagoev vicino a Natcho, giocatore molto molto più offensivo.

17.38 - Ecco invece le sette riserve scelte da Garcia: Skorupski, Somma, Cole, Strootman, Pjanic, Iturbe, Destro.

17.36 - Questa la composizione della panchina dei padroni di casa: Chepchugov, Chernov, Efremov, Milanov, Vitinho, Tosic, Nababkin.

17.33 - Come i russi non ha mai vinto in casa, neanche la Roma ha mai trovato i tre punti fuori casa. La squadra di Garcia oggi ci proverà su un campo non in ottime condizioni, nonostante il riscaldamento del terreno.

17.31 - Squadre in campo per il riscaldamento.

17.23 - Temperature glaciali a Mosca (quasi -8°), in una Khimki Arena deserta, senza pubblico. Il CSKA in casa quest'anno ha ottenuto un prestigioso pareggio contro il City, piegandosi al solo Bayern.

17.14 - Nel CSKA escluso Tosic, un po' a sorpresa, dal primo minuto sulla destra agisce Cauna. Ha recuperato Natcho, titolare in mediana dal primo minuto.

(4-2-3-1) Akinfeev; Mario Fernandes, Ignaschevich, V. Berezutskiy, Schennikov; Dzagoev, Natcho; Cauna, Eremenko, Musa; Doumbia.

17.10 - Questi gli undici scelti dalla Roma per la partita: si va con il 4-3-3, confermato Ljajic dal primo minuto. Florenzi terzino destro, l'escluso di lusso è Miralem Pjanic.

(4-3-3) De Sanctis; Florenzi, Manolas, Astori, Holebas; Nainggolan, De Rossi, Keita; Ljajic, Totti, Gervinho.

16.55 - Buona sera e benvenuti da Vavel Italia alla diretta scritta live ed di CSKA Mosca-Roma, incontro valevole per la 5^ Giornata dei gironi preliminari di Champions League. Nel gelo di Mosca la squadra allenata da Rudi Garcia è padrona del suo destino; ai giallorossi servirà almeno un punto contro il moscoviti, per poi giocarsi tutto nell'ultima giornata contro il Manchester City. Insomma, ci prepariamo a vivere una partita entusiasmante.

La Roma di Rudi Garcia, dopo le due sconfitte subìte contro il Bayern Monaco, è pronta a rituffarsi in Champions League per provare ad ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale. La situazione nel Girone E è in estremo equilibrio con i bavaresi già qualificati e il CSKA che si ritrova a pari punti con i giallorossi dopo il clamoroso successo sul campo del Manchester City.

Ecco la Classifica del Girone E:



16.50 - I Giallorossi hanno dalla loro lo scontro diretto dell'andata dove riuscirono a battere il CSKA con un sonoro 5-1, ma in ogni caso per la Roma conta fare punti, non è ammessa la sconfitta se si vuole passare il turno. All'Etihad Stadium scenderanno in campo il Manchester City ed il Bayern Monaco già qualificato. I Citizens per sperare ancora nel passaggio del turno devono vincere assolutamente questa sera, per poi provare a giocarsi il tutto per tutto a Roma. Ma non sarà assolutamente facile il compito di Aguero e compagni, visto anche il non ottimale stato di forma.

Roma- Garcia ritrova Totti, squalificato nell’ultima gara di campionato, ma non avrà a disposizione Maicon e Torosidis entrambi non convocati per la delicata sfida. Grosso problema quindi per l'ex allenatore del Lille, che dovrà inventarsi un nuovo modulo, oppure rischiare un giocatore fuori ruolo; pochissime le chance del giovanissimo Somma di scendere in campo in una sfida che decide il destino in Champions dei giallorossi. Garcia potrebbe riproporre la soluzione adottata contro il Bayern Monaco, schierando quindi un 4-4-2 compatto e molto corto, chiudendo ogni spazio ai moscoviti. Un'altra soluzione sarebbe l'impiego di entrambi i terzini sinisitri, Cole-Cholevas, schierandone uno fuori ruolo. Ma alla fine dovrebbe essere Nainggolan a cimentarsi nell'inedito ruolo di terzino destro. Sul versante opposto invece partirà dal primo minuto Holebas, in netto vantaggio su Cole. Confermata la coppia centrale Astori-Manolas. A centrocampo sarà costruita una vera e propria diga con Keita e De Rossi, con Pjanic libero di svariare e inventare. In avanti come detto torna il capitano con Gervinho e Florenzi a supporto.





16.35 - CSKA Mosca- Rispetto alla partita di andata l'allenatore Slutsky recupera il terzino sinistro Schennikov, il mediano Wernbloom ed il trequartista Dzagoev. In porta ci sarà Akinfeev, coperto centralmente da Vasilij Berezutski ed Ignashevich con Mario Fernandes a correre sul versante destro. Davanti allo 'schermo' Aleksej Berezutski, Dzagoev e Emerenko e Musa avranno il compito di giostrare sulla trequarti a supporto dell'unica punta Doumbia.

"La Roma è sempre stata la stessa, non cambieremo atteggiamento neppure qui. Vogliamo vincere", con queste parole Rudi Garcia cerca di caricare i suoi ragazzi alla vigilia della partita che deciderà quasi sicuramente le sorti della Roma in Champions League. Obiettivo qualificazione sì, ma senza ansia e frenesia in campo: "Abbiamo il vantaggio del risultato dell'andata con i russi (5-1), un pareggio sarebbe utile, ma non per questo giocheremo per il pari. Nessuno pensava che la Roma avrebbe avuto la possibilità di qualificarsi con un turno d'anticipo, al momento del sorteggio. E invece ora abbiamo anche questa chance. Abbiamo fatto il nostro, se è vero che siamo in corsa su tutti i fronti".



16.20 - Infine, il tecnico francese si sofferma sulla formazione che dovrebbe scendere in campo domani sera all'Arena Khimki di Mosca. Mancheranno quasi sicuramente Maicon e Torosidis, con Florenzi che potrebbe scalare in difesa, ma non è da scartare l'ipotesi di una difesa inedita a 3: "Il brasiliano non era pronto, la mia intenzione era portare a Mosca tutti quelli che avrebbero avuto almeno una chance di giocare, con lui non è stato così. Al suo posto giocherà Somma, oppure Florenzi, oppure una terza soluzione che tengo per me. Cambio di modulo? L'importante è che dall'inizio o in corsa i giocatori abbiano la capacità di modificare qualcosa".

L'allenatore del Cska, Leonid Slutsky, è pronto a dare battaglia alla Roma di Rudi Garcia, domani nella penultima partita di qualificazione agli ottavi del gruppo E della Champions League: "Non eravamo e non siamo i favoriti del girone ma ora che abbiamo questa chance vogliamo sfruttarla''.''Direi che tra i difensori principali non giocano solo Torosidis e Maicon. Tutti gli altri, come Manolas, Astori e Cole, che hanno giocato contro di noi a Roma, sono a disposizione. Non penso che il cambiamento di una posizione nella linea della difesa varierà sostanzialmente il nostro modulo di gioco in attacco'' , ha spiegato in conferenza stampa. ''La partita di domani dimostrera' se siamo riusciti a lavorare sugli errori fatti nelle ultime uscite. Dobbiamo assolutamente metterci alle spalle le ultime sconfitte subite in campionato".

16.10 - Mentre la Roma è pronta a giocarsi una grossa fetta di stagione, impazza nella capitale il caso Cole. Il terzino sinistro ha deluso le aspettative di tutti, e sembra che la sua avventura in giallorosso sia arrivata già al capolinea. Si ipotizza infatti un suo rientro precoce in Inghilterra già a gennaio. Arrivato in pompa magna, il terzino sinistro inglese ha fatto un’enorme fatica ad ambientarsi al calcio italiano. Un autentico flop di mercato, che non fa altro che aumentare i dubbi su dove stia andando a finire il calcio italiano. Era davvero necessario prendere un calciatore straniero ormai finito (34 anni a dicembre), quando si aveva in rosa un giovane del calibro di Romagnoli???

La Roma arriva al match di questa sera dopo aver collezionato due vittorie in campionato, nonostante non sia ancora emerso il bel gioco ammirato nella scorsa stagione. Ottima la vittoria esterna arrivata sabato a Bergamo, che ha permesso ai giallorossi di staccare il Napoli, ora terzo a 6 punti di distanza. È stata una partita equilibrata, con un Atalanta mai doma che ha messo costantemente in difficoltà De Rossi e compagni, ma alla fine contavano i 3 punti e arrivare al match di stasera con il morale a mille. Per quanto riguarda invece la Champions, la Roma arriva alla decisiva sfida delle 18.00 dopo due sconfitte subite contro il Bayern Monaco, squadra di altra caratura, che in due partite ha segnato ai giallorossi ben 9 reti.

16.00 - Tutt altro umore in casa moscovita. Il Cska non vince in campionato da tre partite consecutive e adesso è distaccato di 10 punti dallo Zenit di Villas Boas. Pesanti le ultime due sconfitte arrivate contro Krasnodar e Dinamo Mosca hanno forse fatto svanire le ultime speranze di potersi giocare il campionato contro Hulk e compagni, ma mai dire mai. Per quanto riguarda la Champions invece, nelle ultime due partite c’è stato un netto miglioramento dei russi, che hanno strappato ben 4 punti al Manchester City, riuscendo addirittura ad espugnare l’Etihad Stadium con una doppietta di Doumbia. In ogni caso, questa sera, ci si gioca tutto. Per i ragazzi di Slutsky contano solo i 3 punti.

15.45 - La Roma potrebbe già garantirsi la qualificazione agli ottavi in caso di vittoria a Mosca e mancata vittoria del Manchester City in casa del Bayern Monaco.

Il CSKA invece sarebbe qualificata se battesse la Roma 4-0 o con un margine di almeno cinque reti, e se il Bayern restasse imbattuto contro il City.

Il 5-1 nella gara d’andata dell’Olimpico è stata una delle migliori vittorie di sempre dei giallorossi in Champions League (insieme ad un 4-0 contro il Donetsk nel settembre 2006).

La Roma ha vinto sei dei sette precedenti match giocati contro squadre russe nelle coppe europee – l’unica sconfitta è arrivata proprio contro la CSKA nella Coppa delle Coppe 91/92.

Il CSKA ha vinto solo una delle ultime sette gare casalinghe di Champions League (2N 4P). La squadra russa subisce gol da 14 partite di Champions di fila (una media di 2.4 a partita), ed è la squadra meno fallosa della competizione. La Roma ha vinto solo una delle ultime nove partite europee, proprio quella contro la CSKA lo scorso settembre.

La Roma ha eliminato il CSKA al primo turno di Coppa delle Coppe UEFA 1991/92 con una vittoria per 2-1 a Mosca (18 settembre 1991) e una sconfitta interna per 1-0 al ritorno

La Uefa ha designato il tedesco Felix Brych. Nessun precedente per il fischietto con la Roma. La terna tedesca sarà compostadagli assistenti Mark Borsch e Stefan Lupp. Gli arbitri di porta saranno Bastian Dankert e Marco Fritz.

Quote Snai: vittoria del Cska Mosca a 2,75; pareggio a 3,40; e vittoria della Roma a 2,45. Lo 0-1 a favore dei giallorossi è quotato 7,50, lo stesso risultato per i padroni di casa viene offerto a 8,00. Per lo 0-0 la quota è 10, l'1-1 è offerto a 10