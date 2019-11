Diretta Zenit - Benfica, risultato partita Champions League live

20.00 - E per questa prima gara del mercoledì di Champions League è tutto, la nostra Diretta Live termina qui. Grazie dell'attenzione e buona serata da Giorgio Dusi (@Gio_Dusi).

19.58 - Per quanto visto in campo un pareggio sarebbe stato sicuramente il risultato più giusto, è stato molto bravo lo Zenit a sfruttare una delle pochissime occasioni da gol, con Danny, portoghese, che elimina una portoghese.

19.57 - Nel dettaglio, questa la situazione di classifica:

19.56 - Abbiamo visto senza dubbio partite migliori sul piano tecnico, ma grande intensità per una partita che mette matematicamente fuori una testa di serie, il Benfica, condannato anche dalla matematica, mentre lo Zenit fa un bel passo in avanti verso la qualificazione, e ora deve tifare Leverkusen.

19.55 - FINISCE QUA!!! TRE PUNTI PESANTISSIMI PER LO ZENIT!!!

90+3' - 30 secondi in più di speranza per il Benfica.

90+1' - Luisao stende Shatov in ripartenza, secondo giallo per il capitano del Benfica che lascia i suoi in dieci. Ingenuo Luisao!

90' - Tre minuti di recupero!

89' - Benfica in grossissima difficoltà, la palla è sempre dello Zenit ora, portoghesi che devono segnare per sperare ancora nella qualificazione.

88' - Sinistro di Hulk deviato in corner, la palla resta lontana dalla porta di Lodygin.

87' - Lodygin fa sua in presa una pallaccia messa dentro da Pereira, respira lo Zenit.

86' - Lancio lungo di Luisao messo fuori da Criscito. Preme ora il Benfica, ma non trova spazi.

85' - Cerca un sombrero Salvio, inopportuno, e finisce per perdere palla.

84' - Anyukov prova a metter in porta Rondon, che però parte da posizione di offside secondo Stefani.

83' - GARAY CHIUDE sul cross di John, Derley era in agguato!!

82' - Fuori Samaris e dentro Ola John ora, più velocità per sfruttare le fasce dei portoghesi.

81' - Benfica che deve riversarsi in avanti perchè con una sconfitta sarebbe eliminato.

Hulk trova una perfetta palla dentro per Danny, che taglia coi tempi giusti e con il destro in area la mette nel sette, battendo Julio Cesar e portando in vantaggio lo Zenit.

79' - DAAAAAAAAAAAAAAAANNYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!! ZENIT IN VANTAGGIO!!!!!!!!!!!!! GOL PESANTISSIMO!!!!!!!!!!!!!!

79' - Sponda di Luisao sulla punizione di Perez, Derley tenta una rovesciata impossibile e commette gioco pericoloso. Se la cava lo Zenit.

78' - Punizione pericolosa anche per il Benfica ora, fallo di Neto su Lima.

77' - Derley chiuso molto bene da Garay in ripartenza, dopo che Hulk aveva commesso un altro errore di misura.

76' - Hulk calcia diretto in porta, tiro potente ma poco preciso.

75' - Shatov steso da Perez ai 25 metri, punizione per la squadra di casa.

73' - In campo ora con un 4-4-2 la squadra di Jorge Jesus, con Derley a fianco di Lima. Scontro in campo tra Salvio e Lodygin su un'uscita del portiere russo, entrambi doloranti ma ancora in campo.

72' - Criscito prova a innescare Danny di prima in area, in fuorigioco però.

71' - Tiro-cross di Hulk, Julio Cesar in presa facile, ma ora non esce più il Benfica.

71' - Sinistro da fuori deviato di Hulk, corner per i russi.

70' - Primo cambio nel Benfica: entra Derley, gli lascia il posto Talisca, un po' spento oggi.

69' - Cerca di farsi pericoloso lo Zenit senza troppi risultati.

67' - Bella idea ancora di Shatov per Rondon che non aggancia in area.

66' - Proprio il neo entrato commette fallo su Salvio.

64' - Ultimo cambio nello Zenit, dentro Shatov per Ryazantsev.

63' - CHE OCCASIONE PER LO ZENIT!!!!!! Danny va via in contropiede e ne manda al bar due, al limite dell'area tocca per Hulk, che lo aveva innescato, invece che tirare in porta, trovandola chiusura della difesa. Altra super occasione, bella ora la partita.

62' - Anche Enzo Perez a terra, per crampi si suppone.

60' - NESSUNO TOCCA LA PALLA DI GAITAN!!! Anyukov ingenuo perde il contrato con l'argentino che crossa, palla che passa a meno di un metro dalla porta attraversando lo specchio in orizzontale, senza deviazioni però. CHE OCCASIONE!!

58' - Ecco il cambio: entra Fayzulin al posto di Javi Garcia, cambia poco dal punto di vista tattico.

57' - In pressione ora il Benfica con lo Zenit momentaneamente in 10.

55' - Danny va lungo per Rondon, posizione dubbia ma palla in ogni caso imprecisa.

53' - Bel gesto di Gaitan, che stava andando via a Javi Garcia, prima che l'avversario si accasciasse al suolo dal dolore per un sicuro infortunio muscolare: l'Argentino si ferma e mette palla in fallo laterale. Cambio obbligato per lo Zenit.

51' - DANNY COPRE! Salvio cerca Talisca al centro dell'area, ma il portoghese aiuta la difesa e lo anticipa.

50' - LUISAO COSA SI MANGIA!!!!!! Tutto solo sulla destra davanti a Lodygin colpisce malissimo!!! Occasione nata sugli sviluppi di un corner. Pericolosissimo il Benfica ora.

48' - Si gioca in spazi stretti in quest'inizio di ripresa, squadre molto corte.

47' - Gaitan cerca la porta da posizione difficile, palla molto larga.

19.06 - SI RIPARTE AL PETROVSKI!!!

19.05 - Ritornano in campo le squadre, senza cambi. Lo Zenit ha già inserito Neto per Lombaerts al 23'.

19.00 - Le principali statistiche del match:

18.53 - Partita non esattamente memorabile fin'ora, iniziata su ritmi alti ma poi proseguita molto lentamente. Tantissimi errori di misura, da una parte e dall'altra, e pochissime occasioni da gol; molta intensità e sei cartellini gialli mostrati da Rizzoli. Speriamo senza dubbio di assistere a un secondo tempo migliore.

18.49 - FINE PRIMO TEMPO!!! 0-0 AL PETROVSKI.

45+3' - SI IMMOLA MAXI PEREIRA! Sponda di Rondon sull'idea di Hulk, calcia il portoghese ma il terzino del Benfica ferma il suo tiro.

45+2' - siamo nel secondo di tre minuti di recupero concessi.

45' - Anyukov esce in netto ritardo su Gaitan, lo colpisce, ma Rizzoli lo grazia, promettendoglielo al prossimo fallo.

43' - Criscito stende Salvio lanciato sulla fascia, sesto giallo del primo tempo, giustissimo.

42' - Prova a far girare palla per cercare spazi lo Zenit.

40' - Neto cerca l'apertura sulla destra per un uomo che non c'è, tanti errori di misura in questo primo tempo.

39' - LODYGIN SALVA TUTTO! Criscito si addormenta e abbandona Salvio, che davanti al portiere russo non è freddo e si fa respingere alla grande il tiro. Bella azione di Gaitan.

36' - ALTRO CARTELLINO! Giallo per Hulk per una fallo su Enzo Perez. Siamo già a 5 ammoniti.

36' - ANYUKOV CHIUDE su Lima, lanciato in contropiede ma tutto solo. Riparte subito lo Zenit, con Luisao che stende Rondon e si prende un giallo.

33' - Si muove ancora il Benfica: Talisca apre per Salvio che manda al bar Criscito, sul suo cross è bravo Neto ad anticipare Lima. Sta calando offensivamente lo Zenit in questa fase.

33' - Gaitan sbaglia ancora la misura del passaggio, non sta rendendo al meglio l'ex Boca.

31' - Fallo di mano di Salvio che cerca di prolungare un corner in maniera irregolare, ci stava il giallo, motivo per cui Criscito ha parlato con Rizzoli.

30' - Neto stende Talisca da dietro, giallo giusto per il portoghese.

28' - Maxi Pereira cerca un cross, ne esce una pallaccia che va diretta sul fondo.

27' - Benfica da rivedere in fase di disimpegno, Samaris ha già regalato un paio di palloni pericolosi ai padroni di casa.

26' - Cross di Criscito al centro per Rondon un po' lungo, facile Julio Cesar in uscita.

25' - Ritmi che sono un po' scesi ora.

24' - Rabona di Hulk abbastanza rivedibile per lanciare Anyukov in fascia.

23' - Ecco il cambio annunciato, entra a freddo Neto, e con questo clima non è il massimo.

22' - Non ce la fa il belga, si prepara Luis Neto a entrare in campo, ex difensore del Siena.

21' - Ancora Samaris aggressivo su Witsel: il greco entra sull'avversario che si era già liberato della palla. Giallo per lui, che era diffidato. Problema per Lombaerts alla coscia intanto.

20' - Salvio cerca il numero in fase di disimpegno, fermato fallosamente da Anyukov. Punizione.

19' - Rientrato Witsel, si gioca.

17' - Brutto scontro tra Samaris e Witsel, resta a terra il belga. Sospetta gomitata del greco, il braccio era largo, anche se non sembrava intenzionale.

16' - Occasione per lo Zenit, nata da corner: Hulk crossa al centro teso e nessuno ci arriva. Sempre l'ex Porto protagonista in fase offensiva.

15' - Lima colpisce di testa a pochi metri dalla porta, ma in netto offside. In ogni caso Lodygin aveva parato ottimamente.

14' - Ancora Gaitan punta Anyukov, che lo chiude in corner. Protagonista ora il 10 in rosso.

13' - Garay commette fallo su Gaitan, lo grazia Rizzoli.

11' - GIALLO PER JARDEL! Più danni che altro il difensore del Benfica, che si fa sorprendere in velocità da Rondon e deve stenderlo.

9' - Fermato in offside Witsel, era in area pronto a calciare sull'assist di prima di Hulk.

8' - JARDEL CHE ERRORE! Hulk intercetta un suo passaggio troppo molle e si invola, è l0 stesso numero 33 in rosso a recuperare, rimediando allo svarione precedente.

7' - Salvio cerca la palla della vita in profondità verso Lima che per poco non la aggancia, grande idea dell'argentino col filtrante.

6' - JULIO CESAR SALVA TUTTO!!!! Hulk batte teso e Julio Cesar non la tiene, poi la palla rimane in area senza che nessuno riesca a concludere e il portiere brasiliano la recupera.

5' - Steso Hulk ai 22-23 metri, occasione enorme proprio per il brasiliano, che ha preso un calcio ed è dolorante.

4' - Prova a rispondere il Benfica con Talisca in azione individuale, coperto bene però. Partita viva già nei primissimi minuti.

2' - Subito Zenit pericoloso, Hulk pennella al centro ma Lombaerts sul secondo palo non ci arriva di poco.

18.01 - SI COMINCIA!!!! Calcio d'inizio per lo Zenit!

17.58 - Inno della Champions League al Petrovski e lancio della monetina. Da sottolineare che Rui Costa, dirigente del Benfica, era a bordocampo a incoraggiare i suoi durante l'ingresso in campo.

17.55 - Squadre nel tunnel!

17.50 - Ritornano negli spogliatoi le squadre a 10 minuti dal fischio d'inizio.

17.40 - Ricordiamo le uniche due assenze per infortunio: Kerzhakov per lo Zenit, Eliseu per il Benfica. Sarà interessante vedere come si disporranno Ryazantsev, Danny e Hulk alle spalle della punta Rondon, potrebbe partire Danny da trequartista.

17.29 - Una foto del teatro della gara.

17.27 - Temperatura che oscilla tra i -4 e i -5 gradi centigradi al Petrovski, dove le squadre cominciano ora il riscaldamento. Campo non in perfette condizioni, ma comunque decisamente agibile.

17.19 - Sorpresa invece nello Zenit, non gioca Shatov per far spazio sia a Ryazantsev che a Rondon, entrambi titolari. Per il resto tutto confermato, con il 4-2-3-1.

(4-2-3-1) Lodygin; Anyukov, Garay, Lombaerts, Criscito; Witsel, Javi Garcia; Hulk, Ryazantsev, Danny; Rondon. A DISPOSIZIONE: Malafeev, Smolnikov, Neto, Tymoshchuk, Fayzulin, Arshavin, Shatov.

17.15 - Ecco la formazione ufficiale del Benfica di Jorge Jesus, che si schiera con il 4-2-3-1, con Talisca dietro l'unica punta Lima. Neanche in panchina Jonas, c'è invece Cristante tra le alternative dei portoghesi.

(4-2-3-1) Julio Cesar; Maxi Pereira, Luisao, Jardel, Andrè Almeida; Enzo Perez, Samaris; Salvio, Talisca, Gaitan; Lima. A DISPOSIZIONE: Artur Moraes, Cesar, Benito, Cristante, Derley, John, Pizzi.

17.00 - Buonasera a tutti da Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) e Vavel Italia, e benvenuti a questa diretta live di Champions League. La gara che seguiremo oggi è quella tra Zenit San Pietroburgo e Benfica, valida per il girone C, uno dei più equilibrati di tutta la competizione. La gara si gioca allo Stadio Petrovski di San Pietroburgo alle ore 18.00, a temperature glaciali: basti pensare al -8 di ieri sera a Mosca...

Speriamo tuttavia che il clima tutt'altro che favorevole a una partita di calcio non condizioni l'andamento di una gara che ha davvero tantissimi motivi di interesse, soprattutto vista la situazione del girone, in cui solo una squadra ha provato a rompere l'equilibrio, riuscendoci anche: si tratta del Bayer Leverkusen, che dopo la sconfitta nella prima giornata contro il Monaco, ha raccolto tre vittorie in fila, portandosi davanti a tutti, e stasera nel match casalingo proprio contro i francesi potrebbe chiudere il discorso qualificazione. Dallo scontro diretto tra Zenit e Benfica potrebbe uscire il nome di una candidata seria al secondo posto in caso di vittoria dei tedeschi, un pareggio servirebbe a pochissimo a entrambe, bisogna solo vincere. Questa la classifica del girone:

16.50 - Alti e bassi per ora per lo Zenit in stagione, ad esclusione della Russian Premier League, dove la squadra di San Pietroburgo domina in lungo e in largo: 11 vittorie in 14 partite, 35 punti a +8 sul Krasnodar, primo inseguitore. Ultimamente però le cose per la squadra di Villas Boas non vanno benissimo, anzi, nelle ultime 10 partite in tutte le competizioni il bilancio è di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, con tanto di eliminazione dalla coppa di Russia per mano dell'Arsenal Tula, per giunta in casa, e la doppia sconfitta europea con il Leverkusen, oltre che il pareggio casalingo con il Monaco. Insomma, il cammino dello Zenit in Europa si sta complicando dopo essere iniziato alla grandissima, grazie alla vittoria proprio sul campo del Benfica per 2-0, da lì in poi pochissime cose buone fatte vedere dallo Zenit, ora quasi obbligato a vincere.

La situazione del Benfica è molto simile a quella dei russi: vola in campionato, va a singhiozzo in Europa. 25 punti in 10 partite, +3 sul Porto, terzo classificato ma vero rivale reale per il campionato, è il bilancio in Primeira Liga. 4 punti in 4 partite e qualificazione a serio rischio è invece la situazione in Champions League, causa di prestazioni estremamente sottotono, risollevate nell'ultima giornata con la vittoria casalinga contro il Monaco firmata da Talisca, dopo aver però rischiato diverse volte di farsi sorprendere. Insomma, i portoghesi provano a risollevarsi, ma fanno fatica: difficile trovare colpe, anche perchè in campionato gira molto bene, la rosa è ampia e di qualità, ma mancare la qualificazione agli ottavi sarebbe un vero fallimento per una squadra che ai sorteggi era testa di serie.

16.40 - L'andata aveva posto i russi in una situazione favorevolissima, vista la loro vittoria per 2-0 all'Estadio Da Luz di Lisbona, firmata dalle reti di Hulk e Witsel nel primo tempo. Questi gli highlights del match:

In generale, ci sono altri due precedenti recenti in Champions League tra le due squadre, risalente alla stagione 2011-2012, quando le due squadre si incontrarono agli ottavi di finale di quell'edizione: ne uscì vincente il Benfica, sconfitto per 3-2 in Russia ma capace di ribaltare la situazione con un 2-0 casalingo firmato da Nelson Oliveira e Maxi Pereira. Al turno successivo i portoghesi furono poi giustiziati dal Chelsea di Di Matteo, che andrà poi a vincere quella edizione.

16.30 - Passiamo ora alle probabili formazioni delle due squadre, partendo dai padroni di casa dello Zenit San Pietroburgo. Unico indisponibile è Kerzakhov, per un problema al piede: dovrebbe giocare Rondon davanti, ma c'è anche l'opzione Hulk da prima punta con l'inserimento di Ryazantsev. Per il resto nulla di nuovo: Lodygin tra i pali, difesa a 4 con Anyukov, Garay, Lombaerts e Criscito; Javi Garcia e Witsel compongono la coppia di mediani, mentre come detto in avanti c'è da decidere se schierare Ryazantsev o Rondon. Sicuri invece di giocare Hulk, Shatov e Danny, anche se quest'ultimo non sta attraversando un buon momento di forma.

Il Benfica risponde con un 4-2-3-1 tramutabile in 4-4-2 a seconda di chi giocherà dal primo minuto tra Jonas e Talisca, con il secondo (match-winner nella partita col Monaco) comunque favorito. Pochi dubbi per il resto: Julio Cesar tra i pali, difesa con Maxi Pereira (tornato tardi dagli impegni con le nazionali ma disponibile) e Almeida sulle fasce, dove manca Eliseu, con Jardel centrale vicino a Luisao. Coppia in mediana composta da Enzo Perez e Samaris, con Salvio e Gaitan larghi; sicuro del posto davanti Lima, da decidere, come detto, chi lo affiancherà.

Sono tanti e importanti gli ex delle due squadre, o meglio, gli ex Benfica attualmente in forza ai russi: sono tre, Garay, Witsel e Javi Garcia. Se i primi due sono volati direttamente da Lisbona a San Pietroburgo, il terzo è passato attraverso il Manchester City, dove non ha lasciato un ricordo indelebile.

16.10 - Entrambi gli allenatori conoscono l'importanza elevatissima di questa sfida, e non hanno mancato di ribadirlo alla vigilia. "Abbiamo ancora tutte le chance di vincere e qualificarci. Dobbiamo raggiungere questo obiettivo. Sarà una partita decisiva, entrambe le squadre hanno bisogno di punti. Tutto può succedere, ma faremo di tutto per ottenere i tre punti" ha detto Andrè Villas Boas, allenatore dello Zenit. "La vittoria di sabato in campionato avrà un impatto positivo su di noi. Il Benfica sta giocando bene nelle ultime partite. Siamo due club che cercano di vincere il titolo nazionale e fare bene in Europa."

Analizza invece le insidie della gara Jorge Jesus, che non sembra esser preoccupato del freddo: "Le condizioni climatiche sono solo un piccolo problema. La partita è così importante che saranno ben altri aspetti a essere significativi; sfruttare le occasioni, il lavoro di squadra, la determinazione. I giocatori devono essere al top. Le condizioni climatiche, insomma, non saranno un fattore decisivo in questa partita." Crede comunque alla qualificazione l'allenatore del Benfica: "Questa partita è fondamentale per noi. Siamo a pari punti con lo Zenit e il Leverkusen sembrerebbe già qualificato. Conosciamo le qualità dei nostri avversari, ma credo nella mia squadra e nelle sue possibilità di vincere. La squadra è pronta."

16.00 - L'arbitro della gara sarà il nostro Nicola Rizzoli, fischietto di grande considerazione internazionale, tant'è che ha arbitrato la finale del mondiale brasiliano. Stavolta gli tocca un altro match decisivo.